Стратегия США против России: «сначала сражаться, потом говорить»
Российско-иранский союз весьма беспокоит ястребов в Вашингтоне. Кремль и Тегеран уверяют, будто ведут борьбу с экстремизмом, а Москва «почти» признала, что она делится полученными разведданными с афганскими талибами ради победы над «ИГ» (запрещено в РФ), пишут заграничные эксперты. Иран тоже предложил свои «миротворческие услуги» в соответствующей сфере. Что это: новая ось нестабильности в Афганистане? И не пора ли Вашингтону противостоять экспансии России в Афганистан? Для этого подошла бы стратегия «сначала сражаться, потом говорить».
Об этом повествует в издании «The Hill» Джейсон М. Бродски (Jason M. Brodsky), обозреватель, директор по вопросам политики United Against Nuclear Iran (UANI), некоммерческой пропагандистской организации, основанной в 2008 г., цель которой — помешать Ирану получить ядерное оружие.
Джейсон Бродски предполагает, что «следующим полем битвы с Ираном и Россией» станет Афганистан.
Дискуссия о будущей позиции Вашингтона в отношении Тегерана до сих пор вращалась вокруг трёх основных «ядерных вариантов»: легитимация сделки; отмена или приостановка; прямое отступление от сделки. Спор подошёл к критической точке: распалившаяся не на шутку администрация Трампа завершила свой «долгожданный пересмотр» политики в отношении Ирана.
Но что стоит за крикливыми заголовками в прессе? Угрожающая линия выходит далеко за пределы Ирана. Вот, к примеру, Афганистан. Эта горячая точка может стать «более жаркой».
«Союз нечестивых», каковым автор называет сближение между Россией и Ираном, случившееся «на кладбище империй», шурует по всей планете, выискивая проблемы во всех нестабильных регионах и стремясь одновременно быть «пожарным и поджигателем». Без всеобъемлющей стратегии, направленной на эту новую «ось нестабильности», пожар в Афганистане разгорится ещё сильнее, уверяет эксперт.
Афганистан — площадка для имперских игр. Именно в этой стране американцы вели и ведут самую долгую войну. Каков же её итог? Ничего славного! По данным специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана, 11,1% районов страны по-прежнему находятся под контролем. Это данные на май 2017 года. И это выше на два процентных пункта, чем в мае 2016 года!
На фоне ухудшающейся обстановки в сфере безопасности Кремль и Тегеран убеждают мир, будто они находятся «на передовой борьбы с экстремизмом». Москва «почти признала», иронизирует эксперт, что «делится разведывательными сведениями с талибами», но делает это ради борьбы с «Исламским государством» и по-прежнему привержена мирному процессу. То же самое касается Ирана, который недавно предложил свои «миротворческие услуги».
Россия и Иран ведут двойную игру, уверен автор. Если верить американским новостям, то официальные лица США, опираясь на данные своей разведки, утверждают о передаче Россией талибам «наличных денег и оружия». И этот тренд «ускорился за последние 18 месяцев». Министр обороны Дж. Мэттис даже публично осудил такую линию Москвы во время своего октябрьского визита в Афганистан.
Доклады афганских чиновников на местах подтверждают официальные заявления американских властей. Власти провинции Кундуз говорят, что стрелковое оружие, пусковые ракетные установки, боеприпасы и наличные деньги поступают к талибам из России через Таджикистан. Утверждается также, что «Путин предоставил «Талибану» мобильную клинику и лекарства для лечения раненых боевиков «Талибана» в провинции Гильменд». Мало того, русские военные советники якобы «прибыли в северную провинцию Баглан для поддержки движения «Талибан» (кстати, «Талибан» запрещён в России).
Тегеран тоже не просто наблюдатель: «муллократия» систематически подрывает усилия афганской администрации Гани, указывает аналитик. В январе 2017 г. афганские региональные чиновники обвинили Иран в препятствовании государственным проектам в области водных и энергетических ресурсов. При этом Тегеран будто бы использовал талибов. По словам губернатора провинции Гильменд, Корпус стражей Исламской революции (IRGC) предоставил талибам современные миномётные системы для атак на государственную инфраструктуру: водные ресурсы реки Гильменд должны быть отведены «в интересах Ирана».
Эксперт делает вывод: несмотря на «растущие свидетельства» того, что Россия и Иран «являются агентами дестабилизации», их роль явно отсутствует в стратегии Трампа, касающейся действий США в Афганистане. В недавней речи о сдерживании Ирана как Афганистан, так и «Талибан» были лишь кратко упомянуты.
