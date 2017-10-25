15:48 25 октября

Отставной генерал усомнился в способности Британии противостоять «российскому вторжению»

Бюджет на оборону должен быть увеличен, чтобы Великобритания смогла защититься от потенциального нападения другой ведущей державы, приводит ИноТВ заявление экс-командующего Объединёнными вооружёнными силами Великобритании Ричарда Бэрронса.



Всё очень просто. Сегодня существует риск – и в будущем он проявится отчётливее, – что такие страны, как Россия и Китай, уже обладающие необходимыми возможностями, смогут захватить Соединённое Королевство за очень короткий срок,
сказал Бэрронс в интервью Daily Telegraph.


На его взгляд, Великобритания «должна быть готова к вынужденным войнам» в будущем, поэтому дальнейшее сокращение количества военнослужащих, которых в настоящий момент насчитывается 82 тыс. человек, необходимо прекратить».

Бэрронс считает, что его слова «должны стать сигналом для министра финансов Великобритании Филипа Хэммонда», который представит бюджет страны в следующем месяце. Вместе с тем, генерал сомневается, что власти прислушаются к его мнению.

По его словам, никто в правительстве Терезы Мэй «не уделяет особого внимания великой опасности», которая угрожает не только британцам, но и их союзникам.

Им понадобится военная помощь – и у нас не будет возможности помочь. В результате наше положение в мире заметно ослабнет,
сказал экс-командующий.

Мы должны быть частью мира, который становится всё более нестабильным и сложным. Мы не можем исключать, что в будущем возникнет необходимость действовать вместе с нашими союзниками, чтобы защищать наши жизненно важные национальные интересы. Это не похоже на Ирак или Афганистан,
подчеркнул Бэрронс.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 26

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  1. vorobey Сегодня, 13:01
    значит китайского взвода не боятся.. а наших ржавых танков и ракет.. боятся я бы даже сказал с удовольствием...

    vorobey
    1. The_Lancet Сегодня, 13:05
      Всё очень просто. Сегодня существует риск – и в будущем он проявится отчётливее, – что такие страны, как Россия и Китай, уже обладающие необходимыми возможностями, смогут захватить Соединённое Королевство за очень короткий срок

      Они раньше могли захватить этот остров тоже.СССР например
      Мы должны быть частью мира, который становится всё более нестабильным и сложным. Мы не можем исключать, что в будущем возникнет необходимость действовать вместе с нашими союзниками

      Неужели о союзниках заговорили, wow
      The_Lancet
      1. vorobey Сегодня, 13:09
        Цитата: The_Lancet
        Они раньше могли захватить этот остров тоже


        а зачем его захватывать? Я человек как все русские малограмотный, в армии лишь до трех считать научили... просто на пальцах объясните мне зачем нам захватывать Британию.. или Швецию, или Прибалтику.
        vorobey
        1. The_Lancet Сегодня, 13:34
          а зачем его захватывать? Я человек как все русские малограмотный, в армии лишь до трех считать научили... просто на пальцах объясните мне зачем нам захватывать Британию.. или Швецию, или Прибалтику.

          Я тоже не знаю зачем.Но это не значит что такая вероятность исключена.А пока видно только ухудшение отношений между Россией и Западными странами.Пока что можно только оперировать вероятностями.К чему это может привести.Но уровень любой опасности должен быть сведён к минимуму.Это факт.Слишком велик уровень жизни(к чему они шли своим трудом и головой) чтобы находился под угрозой.Для этого совершенствуются системы обороны.
          The_Lancet
          1. vorobey Сегодня, 13:45
            Цитата: The_Lancet
            Я тоже не знаю зачем.Но это не значит что такая вероятность исключена


            То есть Вы также не можете исключать и то что НАТО и Соединенные штаты могут напасть на наc первыми... я правильно понял?

            Цитата: The_Lancet
            Для этого совершенствуются системы обороны.


            В том числе и у нас... я Вас правильно понимаю... великодушно простите.. повторюсь я человек дикий, малограмотный hi
            vorobey
            1. The_Lancet Сегодня, 13:51
              То есть Вы также не можете исключать и то что НАТО и Соединенные штаты могут напасть на наc первыми... я правильно понял?

              Я думаю начинать войну первым здесь никто не хочет(логично).Но все подобные ситуации моделируются заранее.В России также.
              В том числе и у нас... я Вас правильно понимаю... великодушно простите.. повторюсь я человек дикий, малограмотный

              Зачем так говорить?
              The_Lancet
              1. vorobey Сегодня, 13:56
                Цитата: The_Lancet
                Зачем так говорить?


