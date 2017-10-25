Головной «Ламантин» проходит заводские испытания
На Судостроительном предприятии «Вымпел» (Рыбинск) начались заводские испытания головного пограничного сторожевого катера модернизированного проекта 1496М1 (шифр «Ламантин»), построенного для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, сообщает bmpd со ссылкой на страницу предприятия в «Твиттере».
Сообщается, что «модернизация проекта 1496М1 была выполнена отделом перспективного судостроения АО "ССЗ "Вымпел"" совместно с Центральным научно-исследовательским институтом морского флота (ЦНИИМФ) в развитие существующего проекта 1496М1».
Контракт на поставку катера подписан в июне 2016 года. Стоимость сделки составила 469,7 млн. рублей.
Катер должен быть поставлен в Балаклаву (Крым) до конца октября текущего года.
Катер модернизированного проекта 1496М1 имеет длину 29,1 м, ширину – 6,5 м. Он оснащен двухвальной дизельной энергетической установкой мощностью 2400 л.с. с дизельными двигателями Ярославского моторного завода.
По данным пресс-службы «Вымпела», на испытаниях катер развил скорость полного хода 22 узла (при «паспортной» скорости 18 уз).
Сообщается, что «модернизация проекта 1496М1 была выполнена отделом перспективного судостроения АО "ССЗ "Вымпел"" совместно с Центральным научно-исследовательским институтом морского флота (ЦНИИМФ) в развитие существующего проекта 1496М1».
Контракт на поставку катера подписан в июне 2016 года. Стоимость сделки составила 469,7 млн. рублей.
Катер должен быть поставлен в Балаклаву (Крым) до конца октября текущего года.
Катер модернизированного проекта 1496М1 имеет длину 29,1 м, ширину – 6,5 м. Он оснащен двухвальной дизельной энергетической установкой мощностью 2400 л.с. с дизельными двигателями Ярославского моторного завода.
По данным пресс-службы «Вымпела», на испытаниях катер развил скорость полного хода 22 узла (при «паспортной» скорости 18 уз).
Использованы фотографии: АО «Судостроительный завод "Вымпел"»
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