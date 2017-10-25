15:49 25 октября

В Сирии террористы захватили танк Т-90

Сирийские подразделения в районе города Меядин потеряли Т-90. В интернете появились изображения данного танка, который внешне не имеет каких-либо серьезных повреждений, сообщает Вестник Мордовии.

В Сирии террористы захватили танк Т-90


По словам военного эксперта Юрия Лямина, боевая машина была захвачена во время контратаки террористов ИГ (группировка запрещена в РФ).


«Противник воспользовался тем, что в этом районе была сильная пыльная буря», – пояснил эксперт.

Этот Т-90 стал третьей машиной, захваченной боевиками у сирийской армии. Ранее сообщалось, что один из захваченных танков в сентябре был уничтожен. Другой был возвращен с сильными повреждениями.

Меядин, расположенный в 40 километрах к юго-востоку от административного центра провинции Дейр-эз-Зор, освобожден сирийской армией от боевиков 14 октября. Отмечается, что город, удерживавшийся террористами с июля 2013 года, располагал хорошо организованной системой складов и мастерских и использовался боевиками как логистический центр.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 61

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  1. Uryukc Сегодня, 13:59
    Союзнички, сразу видно ценят нашу помощь.
    Uryukc
    1. Зяблицев Сегодня, 14:04
      Кстати,я не удивлюсь - экипаж вылез очередной намаз осуществлять, бросив танк...К каждому танку русского военного не поставишь, что бы он за ним в такие моменты присматривал - вот и угнали...Не войны - торгаши!При всем уважении к сирийцам!
      Зяблицев
      1. nik-karata Сегодня, 14:07
        Тоже не вижу другой возможности прохлопать целый ТАНК!!! У р о д ы! блин...
        nik-karata
        1. Тралл Сегодня, 14:15
          Игилоиды вообще по ошибке сообщили, что Т-72 захватили. Ну и плюс еще одну БМП тоже.
          Тралл
          1. Uryukc Сегодня, 14:23
            Видя фотографию в материале, сомнений не остается, захватили 90.
            Uryukc
        2. 210окв Сегодня, 15:16
          Арабы..блин! yes Хотя словцо для них найдется и покрепче..
          Цитата: nik-karata
          Тоже не вижу другой возможности прохлопать целый ТАНК!!! У р о д ы! блин...
          210окв
      2. Uryukc Сегодня, 14:07
        Я не могу понят неужели нельзя выделить или обучить экипажи которые управляют лучшей техникой САР. А то как т-90 не засветится в СМИ, так сразу же сирийские экипажи показывают себя во всей красе.
        Uryukc
        1. Berkut24 Сегодня, 15:12
          Выделить можно. Но экипаж во время пыльной бури ушёл в палатку покурить кальян.
          Berkut24
        2. Щаранский Сегодня, 15:20
          еще большой вопрос, чей экипаж там сидел
          Щаранский
          1. Uryukc Сегодня, 15:21
            И почему то я уверен, что не Российский.
            Uryukc
            1. Щаранский Сегодня, 15:30
              потому что так уютнее думать
              Щаранский
      3. НасРать Сегодня, 14:09
        Это война... так что возможно всё... и потеря танка то же...
        НасРать
      4. oldseaman1957 Сегодня, 14:10
        Цитата: Зяблицев
        К каждому танку русского военного не поставишь - вот и угнали...

        - Ментальность, блин! Теперь понятно, почему такой малой Израиль всю шарагу арабов на шампуре вертит!
        oldseaman1957
      5. Zubr Сегодня, 14:35
        Кстати,я не удивлюсь - экипаж вылез очередной намаз осуществлять


        Тоже самое подумал.
        Им нужно наверное памятку люминевую приторорич в танках, "НАМАЗ ВЫПОЛНЯТЬ В ТАНКЕ, АЛЛАХ ВИДИТ ВАШЕ УСЕРДИЕ ЧЕРЕЗ БРОНЮ". А над сидениями написать: "КОВРИК ДЛЯ НАМАЗА"..
        Zubr
    2. Искандер Ш Сегодня, 14:07
      Цитата: Uryukc
      Союзнички, сразу видно ценят нашу помощь.



