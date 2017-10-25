11:31 25 октября

Москва потребовала от США не мешать российско-сербскому сотрудничеству

Вашингтон не должен мешать сотрудничеству Сербии с Россией. Высказывания заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойта Йи направлены на подрыв отношений между странами, приводит РИА Новости заявление российского МИД.



Во время визита в Белград Хойт Йи в грубой форме потребовал пересмотреть взаимодействие с Россией и сосредоточиться исключительно на сближении с Евросоюзом. Дипломат также высказался против оформления иммунитетов и привилегий Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в городе Ниш.


Хотели бы напомнить, что США не являются страной-членом Евросоюза и, вероятно, поэтому не в курсе, что многие государства, входящие в ЕС, масштабно и плодотворно сотрудничают с Россией на взаимовыгодной основе. Никто не должен мешать Сербии придерживаться таких же подходов, исходя из ее национальных интересов,
говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что «Российско-сербский гуманитарный центр на протяжении долгого времени оказывает Сербии и другим странам региона, в том числе членам ЕС и НАТО, помощь в преодолении последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, обучении соответствующих специалистов».

Призываем американских коллег не навязывать другим свои враждебные идеологизированные стереотипы, подрывающие основы международной стабильности и сотрудничества на Балканах и в Европе в целом,
говорится в документе.

С критикой высказывания Хойта Йи, призвавшего Белград «перестать сидеть на двух стульях» и «балансировать между Россией и Западом», выступил также Министр обороны Сербии Александр Вулин. Он назвал заявление американского дипломата «самым тяжелым актом публичного и недипломатичного давления» на республику.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Андрей К Сегодня, 11:02
    Москва потребовала от США не мешать российско-сербскому сотрудничеству

    Бесполезное требование, это как со стенкой. Манера лезть со своими бандитскими понятиями в чужой монастырь, у "дипломатов исключительной нации", уже в крови. Есть рецепт излечения от этой мании поучать других - раздавать "исключительным" люлей...
    ...Хойт Йи в грубой форме потребовал пересмотреть взаимодействие с Россией...

    Это как в нашей поговорке: "Пусти свинью за стол, она и ноги на стол"...
    Андрей К
    1. VovanFalcon Сегодня, 11:07
      Вода камень точит. Но степень "борзоты" у пи...сов зашкаливает уже.
      VovanFalcon
      1. СЕРЖ ант Сегодня, 11:15
        Чего там мы мы можем требовать,я вас умоляю...Если секретные сведения с посольства выносят спокойно там у нас,а мы только носом шмыгаем... request
        СЕРЖ ант
      2. с-т Petrov Сегодня, 11:15
        удивляет тут читать от некоторых поддержку этим мразям. есть же подпин*осы. Как в любом коллективе есть шакалы, которые примыкают к сильным.

        сами раком встали и другим желают. Видимо чтоб стыдно не было и чтоб кивать на других - они же раком стоят поэтому и мы (например Литва, Болгария, Польша, Украина) стоим

        Арон вообще готов сделать Израиль новым штатом США. Хотя это и не раком вроде, а как бы часть команды. Украинцы тоже думаю хотят - проведи сейчас опрос. Оденут кастрюли с вышиванками в виде флага США

        Все это вызывает чувство брезгливости и жалости.

        с-т Petrov
    2. 79807420129 Сегодня, 11:18
      Хойт Йи в грубой форме потребовал пересмотреть взаимодействие с Россией

      А не пошел бы ты матрасная прости господи шлюха вдоль забора и лесом,лесом.
      79807420129
  2. резервист Сегодня, 11:08
    Чего то требовать?
    На войне разве будешь требовать: - Эй, вы, не стреляйте в нас, не бомбите...
    резервист
  3. Sergey53 Сегодня, 11:09
    Плохо то, что у мы постоянно в чём нибудь оправдываемся, часто просим, и кому-то доказываем. Если мы правы ,то надо просто делать то,что должно.А не заглядывать в рот и ждать что нам скажут.
    Sergey53
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