Президенту Гани, конечно, не нравится то, как «иностранные силы» давят на его правительство. И что же тут делать Америке?
Следуют рекомендации эксперта.
Во-первых, команде Трампа было бы разумно принять стратегию «сначала сражаться, потом говорить». Трамп должен использовать дополнительные рычаги влияния для продвижения к мирному процессу. Похоже, что иранцы и россияне сейчас проводят «параллельную стратегию»: есть сообщения от высокопоставленных афганских чиновников о том, что Кремль поддерживает «Талибан», используя Иран в качестве «предохранителя», чтобы расширить своё влияние на будущие мирные переговоры. Путин и верховный лидер Ирана способствуют быстрому продвижению «Талибана» деньгами, материальными средствами и рабочей силой. Поэтому развёртывание в Афганистане новых американских войск «стало бы шагом в верном направлении».
Во-вторых, Вашингтону необходимо использовать своё влияние и экономическую помощь администрации Гани для усиления экономического развития крайне бедных шиитских общин Афганистана. По данным Всемирного банка, 39% афганцев живут в бедности; около 70% населения трудоспособного возраста неграмотны; безработица среди молодёжи составляет 28%. Государственный департамент США в 2016 году указывал на дискриминацию в Афганистане шиитов, на дискриминацию религиозную и национальную. Доходит до «вымогательства денег» способом «незаконного налогообложения», господствуют «принудительный наём и принудительный труд». Физическое насилие и содержание под стражей — явления обыкновенные.
Такие посягательства на гражданские права привели к тому, что шииты Афганистана стали восприимчивы к влиянию Ирана. Тысячи человек были собраны здесь Тегераном для войны в Сирии. Им обещали жильё, ежемесячное денежное довольствие (600 американских долларов) и даже возможность трудоустройства в Иране после завершения миссии!
Наконец, президент Трамп должен прийти к осознанию того, что Россия является «геополитическим противником, а не партнёром».
Кремль, по мнению Бродски, играет в Афганистане так же, как в Сирии. В Сирии Кремль «изображает контртеррористическую миссию против «ИГ», однако реальность «сильно отличается» от этой картинки. Аналитик указывает на «кровавый режим Башара аль-Асада», которому Москва помогает. В Кабуле Кремль тоже может хвастаться ролью миротворца, но вот местные власти говорят о Москве как о смутьяне.
Отсюда и приоритетная задача США: продвижение Россию на мировой арене следует остановить.
Вероятно, добавим, американская стратегия «сначала сражаться, потом говорить» уже реализуется. В сентябре министр обороны США Джеймс Мэттис сделал заявление: Вашингтон направит в Афганистан дополнительно три с лишним тысячи военнослужащих.
«Речь идёт определённо о более чем трёх тысячах, — цитирует его ТАСС. — По правде сказать, я ещё не подписал последние приказы, так как мы дорабатываем ряд деталей».
Представитель Министерства обороны США Майкл Эндрюс подтвердил это решение. «Мы не приводим деталей, таких, как точное число военных, количество оборудования, сроки отправки контингента, поскольку эта информация может помочь врагу», — отметил представитель Пентагона.
В начале октября Мэттис побывал в Кабуле. Кабул стал второй остановкой в турне Мэттиса по Южной Азии, которое началось в Дели. Ранее в Дели мистер Мэттис заявил, что Индия оказывает «неоценимую» помощь Афганистану. Как передаёт «Голос Америки», глава Пентагона приветствовал «дальнейшие усилия по продвижению демократии, стабильности и безопасности Афганистана».
Издание сообщает, что спустя несколько часов после прибытия министра Мэттиса по аэропорту Кабула ударила ракета: получили ранения 5 человек. Ответственность за нападение взял на себя «Талибан». По словам представителей группировки, удар был нацелен по самолёту Мэттиса. Ответственность, однако, взяло на себя и «Исламское государство». Что до Мэттиса, то его в момент удара в аэропорту просто не было.
Джеймс Мэттис заявил, сообщает РИА «Новости», что Соединённые Штаты видели некоторые свидетельства поддержки Россией «Талибана», однако не могут определить природу такой поддержки.
На слушаниях в Палате представителей США мистера Мэттиса спросили, видел ли он доказательства поддержки Россией талибов. Его ответ был таким:
По его словам, поддержка талибов «интересам России» не соответствует. При этом министр сообщил, что Иран всегда оказывал талибам небольшую финансовую и военную поддержку.
