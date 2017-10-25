15:47 25 октября

Глава Росгвардии рассказал о "мотивах" офицера, расстрелявшего сослуживцев в Чечне

На заседании верхней палаты российского парламента сегодня выступил директор Росгвардии Виктор Золотов. Представители Совета Федерации попросили генерала Золотова прокомментировать недавний трагический инцидент, произошедший в станице Шелковская (Чеченская Республика). Как известно, там один из офицеров (старший лейтенант) открыл огонь по своим сослуживцам, в результате чего четверо сотрудников Росгвардии погибли.

РИА Новости приводит комментарий Виктора Золотова:
Там не было никакого экстремизма и терроризма. Данный товарищ ушёл в какой-то степени в социальную плоскость — он просил о жилье, которое ему не было предоставлено. У него была проблема с женой, она вместе с ним проживала.


Глава Росгвардии рассказал о "мотивах" офицера, расстрелявшего сослуживцев в Чечне



Генерал Золотов добавил, что у старшего лейтенанта возник конфликт с командиром части, который попытался уволить подчинённого.

Золотов:
У них не сложились отношения, он (командир) его жену выселил из части. Он (командир) пытался уволить его во время отпуска. И когда он (старший лейтенант) из отпуска вернулся, на его место был подселён другой военнослужащий. Это привело к эмоциональному всплеску.


Сообщается об имени «стрелка». Это 25-летний уроженец Республики Дагестан Марат Гаджиев.

По словам Виктора Золотова, имеет место недоработка командующего округом, его заместителей и непосредственно комбата в Шелковской.

Генерал Золотов:
Мы ведём самое пристальное разбирательство под особым контролем.


Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 72

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  1. maxim947 Сегодня, 14:10
    Такие правовые кульбиты некоторые начальники любят применять, забывая о наличии судебной системы. Офицер может быть тысячу раз не прав, но так "отжимать" жилье нельзя, и скорее всего не законно.
    maxim947
    1. oldseaman1957 Сегодня, 14:14
      Цитата: maxim947
      Офицер может быть тысячу раз не прав, но так "отжимать" жилье нельзя,

      Развелось дерьма в России... Жаль старлея Гаджиева - при нормальных обстоятельствах это был бы, наверняка, неплохой офицер. С идеологией у нас вообще никак. горбачёвы в гору опять лезут...
      oldseaman1957
      1. Сепар ДНР Сегодня, 14:37
        Цитата: oldseaman1957
        С идеологией у нас вообще никак

        Да,в Конституции РФ не определена идеологическая платформа государства.
        "Младодемократы" 90х "постарались" под диктовку США...

        Вам-то,ещё что... Ваше общество мало-мальски "устаканилось". А вот что нам (ДНР) делать, когда ИДЕЮ,считай идеологию , просто выбили из под ног ополчения,сейчас армии ? При том во время войны.

        Хотели в состав России. В Москве сказали : Вы своими хотелками нас под цугундер подведёте.Хватит с вас республик народных.
        Затем,новый клич-проект,заметьте,родившийся не у нас : Даёшь Новороссию !
        И его "замяли"...
        Потом Захарченко заявляет о намерении реализовать проект Малороссии...
        И глуп тот,кто считает что мысля такая родилась именно у него,а не в тиши кабинетов за красными кирпичными стенами самого крупного замка Европы.

        БУДЕМ СРАЖАТЬСЯ ЗА МАЛОРОССИЮ ?

        И вот стоим-бодаемся мы с укропами,на том,что только нам и осталось,СВОЕЙ ЗЕМЛЕ.
        Сепар ДНР
        1. 210окв Сегодня, 15:02
          Вам и ответить нечего..Своей нерешительность наша власть подводит под цугундер...А насчет этой трагедии..Да,идеология у нас одна-обеспечить себя и своих близких благами.Забывая при этом о других,которые рядом.Подчиненные или начальники,не все ли равно..Что там произошло надо серьезно разбираться.Если это действительно командир перегнул палку..То это уже и не офицер.Если он еще жив.
          Цитата: Сепар ДНР
          Цитата: oldseaman1957
          С идеологией у нас вообще никак

          Да,в Конституции РФ не определена идеологическая платформа государства.
          "Младодемократы" 90х "постарались" под диктовку США...