                ну просто я никого не учу как жить, как поступать как свою страну обустраивать..с кем дружить с кем не дружить, отсюда и вывод делаю такой что я малограмотный а поскольку нас постоянно критикуют за отсталость и дикую агрессию то и дикий... laughing


                Цитата: The_Lancet
                Я думаю начинать войну первым здесь никто не хочет.Но все одобные ситуации моделируются заранее.


                а ситуации по уважению интересов партнеров их образа жизни тоже моделируются?

                кстати... захоронения британских солдат экспедиционного корпуса в России есть, а американцы единственные кто применял в войне ядерное оружие... так все таки у кого больше шансов опасаться... или Британцы боятся за Севастополь ответить laughing так мы это простили давно... и мемориалы не сносим..
                vorobey
                1. The_Lancet Сегодня, 14:02
                  а поскольку нас постоянно критикуют за отсталость и дикую агрессию то и дикий... laughing

                  Нет, я не хотел так говорить. smile
                  я никого не учу как жить, как поступать как свою страну обустраивать

                  Бывают разные ситуации.Сотрудничать и делиться опытом во многих сферах жизни всегда лучше.
                  The_Lancet
                  1. vorobey Сегодня, 14:18
                    Цитата: The_Lancet
                    Бывают разные ситуации.Сотрудничать и делиться опытом во многих сферах жизни всегда лучше.


                    особенно так...
                    1901 - ввод войск в Колумбию.

                    1902 - вторжение в Панаму.

                    1903 - США направили к Панамскому перешейку военные корабли с тем, чтобы изолировать колумбийские войска.

                    1903 - ввод войск в Гондурас, Доминиканскую Республику и Сирию.

                    1904 - ввод войск в Корею, Марокко и Доминиканскую Республику.

                    1904 - 1905 - американские войска вмешиваются в Русско-Японскую войну.

                    1905 - американские войска вмешиваются в революцию в Гондурасе.

                    1905 - ввод войск Мексику (помогали диктатору Porfirio Diaz подавлять восстание).

                    1905 - ввод войск в Корею.

                    1906 - вторжение на Филиппины, подавление освободительного движения.

                    1906 - 1909 - американские войска входят в Кубу во время выборов.

                    1907 - американские войска проводят в жизнь протекторат "долларовой дипломатии" в Никарагуа.

                    1907 - американские войска вмешиваются в революцию в Доминиканской Республике

                    1907 - американские войска участвуют в войне Гондураса с Никарагуа.

                    1908 - американские войска входят в Панаму во время выборов.

                    1910 - Никарагуа. Американские войска вторгаются в порт Блюфилдз и Коринто.

                    1911 - американцы высаживаются в Гондурасе, чтоб поддержать восстание под предводительством бывшего президента Мануэля Боннилы против законно избранного президента Мигеля Давила.

                    1911 - подавление антиамериканского восстания на Филиппинах.

                    1911 - введение войск в Китай.

                    1912 - американские войска входят в Гавану (Куба).

                    1912 - американские войска входят в Панаму во время выборов.

                    1912 - вторжение американских войск в Гондурас.

                    1912 - 1933 - оккупация Никарагуа, постоянная борьба с партизанами. Никарагуа превратилась в колонию монополии "Юнайтед фрут компани“ др. американских компаний.

                    1914 - американские войска входят в Доминиканскую Республику, сражение с повстанцами за Санта Доминго.

                    1914 - 1918 - серия вторжений в Мексику.

                    1914 - 1934 - Гаити. После многочисленных восстаний Америка вводит свои войска, оккупация продолжается 19 лет.

                    1916 - 1924 - 8-летняя оккупация Доминиканской Республики.

                    1917 - 1933 - военная оккупация Кубы, экономический протекторат.

                    1917 - 1918 - участие в 1-й Мировой. Поначалу Америка "соблюдала нейтралитет", т.е. продавала оружие на астрономические суммы, безудержно богатела, вступили в войну аж в 1917 г., т.е. в почти в самом конце; потеряли всего 40000 человек (русские, для примера, - 200000), но после войны сочли себя главным победителем.

                    1917 - американские магнаты с удовольствием финансировали социалистическую революцию в России,

                    1918 - 1922 - интервенция в Россию.

                    1918 - 1920 - Панама. После выборов вводятся войска для подавления беспорядков.

                    1919 - КОСТА-РИКА. Восстание против режима президента Тиноко. Под давлением США Тиноко ушел с поста президента, однако волнения в стране не прекратились. Высадка войск США для "защиты американских интересов". Избрание президентом Д. Гарсии. В стране восстановлено демократическое правление.

                    1919 - американские войска воюют на стороне Италии против сербов в Долматии.

                    1919 - американские войска входят в Гондурас во время выборов.

                    1920 - Гватемала. 2-недельная интервенция.

                    1921 - американская поддержка боевикам, сражавшимся за свержение президента Гватемалы Carlos Herrera на благо the United Fruit Company.

