Хотели бы напомнить, что США не являются страной-членом Евросоюза и, вероятно, поэтому не в курсе, что многие государства, входящие в ЕС, масштабно и плодотворно сотрудничают с Россией на взаимовыгодной основе. Никто не должен мешать Сербии придерживаться таких же подходов, исходя из ее национальных интересов,

Призываем американских коллег не навязывать другим свои враждебные идеологизированные стереотипы, подрывающие основы международной стабильности и сотрудничества на Балканах и в Европе в целом,