          Вам-то,ещё что... Ваше общество мало-мальски "устаканилось". А вот что нам (ДНР) делать, когда ИДЕЮ,считай идеологию , просто выбили из под ног ополчения,сейчас армии ? При том во время войны.

          Хотели в состав России. В Москве сказали : Вы своими хотелками нас под цугундер подведёте.Хватит с вас республик народных.
          Затем,новый клич-проект,заметьте,родившийся не у нас : Даёшь Новороссию !
          И его "замяли"...
          Потом Захарченко заявляет о намерении реализовать проект Малороссии...
          И глуп тот,кто считает что мысля такая родилась именно у него,а не в тиши кабинетов за красными кирпичными стенами самого крупного замка Европы.

          БУДЕМ СРАЖАТЬСЯ ЗА МАЛОРОССИЮ ?

          И вот стоим-бодаемся мы с укропами,на том,что только нам и осталось,СВОЕЙ ЗЕМЛЕ.
          210окв
        2. Nikolaevich I Сегодня, 15:10
          Цитата: Сепар ДНР
          И вот стоим-бодаемся мы с укропами,на том,что только нам и осталось,СВОЕЙ ЗЕМЛЕ.

          Уважаю !!! ...И сердце болит за Донбасс.....и "мути" в российской политике хватает хватает ! Есть одна думка-надежда...:В своё время либерасты чуть не довели армию "до ручки"...а теперь приходится навёрстывать "пятилетку за три года"! Но времени всё равно пока не хватает...Перевооружение ещё не закончено...нам бы ещё "день простоять,да ночь продержаться"! И вас просим того же самого...надеюсь, потом разговор России с НАТО будет иной...но и в настоящее время,если дойдёт до крайности,Россия в стороне не останется..я очень на это надеюсь...надеюсь,что так думают все русские люди.А на "макдональсов" не стоит обращать внимание!
          Nikolaevich I
    2. Scoun Сегодня, 14:15
      Цитата: maxim947
      Такие правовые кульбиты некоторые начальники любят применять, забывая о наличии судебной системы.

      + и это очень гнилое дело, увольнять человека который в этот момент находится в отпуске.
      Даже подумать противно, человек уходит с отпускными, возвращается а он уволен и ему на руки отдают жалкие остатки жалованья... и как хочешь так и живи....
      Scoun
      1. Николай Грек Сегодня, 15:24
        Цитата: Scoun
        + и это очень гнилое дело, увольнять человека который в этот момент находится в отпуске.

        вообще-то такое может попытаться исполнить недальновидный командир!!! получается, что парняга написал официально рапорт на отпуск и имелись подписи начальства!!! даже прикинуть не могу, как он пытался его уволить!!! wassat wassat wassat
        Николай Грек
    3. Зяблицев Сегодня, 14:20
      Что Росгвардия, что ВВ...,это все равно для меня не Армия!Я их уважаю, они делают свое дело, но Армия - это святое, а все остальное, лично для меня, это полицейские функции и заградотряды, хотя их функции для государства очень важны...Что же касается случая - это жизнь, но еще раз подчеркну, как то писал об этом уже, офицеры в ВВ готовили в основном военные училища Министерства Обороны, училища разогнали и теперь их готовят кому не лень...Военные училища - это жесткий распорядок дня, это казарма, это воинский коллектив, своя психология,это командиры...Сегодня - это бакалавры и магистры, которые вообще не понимают сущности воинского коллектива! Почему так получилось? Отчасти, что ВВП пиджак из загранотряда КГБ, Шойгу - просто пиджак...Хреново станет совсем, когда уйдет поколение, настоящих казарменных офицеров, осталось совсем немного...Дай бог, что бы большой войны не случилось!По мелочи то мы еще справляемся...Как будет буквально после 2025 года даже загадывать не хочу!
      Зяблицев
      1. Володин Сегодня, 14:38
        Цитата: Зяблицев
        Что Росгвардия, что ВВ...,это все равно для меня не Армия!

        Вы это тем, кто из ВВ в Грозном, Гудермесе, Ботлихе хлебнул, готовы сказать? Тем, кто на себе и раненых из "настоящей армии" вытягивал? Семьям тех, кто не вернулся, тоже готовы? К чему этот комментарий и это деление...
        Володин
        1. Зяблицев Сегодня, 14:41
          А Вы дальше читать не пробовали? У меня друг полковник ВВ, как раз по тем местам был...Но выпускники мы с ним из одной роты КВВКУС. Мнение я свое высказал, пусть оно Вам не нравится, но свое ... hi У них своя работа, у Армии своя...,если не понимаете, то я Вам не объясню!
          Зяблицев
          1. Володин Сегодня, 14:43
            Цитата: Зяблицев
            А Вы дальше читать не пробовали?

            Дальше чего?.. С Вашим комментарием я ознакомился. И, как выразился человек Kelevro, вы действительно очень сильно не правы.
            Володин
            1. Зяблицев Сегодня, 14:47
              Я где то кого то оскорбил? В чем претензия, уважаемый! Я сказал, что, лично для меня это разные вещи - мужики те же, конторы разные! И это мое мнение, у Вас свое мнение - и это нормально! hi
              Зяблицев
              1. Володин Сегодня, 14:56
                Войска связи...,это не Армия!Я их уважаю, они делают свое дело, но Армия - это святое, а, всё остальное - катушки, провода, трубки телефонные. Нет, конечно, это очень нужное дело, важное для государства... Вот только готовят теперь их все кому не лень...

                Думаю, так Вам будет понятнее.

                Честно говоря, от Вас не ожидал такого подхода. На "ВО" никогда не было принято делить войска по принципу: это святое, а вот это "несвятое". Ваше мнение учту.
                Володин
                1. Зяблицев Сегодня, 15:05
                  МВД, это не МО - разве не так? И Вы меня не убедили - это разные структуры с различными функциями. В чем я ошибаюсь? Я никого не делю - но Армия, есть армия, в том числе и род войск Сухопутных войск и других видов Вооруженных Сил, Войска связи. Есть еще Пограничные войска ФСБ, чувствуете разницу? Это не Вооруженные Силы!Это просто силовые структуры со свое спецификой.
                  Зяблицев
              2. Esoteric Сегодня, 15:14
                Цитата: Зяблицев
                Я где то кого то оскорбил? В чем претензия, уважаемый! Я сказал, что, лично для меня это разные вещи - мужики те же, конторы разные! И это мое мнение, у Вас свое мнение - и это нормально! hi


                Цитата: Володин
                Войска связи...,это не Армия!Я их уважаю, они делают свое дело, но Армия - это святое, а, всё остальное - катушки, провода, трубки телефонные. Нет, конечно, это очень нужное дело, важное для государства... Вот только готовят теперь их все кому не лень...
                Думаю, так Вам будет понятнее.
                Честно говоря, от Вас не ожидал такого подхода. На "ВО" никогда не было принято делить войска по принципу: это святое, а вот это "несвятое". Ваше мнение учту.


                Как, однокашник Зяблинцева, смею заверить, что все неудачные боевые операции, проводимые людьми в погонах, своим исходом обязаны отвратительной организации управления и связи (зачастую из-за отсутствия нормальных средств этой связи, в связи с пренебрежительным отношением к самому роду войск)
                Для меня нет различий между людьми в погонах, к какой бы структуре они не принадлежали...Только одни ходят с ними, чтобы по приказу в трудную минуту подставить плечо, другие носят их, чтобы лямки рюкзака плечи не давили, а третьи - чтобы сапоги плечи не царапали... recourse
                Отсюда и вся "межведомственная" и "межродовая" любовь к ближнему...
                Esoteric
        2. Сепар ДНР Сегодня, 14:50
          Цитата: Володин
          Вы это тем, кто из ВВ в Грозном, Гудермесе, Ботлихе хлебнул, готовы сказать?