В России считают, что намёки на поддержку афганских талибов неуместны. Представитель Минобороны России генерал Конашенков заявлял, что утверждения о поставках Москвой оружия «Талибану» не соответствуют действительности: у Минобороны РФ не может быть с террористами взаимодействия, а тем более не может быть поставок им оружия.
Об этом повествует в издании «The Hill» Джейсон М. Бродски (Jason M. Brodsky), обозреватель, директор по вопросам политики United Against Nuclear Iran (UANI), некоммерческой пропагандистской организации, основанной в 2008 г., цель которой — помешать Ирану получить ядерное оружие.
Джейсон Бродски предполагает, что «следующим полем битвы с Ираном и Россией» станет Афганистан.
Дискуссия о будущей позиции Вашингтона в отношении Тегерана до сих пор вращалась вокруг трёх основных «ядерных вариантов»: легитимация сделки; отмена или приостановка; прямое отступление от сделки. Спор подошёл к критической точке: распалившаяся не на шутку администрация Трампа завершила свой «долгожданный пересмотр» политики в отношении Ирана.
Но что стоит за крикливыми заголовками в прессе? Угрожающая линия выходит далеко за пределы Ирана. Вот, к примеру, Афганистан. Эта горячая точка может стать «более жаркой».
«Союз нечестивых», каковым автор называет сближение между Россией и Ираном, случившееся «на кладбище империй», шурует по всей планете, выискивая проблемы во всех нестабильных регионах и стремясь одновременно быть «пожарным и поджигателем». Без всеобъемлющей стратегии, направленной на эту новую «ось нестабильности», пожар в Афганистане разгорится ещё сильнее, уверяет эксперт.
Афганистан — площадка для имперских игр. Именно в этой стране американцы вели и ведут самую долгую войну. Каков же её итог? Ничего славного! По данным специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана, 11,1% районов страны по-прежнему находятся под контролем. Это данные на май 2017 года. И это выше на два процентных пункта, чем в мае 2016 года!
На фоне ухудшающейся обстановки в сфере безопасности Кремль и Тегеран убеждают мир, будто они находятся «на передовой борьбы с экстремизмом». Москва «почти признала», иронизирует эксперт, что «делится разведывательными сведениями с талибами», но делает это ради борьбы с «Исламским государством» и по-прежнему привержена мирному процессу. То же самое касается Ирана, который недавно предложил свои «миротворческие услуги».
Россия и Иран ведут двойную игру, уверен автор. Если верить американским новостям, то официальные лица США, опираясь на данные своей разведки, утверждают о передаче Россией талибам «наличных денег и оружия». И этот тренд «ускорился за последние 18 месяцев». Министр обороны Дж. Мэттис даже публично осудил такую линию Москвы во время своего октябрьского визита в Афганистан.
Доклады афганских чиновников на местах подтверждают официальные заявления американских властей. Власти провинции Кундуз говорят, что стрелковое оружие, пусковые ракетные установки, боеприпасы и наличные деньги поступают к талибам из России через Таджикистан. Утверждается также, что «Путин предоставил «Талибану» мобильную клинику и лекарства для лечения раненых боевиков «Талибана» в провинции Гильменд». Мало того, русские военные советники якобы «прибыли в северную провинцию Баглан для поддержки движения «Талибан» (кстати, «Талибан» запрещён в России).
Тегеран тоже не просто наблюдатель: «муллократия» систематически подрывает усилия афганской администрации Гани, указывает аналитик. В январе 2017 г. афганские региональные чиновники обвинили Иран в препятствовании государственным проектам в области водных и энергетических ресурсов. При этом Тегеран будто бы использовал талибов. По словам губернатора провинции Гильменд, Корпус стражей Исламской революции (IRGC) предоставил талибам современные миномётные системы для атак на государственную инфраструктуру: водные ресурсы реки Гильменд должны быть отведены «в интересах Ирана».
Эксперт делает вывод: несмотря на «растущие свидетельства» того, что Россия и Иран «являются агентами дестабилизации», их роль явно отсутствует в стратегии Трампа, касающейся действий США в Афганистане. В недавней речи о сдерживании Ирана как Афганистан, так и «Талибан» были лишь кратко упомянуты.
Президенту Гани, конечно, не нравится то, как «иностранные силы» давят на его правительство. И что же тут делать Америке?
Следуют рекомендации эксперта.
