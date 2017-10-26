Никто никуда не летит. На В-52 нет билетов

Сообщение о приведении американских "старичков" В-52 в боевую готовность всё ещё продолжают "нервировать" наших читателей. Если честно, то мне это не понятно. Не потому, что слишком много противоречивой информации в наших СМИ. Нет, просто я знаю достаточно высокий уровень знаний коллег. Именно знаний, а не способности делать предположения.Объяснить ситуацию с точки зрения военного я смогу. Да и в комментариях, я надеюсь, многое прояснят коллеги. Но для начала вернемся к сообщению из США. Defence One два дня назад сообщил о возможном приведении В-52 в режим 24-часовой готовности. Такого не было с 1991 года. Да и сами по себе эти "стратеги" скорее анахронизм, чем бомбардировщик. Но для стран, не обладающих современными средствами ПВО, вроде последних российских систем, вполне ещё сойдут.Да и вооружение таких машин, даже в безъядерном варианте, достаточно серьезно. Крылатые ракеты (до 20), которые несет этот самолет вполне могут доставить некоторые неприятности противнику.Прежде всего, точнее, прежде чем начинать "крушить" американских военных, необходимо "открыть Америку". Все сообщения, которыми сегодня пестрит интернет, пока что на уровне "крякающей птицы". "Утка" чистейшей воды. В авиационные соединения, в которых находятся "старички" приказа о переводе в соответствующий режим не поступало. И не поступит. Процент дураков в американской армии не превышает такой же процент в других армиях.Итак, против какой страны США могут использовать В-52? Против России? Против Китая? Против КНДР?Россия, как страна, которая уже "прикрыла" Дальний Восток своими системами отпадает сразу. Варианты успешного применения старых машин, даже такого класса, не проходят изначально. Наши ПВО снимут эти самолеты без особого труда. Китай поступит точно так же. Более того, обе страны нанесут не раздумывая ответный удар. А значит, третья мировая...Остается "заноза" в виде гордых корейцев. КНДР не сможет расстреливать бомбардировщики на подступах к стране. Таких систем там нет. Значит, можно предположить о некотором успехе такого удара. Потери авиации США в этом случае будут вполне в рамках планируемых.Однако, из того, что известно о вооруженных силах Северной Кореи, следует, что большого ущерба американцы не нанесут. Корейцы продумали защиту от таких угроз.Во-первых, армия КНДР не базируется на открытой местности. Вооружение и боевая техника защищены. Даже артиллерийские батареи спрятаны в горных пещерах. Говорить же о более серьезных вооружениях даже не надо. Всем понятно всё. Во-вторых, те немногочисленные кадры испытаний ракет Северной Кореей, которые "случайно" попадают в мировые СМИ, для внимательного человека дают ответ на вопрос о том, какие силы имеют приоритет. Корейцы не строят стационарных ПУ. Все ракеты запускались с мобильных ПУ.Есть ещё один факт, который заметно на кадрах хроники испытаний. Ракеты КНДР созданы по специальной технологии, при которой топливо находится в специальных капсулах. Проще говоря, приведение ракеты в боевое состояние не требует того времени, которое требуют ракеты прочих типов. Время приведения такой ракеты в боевое состояние измеряется буквально минутами.Отсюда, даже при применении всех имеющихся сегодня В-52 (а это с учетом состоящих на хранении, 63 единицы) полного уничтожения даже корейских ядерных сил не произойдет. Не говоря уже о северокорейской армии в целом.А что дальше? Кто-то сомневается в ответе КНДР? Кто-то сомневается в ударе по Южной Корее? В ударе по Японии? В ударе по американским военным базам? В том числе и ядерным оружием. Какие потери понесут эти страны в случае такого удара?А вот в решении Вашингтона о вводе войск на территорию Северной Кореи я сомневаюсь. Точно так же в том, что войска введут японцы или южане. Тот урон, который будет нанесен этим странам "охладит" любые горячие головы. Да и миф западных СМИ об огромном желании корейцев "уничтожить" режим Ким Чен Ына, мягко говоря, не соответствует действительности.Почему я так уверен в недостоверности информации? Может американские военные так рьяно соблюдают режим секретности, что мы не можем увидеть подготовки ударов? Увы, разочарую. Стратегический бомбардировщик нельзя просто поднять и отправить куда-либо. Даже старички В-52 (начало производства 1951 год) удовольствие дорогое. И управлять этим самолетом кому-попало не доверят.А значит, необходимо не просто подготовить экипажи для нанесения ударов, но и обеспечить их "слетывание". Обеспечить отработку маршрутов полетов. Проще говоря, самолеты должны летать. И летать по определенным маршрутам и в определенном строю. Вот когда мы это увидим, тогда можно будет говорить о каких-то реальных шагах по подготовке каких-либо действий.Как мне кажется, информация о готовности В-52 к нанесению удара по КНДР это очередные американские авианосцы. Из той же серии. Пусть мир видит, что мы готовы и мы можем. Но, с другой стороны, в свете вышеперечисленного, отказ от нанесения удара ставит США в очень неловкое положение. Страна становится посмешищем в глазах других.Маленькая страна, страна без больших амбиций, а "зубы" американцы там сломают.