Глава Росгвардии рассказал о "мотивах" офицера, расстрелявшего сослуживцев в Чечне

Там не было никакого экстремизма и терроризма. Данный товарищ ушёл в какой-то степени в социальную плоскость — он просил о жилье, которое ему не было предоставлено. У него была проблема с женой, она вместе с ним проживала.

У них не сложились отношения, он (командир) его жену выселил из части. Он (командир) пытался уволить его во время отпуска. И когда он (старший лейтенант) из отпуска вернулся, на его место был подселён другой военнослужащий. Это привело к эмоциональному всплеску.

Мы ведём самое пристальное разбирательство под особым контролем.