          А чё собачится то ? Не стоит. no
          У нас вот ,на "передке" стоят и "вованы",и подразделения Верховного суда... И всем уважуха. Одно дело делаем.
          Сепар ДНР
          1. Володин Сегодня, 15:02
            Цитата: Сепар ДНР
            А чё собачится то ? Не стоит.

            Так и я об этом
            Володин
            1. Сепар ДНР Сегодня, 15:15
              Цитата: Сепар ДНР
              А чё собачится то ? Не стоит.

              Цитата: Володин
              Так и я об этом

              Но комендачей у нас НИКТО не уважает. Так себя "поставили",песиглавцы...
              Сепар ДНР
      2. Kelevro Сегодня, 14:41
        Ох простите меня, но вы очень сильно не правы. Поверьте и у ввшников и ментов есть коллектив, есть мужское братство. Каждый вид силовых структур имеет свою гордость. И казармы есть у всех. И дела в них, знаете, разные. И в мо своих ерундей хватает. Командиры должны быть мужиками. Пока их не будет, будет ерунда такая твориться. А пиджак...знаете, на мой взгляд и среди них есть люди которые могут командовать нормально. Руководить.
        Kelevro
        1. Зяблицев Сегодня, 14:48
          25 лет в Армии и все не прав...- бывает! hi
          Зяблицев
          1. Сепар ДНР Сегодня, 14:53
            Цитата: Зяблицев
            25 лет в Армии и все не прав...

            Устав помнить надо.
            Пункт второй.
            Если начальник не прав,читай пункт первый. wassat
            Сепар ДНР
            1. Зяблицев Сегодня, 15:06
              А дедовщину в армии никто не отменял! laughing
              Зяблицев
              1. Сепар ДНР Сегодня, 15:34
                Цитата: Зяблицев
                А дедовщину в армии никто не отменял!

                Ко мне,которому "слегка за", дедовщину не применишь...
                Сепар ДНР
      3. Курсант Сегодня, 15:40
        В ВВ много и нормальных офицеров, просто много зависит от человека и его окружающих, ситуация начальник отдела полковник в отставке служил в ВВ, просидел всю службу в кабинете , заходит к нему водитель и просит расписаться в путевом листе, он расписывается, в это время с водителем в кабинете здороваются простые инженеры и замы, когда водитель выходит и слышит в след слова от начальника отдела своим коллегам - зачем вы подаёте руку водителю, он же водитель человек не состоявшиеся в жизни и нечего не добившиеся в ней. Водитель в шоке. Хотя охранниками там в офисе работает много бывших спецназовцев ВВ , нормальные мужики и с мозгами и понтов нет. Тут не от войск зависит а от людей .
        Курсант
    4. hohkn Сегодня, 15:10
      Цитата: maxim947
      Такие правовые кульбиты некоторые начальники любят применять

      Такое в бывших ВВ повсеместно. Хотят и все остальные подразделения Росгвардии привести к этому же знаменателю. Под немеренные требования командующих округами финансирования нет, но будь любезен выполнить. В Перми СОБР переселили из нормального здания в центре города за город, на территорию расформированной войсковой части. Сообщения нормального с городом нет. Отопления практически нет. Крыши текут, канализация толком не работает. И ни копейки денег на ремонт. Зато, по словам командующего округом, "отряд въехал в рай". Самого бы его в такой рай переселить.
      Вероятнее всего, и в Шелковской тоже что-то подобное процветает. Место старлея понадобилось кому-то из прихлебателей командующего. Дали команду комбату, а у того мозгов не хватило всё без кипиша провернуть.
      hohkn
    5. Николай Грек Сегодня, 15:20
      Цитата: maxim947
      Такие правовые кульбиты некоторые начальники любят применять, забывая о наличии судебной системы. Офицер может быть тысячу раз не прав, но так "отжимать" жилье нельзя, и скорее всего не законно.

      в данном случае надо командира пустить под судебный пресс, чтобы неповадно было...естественно, после тщательного и объективного расследования всего произошедшего!!!
      Николай Грек
  2. himRa Сегодня, 14:10
    Не радостную картинку нарисовал Золотов...
    Подозреваю что лейтенант не внёс н-ную сумму для решения ,,вопроса,, а требовал положенное...
    himRa
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:14
      стрелять в сослуживцев из-за спора с командиром - это атас. Деньги ли замешаны, еще что-то - вообще не важно в данном контексте. Нет ему оправдания. Высшая мера плачет по нему. Он военнослужащий в конце концов. А не истеричка.

