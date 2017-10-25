В Приморье стартовала морская часть учения «Индра-2017»
Российские и индийские корабли отработали совместное маневрирование и досмотрели «подозрительное судно» в рамках морской части совместного учения «Индра-2017», которая началась в среду в акватории залива Петра Великого, передает ТАСС сообщение пресс-службы ТОФ.
«Сегодня в соответствии с планом первого межвидового российско-индийского учения "Индра-2017" в полигонах Тихоокеанского флота корабли ВМФ России и ВМС Индии приступили к отработке задач морского этапа учения. В акватории залива Петра Великого был сформирован совместный российско-индийский отряд кораблей, в который вошли большой десантный корабль "Адмирал Невельской" и малый противолодочный корабль "Усть-Илимск", а также фрегат "Сатпура" и корвет "Кадматт". Базовые тральщики Тихоокеанского флота БТЩ-245 и БТЩ-256 обеспечили проводку международного отряда за тралами. В море корабли двух стран отработали совместное маневрирование, провели тренировку по организации связи», – говорится в релизе.
Кроме того, «досмотровые группы Тихоокеанского флота и ВМС Индии в рамках эпизода учений по контролю над морским судоходством отработали стандартные международные процедуры и навыки морских пехотинцев при проведении досмотровой операции подозрительного судна».
Отмечается, что «действия групп обеспечивали противодиверсионный катер и морской буксир ТОФ». В течение дня корабли с привлечением вертолетов ВМФ России и ВМС Индии «проведут совместное фотографирование в составе различных строев, а вечером экипажи проведут тренировки по организации охраны и обороны отряда при стоянке на незащищенном рейде».
Международное учение «Индра-2017» впервые проходит на полигонах Приморского края и в морских полигонах ТОФ с участием различных родов войск двух стран по единому замыслу 20-29 октября.
«Сегодня в соответствии с планом первого межвидового российско-индийского учения "Индра-2017" в полигонах Тихоокеанского флота корабли ВМФ России и ВМС Индии приступили к отработке задач морского этапа учения. В акватории залива Петра Великого был сформирован совместный российско-индийский отряд кораблей, в который вошли большой десантный корабль "Адмирал Невельской" и малый противолодочный корабль "Усть-Илимск", а также фрегат "Сатпура" и корвет "Кадматт". Базовые тральщики Тихоокеанского флота БТЩ-245 и БТЩ-256 обеспечили проводку международного отряда за тралами. В море корабли двух стран отработали совместное маневрирование, провели тренировку по организации связи», – говорится в релизе.
Кроме того, «досмотровые группы Тихоокеанского флота и ВМС Индии в рамках эпизода учений по контролю над морским судоходством отработали стандартные международные процедуры и навыки морских пехотинцев при проведении досмотровой операции подозрительного судна».
Отмечается, что «действия групп обеспечивали противодиверсионный катер и морской буксир ТОФ». В течение дня корабли с привлечением вертолетов ВМФ России и ВМС Индии «проведут совместное фотографирование в составе различных строев, а вечером экипажи проведут тренировки по организации охраны и обороны отряда при стоянке на незащищенном рейде».
Международное учение «Индра-2017» впервые проходит на полигонах Приморского края и в морских полигонах ТОФ с участием различных родов войск двух стран по единому замыслу 20-29 октября.
Использованы фотографии: РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти