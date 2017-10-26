Подвиг девятой роты
Только начался новый 1988 год. Советские войска в Афганистане стремительно теснили моджахедов, постепенно очищая от них одну провинцию страны за другой. К этому времени в ДРА уже не было ни одной провинции, которая бы полностью контролировалась моджахедами. Несмотря на большие потери и тяжелейшие условия несения службы, советские воины с честью выполняли свой долг. Тем не менее, моджахеды не теряли надежд на успех. Ведь ко времени описываемых событий в мире происходили масштабные изменения. Советский Союз слабел, США набирали силу, а значит афганские моджахеды, за которыми стояли те же США и Пакистан, могли рассчитывать на определенное улучшение своего положения.
Провинция Пактия расположена на востоке Афганистана, на самой границе с Пакистаном, и населена преимущественно пуштунскими племенами, родственными населению соседней пакистанской провинции. Ее географическое положение было очень выгодно для моджахедов, поскольку через практически прозрачную афганско-пакистанскую границу могли просачиваться подкрепления, включая даже подразделения регулярных пакистанских войск. В городе Хост, также расположенном на границе с Пакистаном, афганские моджахеды планировали развернуть деятельность собственного правительства, которое видели центром антисоветского и антикоммунистического сопротивления в стране. Фактически моджахеды при поддержке пакистанских спецслужб планировали «оторвать» округ Хост от остальной провинции и превратить его в опорную базу для дальнейшего развертывания боевых действий.
Хост много лет находился в осаде. Ситуация особенно осложнилась после того, как советские войска отошли и в городе остались лишь части правительственных войск ДРА. Афганские моджахеды блокировали все наземные подходы к городу, хотя оставалась возможность переброски подкреплений, продовольствия, боеприпасов по воздуху. Дорога к Хосту не использовалась восемь лет, с 1979 года. Естественно, это серьезно затрудняло контроль правительственных войск над округом и над государственной границей Афганистана. Советское командование давно собиралось организовать операцию по разблокированию города.
В конце концов, в 1987 году эта операция под названием «Магистраль» была разработана. Перед ней ставились цели разблокировать и зачистить Хост с целью взятия его окрестностей под полный контроль. Для проведения операции были выделены значительные силы и ОКСВА, и афганских правительственных войск. Главной ударной силой наступления предстояло стать подразделениям 103-й воздушно-десантной дивизии, 108-й и 201-й мотострелковых дивизий, 56-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 345-го отдельного парашютно-десантного полка, 45-го инженерно-саперного и 191-го мотострелкового полков. Афганское правительство направило подразделения пяти пехотных дивизий и танковой бригады, а также 10 батальонов Царандоя. Операция началась 23 ноября 1987 года, после того, как советское и афганское командование убедились в невозможности проведения переговоров с радикально настроенным командиром Джелалуддином Хакани, командовавшим силами моджахедов в районе Хоста.
Операцию удалось провести достаточно оперативно, после чего дорога на Хост оказалась под контролем советских и правительственных войск. 30 декабря 1987 года было восстановлено автомобильное сообщение с Хостом. Однако поскольку ситуация все равно оставалась нестабильной, было решено выставить у дороги сторожевое охранение, которое могло бы обеспечивать безопасность перевозок. Южную сторону дороги поручили оборонять 3-му парашютно-десантному батальону 345-го отдельного парашютно-десантного полка.
345-й отдельный парашютно-десантный полк — один из самых знаменитых в советских воздушно-десантных войсках. В Афганистане он находился с самого начала боевых действий. Все та же девятая рота полка, о которой речь пойдет ниже, принимала непосредственное участие в штурме дворца Амина 27 декабря 1979 года. Тогда 9-й ротой командовал старший лейтенант Валерий Востротин (впоследствии — видный советский и российский военачальник, дослужившийся до гвардии генерал-полковника и занимавший девять лет, с 1994 по 2003 годы, должность заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий). Таким образом, ко времени описываемых событий полк находился в Афганистане восемь лет. Кстати, командовал им в 1986-1989 гг. Валерий Востротин.
Для обороны высоты 3234, которая находится на 7-8 километров к юго-западу от среднего участка дороги «Гардез-Хост», была выделена 9-я парашютно-десантная рота 345-го полка. На высоту было отправлено лишь 40% личного состава роты — 39 человек, командовать ими назначили заместителя командира 9-й парашютно-десантной роты старшего лейтенанта Сергея Ткачева, исполнявшего в то время обязанности командира роты (командир роты Алим Махотлов был в это время в отпуске — в Советском Союзе). Высота была укреплена путем обустройства огневых позиций и укрытий для личного состава, с южной стороны установлено минное поле. Для усиления роты выделили расчет крупнокалиберного пулемета, а кроме того в состав подразделения включили артиллерийского корректировщика — старшего лейтенанта Ивана Бабенко, служившего командиром взвода управления 2-й гаубичной артиллерийской батареи артиллерийского дивизиона 345-го полка.
Всего на позиции находились 5 офицеров и 1 прапорщик. Это были гвардии старший лейтенант Сергей Ткачев — заместитель командира 9-й парашютно-десантной роты, исполнявший обязанности командира, гвардии старший лейтенант Виталий Матрук — заместитель командира 9-й роты по политической части, гвардии старший лейтенант Виктор Гагарин, командовавший 1-м взводом, гвардии старший лейтенант Сергей Рожков, командовавший 2-м взводом, гвардии старший лейтенант Иван Бабенко — корректировщик, и гвардии прапорщик Василий Козлов — старшина 9-й парашютно-десантной роты.
7 января 1988 года отряд афганских моджахедов атаковал высоту 3234. Моджахеды планировали ликвидировать сторожевое охранение на господствующей высоте, что позволило бы им открыть доступ к дороге Гардез — Хост и получить возможность ее беспрепятственного обстрела. Для нападения на высоту моджахеды подготовились довольно хорошо — они подтянули безоткатные орудия, минометы, использовали гранатометы. Благодаря скрытым тропам моджахедам удалось подобраться к позициям 9-й роты на 200 метров. Обстрел из безоткатных орудий и минометов начался в 15:30 минут, а в 16:30 моджахеды пошли в атаку под прикрытием артиллерийского огня. Атаковали моджахеды по двум направлениям и безрезультатно. Спустя 50 минут атаки погибли 10-15 боевиков и 30 получили ранения. Во время обстрела погиб и радист Федотов, после чего рота лишилась рации. Старший лейтенант Виктор Гагарин, командовавший 3-м взводом 9-й роты, смог так эффективно организовать оборону своих позиций, что атака моджахедов захлебнулась.
В 17:30 началась вторая атака моджахедов — на этот раз с другого направления, на позиции, которые защищал взвод под командованием старшего лейтенанта Рожкова. Примерно в 19:00 моджахеды атаковали вновь. В этот раз моджахеды совместили обстрел и атаку позиций. Более того, как вспоминают участники тех событий, в этот раз моджахеды поднялись в атаку в полный рост, очевидно рассчитывая на психологический эффект. Атака действительно была страшной. Погибли пулеметчики старшие сержанты Борисов и Кузнецов. Командовавший отделением младший сержант Вячеслав Александров (на фото) дал команду своим отходить, а сам отстреливался до последнего, пока его не накрыли из гранатомета.
Старший лейтенант Бабенко запросил поддержку артиллерии. По позициям моджахедов били три гаубицы Д-30 и три самоходные установки «Акации». Всего было произведено 600 выстрелов, причем в некоторые моменты артиллерийские орудия били почти вплотную к позициям роты.
Четвертая атака последовала в 23:10. Всего же до трех часов ночи было предпринято двенадцать атак. К этому времени положение 9-й роты настолько ухудшилось, что офицеры были готовы вызвать огонь артиллерии. Однако к ним пробилась подмога — разведывательный взвод 3-го парашютно-десантного батальона под командованием старшего лейтенанта Алексея Смирнова, который доставил боеприпасы и позволил перейти в контратаку. Хотя Смирнов пришел на помощь всего с пятнадцатью разведчиками, этого оказалось достаточным для кардинального изменения ситуации.