      4 бойца погибли. Из-за истерики. Стрелял бы в себя или жену. Другие тут вообще причем?

      Правильно что увольняли, такого персонажа до оружия вообще психологи должны были не допускать.

      Посох, собака и атара овец - вот потолок этого дагестанца истеричного. Надо было ликвидировать - теперь кормить его за счет налогоплательщиков

      с-т Petrov
      1. himRa Сегодня, 14:19
        Цитата: с-т Petrov
        Высшая мера плачет по нему. Он военнослужащий в конце концов. А не истеричка.
        4 бойца погибли. Из-за истерики.

        Приговор приведен в исполнение...
        Видимо вне армии он не видел себя,а тут его хотели уволить потому что угрожал обратиться в прокуратуру...надо прекратить факты коррупции в ЮВО!!! У меня сын не захотел там служить именно из за этого...
        himRa
        1. с-т Petrov Сегодня, 14:20
          У меня сын не захотел там служить именно из за этого...


          а так бы попал на этого клоуна-абрека - и не вернулся домой. Так что к лучшему. Сам служил в ЮВО, видел жизнь наших офицеров там. Сложно - но живут, растят детей и отдают долг Родине. Не стреляют сослуживцев, крутятся



          с-т Petrov
          1. himRa Сегодня, 14:28
            Цитата: с-т Petrov
            Сложно - но живут, растят детей и отдают долг Родине. Не стреляют сослуживцев, крутятся

            Не крутиться надо а служить!
            Для этого должны быть все условия...на корню рубить заразу как коррупция!
            Реально что физо сдают за деньги а без денег даже при условии выполнения нормативов доплаты за физо не будет!!!!
            himRa
            1. с-т Petrov Сегодня, 14:32
              лейтенантам положены ежемесячные выплаты в размере 60 000 рублей;
              капитанам – более 65 000;
              подполковникам почти 80 000;
              полковникам – 95 000;

              нормально крутятся) посмотрел бы я на студента после ВУЗа, который бы в ЮВО получал бы 60 килорублей параллельно с ипотекой

              Видели бы вы квартиру моего комбата да старшины. Я не в плане шикарно живут - а в плане количества квадратных метров - военные не обижены сейчас довольствием.

              И этот так же хотел красиво жить - да не хватило выдержки. У них проблема с терпением, выдержкой и холодным расчетом
              с-т Petrov
              1. himRa Сегодня, 14:44
                Вы видимо не в курсе реального положения в ЮВО на текущий момент...
                Таких зарплат уже нет...и отвечать вам более не буду...
                ДАВАЙ ДО СВИДАНИЯ!
                himRa
                1. с-т Petrov Сегодня, 14:48
                  Таких зарплат уже нет...и отвечать вам более не буду...



                  а так хотелось узнать про зарплаты. я бы прямо позвонил бы сегодня и проверил ваши слова и свои заодно.

                  ДАВАЙ ДО СВИДАНИЯ!


                  это не серьезно

                  Тут есть кто сейчас службу в ЮВО проходят? Может расскажете про довольствие? А то говорят что у вас не как во всей России рассчитывают
                  с-т Petrov
                  1. Ратник05 Сегодня, 15:34
                    Есть... считают нормально только если ты в составе сил и средств...т.е. привлекаешься к КТО. Остальные как везде
                    Ратник05
            2. Esoteric Сегодня, 15:18
              Цитата: himRa
              Не крутиться надо а служить!
              Для этого должны быть все условия...на корню рубить заразу как коррупция!

              Он и рубанул...
              Esoteric
        2. Николай Грек Сегодня, 15:28
          Цитата: himRa
          а тут его хотели уволить потому что угрожал обратиться в прокуратуру...

