Индийские военные в Приморье продемонстрировали умение уничтожать условных террористов
Российские и индийские военнослужащие продолжают совместные операции в рамках двустороннего межвидового учения «Индра-2017». Маневры проводятся с участием общевойсковой армии Восточного военного округа. Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ сообщает о том, что в ходе маневров на полигоне «Сергиевский» (Приморский край) российско-индийский контингент отражал нападение условной террористической группировки на гуманитарный конвой.
Обращает на себя внимание, что имитировались условия города, в котором по легенде учений и орудовали несколько террористических групп.
Из сообщения ведомства:
В материале говорится о том, что для ликвидации подкрепления, которое выдвинулось навстречу террористической группировке, были использованы РСЗО «Град», САУ и буксируемые орудия. Они уничтожили подходящие группы боевиков на подступах к условному городу.
Отмечается, что операцию с воздуха поддерживали вертолёты Ми-8АМТШ, с которых был высажен тактический десант.
МО информирует:
В 2017 году международное учение впервые проходит в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.
Обращает на себя внимание, что имитировались условия города, в котором по легенде учений и орудовали несколько террористических групп.
Из сообщения ведомства:
По сценарию учения террористическая группа численностью до 40 человек с использованием минированного автомобиля совершила нападение на военную колонну в момент выдачи гуманитарной помощи местному населению. Охранение гуманитарного конвоя под интенсивным огнём противника вынуждено было отступить и перейти в оборону. С целью нейтрализации отряда террористов проведена совместная международная операция, в ходе которой российские и индийские подразделения блокировали населенный пункт.
В материале говорится о том, что для ликвидации подкрепления, которое выдвинулось навстречу террористической группировке, были использованы РСЗО «Град», САУ и буксируемые орудия. Они уничтожили подходящие группы боевиков на подступах к условному городу.
Отмечается, что операцию с воздуха поддерживали вертолёты Ми-8АМТШ, с которых был высажен тактический десант.
МО информирует:
В 2017 году международное учение впервые проходит в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.
Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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