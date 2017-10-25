15:46 25 октября

Хатчисон: Я задам жёсткие вопросы России по учениям "Запад-2017"

Американский посол в НАТО Кэй Бейли Хатчисон сообщает журналистам о возобновлении «предметных разговоров с Россией» по линии «Россия-НАТО». По заявлению американской чиновницы, на текущей неделе России намерены задать вопрос о российско-белорусских учениях «Запад-2017». Примечательно, что в прозвучавшем заявлении, которое было опубликовано Пентагоном, термин приводится без перевода – «Zapad».

Из заявления Хатчисон:
Мы не увидели прозрачности в учениях. Прозрачности не было в отношении следующего: что Россия заявила, что собиралась сделать и в итоге сделала. По нашим данным, в учениях приняли участие не заявленные 13 тыс. военнослужащих, из которых российских – около половины, а все 40 тысяч. Я задам России жёсткие вопросы.


Хатчисон: Я задам жёсткие вопросы России по учениям "Запад-2017"



Напомним, что Россия официально направила в США и штаб-квартиру НАТО не только данные по численному составу контингенту на учениях, но и детальный план проведения учений. Причём направила даже до того, как с планом ознакомились российские и белорусские командиры на местах. Мало того, Россия и Белоруссия приглашали для посещения маневров фактически любых иностранных специалистов, включая кадровых военнослужащих, представителей Генштабов стран НАТО.

В итоге зарубежных наблюдателей на учениях было несколько десятков человек. И у большинства никаких вопросов к численности военнослужащих РФ и РБ не возникло. Зато вопросы возникают теперь у США – у страны, которая проводит военные маневры где захочет и когда захочет, не предоставляя России детального их плана.

Для справки: дискуссия формата Россия-НАТО запланирована на завтра – четверг, 26 октября. Несколько лет Совет Россия-НАТО фактически не функционировал.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 61

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  1. Дедкастарый Сегодня, 13:47
    как вежливо послать даму? what
    Дедкастарый
    1. x.andvlad Сегодня, 13:50
      Необходим полный и демонстративный игнор её "жестких" ля-ля. И ни каких оправданий!
      Если оне будут продолжать говорит с Россией с такой позиции, то нужно хорошо подумать о возобновлении отношений "Россия-НАТО"
      x.andvlad
      1. Татьяна Сегодня, 13:53
        Дедкастарый
        как вежливо послать даму? recourse

        Ха! Сказать даме тихо - на ушко, - что от неё плохо пахнет! laughing
        И она в миг в смятении "смоется" с Ваших глаз долой куда-нибудь подальше! yes
        Татьяна
        1. pvv113 Сегодня, 14:36
          По-моему, все западные политические дамы с неприятным амбре wink
          pvv113
          1. DMB_95 Сегодня, 15:32
            Цитата: pvv113
            По-моему, все западные политические дамы с неприятным амбре wink

            И как политики они какие-то ущербные , и как дамы...
            DMB_95
            1. pvv113 Сегодня, 15:39
              И вообще, это тупиковая ветвь эволюции wink
              pvv113
      2. oldseaman1957 Сегодня, 13:56
        Цитата: Дедкастарый
        как вежливо послать даму?
        oldseaman1957
      3. Офицер запаса Сегодня, 14:02
        "... задам России жёсткие вопросы".

        Наглые жесткие вопросы предусматривают жесткие ответы.
        Или что-то в духе анекдотов от поручика Ржевского. Переварит?
        Офицер запаса
    2. Астория Сегодня, 13:51
      как вежливо послать даму?
      Спросить, что у нее в школе было по математике? laughing
      Астория
    3. Комментарий был удален.
      1. с-т Petrov Сегодня, 13:57
        баба попутала берега вместе со своим ведомством. животные конечно они убогие
        с-т Petrov
    4. Комментарий был удален.
    5. ded100 Сегодня, 13:56
      да просто послать в пешее эротическое путешествие пущай порадуется! laughing
      ded100
    6. Uryukc Сегодня, 13:56
      Цитата: Дедкастарый
      как вежливо послать даму?

      А зачем вежливо?
      Uryukc
    7. сибиралт Сегодня, 14:00
      Истосковалась бабенка по "жесткому". Похоже, кроме жестких вопросов к России, ничего другого не имеет. laughing
      сибиралт
    8. svp67 Сегодня, 14:05
      Цитата: Дедкастарый
      как вежливо послать даму?

      Да легко, попросить выложить на стол её доводы... Эта 70-летняя Леди не разу не военный спец, а профессиональный партийный функционер. Вот и посмотрим, что она предъявит миру. Одно скажу 40 000 это конечно цифра большая, но некоторое из "западных партнеров" ранее и сотнями тысяч наших солдат считали. Да и не забыть ей задать несколько вопросов, типа от куда взялись дополнительные американские батальоны в Прибалтике, что позабыли американские самолеты разведчики около Керченского пролива....посмотрим, на её ответы.
      Да и помнится мне один западный премьер уже хвастался, что он при первых же минутах встречи с ВВП начнет задавать ему "неудобные" вопросы, а главное и "руки не подаст". И как то и руку подал и вопросов особо не задавал, а не удобных так вообще "0"....
      svp67
    9. kirgiz58 Сегодня, 14:09
      Цитата: Дедкастарый
      как вежливо послать даму?

      Мадамсссс! Гоу ту зе нафикссссс!!! Это произносится с растянутыми губами в стиле сыыыррррр. И обязательно с С. laughing
      kirgiz58
    10. sedoj Сегодня, 14:12
      Цитата: Дедкастарый
      как вежливо послать даму?

      Ну, судя по выражению лица, эта дама любит всё жесткое - жесткий хардкор, жесткую кровать, жесткое к себе отношение. По-этому, если её жестко послать, ей это понравится.
      sedoj
    11. Добрый зусул Сегодня, 14:18
      сжать кулак и медленно,с чувством, подымать указательный палец,при этом сделать улыбку Джаконды lol
      Добрый зусул
    12. Стойкость Сегодня, 14:21
      Идите корове в трещину
      Стойкость
    13. NIKNN Сегодня, 14:32
      Цитата: Дедкастарый
      как вежливо послать даму? what

      Мадам, с нашей точки зрения дефлорация в вашем возрасте уже противопоказана...
      Ну так как то... request
      NIKNN
    14. Ванёк Сегодня, 14:39
      Цитата: Дедкастарый
      как вежливо послать даму?


      — Чёртова баба! Теперь нам крышка.
      — Хью, как можно так отзываться о даме? Сейчас я её шлепну… Хм, не поднимается рука на женщину!

      «Человек с бульвара Капуцинов»

      hi
      Ванёк
    15. To be or not to be Сегодня, 14:59
      Цитата: Дедкастарый
      как вежливо послать даму?""
      Просто.Посоветовать ей следовать за теми кого уже вежливо послали laughing
      To be or not to be
      1. oldzek Сегодня, 15:08
        тоже мне проблема:куда и как послать даму такую как эта.да пошлите её в Перу.там есть один городок с приятным для русского слуха названием.
        oldzek
  2. Alekseits Сегодня, 13:47
    Даже комментировать не хочется.
    Видать, действительно, у страха глаза велики.
    Alekseits
    1. Scoun Сегодня, 13:58
      Цитата: Alekseits
      Даже комментировать не хочется.
      Видать, действительно, у страха глаза велики.

      А мне кажется что матрасня чует утку в наших учениях, декларируется одно, учения проводятся схожими на заявленное, солдаты, сержанты офицеры отрабатывают тактику а генералы отрабатывают свои сценарии, которые не декларируются и в этих учениях Генералов, суммируются учения Восток, Запад, Юг и тд. где оценивается способность России отражать нападение террористов нато со всех возможных направлений и чем и куда в случае чего бить их. soldier
      Scoun
  3. Masya Masya Сегодня, 13:50
    Несколько лет Совет Россия-НАТО фактически не функционировал.

