11:38 25 октября

Минфин готовит Россию к «черному вторнику»?

Похоже, Минфин готовится к новому полномасштабному валютному кризису. Министр финансов Антон Силуанов предложил предоставить право ЦБ и правительству по сути ограничивать конвертируемость рубля. Речь идет о праве вводить ряд жестких валютных ограничений. В их числе: требовать от экспортеров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги.




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Комментарии 1

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  1. Vard Сегодня, 11:12
    И что... как стоило всё в поллитрах, так и будет стоить... эту валюту ни инфляция не берёт, ни другие какие катаклизмы...
    Vard
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