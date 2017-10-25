Глава Росгвардии рассказал о "мотивах" офицера, расстрелявшего сослуживцев в Чечне
На заседании верхней палаты российского парламента сегодня выступил директор Росгвардии Виктор Золотов. Представители Совета Федерации попросили генерала Золотова прокомментировать недавний трагический инцидент, произошедший в станице Шелковская (Чеченская Республика). Как известно, там один из офицеров (старший лейтенант) открыл огонь по своим сослуживцам, в результате чего четверо сотрудников Росгвардии погибли.
РИА Новости приводит комментарий Виктора Золотова:
Генерал Золотов добавил, что у старшего лейтенанта возник конфликт с командиром части, который попытался уволить подчинённого.
Золотов:
Сообщается об имени «стрелка». Это 25-летний уроженец Республики Дагестан Марат Гаджиев.
По словам Виктора Золотова, имеет место недоработка командующего округом, его заместителей и непосредственно комбата в Шелковской.
Генерал Золотов:
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.
РИА Новости приводит комментарий Виктора Золотова:
Там не было никакого экстремизма и терроризма. Данный товарищ ушёл в какой-то степени в социальную плоскость — он просил о жилье, которое ему не было предоставлено. У него была проблема с женой, она вместе с ним проживала.
Генерал Золотов добавил, что у старшего лейтенанта возник конфликт с командиром части, который попытался уволить подчинённого.
Золотов:
У них не сложились отношения, он (командир) его жену выселил из части. Он (командир) пытался уволить его во время отпуска. И когда он (старший лейтенант) из отпуска вернулся, на его место был подселён другой военнослужащий. Это привело к эмоциональному всплеску.
Сообщается об имени «стрелка». Это 25-летний уроженец Республики Дагестан Марат Гаджиев.
По словам Виктора Золотова, имеет место недоработка командующего округом, его заместителей и непосредственно комбата в Шелковской.
Генерал Золотов:
Мы ведём самое пристальное разбирательство под особым контролем.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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