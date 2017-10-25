В Сирии террористы захватили танк Т-90
Сирийские подразделения в районе города Меядин потеряли Т-90. В интернете появились изображения данного танка, который внешне не имеет каких-либо серьезных повреждений, сообщает Вестник Мордовии.
По словам военного эксперта Юрия Лямина, боевая машина была захвачена во время контратаки террористов ИГ (группировка запрещена в РФ).
«Противник воспользовался тем, что в этом районе была сильная пыльная буря», – пояснил эксперт.
Этот Т-90 стал третьей машиной, захваченной боевиками у сирийской армии. Ранее сообщалось, что один из захваченных танков в сентябре был уничтожен. Другой был возвращен с сильными повреждениями.
Меядин, расположенный в 40 километрах к юго-востоку от административного центра провинции Дейр-эз-Зор, освобожден сирийской армией от боевиков 14 октября. Отмечается, что город, удерживавшийся террористами с июля 2013 года, располагал хорошо организованной системой складов и мастерских и использовался боевиками как логистический центр.
По словам военного эксперта Юрия Лямина, боевая машина была захвачена во время контратаки террористов ИГ (группировка запрещена в РФ).
«Противник воспользовался тем, что в этом районе была сильная пыльная буря», – пояснил эксперт.
Этот Т-90 стал третьей машиной, захваченной боевиками у сирийской армии. Ранее сообщалось, что один из захваченных танков в сентябре был уничтожен. Другой был возвращен с сильными повреждениями.
Меядин, расположенный в 40 километрах к юго-востоку от административного центра провинции Дейр-эз-Зор, освобожден сирийской армией от боевиков 14 октября. Отмечается, что город, удерживавшийся террористами с июля 2013 года, располагал хорошо организованной системой складов и мастерских и использовался боевиками как логистический центр.
Использованы фотографии: Отвага2004
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