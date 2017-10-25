В Хмеймим установят безреагентную систему очистки воды
Для снабжения войск в полевых условиях в России создана и сейчас проходит испытания специальная безреагентная система очистки и консервирования воды, которая умещается на одном грузовике, сообщают Известия.
Сообщается, что «благодаря применению нанотехнологий комплекс МККВ-1000 может очищать даже воду, содержащую химические и радиоактивные загрязнения». Более ранние версии системы уже прошли обкатку в Сирии и хорошо себя зарекомендовали.
Комплекс разработан краснодарским ЗАО «Полимерфильтр». Он осуществляет очистку или опреснение воды, а затем ее консервирование и бутилирование.
По его словам, «новый комплекс создавался в инициативном порядке и впервые продемонстрирован широкой публике в ходе форума "Армия-2017"». Компактность агрегата достигнута благодаря применению нанотехнологий и специальных мембран.
«При очистке воды наряду с ультра- и микрофильтрацией применяется обеззараживание с помощью ультрафиолетового облучения. Это позволяет избавиться от естественных загрязнений, а также отравляющих, сильнодействующих ядовитых, радиоактивных веществ и бактериальных средств поражения. Все процессы очистки и обеззараживания воды в МККВ-1000 полностью автоматизированы, что гарантирует высокую производительность и быстрое развертывание. Комплекс анализирует воду, взятую из скважины или водоема, и выбирает уровень очистки», рассказали на предприятии.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский:
По его словам, в полевых условиях воду бывает очень сложно очистить и сделать пригодной для питья – «раньше такую воду из-за обилия хлорки можно было использовать только для хозяйственных нужд или в лучшем случае для приготовления пищи».
Сообщается, что «благодаря применению нанотехнологий комплекс МККВ-1000 может очищать даже воду, содержащую химические и радиоактивные загрязнения». Более ранние версии системы уже прошли обкатку в Сирии и хорошо себя зарекомендовали.
Комплекс разработан краснодарским ЗАО «Полимерфильтр». Он осуществляет очистку или опреснение воды, а затем ее консервирование и бутилирование.
Планируем в этом году провести предварительные испытания и подготовить комплекс к государственным испытаниям, по завершении которых, возможно, МККВ-1000 будет рекомендован к принятию на снабжение инженерных войск ВС РФ,сказал газете заместитель гендиректора предприятия Борис Русов.
По его словам, «новый комплекс создавался в инициативном порядке и впервые продемонстрирован широкой публике в ходе форума "Армия-2017"». Компактность агрегата достигнута благодаря применению нанотехнологий и специальных мембран.
«При очистке воды наряду с ультра- и микрофильтрацией применяется обеззараживание с помощью ультрафиолетового облучения. Это позволяет избавиться от естественных загрязнений, а также отравляющих, сильнодействующих ядовитых, радиоактивных веществ и бактериальных средств поражения. Все процессы очистки и обеззараживания воды в МККВ-1000 полностью автоматизированы, что гарантирует высокую производительность и быстрое развертывание. Комплекс анализирует воду, взятую из скважины или водоема, и выбирает уровень очистки», рассказали на предприятии.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский:
Вопросы водоснабжения войск в поле всегда стояли остро. Недаром для ее решения создаются целые подразделения. Вода нужна и для питья, и для приготовления пищи, и для того, чтобы просто умыться после марша. Мы, например, всегда возили с собой на одном из танков 200-литровую бочку воды, чтобы не ждать подвоза и не пользоваться водой из непроверенных источников.
По его словам, в полевых условиях воду бывает очень сложно очистить и сделать пригодной для питья – «раньше такую воду из-за обилия хлорки можно было использовать только для хозяйственных нужд или в лучшем случае для приготовления пищи».
Появление новых систем водоочистки можно только приветствовать. Они значительно облегчат службу, особенно в регионах с жарким климатом. Если в умеренных широтах проблему водоснабжения можно решить дедовскими методами – с помощью кипячения, то в Средней Азии или на Ближнем Востоке всё гораздо сложнее. Вода в скважине или водоеме может запросто оказаться соленой или мутной. А требуется ее очень много. Ведь на жаре организм быстро обезвоживается. В некоторых армиях офицеры строго следят, чтобы в пустыне солдат выпивал в час не меньше фляги во избежание обмороков от обезвоживания,рассказал эксперт.
Использованы фотографии: http://www.polymerfilter.ru
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