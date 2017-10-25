В Росгвардии сообщили о нехватке денег на перевод ОМОНа на военную службу
Сроки перевода на военную службу сотрудников ОМОН, СОБР и авиационных подразделений Росгвардии могут быть перенесены из-за отсутствия финансирования, заявил во вторник первый замдиректора ведомства генерал-полковник Сергей Меликов.
Перевод на военную службу позволит сотрудникам получать военные льготы, такие как военная ипотека, и сохранить свои текущие звания в случае военного конфликта (в военное время при призыве полицейские и прочие специальные звания не учитываются).
По утвержденным Совбезом РФ планам, перевод указанных подразделений на военную службу должен пройти до конца 2018 года, указал генерал. В ближайшее время, отметил Меликов, должно состояться совещание по данному вопросу.
Перевод на военную службу позволит сотрудникам получать военные льготы, такие как военная ипотека, и сохранить свои текущие звания в случае военного конфликта (в военное время при призыве полицейские и прочие специальные звания не учитываются).
Возможно, с теми глобальными мероприятиями, которые будут проводиться в 2018 году, сроки перевода сотрудников ОМОН, СОБР и авиационных подразделений будут перенесены на вторую половину 2018-2019 годы. Но это связано только с тем, что мы финансирования не видим на эти задачи— сказал Меликов на заседании в Совете Федерации.
По утвержденным Совбезом РФ планам, перевод указанных подразделений на военную службу должен пройти до конца 2018 года, указал генерал. В ближайшее время, отметил Меликов, должно состояться совещание по данному вопросу.
Наша позиция незыблема: мы должны перевести этих людей на военную службу, тем самым поднять их социальный статус— подчеркнул Меликов, передает РИА Новости
Использованы фотографии: РИА Новости
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