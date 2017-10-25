15:44 25 октября

Литовские спецслужбы учат молдавских депутатов борьбе с коррупцией

Группа молдавских парламентариев сегодня посетила офис спецслужбы Литвы, носящей название Служба специальных расследований (STT). Сообщается, что молдавские депутаты прибыли в Литву для получения консультаций на предмет того, «как противодействовать коррупции».

Информационный портал BaltNews пишет о том, что литовские представители обсудили с членами молдавского парламента вопросы взаимодействия в антикоррупционной сфере.

Литовские спецслужбы учат молдавских депутатов борьбе с коррупцией



Отмечено, что важным пунктом совещания стал пункт о проведении расследования коррупционных преступлений.

Это совещание вызывает особый интерес по следующей причине. Буквально накануне литовский министр финансов пытался найти причину того, почему Литва является одним из наиболее коррумпированных государств Европейского союза (данные МВФ. По словам литовского чиновника, литовская коррупция сегодня – это «наследство советского периода». Министр заявил, что в советские годы жители Литовской ССР с помощью коррупции «пытались противостоять советской власти и оккупации».

Видимо, именно такой опыт (не столько борьбы, сколько объяснения «причин» наличия коррупции) и перенимали молдавские парламентарии у Литвы. Судя по всему, теперь и в Кишинёве отдельные политические персоны заявят, что во всём виновато «тягостное советское наследство».


Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 10

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  1. volodya Сегодня, 12:53
    Если это анекдот,то смешно! Если нет,ещё смешнее!
    volodya
    1. Зяблицев Сегодня, 13:04
      Обмен клоунами! laughing "На воловьей ярмарке разговорились два хохла: "Слушай, – сказал один, – наших гусаров переводят в ваше село, а ваших переводят на постой в наше местечко". – "Скажи на милость! Какая же разница?" – 'Разница очень большая: у ваших гусар штаны желтого цвета, а у наших синие". – "Так не лучше ли оставить всех гусаров на прежних постоях, только обменять им штаны?' – "Можно и так! Но, посуди сам, в чем же будут ходить гусары, пока им обменяют штаны?" laughing
      Зяблицев
      1. Татьяна Сегодня, 13:12
        Судя по всему, теперь и в Кишинёве отдельные политические персоны заявят, что во всём виновато «тягостное советское наследство».
        Именно так и будет!
        А вообще молдавские парламентарии просто экскурсионно "прогулялись" отдохнуть в другую - тоже ПРИМОРСКУЮ - страну под видом работы на халяву - за государственный счёт!
        Татьяна
      2. NIKNN Сегодня, 13:26
        Цитата: Зяблицев
        Обмен клоунами!

        Эстонцы тоже собираются поделиться опытом, приедут к 2020 году..., спешат... laughing
        NIKNN
    2. 79807420129 Сегодня, 13:06
      Судя по всему, теперь и в Кишинёве отдельные политические персоны заявят, что во всём виновато «тягостное советское наследство

      Опять у недоделанных СССР виновато.
      79807420129
    3. Комментарий был удален.
  2. Egorovich Сегодня, 13:15
    Литовские спецслужбы учат молдавских депутатов, как правильнее распиливать бюджет МР. Так как то правдоподобнее звучит.
    Egorovich
    1. Дедкастарый Сегодня, 13:28
      Литовские спецслужбы учат молдавских депутатов борьбе с коррупцией
      потому,что :
      Литва является одним из наиболее коррумпированных государств Европейского союза
      это типа вор в законе,учит молодого воришку...
      Дедкастарый
      1. oldzek Сегодня, 15:02
        ага,воровать надо много,но аккуратно.ну и далее:если попался то не признавайся,если признался то в простой краже,а не в квалифицированной ну и т.д. и т.п.
        oldzek
  3. Ren Сегодня, 13:33
    Борьбе с коррупцией нужно учиться у США. Заменяешь слово "коррупция" на "лоббирование интересов хозяйствующих субъектов" - всё коррупция побеждена! wassat
    Ну и нужно ввести налоги за "лоббирование" для чиновников! good
    Ren
    1. Ren Сегодня, 13:37
      Пример:
      Было: "Дача взятки должностному лицу за совершение действий в интересах данного лица"
      Стало: "Материальное вознаграждение должностному лицу за лоббирование интересов хозяйствующего субъекта" wink И никакой коррупции.
      Ren
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