          ну да, ну да...а так все разрешилось "неприметным" образом!!! теперь ни СК, ни Прокуратура не задолбают эту часть, где все произошло!!!
          Николай Грек
    2. Scoun Сегодня, 14:21
      Цитата: himRa
      Не радостную картинку нарисовал Золотов...

      Половина форумчан тоже показала "безрадостную" свою сторону во время появления информации о трагедии, всех приплели и обвинили, иначали кидаться какашками, хотя некоторые камрады призывали их дождаться более подробной и объктивной информации.
      Scoun
  3. NIKNN Сегодня, 14:11
    Самая проблемная зона в армии была и остается, это бытовуха... Что бли так сложно наладить?. Там одной месячной зарплаты депутатов хватит проблему решить... angry
    NIKNN
    1. himRa Сегодня, 14:14
      Цитата: NIKNN
      Самая проблемная зона в армии была и остается, это бытовуха... Что бли так сложно наладить?. Там одной месячной зарплаты депутатов хватит проблему решить... angry

      По словам сына знаю, что в Чечне есть махровая коррупция и для решения проблем необходимо заплатить.... hi
      himRa
      1. NIKNN Сегодня, 14:16
        Цитата: himRa
        По словам сына знаю, что в Чечне есть махровая коррупция и для решения проблем необходимо заплатить....

        Онавезде..., ну а там это национальный трешь...
        NIKNN
        1. himRa Сегодня, 14:38
          Цитата: NIKNN
          Онавезде..., ну а там это национальный трешь...

          Ну и чего будет стоить такая армия!!?
          Как иракскую можно будет купить?И отдельные честные войны не решат проблему обороноспособности страны
          Реальность в армии такая же как и на гражданке!!!
          himRa
          1. NIKNN Сегодня, 15:14
            Цитата: himRa
            Реальность в армии такая же как и на гражданке!!!

            А откуда армию то набирают? не с марса же...
            NIKNN
          2. Николай Грек Сегодня, 15:30
            Цитата: himRa
            Как иракскую можно будет купить?И отдельные честные войны не решат проблему обороноспособности страны

            what what what может не стоит такой бред нести??? wassat wassat fool fool laughing laughing laughing
            Николай Грек
    2. Esoteric Сегодня, 15:19
      Цитата: NIKNN
      Что блин, так сложно наладить?. Там одной месячной зарплаты депутатов хватит проблему решить...

      Тяжело, блин, эту зарплату у депутата отобрать... belay crying
      Esoteric
      1. NIKNN Сегодня, 15:32
        Цитата: Esoteric
        Тяжело, блин, эту зарплату у депутата отобрать...

        Нонсенс... laughing Надо армию просить...помочь отобрать, и ведь так и есть... laughing
        NIKNN
    3. Николай Грек Сегодня, 15:32
      Цитата: NIKNN
      Там одной месячной зарплаты депутатов хватит проблему решить...

      расчеты ваши можно посмотреть??? wassat wassat lol lol lol
      Николай Грек
      1. NIKNN Сегодня, 15:40
        Цитата: Николай Грек
        расчеты ваши можно посмотреть???

        laughing В уме... считал... laughing laughing laughing
        NIKNN
  4. DEZINTO Сегодня, 14:11
    Да блин бытовуха обыкновенная, чё тут обсуждать то,....? Мало - ли ёкнутых на всю голову людей.

    имеет место недоработка командующего округом


    ахаха это шедеврально. Имеет место недоработка. Ок. Четыре человека в могиле. Наверное недоработочка случилась.

    Нверняка этот Рулон Обоев сам нарывался, и приключения искал. И нашёл.
    DEZINTO
  5. Холуай Сегодня, 14:11
    Зачем надо было гнобить человека? Загнали в угол...нате получите!
    Холуай
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:18
      4 бойца его в угол загоняли? Надо еще посмотреть - вооружены ли были те, кого он убил. Или это животное стреляло в безоружных.

      4 семьи он оставил без кормильцев. И кем вырастут дети в "неполной" семье на Кавказе? Лесными воинами?

