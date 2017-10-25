Москва потребовала от США не мешать российско-сербскому сотрудничеству
Вашингтон не должен мешать сотрудничеству Сербии с Россией. Высказывания заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойта Йи направлены на подрыв отношений между странами, приводит РИА Новости заявление российского МИД.
Во время визита в Белград Хойт Йи в грубой форме потребовал пересмотреть взаимодействие с Россией и сосредоточиться исключительно на сближении с Евросоюзом. Дипломат также высказался против оформления иммунитетов и привилегий Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в городе Ниш.
В МИД напомнили, что «Российско-сербский гуманитарный центр на протяжении долгого времени оказывает Сербии и другим странам региона, в том числе членам ЕС и НАТО, помощь в преодолении последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, обучении соответствующих специалистов».
С критикой высказывания Хойта Йи, призвавшего Белград «перестать сидеть на двух стульях» и «балансировать между Россией и Западом», выступил также Министр обороны Сербии Александр Вулин. Он назвал заявление американского дипломата «самым тяжелым актом публичного и недипломатичного давления» на республику.
Во время визита в Белград Хойт Йи в грубой форме потребовал пересмотреть взаимодействие с Россией и сосредоточиться исключительно на сближении с Евросоюзом. Дипломат также высказался против оформления иммунитетов и привилегий Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в городе Ниш.
Хотели бы напомнить, что США не являются страной-членом Евросоюза и, вероятно, поэтому не в курсе, что многие государства, входящие в ЕС, масштабно и плодотворно сотрудничают с Россией на взаимовыгодной основе. Никто не должен мешать Сербии придерживаться таких же подходов, исходя из ее национальных интересов,говорится в заявлении.
В МИД напомнили, что «Российско-сербский гуманитарный центр на протяжении долгого времени оказывает Сербии и другим странам региона, в том числе членам ЕС и НАТО, помощь в преодолении последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, обучении соответствующих специалистов».
Призываем американских коллег не навязывать другим свои враждебные идеологизированные стереотипы, подрывающие основы международной стабильности и сотрудничества на Балканах и в Европе в целом,говорится в документе.
С критикой высказывания Хойта Йи, призвавшего Белград «перестать сидеть на двух стульях» и «балансировать между Россией и Западом», выступил также Министр обороны Сербии Александр Вулин. Он назвал заявление американского дипломата «самым тяжелым актом публичного и недипломатичного давления» на республику.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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