Литовские спецслужбы учат молдавских депутатов борьбе с коррупцией
Группа молдавских парламентариев сегодня посетила офис спецслужбы Литвы, носящей название Служба специальных расследований (STT). Сообщается, что молдавские депутаты прибыли в Литву для получения консультаций на предмет того, «как противодействовать коррупции».
Информационный портал BaltNews пишет о том, что литовские представители обсудили с членами молдавского парламента вопросы взаимодействия в антикоррупционной сфере.
Отмечено, что важным пунктом совещания стал пункт о проведении расследования коррупционных преступлений.
Это совещание вызывает особый интерес по следующей причине. Буквально накануне литовский министр финансов пытался найти причину того, почему Литва является одним из наиболее коррумпированных государств Европейского союза (данные МВФ. По словам литовского чиновника, литовская коррупция сегодня – это «наследство советского периода». Министр заявил, что в советские годы жители Литовской ССР с помощью коррупции «пытались противостоять советской власти и оккупации».
Видимо, именно такой опыт (не столько борьбы, сколько объяснения «причин» наличия коррупции) и перенимали молдавские парламентарии у Литвы. Судя по всему, теперь и в Кишинёве отдельные политические персоны заявят, что во всём виновато «тягостное советское наследство».
Информационный портал BaltNews пишет о том, что литовские представители обсудили с членами молдавского парламента вопросы взаимодействия в антикоррупционной сфере.
Отмечено, что важным пунктом совещания стал пункт о проведении расследования коррупционных преступлений.
Это совещание вызывает особый интерес по следующей причине. Буквально накануне литовский министр финансов пытался найти причину того, почему Литва является одним из наиболее коррумпированных государств Европейского союза (данные МВФ. По словам литовского чиновника, литовская коррупция сегодня – это «наследство советского периода». Министр заявил, что в советские годы жители Литовской ССР с помощью коррупции «пытались противостоять советской власти и оккупации».
Видимо, именно такой опыт (не столько борьбы, сколько объяснения «причин» наличия коррупции) и перенимали молдавские парламентарии у Литвы. Судя по всему, теперь и в Кишинёве отдельные политические персоны заявят, что во всём виновато «тягостное советское наследство».
Использованы фотографии: Википедия
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