11:37 25 октября

В Приморье стартовала морская часть учения «Индра-2017»

Российские и индийские корабли отработали совместное маневрирование и досмотрели «подозрительное судно» в рамках морской части совместного учения «Индра-2017», которая началась в среду в акватории залива Петра Великого, передает ТАСС сообщение пресс-службы ТОФ.

В Приморье стартовала морская часть учения «Индра-2017»


«Сегодня в соответствии с планом первого межвидового российско-индийского учения "Индра-2017" в полигонах Тихоокеанского флота корабли ВМФ России и ВМС Индии приступили к отработке задач морского этапа учения. В акватории залива Петра Великого был сформирован совместный российско-индийский отряд кораблей, в который вошли большой десантный корабль "Адмирал Невельской" и малый противолодочный корабль "Усть-Илимск", а также фрегат "Сатпура" и корвет "Кадматт". Базовые тральщики Тихоокеанского флота БТЩ-245 и БТЩ-256 обеспечили проводку международного отряда за тралами. В море корабли двух стран отработали совместное маневрирование, провели тренировку по организации связи», – говорится в релизе.


Кроме того, «досмотровые группы Тихоокеанского флота и ВМС Индии в рамках эпизода учений по контролю над морским судоходством отработали стандартные международные процедуры и навыки морских пехотинцев при проведении досмотровой операции подозрительного судна».

Отмечается, что «действия групп обеспечивали противодиверсионный катер и морской буксир ТОФ». В течение дня корабли с привлечением вертолетов ВМФ России и ВМС Индии «проведут совместное фотографирование в составе различных строев, а вечером экипажи проведут тренировки по организации охраны и обороны отряда при стоянке на незащищенном рейде».

Международное учение «Индра-2017» впервые проходит на полигонах Приморского края и в морских полигонах ТОФ с участием различных родов войск двух стран по единому замыслу 20-29 октября.

Использованы фотографии: РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Комментарии 1

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  1. СЕРЖ ант Сегодня, 11:01
    Это не учения-в акватории залива Петра Великого........Это так,Адмиралы девочек молодых покататься повезли на Боевых Кораблях,блин.....Хотя,с чего это я подобное с Большой Буквы?адмиралишки.Так точнее.
    СЕРЖ ант
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