      Всего лишь качество подготовки солдат САА. Сирийцы ценят поддержку России. Кстати там всегда нужны наемники, можете отправится и показать, как надо ценить технику. smile
      Искандер Ш
      1. Uryukc Сегодня, 14:09
        Цитата: Искандер Ш
        можете отправится и показать, как надо ценить технику

        Нет что вы, я прикован к экрану жадно поглощая ваши ценные указания. smile
        Uryukc
        1. Громобой Сегодня, 14:32
          Цитата: НасРать
          Это война... так что возможно всё... и потеря танка то же...

          Да вот именно,но ведь начнут теперь тут ныть,что арабцы-азиатцы воины никакие и т.д.
          ВОВ немцы у арабов захватывали и танки брошенные и целые склады и мосты стратегические...?Ради справедливости замечу,что мы им платили той же монетой и трофеились славно.Поэтому не зная обстоятельств захвата танка легко быть героем и принижать достоинства другой нации.Хейтерство одно,а не анализ новостей.
          Громобой
          1. Uryukc Сегодня, 14:50
            Цитата: Громобой
            Да вот именно,но ведь начнут теперь тут ныть

            Извините, что задел струны вашей и Искандера, тонко устроенной души, высказывая свои чуства.
            Тогда постараюсь сформулировать мысль: когда начался конфликт мы по телеку наблюдали как войска САР просто оставили склады с техникой и снаряжением на дивизии!! Даже не озаботившись их уничтожением. Техника это в своем большинстве досталось им от СССР и естественно они оплатили лишь ее часть, а остальное за счет граждан Союза. Теперь мы видим как туда потком идет Российская техника, как думаете они за нее платят или когда нибудь заплатят?
            И хотя такие вливания я лично считаю оправданными, не могу понять почему братушки регулярно про..протеривают нашу технику. По этому телеку я также вижу как после поражения ТОУ целинкий т-90 покидает экипаж полным составам бросая его для бармалеев, вместо того что бы здать назад на 3 м, и это лишь эпизод таких случаев слишком много.
            Предвосхищая, да кто ты такой и а сам бы ты.... будь я мехводом то нажал бы на рычаг и педаль что бы танк преодолел эти 3 м, скрыв машину за углом, и если бы пришлось драпать, то обеспокоился бы вопросом уничтожения военного имущества.
            Uryukc
            1. Громобой Сегодня, 15:27
              Цитата: Uryukc
              когда начался конфликт мы по телеку наблюдали как войска САР просто оставили склады с техникой и снаряжением на дивизии!!

              В гражданской войне это норма.Посмотрите численный состав армии и кол-во дивизий до начала конфликта и сравните с теми кто остался под командованием Асада сейчас,остался ему верен.Их же не могли столько выбить,да и помощь России бы не потребовалась.И где теперь эти солдаты...?Вот то-то и оно.
              Я же написал,но вы как будто не поняли,что во время проведения операций в ВОВ немцы захватывали склады даже не дивизионные,а армейского уровня.А фото помните(если интересовались) колонны нашей тяжёлой артиллерии мимо которой маршируют немецкие солдаты?Что,арабы тогда служили в этом артдивизионе и бросили колонну когда кончилось горючее у тягачей?И таких примеров множество было(у РККА и у Вермахта,о чём я тоже написал).И все армии во всех войнах теряют технику,сдаются и т.д. Исключений нет из этого правила или у вас другое мнение?)))
              Цитата: Uryukc
              И хотя такие вливания я лично считаю оправданными, не могу понять почему братушки регулярно про..протеривают нашу технику. По этому телеку я также вижу как после поражения ТОУ целинкий т-90 покидает экипаж полным составам бросая его для бармалеев, вместо того что бы здать назад на 3 м, и это лишь эпизод таких случаев слишком много

              Верно,таких случаев много.А ещё больше случаев,когда ПТУР уничтожает танков,значит у них ПТУРобоязнь,что не удивительно,ведь штука и в самом деле гадкая,если не сказать больше.Танк мог двигаться на 3 м ?Это может только оглушённый водитель сказать.И какие они наставления получили перед боем?Может сзади танк-эвакуатор шёл.Ничего не известно,но выводы уже сделалиДругих танкистов там всё равно нет,а значит лучше них никто эту работу и не сделает.А все придирки я отношу к тому,что многим тут нравится упиваться собственной исключительностью и мазать другие национальности грязью.Вот и всё.
              Громобой
      2. Николай Грек Сегодня, 15:44
        Цитата: Искандер Ш
        Цитата: Uryukc
        Союзнички, сразу видно ценят нашу помощь.