    Смысл его реанимировать? Что бы такую бредятину выслушивать? померла так померла...
    Masya Masya
    1. СЕРЖ ант Сегодня, 13:56

      Тебе,вот... feel
      СЕРЖ ант
      1. Masya Masya Сегодня, 14:02
        Цитата: СЕРЖ ант
        Тебе,вот...

        А тебе, вот...

        love
        Masya Masya
  4. den3080 Сегодня, 13:50
    внуков ей пора нянчить, а то и правнуков... вот и весь коммент.
    den3080
  5. Altona Сегодня, 13:51
    Чем раньше эта п-ослиха занималась?Небось в глухой деревне в Кентукки сельсовет,пардон тауншип, возглавляла.
    Altona
  6. kriten Сегодня, 13:56
    Может кто-нибудь пошлет подальше с вопросами эту жену какого хачика?
    kriten
  7. Vincent Сегодня, 13:56
    Значит у России к учениям НАТО, которые откровенно направленны против нас, вопросов не должно возникать, как и по поводу размещения ПРО по периметру наших границ и усилению военного контингента НАТО...
    Vincent
    1. To be or not to be Сегодня, 15:13
      26 октября и пусть покажет открытость НАТО -явки .пароли .адреса агентуры НАТО в России . laughing
      Планы натовских учений (лучше с картами) до конца года и на 2018 год laughing
      Начни первой ." Гюльчатай, открой личико! "(. повернись лицом к собеседнику. ) lol
      За одно и открой замысел Учения СТРАТКОМ ВВС США "Глобальный Гром - 18" в конце октября -начале ноября 2017 года. Против кого ядерные игрища ?
      To be or not to be
  8. Кент0001 Сегодня, 13:57
    Пошлите эту мымру в ПЕРУ. Там есть конкретный населенный пункт.
    Кент0001
    1. Sergey53 Сегодня, 14:02
      В этом плане мне нравятся израильтяне.Делают то что считают необходимым.Никакой огласки и никакого подтверждения.И каждый может думать то что на ум придёт. БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ.
      Sergey53
    2. Дедкастарый Сегодня, 14:03
      Цитата: Кент0001
      Пошлите эту мымру в ПЕРУ. Там есть конкретный населенный пункт.

      Дедкастарый
      1. Maratyurist Сегодня, 15:09
        Maratyurist
  9. AleksPol Сегодня, 14:00
    Цитата: Дедкастарый
    как вежливо послать даму? what

    Вежливо напомнить ей , что её место - кухня , кровать , дети . Хотя глядя на неё , кровать это подвиг , да и стряпать вряд ли могёт .
    AleksPol
  10. DEZINTO Сегодня, 14:00
    Учения уже прошли, !!!!!!Прибалтику мы не захватили!!!. У них просто темы для мусоленья закончились?
    DEZINTO
    1. oldzek Сегодня, 15:11
      в этом и причина!возникли вопросы:почему не захватили хотя могли,почему не остались в Белоруси хотя могли.ну и т.д.
      oldzek
  11. Atlant-1164 Сегодня, 14:02
    "И у большинства никаких вопросов к численности военнослужащих РФ им РБ не возникло. Зато вопросы возникают теперь у США – у страны, которая проводит военные маневры где захочет и когда захочет, не предоставляя России детального их плана."
    -так учитесь у них .. посылать, и не быть посланными. хватит уже озабоченными ходить.
    Atlant-1164
  12. нафанаил Сегодня, 14:08
    Она случаем не бывший гинеколог
    нафанаил
  13. fzr1000 Сегодня, 14:12
    Тетка любит по-жесткому. Бывает.
    fzr1000
  14. afrikanez Сегодня, 14:18
    Да послать их к "Бабаю" с их выдумками.Пусть предоставят "доказуху" по поводу своих обвинений, тогда и разговор будет.
    afrikanez
  15. rpuropuu Сегодня, 14:20
    По нашим данным, в учениях приняли участие не заявленные 13 тыс. военнослужащих, из которых российских – около половины, а все 40 тысяч
    Америка мнит себя как минимум Богом belay Вот сколько они насчитают, значит так и есть request
    "У нас доказательств нет"(США), но Вы(Россия) "докажите что Вы не лжете" laughing Это клиника, с ними не чего обсуждать fool А ведь им рядовые обыватели верят, так как давно обрабатывают what
    rpuropuu
  16. дед Мих Сегодня, 14:24
    Цитата: Татьяна
    Дедкастарый
    как вежливо послать даму? recourse

