11:35 25 октября

В Росгвардии сообщили о нехватке денег на перевод ОМОНа на военную службу

Сроки перевода на военную службу сотрудников ОМОН, СОБР и авиационных подразделений Росгвардии могут быть перенесены из-за отсутствия финансирования, заявил во вторник первый замдиректора ведомства генерал-полковник Сергей Меликов.

Перевод на военную службу позволит сотрудникам получать военные льготы, такие как военная ипотека, и сохранить свои текущие звания в случае военного конфликта (в военное время при призыве полицейские и прочие специальные звания не учитываются).

В Росгвардии сообщили о нехватке денег на перевод ОМОНа на военную службу



Возможно, с теми глобальными мероприятиями, которые будут проводиться в 2018 году, сроки перевода сотрудников ОМОН, СОБР и авиационных подразделений будут перенесены на вторую половину 2018-2019 годы. Но это связано только с тем, что мы финансирования не видим на эти задачи
— сказал Меликов на заседании в Совете Федерации.

По утвержденным Совбезом РФ планам, перевод указанных подразделений на военную службу должен пройти до конца 2018 года, указал генерал. В ближайшее время, отметил Меликов, должно состояться совещание по данному вопросу.

Наша позиция незыблема: мы должны перевести этих людей на военную службу, тем самым поднять их социальный статус
— подчеркнул Меликов, передает РИА Новости


Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 25

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  1. Sergey53 Сегодня, 10:36
    Везде сэкономить хотят.
    Sergey53
    1. LiSiCyn Сегодня, 10:40
      А экономить приходиться потому что, ....
      LiSiCyn
      1. Uryukc Сегодня, 10:44
        Цитата: LiSiCyn
        А экономить приходиться потому что, ....

        На Ельцин центр не хватает?
        Uryukc
        1. 79807420129 Сегодня, 10:48
          Цитата: Uryukc
          На Ельцин центр не хватает?

          79807420129
          1. maxim947 Сегодня, 11:01
            мы должны перевести этих людей на военную службу, тем самым поднять их социальный статус[i][/i] Вообще, ни разу не аргумент! С уважением отношусь к ОМОНу, но обычным способом поднять социальный статус не пробовали?
            Отряд милиции особого назначения - есть, а милиции - нет)) Как интересно, данное подразделение будет называться когда окажется в структуре ВС - ОВСОН? Не звучит.)
            maxim947
            1. antikilller55 Сегодня, 11:10
              Если вы не в курсе то ОМОН давным давно не отряд милиции, а отряд мобильный особого назначения. И находится он не в структуре ВС РФ, а ВНГ РФ.
              antikilller55
              1. maxim947 Сегодня, 11:16
                ОМОН давным давно не отряд милиции, а отряд мобильный[/i]
                Спасибо, не знал.
                И находится он не в структуре ВС РФ, а ВНГ РФ.[i]                 - так об этом и речь, что хотят передать в ВС.
                maxim947
            2. слава1974 Сегодня, 11:14
              Еще с момента переименования в полицию он называется " отряд мобильный особого назначения"
              но обычным способом поднять социальный статус не пробовали?

              Что это за обычный способ?
              слава1974
          2. Комментарий был удален.
    2. СЕРЖ ант Сегодня, 10:42
      При чём,опять за наш с тобой счёт.Давить нас хотят всем обеспеченными для этого,а когда чего не хватат-опять мы виноваты... laughing laughing laughing
      СЕРЖ ант
      1. Андрей К Сегодня, 10:59
        Цитата: СЕРЖ ант
        ...Давить нас хотят всем обеспеченными для этого... laughing laughing laughing

        Как то Вы всё в кучу...
        Кто Вас давить собрался и вопрос за что? Вы подрываете суверенитет и безопасность нашего государства?
        Если ничего этого за Вами нет, то к чему эти комменты?
        Ребята делают своё дело, делают его чётко и профессионально. За спины людей не прячутся, либеральный вой на них не действует. Зазря направо и налево не палят (в отличии от их "демократических" коллег), ни один невинный гражданин нашей Родины от их рук, раньше времени к праотцам не отправился.
        Коллега, не надо юродствовать. Лично я этих ребят в деле видел и если кто-то из них будет прикрывать мне спину, то я буду просто как удав спокоен. soldier
        Андрей К
        1. СЕРЖ ант Сегодня, 11:10
          А когда тебе денег не будет хватать на лекарства и операции Родне,хотя ты ещё работаешь,налоги на содержание вот этих всех вот этих и подобных им дармоедов исправно платишь,и когда ты властям об этом выйдешь сказать,причём мирно(ПОКА)-прикроют тебе спину эти ребята? wink hi
          СЕРЖ ант
          1. Андрей К Сегодня, 11:20
            Цитата: СЕРЖ ант
            А когда тебе денег не будет хватать на лекарства и операции Родне,хотя ты ещё работаешь,налоги на содержание вот этих всех вот дармоедов исправно платишь,и когда ты властям об этом выйдешь сказать,причём мирно(ПОКА)-прикроют тебе спину эти ребята? wink hi