В результате прибытия подкрепления моджахеды были вынуждены прекратить атаку советских позиций и удалились, собрав раненых и убитых. Так, в результате двенадцатичасового боя моджахедам так и не удалось подавить сопротивление советских солдат. Героические бойцы 9-й роты смогли отстоять высоту в бою с превосходящими силами противника. Потери советских военнослужащих составили 6 человек убитыми и 28 человек ранеными. Посмертно младший сержант Вячеслав Александров и рядовой Андрей Мельников (на фото) были удостоены высокого звания Героев Советского Союза. На момент гибели уроженцу Оренбурга младшему сержанту Александрову было всего 20 лет, а выходцу из Могилева рядовому Мельникову — лишь 19 лет (причем у него, женившегося еще до призыва на военную службу, уже была маленькая дочь). Андрей Кузнецов, служивший сержантом в 9-й роте и принимавший участие в героической обороне высоты 3234, в интервью РИА Новости затем рассказывал, что кроме 6 погибших в самом бою, еще человек пятнадцать впоследствии умерли от ранений или их последствий в госпиталях. Боеспособных осталось 8 человек. Что самое интересное — все они остались дослуживать на той же высоте 3234, доукрепленные разведывательным взводом.
Кстати, моджахеды не отказались от попыток ликвидировать позиции советских войск на высоте 3234 и в дальнейшем. Оставшийся на высоте разведвзвод старшего лейтенанта Смирнова не раз подвергался минометным обстрелам со стороны душманов.
Помимо боевиков Хакани, самое прямое участие в штурме высоты 3234 принимали т.н. «черные аисты». До сих пор история этого диверсионного отряда, сражавшегося в составе сил афганских моджахедов, остается очень плохо изученной. По наиболее распространенной версии, костяк «черных аистов» составляли военнослужащие пакистанского спецназа. В отличие от моджахедов из числа пуштунских крестьян, пакистанские спецназовцы имели куда более высокий уровень подготовки — их обучали кадровые офицеры пакистанской армии и американские военные советники. Другая версия говорит, что кроме пакистанских спецназовцев, в «черные аисты» принимали и наиболее подготовленных добровольцев из числа как собственно афганских моджахедов, так и иностранцев из Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Китая (Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР). Гульбеддин Хекматияр старался создать из «черных аистов» настоящую элиту. Каждый боец этого подразделения должен быть владеть навыками не просто стрелка и разведчика, но и снайпера, радиста и минера. По воспоминаниям участников афганской войны, «черные аисты» отличались не только хорошей подготовкой, но и невероятной жестокостью, принимая участие не только в боевых операциях, но и в пытках попавших в плен советских военнослужащих и солдат афганских правительственных войск.
В любом случае, Пакистан и его спецслужбы имели самое непосредственное отношение к организации нападения на высоту 3234. Однако Советский Союз продолжал сохранять дипломатические отношения с государством, фактически открыто противостоявшим Советской Армии во время афганской войны. Пакистанские спецслужбы готовили афганских моджахедов, размещали учебно-тренировочные лагеря и базы на территории пограничных провинций Пакистана, организовывали поток иностранных наемников и добровольцев, в конце концов — просто отправляли пакистанских спецназовцев для участия в отдельных операциях. И все это сходило Исламабаду с рук, равным образом, как и зверское подавление восстания советских военнопленных в лагере Бадабер.
Даже теперь, спустя тридцать лет после прошедших событий, подвиг 9-й роты 345-го полка невозможно забыть. В очередной раз советские воины, большую часть которых составляли совсем юные 19-20-летние мальчишки, показали всему миру чудеса мужества и героизма. К сожалению, доблесть советских солдат и офицеров, сражавшихся в далеком Афганистане, не нашла достойной награды на родине. Спустя три с половиной года после боя на высоте 3234 развалился Советский Союз. Его защитники, совсем молодые парни, остались без должной помощи и внимания со стороны государства, выживали как могли. Кадровые офицеры еще продолжали службу, а демобилизовавшимся срочникам и военнослужащим, ушедшим в запас, приходилось не очень легко. Сколько воинов-интернационалистов так и не смогло адаптироваться к мирной жизни и погибло уже после войны, в мирных российских городах и селах. Тем не менее, на сто процентов можно быть уверенным в том, что даже если бы солдаты и офицеры 9-й роты знали, что ждет впереди и советскую страну, и их самих, они бы все равно поступили также, как и поступили — держались бы до конца.