      Как ты можешь оправдывать вообще этого персонажа, я не понимаю.
      с-т Petrov
      1. CentDo Сегодня, 14:48
        Никто его не оправдывает, но от такого скотского поведения командира части реально могла планка рухнуть. Никто нам подробностей их конфликта не расскажет, но командир однозначно виновен. Хотя бы в том, что своими свинскими действиями спровоцировал эту бойню.
        CentDo
    2. Uryukc Сегодня, 14:20
      Неужели угол? Должен был быть другой выход.
      Uryukc
  6. Геркулесыч Сегодня, 14:12
    Мало сделать правельные выводы -главное, недопускать подобного вообще! Получатся, что из за бытовой проблемы офицер может устроить бойню? ??А может быть, решать бытовые проблемы сразу же, как только узнали о их наличии? ?
    Геркулесыч
    1. Maratyurist Сегодня, 14:55
      Тут командирский произвол, для решения спора есть суд!
      Maratyurist
  7. g1v2 Сегодня, 14:17
    Судя по всему , комбат поступил по скотски. Попытался уволить залетчика задним числом, пока тот был в отпуске и выставил его жену из общаги . Итог - 5 трупов. Причем как минимум трое - вообще не при делах были. Думаю что делать этому командиру в рядах нечего. А вообще превышение и преступная халатность рисуются. request
    g1v2
  8. genpolitproekt Сегодня, 14:29
    Какая власть, такие и поступки...
    genpolitproekt
    1. DEZINTO Сегодня, 14:31
      Поступки у людей всегда одинаковые.
      DEZINTO
      1. Esoteric Сегодня, 15:22
        Цитата: DEZINTO
        Поступки у людей всегда одинаковые.

        Да, совершенно в ...точку. stop Только у разных людей за одинаковые поступки разная ответственность... belay
        Esoteric
    2. с-т Petrov Сегодня, 14:36
      власть? какое воспитание - такой и человек. Хотя я понимаю - если насрать себе в штаны, проще обвинить в этом Кремль.

      Ты же так и делаешь? А когда сын будет колоться, вместо посещения школы - тоже власть будет виновата?

      какой актер - такие и комментарии. что тут еще сказать
      с-т Petrov
    3. Николай Грек Сегодня, 15:36
      Цитата: genpolitproekt
      Какая власть, такие и поступки...

      what what what во всем мире или тока в России??? wassat wassat laughing laughing
      Николай Грек
  9. Пленник Сегодня, 14:42
    Ну и завалил бы командира. Что бы неповадно было на закон плевать. Хоть какая польза для другого молодняка.
    Пленник
  10. Maratyurist Сегодня, 14:53
    Это свинское отношение командира к подчиненному. Сам помню босс выписал себе перед отпуском премию 1 000 000 руб. и укатил за кордон, а нас в этот момент лишили последней прибавки она была 5 000 руб. в месяц 20 человек. В тот момент у меня как у этого старлея было желание подсолить и я подсолил шефу, он об этом узнал и стал меня выживать. Просто я ушел и в жизни не потерялся, опытный юрист нарасхват! А вот старлея ждало увольнение из вооруженных сил и мрачные перспективы вот и сорвался...
    Maratyurist
  11. Евродав Сегодня, 15:06
    "...Данный товарищ ушёл в какой-то степени в социальную плоскость — он просил о жилье, которое ему не было предоставлено..."
    Эпитет " данный товарищ" говорит о том,что Золотов на стороне командира...
    Как может военнослужащий "уйти в социальную плоскость?"
    Почему жилье не предоставлено? Не положено? Забили на человека?
    Если еще не положено, наверно он бы и не просил?
    "...У них не сложились отношения, он (командир) его жену выселил из части. Он (командир) пытался уволить его во время отпуска..."
    Если не сложились отношения, то выходов у командира полно, начиная от перевода...
    Почему не сложились, в чем?
    Куда он выселил жену? На улицу? Или она местная? Из части или из офицерского общежития/городка?
    Командир хотел уволить во время отпуска?
    Командир что, больной? Он соответствует занимаемой должности?
    "...на его место был подселён другой военнослужащий. Это привело к эмоциональному всплеску...."
    На его место или на её, после выселения?
    Заселен или подселен? Эмоциональный всплеск от чего? Приехал,увидел другого и не разобравшись приревновал? Или что? Армия, это не гражданский посёлок, где ЖЭК выселит и идти не куда! Там без крыши над головой не останешься... Что за эмоциональный всплеск...
    Тов. Золотов опытный видать, карьерный, раз стал на такую должность... Объяснил так, что вопросов стало еще больше! Как можно по этому объяснению еще что то комментировать? Идеологию приплели, Горбачева, "ВВП пиджака из загранотряда КГБ, Шойгу - просто пиджака"...
    Конечно не обошлось и без этого: "Дай бог, что бы большой войны не случилось!" и этого: "потому что угрожал обратиться в прокуратуру..."
    Люди, как вы можете о чем то судить, по вот таким объяснениям? Ну ничего ж не понятно, чего огород то городить? Так можно далеко зайти!
    Евродав
    1. Николай Грек Сегодня, 15:39
      Цитата: Евродав
      Эпитет " данный товарищ" говорит о том,что Золотов на стороне командира...

