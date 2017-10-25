11:33 25 октября

США стоят на грани Гражданской войны

Противостояние каких сил формирует текущую повестку дня в американской внутренней политике, как это отражается на политике внешней, по каким основным векторам происходит сегодня раскол американского общества, что стоит за решением Трампа по иранской сделке? Эти и другие аспекты недавних событий в США обсуждают ведущий Дмитрий Перетолчин и эксперт Института динамического консерватизма Константин Черемных.




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Комментарии 1

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  1. xetai9977 Сегодня, 11:04
    Снова хороним Америку? laughing laughing
    xetai9977
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