Провинция Пактия расположена на востоке Афганистана, на самой границе с Пакистаном, и населена преимущественно пуштунскими племенами, родственными населению соседней пакистанской провинции. Ее географическое положение было очень выгодно для моджахедов, поскольку через практически прозрачную афганско-пакистанскую границу могли просачиваться подкрепления, включая даже подразделения регулярных пакистанских войск. В городе Хост, также расположенном на границе с Пакистаном, афганские моджахеды планировали развернуть деятельность собственного правительства, которое видели центром антисоветского и антикоммунистического сопротивления в стране. Фактически моджахеды при поддержке пакистанских спецслужб планировали «оторвать» округ Хост от остальной провинции и превратить его в опорную базу для дальнейшего развертывания боевых действий.
Хост много лет находился в осаде. Ситуация особенно осложнилась после того, как советские войска отошли и в городе остались лишь части правительственных войск ДРА. Афганские моджахеды блокировали все наземные подходы к городу, хотя оставалась возможность переброски подкреплений, продовольствия, боеприпасов по воздуху. Дорога к Хосту не использовалась восемь лет, с 1979 года. Естественно, это серьезно затрудняло контроль правительственных войск над округом и над государственной границей Афганистана. Советское командование давно собиралось организовать операцию по разблокированию города.
В конце концов, в 1987 году эта операция под названием «Магистраль» была разработана. Перед ней ставились цели разблокировать и зачистить Хост с целью взятия его окрестностей под полный контроль. Для проведения операции были выделены значительные силы и ОКСВА, и афганских правительственных войск. Главной ударной силой наступления предстояло стать подразделениям 103-й воздушно-десантной дивизии, 108-й и 201-й мотострелковых дивизий, 56-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 345-го отдельного парашютно-десантного полка, 45-го инженерно-саперного и 191-го мотострелкового полков. Афганское правительство направило подразделения пяти пехотных дивизий и танковой бригады, а также 10 батальонов Царандоя. Операция началась 23 ноября 1987 года, после того, как советское и афганское командование убедились в невозможности проведения переговоров с радикально настроенным командиром Джелалуддином Хакани, командовавшим силами моджахедов в районе Хоста.
Операцию удалось провести достаточно оперативно, после чего дорога на Хост оказалась под контролем советских и правительственных войск. 30 декабря 1987 года было восстановлено автомобильное сообщение с Хостом. Однако поскольку ситуация все равно оставалась нестабильной, было решено выставить у дороги сторожевое охранение, которое могло бы обеспечивать безопасность перевозок. Южную сторону дороги поручили оборонять 3-му парашютно-десантному батальону 345-го отдельного парашютно-десантного полка.
345-й отдельный парашютно-десантный полк — один из самых знаменитых в советских воздушно-десантных войсках. В Афганистане он находился с самого начала боевых действий. Все та же девятая рота полка, о которой речь пойдет ниже, принимала непосредственное участие в штурме дворца Амина 27 декабря 1979 года. Тогда 9-й ротой командовал старший лейтенант Валерий Востротин (впоследствии — видный советский и российский военачальник, дослужившийся до гвардии генерал-полковника и занимавший девять лет, с 1994 по 2003 годы, должность заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий). Таким образом, ко времени описываемых событий полк находился в Афганистане восемь лет. Кстати, командовал им в 1986-1989 гг. Валерий Востротин.
Для обороны высоты 3234, которая находится на 7-8 километров к юго-западу от среднего участка дороги «Гардез-Хост», была выделена 9-я парашютно-десантная рота 345-го полка. На высоту было отправлено лишь 40% личного состава роты — 39 человек, командовать ими назначили заместителя командира 9-й парашютно-десантной роты старшего лейтенанта Сергея Ткачева, исполнявшего в то время обязанности командира роты (командир роты Алим Махотлов был в это время в отпуске — в Советском Союзе). Высота была укреплена путем обустройства огневых позиций и укрытий для личного состава, с южной стороны установлено минное поле. Для усиления роты выделили расчет крупнокалиберного пулемета, а кроме того в состав подразделения включили артиллерийского корректировщика — старшего лейтенанта Ивана Бабенко, служившего командиром взвода управления 2-й гаубичной артиллерийской батареи артиллерийского дивизиона 345-го полка.