    Ха! Сказать даме тихо - на ушко, - что от неё плохо пахнет! laughing
    И она в миг в смятении "смоется" с Ваших глаз долой куда-нибудь подальше! yes

    А "головка от противогаза" не пойдет? Как-то сомневаюсь. Вдруг не вежливо?
    дед Мих
  17. Canecat Сегодня, 14:26
    Послать ее вежливо, но жестко... еще раз пересчитать laughing
    Canecat
  18. rpuropuu Сегодня, 14:27
    Цитата: Atlant-1164
    "И у большинства никаких вопросов к численности военнослужащих РФ им РБ не возникло. Зато вопросы возникают теперь у США – у страны, которая проводит военные маневры где захочет и когда захочет, не предоставляя России детального их плана."
    -так учитесь у них .. посылать, и не быть посланными. хватит уже озабоченными ходить.

    У нас национальная черта, обостренное чувство справедливости. Поэтому пытаемся что то объяснить recourse
    Современный же мир все больше похож на психушку, где здоровых людей все меньше yes
    rpuropuu
  19. обыватель Сегодня, 14:34
    По нашим данным, в учениях приняли участие не заявленные 13 тыс. военнослужащих, из которых российских – около половины, а все 40 тысяч.
    Это-ж сколько надо было выпить старой, что бы в глазах не двоилось, а троилось. Да еще с хвостиком.
    обыватель
  20. pvv113 Сегодня, 14:38
    в учениях приняли участие не заявленные 13 тыс. военнослужащих, из которых российских – около половины, а все 40 тысяч

    Да что тут скромничать - даёшь 400 тысяч!!!
    pvv113
  21. Alexey-74 Сегодня, 14:38
    И получишь столь же жестки ответ, мартышка! Мы никому ничего не должны.
    Alexey-74
  22. Homos Сегодня, 14:41
    Задать этой даме вопросы про размещение НАТО-вских военных в Польше да Прибалтике, и спросить на каком основании они там остались. И не один раз спросить, а так системненько, чтобы тошно стало.
    Homos
    1. assa67 Сегодня, 14:48
      что же Вы на старушку накинулись?не видите,бабушка в маразме.грех убогих обижать laughing
      assa67
      1. Homos Сегодня, 14:52
        Может Вы дедушке Маккейну предлагаете грелочку поменять да пледиком укрыть what ?
        Homos
        1. assa67 Сегодня, 15:03
          если только деревянным drinks
          assa67
    2. RUMA-A Сегодня, 14:59
      Задаст, она моГет . У неё за спиной " генерал" трансвестит ...
      RUMA-A
    3. RUMA-A Сегодня, 15:02
      И вроде у нас Жириновский в звании полковника .. Вот было бы интересно ...
      RUMA-A
  23. Сидор Лютый Сегодня, 14:49
    а какая должна ещё быть прозрачность? танки из оргстекла?
    Сидор Лютый
  24. alma Сегодня, 15:02
    Нашим можно сказать, что ответ получат после полного вывода военнослужащих США с территории Украины. А там их уже ТРИ! дивизии.
    alma
  25. Egorovich Сегодня, 15:05
    А что ты за мымра такая есть, что бы перед тобой кто то отчитался за этот идиотский вопрос.
    Egorovich
  26. salat Сегодня, 15:27
    Мы не увидели прозрачности в учениях. КУПИ ОЧКИ СТАРАЯ КЛИЗЬМА am
    salat
  27. Андрей ВОВ Сегодня, 15:33
    ЗАДАВАЛКА не треснет?
    Андрей ВОВ
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