        Всего лишь качество подготовки солдат САА. Сирийцы ценят поддержку России. Кстати там всегда нужны наемники, можете отправится и показать, как надо ценить технику. smile

        good good good он ценит...свой диван!!! wassat wassat lol lol lol
        Николай Грек
    3. loki565 Сегодня, 15:40
      Я вот не понимаю что на танк нельзя поставить спутниковую сигналку, что бы в случае захвата быстро обнаружить и уничтожить с воздуха. Это же не первый случай уже можно было об этом подумать, наши военые тоже молодцы. Поставить и никому не говорить даже сирийцам...
      loki565
  2. Андрей К Сегодня, 14:00
    В Сирии террористы захватили танк Т-90

    Правильнее сказать - союзники в очередной раз сделали подарок бармалеям...
    Халява сэр, русские ещё пришлют...
    Никакой мотивации к сопротивлению. Теперь будем отлавливать этот "подарок" по всем сирийским фронтам...
    Андрей К
    1. Комментарий был удален.
      1. Андрей К Сегодня, 14:12
        Я попадал под раздачу...
        В мыслях даже не было, что технику можно оставить, по крайней мере целую...
        Может у меня воспитание совковое sad
        Андрей К
        1. Сепар ДНР Сегодня, 15:02
          Цитата: Андрей К
          Я попадал под раздачу...
          В мыслях даже не было, что технику можно оставить, по крайней мере целую...


          Был не со мной,правда,но был случай,когда при отступлении в 14м из Красногоровки близ Донецка,ребята пёрли с десяток км на себе тело НСВС("Утёс"),а когда дошли к нашим,"напоролись" на вопрос : А станок ГДЕ ?
          НА он мне ОН (пулемёт) и вы тоже нужны без станка ?

          Вернулись,благо укропы не на все позиции ещё зашли. Вытащили. Один получил пулевое,второй неслабую контузию.
          Сепар ДНР
        2. kenig1 Сегодня, 15:06
          Почитайте сколько советской техники было у немцев и немецкой у нас.
          kenig1
    2. Комментарий был удален.
    3. kenig1 Сегодня, 15:03
      Именно за Т-90 только и будем гоняться, он же в отличи от Т-72 сделан из золота.
      kenig1
      1. Андрей К Сегодня, 15:13
        Не надо цепляться к словам. Специально за ним естественно никто бегать не будет. Но светиться он будет везде, пока его не вернут обратно...
        Андрей К
  3. DEZINTO Сегодня, 14:02
    Всё ровно они толком пользоваться техникой не умеют.

    К примеру, когда они работают с прицелами ночного видения, то не учитывают баллистику оружия. Пуля — это не луч лазера. Она летит по определенной траектории. Чтобы попасть, особенно на большом расстоянии, надо при стрельбе вносить корректуры, делать выносы и брать упреждения. Они этого не делают. Поэтому часто не попадают.


    Думаю с танком такая же ботва.
    DEZINTO
    1. Кент0001 Сегодня, 14:05
      Давайте дадим им луки.
      Кент0001
      1. Комментарий был удален.
      2. madjik Сегодня, 14:35
        Дык стрелы у них кончаться сразу laughing
        madjik
    2. Krasnodar Сегодня, 15:01
      Цитата: DEZINTO
      Всё ровно они толком пользоваться техникой не умеют.

      К примеру, когда они работают с прицелами ночного видения, то не учитывают баллистику оружия. Пуля — это не луч лазера. Она летит по определенной траектории. Чтобы попасть, особенно на большом расстоянии, надо при стрельбе вносить корректуры, делать выносы и брать упреждения. Они этого не делают. Поэтому часто не попадают.


      Думаю с танком такая же ботва.

      Кстати, снайперы сирийцы отличные.
      Krasnodar
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:02
    "Наша песня хороша, начинай сначала " ! sad Ничему сирийцев собственные ошибки не учат! ! negative Хорошо, что один танк отдали, а не все, что были в наличии sad
    Геркулесыч
    1. Scoun Сегодня, 14:09
      Цитата: Геркулесыч
      Ничему сирийцев собственные ошибки не учат! !

      Меня во всём этом одно удивляет.
      Хорошо, захватили внезапно так как случилось "редкое" для них явление, песчаная буря.
      Хорошо бабахи захватывали абрамсы в Ираке...
      Но почему сирийцы не захватят у бабахов абрамс например?
      Какая то в одни ворота получается.
      ПС.
      Правда говорят какую то новейшую англицкую пушку захватили, но я её не видел.
      Scoun
  5. Холуай Сегодня, 14:03
    Плохие воины Сирийцы
    Холуай
    1. Rusj Сегодня, 14:26
      А ты хороший ?
      Rusj
    2. Громобой Сегодня, 14:54
      Цитата: Холуай
      Плохие воины Сирийцы
      куда уж им до диванного спецназа laughing
      Громобой
  6. Кент0001 Сегодня, 14:04
    надо срочно уничтожить...
    Кент0001
    1. Васся Вассин Сегодня, 14:07
      кого нужно срочно уничтожить?
      Васся Вассин
  7. Геркулесыч Сегодня, 14:08
    Кстати, это заодно и ответ на заявления о том что Сирийцы контролируют 95процентов территории Сирии! Я тогда написал, что дело не в территории, а в зачистке этой территории от боевиков, ибо в разрывах между армейскими частями может пройти незамеченным танковый полк! Так и вышло, что отбивают территорию, но зачистку своей земли остовляют на "потом " , а игиловцы не желают ждать пока их уничтожат! !!!
    Геркулесыч
  8. Комментарий был удален.
  9. Const Сегодня, 14:15
    А давайте сразу в армии пацанам звания присваивать на уровне их достижений в шуттерах и по результатам рейтинга этого сайта. То-то верховный главком удивится!
    Const
    1. loki565 Сегодня, 15:45
      Наши военые тоже туго соображают, это же не первый случай. Уже можно додуматься на постовляемую технику ставить спутниковую сигналку, что бы при зохвате быстро обнаружить и уничтожить с воздуха
      loki565
  10. AVGUST Сегодня, 14:17
    Нет, ну кино и немцы, куда экипаж то слинял, да с такой техникой надо по крайней мере продать свою жизнь как можно дороже, а то свалили получается из "коробочки" ........, а русские ещё чего нибудь подгонят........, не удивлюсь, если им заплатили , за то , чтобы покинули танк , типа и семью прокормлю и без техники всё равно не останусь...... бездарность и халатность какая то .......
    AVGUST
    1. Rusj Сегодня, 14:25
      даже заплатили ! Какие ....... слов нет .
      Rusj
      1. AVGUST Сегодня, 14:43
        Восток на столько тонкое дело, что нам в их клановых взаимосвязях и междоусобных разборках лучше даже не пытаться разбираться, это равносильно, что лезть в семейный конфликт - ты в любом случае останешься не прав, а они переспят и вновь у них мир , дружба , жевачка......
        AVGUST
    2. RUMA-A Сегодня, 14:34
      [quote=AVGUST]Нет, ну кино и немцы, куда экипаж то слинял, да с такой техникой надо по крайней мере продать свою жизнь как можно дороже, а то свалили получается из "коробочки" ........, а русские ещё чего нибудь подгонят........, не удивлюсь, если им заплатили , за то , чтобы покинули танк , типа и семью прокормлю и без техники всё равно не останусь...... бездарность и халатность какая то .......[/ Слинял? Подробностей нет захвата. Экипаж могли запросто вырезать.
      RUMA-A
      1. AVGUST Сегодня, 14:38
        Что ещё раз подтверждает версию о небрежном отношении как к службе, так и к войне в целом ......ну не в песочнице же вы всё таки играете , война как ни как .......да не поверю я , что во время песчаной бури они пошли куда то прогуляться , намаз совершать , или хором в сортир свалили........."не верю"!
        AVGUST
        1. НасРать Сегодня, 14:46
          Цитата: AVGUST
          ......ну не в песочнице же вы всё таки играете , война как ни как


          В том то и дело - в песочнице!!.... laughing
          НасРать
          1. marlin1203 Сегодня, 14:57
            Как дети... может заглох в буре, а тягача рядом вовремя не оказалось. Вот и все.
            marlin1203
  11. Rusj Сегодня, 14:24
    И что такого ! Это война . Много раз во времена ВОВ захватывалась техника и немцами и советскими солдатами .Что за срач на всех ресурсах !
    Rusj
    1. AVGUST Сегодня, 14:29
      Вот почему то ни один Абрамс у бородатых гремлинов не отобрали, только уничтожали, неужели у ИГИЛ дисциплина поставлена лучше и мотивация круче ?
      AVGUST
      1. Rusj Сегодня, 14:59
        Окстись ! У Иракцев бармалеи абрамсов отжали поболее !
        Rusj
  12. Комментарий был удален.
  13. Altona Сегодня, 14:36
    Цитата: НасРать
    Это война... так что возможно всё... и потеря танка то же...

    -------------------------
    В годы войны у нас целые подразделения на трофейных танках воевали, также как и вермахт в начале войны на Т-34 и КВ-1.

    Трофейные «пантеры» Ausf.А роты лейтенанта Сотникова под Варшавой. Август 1944 года. На башнях поверх крестов нанесены большие белые звёзды и номера 513, 503, 518 (РГАКФД).
    Altona
  14. rpuropuu Сегодня, 14:40
    Цитата: AVGUST
    Вот почему то ни один Абрамс у бородатых гремлинов не отобрали, только уничтожали, неужели у ИГИЛ дисциплина поставлена лучше и мотивация круче ?

    Когда человек вешает на себя пояс шахида... belay Это дисциплина или мотивация? recourse Может просто им с детства внушают о войне? Напомню еще раз, что "полосатые" воют(или дрессируют) с террористами уже 16 лет. Это уже целое поколение фантиков и отморозков stop Другое дело САР, война уже 4-5 лет, молодые уехали, дополнительных человеческих ресурсов нет, подготовка недостаточная no
    P.S. Чтобы осуждать того или иного бойца, нужно хотя бы быть там soldier
    rpuropuu
    1. AVGUST Сегодня, 15:30
      К сожалению - не могу быть там ......., но в ваших словах есть горькая правда жизни
      AVGUST
  15. assa67 Сегодня, 14:41
    досадно,конечно...теперь отслеживать,долбить и возвращать..не первый раз ,к сожалению...
    Цитата: Зяблицев
    экипаж вылез очередной намаз осуществлять, бросив танк.

    и так пять раз за день...но,и игиши тоже в тоже время "суры читают"...спрашивается: кто уехал на технике?...видимо,поддержки ВКС не было и просто бросили...
    assa67
    1. donavi49 Сегодня, 14:55
      ВКС Идлиб бомбила - ибо в ДеЗе погода мешает бомбить.

      Игиши немного иной системы - у них там на Рибате можно пропускать намаз.
      Хотя они бросают технику - правда в основном с повреждениями. Вот как в кармане ХТШ - на кишлак пошла штурмовая группа ХТШ. Черные повоевали чуток и в забег. Но танк гусеницу сбросил и его бросили. Теперь этот танк пополнит танковую группу ХТШ - после небольшого ремонта и дооснащения.
      donavi49
  16. Пленник Сегодня, 14:46
    С такими союзничками врагов не надо. Что Афган возьмите, что Сирию. На пяток нормальных вояк сотня раздолбаев. Базар ихняя стихия.
    Пленник
  17. Maratyurist Сегодня, 15:02
    Из де с, нет слов. Как так, это же не жигуль, это танк с пушкой, два пулемета. Я конечно не берусь судить экипаж, но блин это же военные...
    Maratyurist
  18. Чук Сегодня, 15:13
    НЕЛЬЗЯ сирийцам поставлять новое оружие. Они по природе своей НЕ ВОИНЫ. Они трусы, уклонисты, жулики, торгаши и прочее в том же роде, но не воины. Но, как видно, и у нынешних русских вояк тоже с головой не всё в порядке, если они делают сирийцам такие подарки.
    Чук
  19. Waltasar Сегодня, 15:21
    Я так понимаю в комплекте с танком идёт и рация и документы- карты те же.
    А интересно, есть ли какие-то системы отслеживания своей техники? Понятно что палка о двух концах, но при должном уровне реализации риски минимизировать можно.
    Waltasar
    1. AVGUST Сегодня, 15:35
      Блин, ну вот в точку зрите, - на самом деле , должен же быть ключ , чтобы техника при "правильном" сигнале, не могла использоваться против своих создателей
      AVGUST
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