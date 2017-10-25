В Хмеймим установят безреагентную систему очистки воды

Планируем в этом году провести предварительные испытания и подготовить комплекс к государственным испытаниям, по завершении которых, возможно, МККВ-1000 будет рекомендован к принятию на снабжение инженерных войск ВС РФ,

Вопросы водоснабжения войск в поле всегда стояли остро. Недаром для ее решения создаются целые подразделения. Вода нужна и для питья, и для приготовления пищи, и для того, чтобы просто умыться после марша. Мы, например, всегда возили с собой на одном из танков 200-литровую бочку воды, чтобы не ждать подвоза и не пользоваться водой из непроверенных источников.

Появление новых систем водоочистки можно только приветствовать. Они значительно облегчат службу, особенно в регионах с жарким климатом. Если в умеренных широтах проблему водоснабжения можно решить дедовскими методами – с помощью кипячения, то в Средней Азии или на Ближнем Востоке всё гораздо сложнее. Вода в скважине или водоеме может запросто оказаться соленой или мутной. А требуется ее очень много. Ведь на жаре организм быстро обезвоживается. В некоторых армиях офицеры строго следят, чтобы в пустыне солдат выпивал в час не меньше фляги во избежание обмороков от обезвоживания,