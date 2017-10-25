11:35 25 октября

В госдепе посетовали на сложности при составлении нового санкционного списка против РФ

Сотрудники Госдепа продолжают работу над санкционным списком в отношении российских физических и юридических лиц, передает РИА Новости заявление представителя ведомства Хизер Науэрт.

В госдепе посетовали на сложности при составлении нового санкционного списка против РФ


Президент Трамп в начале августа подписал принятый конгрессом закон о новых санкциях против РФ, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предписывал к первому октября предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, которые подлежат включению в расширенный санкционный список.


Я сама над этим не работаю, но люди, которые этим занимаются, сказали мне, что это довольно сложно и может занять время. Они работают над тем, чтобы закончить этот процесс и предоставить публичные рекомендации соответствующим должностным лицам как можно скорее,
сказала Науэрт.

Ранее сенатор Джон Маккейн выразил недовольство тем, что Белый дом не торопится вводить санкции против России в соответствии с новым законом.

Новый пакет антироссийских санкций станет самым масштабным с начала 2014 года. Законопроект расширяет ряд секторальных ограничений в отношении российской экономики, а также вводит санкции против энергетических проектов страны, в том числе в Европе.

Использованы фотографии: РИА Новости / U.S. State Department
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Комментарии 20

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  1. Зяблицев Сегодня, 10:28
    Вновь прочитав слово "госдеп", рука начала непроизвольно искать АК..., а дойдя до упоминания про Маккейна, другая рука стала нащупывать подсумок для гранат!
    Зяблицев
    1. Тралл Сегодня, 10:33
      В здании Конгресса США неизвестный с криком "Трамп - это измена!" кинул в президента США пачку российских флагов.
      Тралл
    2. bagr69 Сегодня, 10:39
      1. Запретить перелет птиц в Россию следующей весной.
      2. Ограничить миграцию лососевых рыб на нерест в реки России.
      3. Ограничить световой день на всей территории России в зимнее время.
      ...
      bagr69
    3. 79807420129 Сегодня, 10:41
      В госдепе посетовали на сложности при составлении нового санкционного списка против РФ

      Да сетуйте сколько угодно,долбоклюи.
      79807420129
      1. andrewkor Сегодня, 11:29
        Добавлю к этому печальному перечню:Джон Фикс ярый пропагандист джоггинга умер во время пробежки!
        andrewkor
  2. СЕРЖ ант Сегодня, 10:29
    good Ну дык...ЕС эти ваши санкции,аки серпом по..... laughing laughing laughing
    СЕРЖ ант
  3. inkass_98 Сегодня, 10:32
    Неохваченные санкционным списком в России останутся?
    inkass_98
  4. Sergey53 Сегодня, 10:33
    Плохо конечно когда против нас санкции вводят. Но планируемые будут интересны в плане наших доморощенных либералов. Будет видно кто есть кто. Или как говорил Горбачёв- ху из ху? Они наши или тамошние.
    Sergey53
    1. резервист Сегодня, 10:58
      Они наши или тамошние.

      Куда ни кинь взгляд - встаёт у США вопрос: "Чьих вы будете?"
      То ли наши холопы, то ли российские олигархи?
      резервист
      1. резервист Сегодня, 11:03
        Чиновники... взятки... олигархи... полиция... санкции...
        А ведь сегодня 25 Октября !!!
        100 лет назад (по старому стилю) началась Октябрьская революция!
        резервист
        1. Владимир16 Сегодня, 11:16
          Вы неуч. Революция "начнется" через 2 недели, хоть по старому, хоть по новому стилю.
          Владимир16
          1. резервист Сегодня, 11:32
            Скоро назвать чайником будет не так и обидно, потому что и они будут умнее нас... belay
            резервист
  5. Гардамир Сегодня, 10:42
    Прочитал заголовок и не понял, как к этому относиться. Это зрада или перемога? Помню, что СССР уничтожили не вводя танки. Санкции против "своих" всех этих Тимченко,Роттенберков и разных прочих Шуваловых,как нам народу откликнутся? Ведь эти не захотят терять свои прибыли и повысят налоги для народа.
    Гардамир
  6. БМП-2 Сегодня, 10:52
    США - бедная страна третьего мира: у них даже на санкции - дефицит!!! laughing
    БМП-2
  7. Masya Masya Сегодня, 10:56
    люди, которые этим занимаются, сказали мне, что это довольно сложно

    Может им ещё и помочь список составить? lol
    Masya Masya
    1. pvv113 Сегодня, 11:22
      Вот и я подумываю о предложении помощи этим убожествам с ограниченным интеллектом из госдепа
      pvv113
      1. Masya Masya Сегодня, 11:30
        Что- то мне подсказывает, что им наш список не понравится... wink
        Masya Masya
    2. gml Сегодня, 11:26
      Может им ещё и помочь список составить?
      Обязательно. Разве «США» санкции дает, тудаы её в качель? Больше санкций, хороших и разных! Помоги России, Подскажи санкцию.
      gml
  8. andrewkor Сегодня, 11:23
    И что? Фантазия иссякла:"Ну, туупые!" ДБ!!
    andrewkor
  9. Горменгаст Сегодня, 11:27
    Маккейну надо о здоровье думать. А, вообще-то, о предстоящем попадании на страшный суд. "Блаженны миротворцы...", "блаженны чистые сердцем...", "блаженны милостивые..." это явно не про него. am
    Горменгаст
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