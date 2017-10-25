Минфин готовит Россию к «черному вторнику»?

Похоже, Минфин готовится к новому полномасштабному валютному кризису. Министр финансов Антон Силуанов предложил предоставить право ЦБ и правительству по сути ограничивать конвертируемость рубля. Речь идет о праве вводить ряд жестких валютных ограничений. В их числе: требовать от экспортеров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги.