Хатчисон: Я задам жёсткие вопросы России по учениям "Запад-2017"

Мы не увидели прозрачности в учениях. Прозрачности не было в отношении следующего: что Россия заявила, что собиралась сделать и в итоге сделала. По нашим данным, в учениях приняли участие не заявленные 13 тыс. военнослужащих, из которых российских – около половины, а все 40 тысяч. Я задам России жёсткие вопросы.

Американский посол в НАТО Кэй Бейли Хатчисон сообщает журналистам о возобновлении «предметных разговоров с Россией» по линии «Россия-НАТО». По заявлению американской чиновницы, на текущей неделе России намерены задать вопрос о российско-белорусских учениях «Запад-2017». Примечательно, что в прозвучавшем заявлении, которое было опубликовано Пентагоном, термин приводится без перевода – «Zapad».Из заявления Хатчисон:Напомним, что Россия официально направила в США и штаб-квартиру НАТО не только данные по численному составу контингенту на учениях, но и детальный план проведения учений. Причём направила даже до того, как с планом ознакомились российские и белорусские командиры на местах. Мало того, Россия и Белоруссия приглашали для посещения маневров фактически любых иностранных специалистов, включая кадровых военнослужащих, представителей Генштабов стран НАТО.В итоге зарубежных наблюдателей на учениях было несколько десятков человек. И у большинства никаких вопросов к численности военнослужащих РФ и РБ не возникло. Зато вопросы возникают теперь у США – у страны, которая проводит военные маневры где захочет и когда захочет, не предоставляя России детального их плана.Для справки: дискуссия формата Россия-НАТО запланирована на завтра – четверг, 26 октября. Несколько лет Совет Россия-НАТО фактически не функционировал.