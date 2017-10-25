В ЛНР зафиксировали пять обстрелов за прошедшие сутки
ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию Луганской республики, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Народной милиции ЛНР.
«Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Алмазное, Долгое, Калиново, Калиновка. Всего по территории республики было выпущено 47 снарядов», – уточнили в военном ведомстве.
По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.
В свою очередь штаб АТО заявил о 15-ти обстрелах позиций ВСУ со стороны ополчения. За сутки четверо военнослужащих погибли и еще четверо получили ранения.
«Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. Почти на каждый вражеский обстрел силы АТО агрессивно и жестко отвечали огнем из пехотного вооружения. В результате боевых действий погибли два наших воинов. Еще один был ранен. Кроме того, вследствие подрыва на неизвестных взрывчатых устройствах погибли двое и получили ранения трое украинских защитников», – говорится в релизе украинского штаба.
Сообщается, что «на Донецком и Приморском направлениях велся огонь из минометов и противотанкового гранатомета в районе Тала ковки, Авдеевки, Зайцевой и Луганского». По информации украинских силовиков, на Луганском направлении были обстреляны их позиции у Трехизбенки.
За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 миллиметров, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие,говорится в сообщении.
«Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Алмазное, Долгое, Калиново, Калиновка. Всего по территории республики было выпущено 47 снарядов», – уточнили в военном ведомстве.
По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.
В свою очередь штаб АТО заявил о 15-ти обстрелах позиций ВСУ со стороны ополчения. За сутки четверо военнослужащих погибли и еще четверо получили ранения.
«Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. Почти на каждый вражеский обстрел силы АТО агрессивно и жестко отвечали огнем из пехотного вооружения. В результате боевых действий погибли два наших воинов. Еще один был ранен. Кроме того, вследствие подрыва на неизвестных взрывчатых устройствах погибли двое и получили ранения трое украинских защитников», – говорится в релизе украинского штаба.
Сообщается, что «на Донецком и Приморском направлениях велся огонь из минометов и противотанкового гранатомета в районе Тала ковки, Авдеевки, Зайцевой и Луганского». По информации украинских силовиков, на Луганском направлении были обстреляны их позиции у Трехизбенки.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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