                    1922 - интервенция в Турции.

                    1922 - 1927 - американские войска в Китае во время народного восстания.

                    1924 - 1925 - Гондурас. Войска вторгаются в страну во время выборов.

                    1925 - Панама. Американские войска разгоняют всеобщую забастовку.

                    1926 - Никарагуа. Вторжение.

                    1927 - 1934 - по всему Китаю стационированы американские войска.

                    1932 - вторжение в Сальвадор с моря. Там в это время было восстание.

                    1936 - Испания. Введение войск во время гражданской войны.

                    1937 - единичное военное столкновение с Японией.

                    1937 - Никарагуа. С помощью американских войск Сомоса приходит ко власти, сместив законное правительство Х. Сакасы. Сомоса стал диктатором, члены его семьи правили страной следующие 40 лет.

                    1939 - введение войск в Китай.

                    1950-1953 гг. - война в Корее. В боевых действиях участвовало около 350 тысяч человек, 1000 танков, свыше 300 кораблей. Преобладающую часть воинского контингента и боевой техники предоставили США.

                    Апрель 1961 г. - попытка американского вторжения на Кубу в районе Плайя-Хирон с целью свержения правительства во главе с Фиделем Кастро.

                    1965-1973 гг. - война во Вьетнаме. Наиболее крупное применение вооруженных сил США после второй мировой войны.

                    1964-1973 гг. - вооруженная операция США в борьбе против фронта Патет-Лао в Лаосе. Участвовало свыше 50 тысяч человек.

                    25 октября 1983 г. - июнь 1985 г. - военная операция США "Внезапная ярость" на Гренаде с целью свержения левого правительства островного государства.

                    Апрель 1986 г. - после введения экономических санкций США предприняли военные акции против Ливии. Бомбардировке подверглись жилые кварталы городов Триполи и Бенгази.

                    Декабрь 1989 г. - военная операция США "Правое дело" в Панаме с целью отстранить от власти руководителя страны Мануэля Норьегу, обвиненного в торговле наркотиками и поощрении терроризма.

                    17 января - 28 февраля 1991 г. - военная операция США и их союзников по освобождению Кувейта от иракской оккупации под кодовым названием "Буря в пустыне".

                    1991-1995, 1998-1999 гг. – межэтническая война в Югославии и агрессия НАТО против Союзной Республики Югославия.

                    17 января 1993 г. - США нанесли ракетный удар по расположенному примерно в 20 км от центра Багдада объекту, где, по утверждениям Вашингтона, велись работы по созданию ядерного оружия.

                    26 июня 1993 г. - США нанесли ракетный удар по основному командно-контрольному комплексу иракской разведки в Багдаде в ответ на якобы вынашивавшиеся Багдадом планы убийства американского президента Джорджа Буша.

                    3 сентября 1996 г. - США нанесли удар крылатыми ракетами по Ираку после того, как иракские войска провели операцию против курдов в районе г. Эрбиль на севере Ирака.

                    20 августа 1998 г. - удар по "террористическим целям" Афганистана и Судана в ответ на террористические акты против посольств США в Танзании и Кении.

                    24 марта 1999 г. Сербия - Операции "Союзническая Сила". Особенно интересен этот исторический обзор в плане того - как вели себя США и Ко в ситуации, когда одна независимая страна пыталась усмирить одну самопровозглашённую республику.

                    7 октября 2001 г. Афганистан. США проводят операцию в Афганистане в рамках операции «Несокрушимая свобода», начатой якобы в ответ на террористический акт 11 сентября 2001.

                    20 марта 2003 Иракская война — военный конфликт, начавшийся с вторжения сил США и их союзников в Ирак, с целью свержения режима Саддама Хусейна. Она носила кодовое название «Иракская свобода»

                    Август 2008 года. Вооружённый конфликт в Южной Осетии. Провальная попытка США начать войну с Россией использовав Грузию.

                    19 марта 2011 год. Война в Ливии. Под надуманным и лживым предлогом создали повод для вторжения

                    Новейшие вторжения:

                    + Сомали и Южный Судан

                    + Операция по смене власти в Египте и Тунисе - "Арабская Весна"

                    + Операция при помощи АльКаиды в Сирии

                    ТЕПЕРЬ УКРАИНА! - а так США и Британия мирные такие страны т установить "демократию" но тех кто против просто приходится отстреливать...
                    vorobey
          2. bagr69 Сегодня, 13:59
            к чему они шли своим трудом и головой

            Вы сейчас пошутили???
            Про колонии и рабов по всему миру напомнить? Про мировые войны напомнить, в развязывании которых не последнюю роль играла именно Великобритания? Про уничтоженные коренные народы Африки, Азии и Америки напомнить???
            bagr69
            1. The_Lancet Сегодня, 14:03
              Про колонии и рабов по всему миру напомнить?