Во-первых, команде Трампа было бы разумно принять стратегию «сначала сражаться, потом говорить». Трамп должен использовать дополнительные рычаги влияния для продвижения к мирному процессу. Похоже, что иранцы и россияне сейчас проводят «параллельную стратегию»: есть сообщения от высокопоставленных афганских чиновников о том, что Кремль поддерживает «Талибан», используя Иран в качестве «предохранителя», чтобы расширить своё влияние на будущие мирные переговоры. Путин и верховный лидер Ирана способствуют быстрому продвижению «Талибана» деньгами, материальными средствами и рабочей силой. Поэтому развёртывание в Афганистане новых американских войск «стало бы шагом в верном направлении».
Во-вторых, Вашингтону необходимо использовать своё влияние и экономическую помощь администрации Гани для усиления экономического развития крайне бедных шиитских общин Афганистана. По данным Всемирного банка, 39% афганцев живут в бедности; около 70% населения трудоспособного возраста неграмотны; безработица среди молодёжи составляет 28%. Государственный департамент США в 2016 году указывал на дискриминацию в Афганистане шиитов, на дискриминацию религиозную и национальную. Доходит до «вымогательства денег» способом «незаконного налогообложения», господствуют «принудительный наём и принудительный труд». Физическое насилие и содержание под стражей — явления обыкновенные.
Такие посягательства на гражданские права привели к тому, что шииты Афганистана стали восприимчивы к влиянию Ирана. Тысячи человек были собраны здесь Тегераном для войны в Сирии. Им обещали жильё, ежемесячное денежное довольствие (600 американских долларов) и даже возможность трудоустройства в Иране после завершения миссии!
Наконец, президент Трамп должен прийти к осознанию того, что Россия является «геополитическим противником, а не партнёром».
Кремль, по мнению Бродски, играет в Афганистане так же, как в Сирии. В Сирии Кремль «изображает контртеррористическую миссию против «ИГ», однако реальность «сильно отличается» от этой картинки. Аналитик указывает на «кровавый режим Башара аль-Асада», которому Москва помогает. В Кабуле Кремль тоже может хвастаться ролью миротворца, но вот местные власти говорят о Москве как о смутьяне.
Отсюда и приоритетная задача США: продвижение Россию на мировой арене следует остановить.
Вероятно, добавим, американская стратегия «сначала сражаться, потом говорить» уже реализуется. В сентябре министр обороны США Джеймс Мэттис сделал заявление: Вашингтон направит в Афганистан дополнительно три с лишним тысячи военнослужащих.
«Речь идёт определённо о более чем трёх тысячах, — цитирует его ТАСС. — По правде сказать, я ещё не подписал последние приказы, так как мы дорабатываем ряд деталей».
Представитель Министерства обороны США Майкл Эндрюс подтвердил это решение. «Мы не приводим деталей, таких, как точное число военных, количество оборудования, сроки отправки контингента, поскольку эта информация может помочь врагу», — отметил представитель Пентагона.
В начале октября Мэттис побывал в Кабуле. Кабул стал второй остановкой в турне Мэттиса по Южной Азии, которое началось в Дели. Ранее в Дели мистер Мэттис заявил, что Индия оказывает «неоценимую» помощь Афганистану. Как передаёт «Голос Америки», глава Пентагона приветствовал «дальнейшие усилия по продвижению демократии, стабильности и безопасности Афганистана».
Издание сообщает, что спустя несколько часов после прибытия министра Мэттиса по аэропорту Кабула ударила ракета: получили ранения 5 человек. Ответственность за нападение взял на себя «Талибан». По словам представителей группировки, удар был нацелен по самолёту Мэттиса. Ответственность, однако, взяло на себя и «Исламское государство». Что до Мэттиса, то его в момент удара в аэропорту просто не было.
Джеймс Мэттис заявил, сообщает РИА «Новости», что Соединённые Штаты видели некоторые свидетельства поддержки Россией «Талибана», однако не могут определить природу такой поддержки.
На слушаниях в Палате представителей США мистера Мэттиса спросили, видел ли он доказательства поддержки Россией талибов. Его ответ был таким:
«Мы видели некоторые доказательства. Мне нужно больше определённости относительно того, что исходит из России, я не могу это понять. Это не имеет смысла. Но мы следим за этим пристально».
По его словам, поддержка талибов «интересам России» не соответствует. При этом министр сообщил, что Иран всегда оказывал талибам небольшую финансовую и военную поддержку.
В России считают, что намёки на поддержку афганских талибов неуместны. Представитель Минобороны России генерал Конашенков заявлял, что утверждения о поставках Москвой оружия «Талибану» не соответствуют действительности: у Минобороны РФ не может быть с террористами взаимодействия, а тем более не может быть поставок им оружия.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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