Всего на позиции находились 5 офицеров и 1 прапорщик. Это были гвардии старший лейтенант Сергей Ткачев — заместитель командира 9-й парашютно-десантной роты, исполнявший обязанности командира, гвардии старший лейтенант Виталий Матрук — заместитель командира 9-й роты по политической части, гвардии старший лейтенант Виктор Гагарин, командовавший 1-м взводом, гвардии старший лейтенант Сергей Рожков, командовавший 2-м взводом, гвардии старший лейтенант Иван Бабенко — корректировщик, и гвардии прапорщик Василий Козлов — старшина 9-й парашютно-десантной роты.
7 января 1988 года отряд афганских моджахедов атаковал высоту 3234. Моджахеды планировали ликвидировать сторожевое охранение на господствующей высоте, что позволило бы им открыть доступ к дороге Гардез — Хост и получить возможность ее беспрепятственного обстрела. Для нападения на высоту моджахеды подготовились довольно хорошо — они подтянули безоткатные орудия, минометы, использовали гранатометы. Благодаря скрытым тропам моджахедам удалось подобраться к позициям 9-й роты на 200 метров. Обстрел из безоткатных орудий и минометов начался в 15:30 минут, а в 16:30 моджахеды пошли в атаку под прикрытием артиллерийского огня. Атаковали моджахеды по двум направлениям и безрезультатно. Спустя 50 минут атаки погибли 10-15 боевиков и 30 получили ранения. Во время обстрела погиб и радист Федотов, после чего рота лишилась рации. Старший лейтенант Виктор Гагарин, командовавший 3-м взводом 9-й роты, смог так эффективно организовать оборону своих позиций, что атака моджахедов захлебнулась.
В 17:30 началась вторая атака моджахедов — на этот раз с другого направления, на позиции, которые защищал взвод под командованием старшего лейтенанта Рожкова. Примерно в 19:00 моджахеды атаковали вновь. В этот раз моджахеды совместили обстрел и атаку позиций. Более того, как вспоминают участники тех событий, в этот раз моджахеды поднялись в атаку в полный рост, очевидно рассчитывая на психологический эффект. Атака действительно была страшной. Погибли пулеметчики старшие сержанты Борисов и Кузнецов. Командовавший отделением младший сержант Вячеслав Александров (на фото) дал команду своим отходить, а сам отстреливался до последнего, пока его не накрыли из гранатомета.
Старший лейтенант Бабенко запросил поддержку артиллерии. По позициям моджахедов били три гаубицы Д-30 и три самоходные установки «Акации». Всего было произведено 600 выстрелов, причем в некоторые моменты артиллерийские орудия били почти вплотную к позициям роты.
Четвертая атака последовала в 23:10. Всего же до трех часов ночи было предпринято двенадцать атак. К этому времени положение 9-й роты настолько ухудшилось, что офицеры были готовы вызвать огонь артиллерии. Однако к ним пробилась подмога — разведывательный взвод 3-го парашютно-десантного батальона под командованием старшего лейтенанта Алексея Смирнова, который доставил боеприпасы и позволил перейти в контратаку. Хотя Смирнов пришел на помощь всего с пятнадцатью разведчиками, этого оказалось достаточным для кардинального изменения ситуации.