              Не сомневался что напомните.
              Напоминайте.Прочитаю
              The_Lancet
              1. bagr69 Сегодня, 14:07
                Какие же вы все лицемеры...
                Я надеюсь, что, когда Вас будет завоевывать, Турция или арабы например, Российскому руководству хватит воли не вмешиваться "в Ваши внутренние дела".
                bagr69
      2. bagr69 Сегодня, 13:11
        А зачем России и Китаю Ваш маленький остров???
        Рис сажать негде, земли нет, круглый год дожди и холодина, рыбу ловить негде, грибов нет... И ездят все по встречке...
        bagr69
        1. dauria Сегодня, 13:32
          Рис сажать негде, земли нет, круглый год дожди и холодина, рыбу ловить негде, грибов нет


          Ну, после ядерных ударов не только рис -может и бананы с глазами расти начнут. И рыбы по полям бегать будут. wassat
          dauria
        2. den3080 Сегодня, 13:47
          Рис сажать негде, земли нет, круглый год дожди и холодина, рыбу ловить негде, грибов нет... И ездят все по встречке...

          верно только первое))
          а так-то и земли хватает и дожди не круглый год, а на юге Британии пальмы, магнолии растут, цветы разные круглый год цветут, рыба свежайшая и всякие другие морепродукты, хош в кафе ресторанах, хош сам у рыбаков покупай прямо из сетей, про грибы... не знаю, но судя по высказываниям лохматого бориски их там очень много...
          и насчёт встречки... это... весь мир ездит по встречке)) ибо французы своими революционными идеями подгадили когда-то wink
          den3080
      3. 79807420129 Сегодня, 13:27
        Цитата: The_Lancet
        Они раньше могли захватить этот остров тоже.СССР например

        Этот ваш экс генерал-идиет?По кой фиг и СССР и России,захватывать этот остров,Китаю он тоже не нужен.Пуганая ворона,каждого шороха боится,лечились бы от паранойи что ли. laughing
        79807420129
    2. Зяблицев Сегодня, 13:08
      Нахрена нам этот гадюшник? Видать англосакский женерал, хочет получать пенсию российского генерала... laughing
      Зяблицев
      1. vorobey Сегодня, 13:20
        Цитата: Зяблицев
        Нахрена нам этот гадюшник? Видать англосакский женерал, хочет получать пенсию российского генерала... laughing


        пусть проведут референдум и вперед за Крымом.. laughing какая разница остров или полуостров.. laughing тогда и пенсии Российских генералов будут и ненадо переживать что Китай нападет laughing
        vorobey
      2. volodya Сегодня, 13:20
        Цитата: Зяблицев
        Нахрена нам этот гадюшник? Видать англосакский женерал, хочет получать пенсию российского генерала... laughing

        Хочет больше денег на армию и вооружение! Мани,мани,мани.................................!
        volodya
  2. Александр 3 Сегодня, 13:09
    Какое то зомбирование происходит.В Африке за зомби гоняются,эта же тема в Америке.Теперь Англия зомбировалась что мы нападём.Что происходит в мире?У нас своих ресурсов достаточно,нет у нас мыслей нападать.Это зомбирование необходимо ВПК для финансирования своих программ.
    Александр 3
    1. НасРать Сегодня, 13:25
      Зомбирование происходит у нас....и в частности на ВО! Каждый пук от запада - всё в эфир...а комрады рады комментировать бред.. wassat
      НасРать
    2. alexddd Сегодня, 13:26
      Не нравится мне это зомбирование. Гитлер перед прыжком то же кричал на весь мир что на Германию нападают, обижают агрессоры а потом... Ну вы помните.
      alexddd
  3. serriy Сегодня, 13:21
    Надо бы как-то успокоить этого мужика ("экс-командующего Объединёнными вооружёнными силами Великобритании Ричарда Бэрронса"). Водочкой отпоить, доктора к нему с укольчиком. drinks Где там в Британии наши люди?
    Объяснили бы. Мы мирные, ни на кого нападать не собираемся. В отличии от саксов. Ну шо ж они на себя страху нагоняют!? laughing
    serriy
  4. Severomor Сегодня, 13:22
    Знает кошка чьё мясо съела!
    Захватить! - это у них в крови. Они думают, что другие страны кроме "захватить" по другому жить не могут.
    Severomor
  5. Egorovich Сегодня, 13:25
    Испугался, страшно стало. Боится, значит уважает.
    Egorovich
  6. Слава Беркуту Сегодня, 13:39
    Еще и на Британию нападать будем?! Только ж график захватов на квартал утвердили! Опять переделывать??? *обреченно махнул рукой и поплелся в канцелярию*
    Слава Беркуту
Картина дня