      а в случае команды "Товарищи офицеры" вы как трактуете это слово???
      Николай Грек
  12. Евродав Сегодня, 15:09
    Цитата: Холуай
    Зачем надо было гнобить человека? Загнали в угол...нате получите!

    Откуда вы про угол взяли? Из объяснений Золотова? Да вы пророк!
    Евродав
  13. Евродав Сегодня, 15:11
    Цитата: с-т Petrov
    4 бойца его в угол загоняли? Надо еще посмотреть - вооружены ли были те, кого он убил. Или это животное стреляло в безоружных.

    4 семьи он оставил без кормильцев. И кем вырастут дети в "неполной" семье на Кавказе? Лесными воинами?

    Как ты можешь оправдывать вообще этого персонажа, я не понимаю.

    И я не понимаю! С дерева берут и навешивают...
    Евродав
  14. Евродав Сегодня, 15:15
    Цитата: himRa
    Цитата: с-т Petrov
    Высшая мера плачет по нему. Он военнослужащий в конце концов. А не истеричка.
    4 бойца погибли. Из-за истерики.

    Приговор приведен в исполнение...
    Видимо вне армии он не видел себя,а тут его хотели уволить потому что угрожал обратиться в прокуратуру...надо прекратить факты коррупции в ЮВО!!! У меня сын не захотел там служить именно из за этого...

    Какую прокуратуру блин? Да с чего вы берете то? Фантазии не пишите- видимо да наверно!!! Дождитесь, будут еще разъяснения...
    Евродав
    1. himRa Сегодня, 15:36
      Цитата: Евродав
      Какую прокуратуру блин? Да с чего вы берете то? Фантазии не пишите- видимо да наверно!!! Дождитесь, будут еще разъяснения...

      Да пристрелили уже его....никто разбираться не будет...
      Проще выставить его неадекватом,ошиблись психологи...

      Цитата: Евродав
      Дождитесь, будут еще разъяснения...

      Угу,но например вы уже успели выразить своё отношение к этому...чего ж не ждете?
      himRa
  15. Sanchous83 Сегодня, 15:17
    Почему не говорят про тех кого он застрелил?
    Sanchous83
  16. maratka74 Сегодня, 15:35
    Не понимаю, а разве контракт военно-служащего так легко аннулировать?
    maratka74
  17. Корсар0304 Сегодня, 15:37
    Дело вообще мутное и грязное.
    Если судить по той информации, которую нам представили, то командир неправ однозначно. Нельзя выселять без каких-либо правовых оснований. Уволил бы из рядов Росгвардии старлея, выплатил положенное, а уж потом занимался выселением.
    Однако же испугался военной прокуратуры и продолжил гнобить старлея и его семью, а так нельзя.
    Понятно, что живем не в идеальном мире, что бывают перекосы, но ведь границу-то дозволенного надо видеть и соблюдать ее. Иначе будут вот такие трагичные случаи.
    И потом - кто были эти четверо сослужив: просто мимо проходили или по приказу командира занимались выселением? Вот на эти вопросы к сожалению ответов пока нет. А до того - сложно судить о произошедшем.
    Корсар0304
Картина дня