Отставной генерал усомнился в способности Британии противостоять «российскому вторжению»
Бюджет на оборону должен быть увеличен, чтобы Великобритания смогла защититься от потенциального нападения другой ведущей державы, приводит ИноТВ заявление экс-командующего Объединёнными вооружёнными силами Великобритании Ричарда Бэрронса.
На его взгляд, Великобритания «должна быть готова к вынужденным войнам» в будущем, поэтому дальнейшее сокращение количества военнослужащих, которых в настоящий момент насчитывается 82 тыс. человек, необходимо прекратить».
Бэрронс считает, что его слова «должны стать сигналом для министра финансов Великобритании Филипа Хэммонда», который представит бюджет страны в следующем месяце. Вместе с тем, генерал сомневается, что власти прислушаются к его мнению.
По его словам, никто в правительстве Терезы Мэй «не уделяет особого внимания великой опасности», которая угрожает не только британцам, но и их союзникам.
Всё очень просто. Сегодня существует риск – и в будущем он проявится отчётливее, – что такие страны, как Россия и Китай, уже обладающие необходимыми возможностями, смогут захватить Соединённое Королевство за очень короткий срок,сказал Бэрронс в интервью Daily Telegraph.
На его взгляд, Великобритания «должна быть готова к вынужденным войнам» в будущем, поэтому дальнейшее сокращение количества военнослужащих, которых в настоящий момент насчитывается 82 тыс. человек, необходимо прекратить».
Бэрронс считает, что его слова «должны стать сигналом для министра финансов Великобритании Филипа Хэммонда», который представит бюджет страны в следующем месяце. Вместе с тем, генерал сомневается, что власти прислушаются к его мнению.
По его словам, никто в правительстве Терезы Мэй «не уделяет особого внимания великой опасности», которая угрожает не только британцам, но и их союзникам.
Им понадобится военная помощь – и у нас не будет возможности помочь. В результате наше положение в мире заметно ослабнет,сказал экс-командующий.
Мы должны быть частью мира, который становится всё более нестабильным и сложным. Мы не можем исключать, что в будущем возникнет необходимость действовать вместе с нашими союзниками, чтобы защищать наши жизненно важные национальные интересы. Это не похоже на Ирак или Афганистан,подчеркнул Бэрронс.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти