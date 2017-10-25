15:49 25 октября

Индийские военные в Приморье продемонстрировали умение уничтожать условных террористов

Российские и индийские военнослужащие продолжают совместные операции в рамках двустороннего межвидового учения «Индра-2017». Маневры проводятся с участием общевойсковой армии Восточного военного округа. Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ сообщает о том, что в ходе маневров на полигоне «Сергиевский» (Приморский край) российско-индийский контингент отражал нападение условной террористической группировки на гуманитарный конвой.

Индийские военные в Приморье продемонстрировали умение уничтожать условных террористов


Обращает на себя внимание, что имитировались условия города, в котором по легенде учений и орудовали несколько террористических групп.


Из сообщения ведомства:
По сценарию учения террористическая группа численностью до 40 человек с использованием минированного автомобиля совершила нападение на военную колонну в момент выдачи гуманитарной помощи местному населению. Охранение гуманитарного конвоя под интенсивным огнём противника вынуждено было отступить и перейти в оборону. С целью нейтрализации отряда террористов проведена совместная международная операция, в ходе которой российские и индийские подразделения блокировали населенный пункт.


В материале говорится о том, что для ликвидации подкрепления, которое выдвинулось навстречу террористической группировке, были использованы РСЗО «Град», САУ и буксируемые орудия. Они уничтожили подходящие группы боевиков на подступах к условному городу.
Отмечается, что операцию с воздуха поддерживали вертолёты Ми-8АМТШ, с которых был высажен тактический десант.

МО информирует:
В 2017 году международное учение впервые проходит в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Комментарии 4

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  1. Александр 3 Сегодня, 13:13
    Египтян надо так же научить,а то у них такие несопоставимые потери в борьбе с террористами.
    Александр 3
    1. oldseaman1957 Сегодня, 13:23
      Цитата: Александр 3
      Египтян надо так же научить,
      - Перед ебиптянами надо на папуасах потренироваться. Потом как по маслу пойдёт.
      oldseaman1957
  2. роман66 Сегодня, 13:37
    пускай в Сирии учатся, а то иш - приморье!
    роман66
  3. faridg7 Сегодня, 13:39
    маневров на полигоне «Сергиевский»

    Ну вот и полигон переименовали к приезду индусов. Надеюсь только полигон? Гарнизон не переименовали? Рановато индусы прилетели, хотел бы я на них в конце января, в начале февраля посмотреть.
    Вот интересно, индусов привезли гражданскими бортами, то бишь отработка переброски подразделений транспортной авиацией им не по карману?
    faridg7
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