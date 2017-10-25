В Росгвардии сообщили о нехватке денег на перевод ОМОНа на военную службу

Возможно, с теми глобальными мероприятиями, которые будут проводиться в 2018 году, сроки перевода сотрудников ОМОН, СОБР и авиационных подразделений будут перенесены на вторую половину 2018-2019 годы. Но это связано только с тем, что мы финансирования не видим на эти задачи

Наша позиция незыблема: мы должны перевести этих людей на военную службу, тем самым поднять их социальный статус