В результате прибытия подкрепления моджахеды были вынуждены прекратить атаку советских позиций и удалились, собрав раненых и убитых. Так, в результате двенадцатичасового боя моджахедам так и не удалось подавить сопротивление советских солдат. Героические бойцы 9-й роты смогли отстоять высоту в бою с превосходящими силами противника. Потери советских военнослужащих составили 6 человек убитыми и 28 человек ранеными. Посмертно младший сержант Вячеслав Александров и рядовой Андрей Мельников (на фото) были удостоены высокого звания Героев Советского Союза. На момент гибели уроженцу Оренбурга младшему сержанту Александрову было всего 20 лет, а выходцу из Могилева рядовому Мельникову — лишь 19 лет (причем у него, женившегося еще до призыва на военную службу, уже была маленькая дочь). Андрей Кузнецов, служивший сержантом в 9-й роте и принимавший участие в героической обороне высоты 3234, в интервью РИА Новости затем рассказывал, что кроме 6 погибших в самом бою, еще человек пятнадцать впоследствии умерли от ранений или их последствий в госпиталях. Боеспособных осталось 8 человек. Что самое интересное — все они остались дослуживать на той же высоте 3234, доукрепленные разведывательным взводом.
Кстати, моджахеды не отказались от попыток ликвидировать позиции советских войск на высоте 3234 и в дальнейшем. Оставшийся на высоте разведвзвод старшего лейтенанта Смирнова не раз подвергался минометным обстрелам со стороны душманов.
Помимо боевиков Хакани, самое прямое участие в штурме высоты 3234 принимали т.н. «черные аисты». До сих пор история этого диверсионного отряда, сражавшегося в составе сил афганских моджахедов, остается очень плохо изученной. По наиболее распространенной версии, костяк «черных аистов» составляли военнослужащие пакистанского спецназа. В отличие от моджахедов из числа пуштунских крестьян, пакистанские спецназовцы имели куда более высокий уровень подготовки — их обучали кадровые офицеры пакистанской армии и американские военные советники. Другая версия говорит, что кроме пакистанских спецназовцев, в «черные аисты» принимали и наиболее подготовленных добровольцев из числа как собственно афганских моджахедов, так и иностранцев из Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Китая (Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР). Гульбеддин Хекматияр старался создать из «черных аистов» настоящую элиту. Каждый боец этого подразделения должен быть владеть навыками не просто стрелка и разведчика, но и снайпера, радиста и минера. По воспоминаниям участников афганской войны, «черные аисты» отличались не только хорошей подготовкой, но и невероятной жестокостью, принимая участие не только в боевых операциях, но и в пытках попавших в плен советских военнослужащих и солдат афганских правительственных войск.
В любом случае, Пакистан и его спецслужбы имели самое непосредственное отношение к организации нападения на высоту 3234. Однако Советский Союз продолжал сохранять дипломатические отношения с государством, фактически открыто противостоявшим Советской Армии во время афганской войны. Пакистанские спецслужбы готовили афганских моджахедов, размещали учебно-тренировочные лагеря и базы на территории пограничных провинций Пакистана, организовывали поток иностранных наемников и добровольцев, в конце концов — просто отправляли пакистанских спецназовцев для участия в отдельных операциях. И все это сходило Исламабаду с рук, равным образом, как и зверское подавление восстания советских военнопленных в лагере Бадабер.
Даже теперь, спустя тридцать лет после прошедших событий, подвиг 9-й роты 345-го полка невозможно забыть. В очередной раз советские воины, большую часть которых составляли совсем юные 19-20-летние мальчишки, показали всему миру чудеса мужества и героизма. К сожалению, доблесть советских солдат и офицеров, сражавшихся в далеком Афганистане, не нашла достойной награды на родине. Спустя три с половиной года после боя на высоте 3234 развалился Советский Союз. Его защитники, совсем молодые парни, остались без должной помощи и внимания со стороны государства, выживали как могли. Кадровые офицеры еще продолжали службу, а демобилизовавшимся срочникам и военнослужащим, ушедшим в запас, приходилось не очень легко. Сколько воинов-интернационалистов так и не смогло адаптироваться к мирной жизни и погибло уже после войны, в мирных российских городах и селах. Тем не менее, на сто процентов можно быть уверенным в том, что даже если бы солдаты и офицеры 9-й роты знали, что ждет впереди и советскую страну, и их самих, они бы все равно поступили также, как и поступили — держались бы до конца.
Автор: Илья Полонский
Использованы фотографии: http://fishki.net/1236777-afganistan-1988
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