            Я Вам на ТЫ не позволял...
            Если у меня не хватит денег на что-то - я буду работать и зарабатывать...
            Налоги на которые эти ребята содержатся, окупаются сторицей - Вы же дышите спокойно, сейчас вот грязью ОМОН поливаете, рот Вам никто не закрывает, в тюрьму не сажает - значит всё что Вы пишете - клевета...
            А когда Вы придёте властям говорить о каких-то проблемах - говорите по существу и без провокаций и уверяю Вас, Вас услышат...
            А вот если возникнет ситуация которую Вы взяли в скобки:
            ...причём мирно(ПОКА)...

            то я буду первый кто сделает так, чтобы сотрудникам ОМОН и СОБР работы не осталось...
            Честь имею.
            Андрей К
            1. СЕРЖ ант Сегодня, 11:33
              Да мне твоё позволение никогда жить не мешало,равно как и не позволение."то я буду первый" Да ты не успеешь.Поверь на слово-я буду первый,меня так учили,причём с детства...Честь я имею.
              СЕРЖ ант
        2. Burbon Сегодня, 11:25
          Цитата: Андрей К
          Кто Вас давить собрался и вопрос за что?

          Омон давить собрался - это его суть существования, вот выйди с плакатом - нет росту цен на бензин и ЖКХ.... ну или против вора-госслужещего....эти ребята тебя быстро и жестко упакуют
          Burbon
      2. Васся Вассин Сегодня, 11:22
        Ей-богу вы подняли мне настроение на целый день!!!!!!!!!!!!
        Васся Вассин
    3. Васся Вассин Сегодня, 11:19
      И спрашиваю я на чем? На человеке, на его и так небольшой зарплате, которую бы он не вывел в офшор, а потратил здесь в нашей стране. На строительство дома, на создание семьи, на помощь родителям на обучение детей. Деньги бы крутились для нашей экономике, тут бы создавали рабочие места. Но нужно экономить, не для того работает правительство. Вернее не для тех людей.
      Васся Вассин
    4. штольц Сегодня, 11:34
      Почему-то даже не упоминается, что перевод на военную службу означает подчинение Министру обороны и участие, при необходимости, в боевых действмях. Или они собираются воевать с алкашами и при этом получать ордена и ходить в героях?
      штольц
  2. Гардамир Сегодня, 10:45
    Прикольно статьи одна за одной про денег нет, а в комментария всё хорошо.
    Гардамир
    1. cariperpaint Сегодня, 10:49
      есть разница между нет и не хватает.
      cariperpaint
    2. Sergey53 Сегодня, 10:53
      Почему нет. Деньги есть, но вы держитесь.
      Sergey53
    3. 79807420129 Сегодня, 11:00
      Цитата: Гардамир
      Прикольно статьи одна за одной про денег нет, а в комментария всё хорошо.

      А вам нужен срач?Тоже прикольно. laughing
      79807420129
  3. ranger Сегодня, 10:46
    А что мешало сначала посчитать во что что обойдется вся эта затея с Национальной Гвардией - или действия вновь опережают мысли.... На чем или на ком будут сэкономить - кто на этот раз услышит "денег нет, но вы держитесь"?
    Поскольку на ОМОН деньги найдутся обязательно, статус военнослужащих они получат, к гадалке не ходить.
    ranger
    1. Sergey53 Сегодня, 10:56
      Всё они считают.Всё есть,только вкладывают их в ценные бумаги США. Недавно озвучили что более 10 млрд отложили.
      Sergey53
  4. antikilller55 Сегодня, 11:14
    Кто пустил военных в полицейские подразделения, они там такие коры мочат за голову хватаешься, свой армейский тупизм и в полицию притащили.
    antikilller55
  5. ПРАВОкатор Сегодня, 11:26
    Зарплаты в нацгвардии неплохие,но хочется ещё квартиры за счёт бюджета.А уж об авиации думает любой генерал,хотя Санавиацию не можем запустить уже много лет.По одному вертолёту на каждую область это проблема, а уважаемый генерал уже авиакрыло запустить хочет.Кавказ,Дальний восток- понятно там без вертушек ни куда.Но он требует военных льгот????Тогда пусть переходит под крыло МО..
    ПРАВОкатор
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