Индийские военные в Приморье продемонстрировали умение уничтожать условных террористов

По сценарию учения террористическая группа численностью до 40 человек с использованием минированного автомобиля совершила нападение на военную колонну в момент выдачи гуманитарной помощи местному населению. Охранение гуманитарного конвоя под интенсивным огнём противника вынуждено было отступить и перейти в оборону. С целью нейтрализации отряда террористов проведена совместная международная операция, в ходе которой российские и индийские подразделения блокировали населенный пункт.

Российские и индийские военнослужащие продолжают совместные операции в рамках двустороннего межвидового учения «Индра-2017». Маневры проводятся с участием общевойсковой армии Восточного военного округа. Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ сообщает о том, что в ходе маневров на полигоне «Сергиевский» (Приморский край) российско-индийский контингент отражал нападение условной террористической группировки на гуманитарный конвой.Обращает на себя внимание, что имитировались условия города, в котором по легенде учений и орудовали несколько террористических групп.Из сообщения ведомства:В материале говорится о том, что для ликвидации подкрепления, которое выдвинулось навстречу террористической группировке, были использованы РСЗО «Град», САУ и буксируемые орудия. Они уничтожили подходящие группы боевиков на подступах к условному городу.Отмечается, что операцию с воздуха поддерживали вертолёты Ми-8АМТШ, с которых был высажен тактический десант.МО информирует: