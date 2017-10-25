11:34 25 октября

В ЛНР зафиксировали пять обстрелов за прошедшие сутки

ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию Луганской республики, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Народной милиции ЛНР.



За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 миллиметров, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие,
говорится в сообщении.


«Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Алмазное, Долгое, Калиново, Калиновка. Всего по территории республики было выпущено 47 снарядов», – уточнили в военном ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

В свою очередь штаб АТО заявил о 15-ти обстрелах позиций ВСУ со стороны ополчения. За сутки четверо военнослужащих погибли и еще четверо получили ранения.

«Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. Почти на каждый вражеский обстрел силы АТО агрессивно и жестко отвечали огнем из пехотного вооружения. В результате боевых действий погибли два наших воинов. Еще один был ранен. Кроме того, вследствие подрыва на неизвестных взрывчатых устройствах погибли двое и получили ранения трое украинских защитников», – говорится в релизе украинского штаба.

Сообщается, что «на Донецком и Приморском направлениях велся огонь из минометов и противотанкового гранатомета в районе Тала ковки, Авдеевки, Зайцевой и Луганского». По информации украинских силовиков, на Луганском направлении были обстреляны их позиции у Трехизбенки.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 10:07
    А это сводка за сутки по ДНР

    За прошедшие сутки ВС Украины ДВАДЦАТЬ ТРИ раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы ТРИНАДЦАТИ населённых пунктов Республики, по которым применялись: минометы, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

    В результате обстрелов со стороны ВСУ разрушения получили домостроения по адресам:
    г. Донецк, Петровский р-н ул. Кирова д.2 – повреждена кровля.
    н.п. Александровка ул. Ленина д. 19 – повреждён фасад, остекление, кровля.
    В н.п. Александровка по ул. Ленина осколочное ранение получил мирный житель – Белоконь Г.Н. 1954 г.р.
    Владыка Ситх
    1. Владыка Ситх Сегодня, 10:22
      А вот кстати по потерям послушайте. Четверо погибло и трое ранено ВСУ.
      Владыка Ситх
  2. СЕРЖ ант Сегодня, 10:09
    Хватит уже фиксировать,за 3 года не нафиксировались,чтоль... am ДАВИТЬ...Ответными действиями-как то,огонь по-сопредельной территории СО-ВСЕХ СТВОЛОВ,вылазки в ихний тыл ДРГ,ну,и всё такое...Так мне Родня говорила,ТАМ НЕ РАЗ БЫВАЛИ КОТОРЫЕ.......ДАВИТЬ.
    СЕРЖ ант
  3. штольц Сегодня, 10:26
    Цитата: Владыка Ситх


    За прошедшие сутки ВС Украины ДВАДЦАТЬ ТРИ раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы ТРИНАДЦАТИ населённых пунктов Республики, по которым применялись: минометы, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

    В результате обстрелов со стороны ВСУ разрушения получили домостроения по адресам:
    г. Донецк, Петровский р-н ул. Кирова д.2 – повреждена кровля.
    н.п. Александровка ул. Ленина д. 19 – повреждён фасад, остекление, кровля.
    В н.п. Александровка по ул. Ленина осколочное ранение получил мирный житель – Белоконь Г.Н. 1954 г.р.

    Во время боёв на Курской дуге взаимных обстрелов с немцами и то наверное меньше было, а толку больше. Похоже на какие-то детские игры в войнушку, сколько это безобразие ещё продолжаться будет?
    штольц
    1. kapitan92 Сегодня, 10:31
      Цитата: штольц
      сколько это безобразие ещё продолжаться будет?

      Пока существует "империя зла" в лице США ! hi
      kapitan92
    2. Владыка Ситх Сегодня, 10:34
      Скорее напрашивается пример Первой мировой и позиционные бои и обстрелы.
      Владыка Ситх
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