В госдепе посетовали на сложности при составлении нового санкционного списка против РФ

Я сама над этим не работаю, но люди, которые этим занимаются, сказали мне, что это довольно сложно и может занять время. Они работают над тем, чтобы закончить этот процесс и предоставить публичные рекомендации соответствующим должностным лицам как можно скорее,

Сотрудники Госдепа продолжают работу над санкционным списком в отношении российских физических и юридических лиц, передает РИА Новости заявление представителя ведомства Хизер Науэрт.Президент Трамп в начале августа подписал принятый конгрессом закон о новых санкциях против РФ, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предписывал к первому октября предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, которые подлежат включению в расширенный санкционный список.сказала Науэрт.Ранее сенатор Джон Маккейн выразил недовольство тем, что Белый дом не торопится вводить санкции против России в соответствии с новым законом.Новый пакет антироссийских санкций станет самым масштабным с начала 2014 года. Законопроект расширяет ряд секторальных ограничений в отношении российской экономики, а также вводит санкции против энергетических проектов страны, в том числе в Европе.