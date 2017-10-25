Отставной генерал усомнился в способности Британии противостоять «российскому вторжению»

Всё очень просто. Сегодня существует риск – и в будущем он проявится отчётливее, – что такие страны, как Россия и Китай, уже обладающие необходимыми возможностями, смогут захватить Соединённое Королевство за очень короткий срок,

Им понадобится военная помощь – и у нас не будет возможности помочь. В результате наше положение в мире заметно ослабнет,

Мы должны быть частью мира, который становится всё более нестабильным и сложным. Мы не можем исключать, что в будущем возникнет необходимость действовать вместе с нашими союзниками, чтобы защищать наши жизненно важные национальные интересы. Это не похоже на Ирак или Афганистан,