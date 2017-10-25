15:39 25 октября

Головной «Ламантин» проходит заводские испытания

На Судостроительном предприятии «Вымпел» (Рыбинск) начались заводские испытания головного пограничного сторожевого катера модернизированного проекта 1496М1 (шифр «Ламантин»), построенного для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, сообщает bmpd со ссылкой на страницу предприятия в «Твиттере».



Сообщается, что «модернизация проекта 1496М1 была выполнена отделом перспективного судостроения АО "ССЗ "Вымпел"" совместно с Центральным научно-исследовательским институтом морского флота (ЦНИИМФ) в развитие существующего проекта 1496М1».




Контракт на поставку катера подписан в июне 2016 года. Стоимость сделки составила 469,7 млн. рублей.

Катер должен быть поставлен в Балаклаву (Крым) до конца октября текущего года.



Катер модернизированного проекта 1496М1 имеет длину 29,1 м, ширину – 6,5 м. Он оснащен двухвальной дизельной энергетической установкой мощностью 2400 л.с. с дизельными двигателями Ярославского моторного завода.

По данным пресс-службы «Вымпела», на испытаниях катер развил скорость полного хода 22 узла (при «паспортной» скорости 18 уз).

Использованы фотографии: АО «Судостроительный завод "Вымпел"»
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Комментарии 12

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  1. Геркулесыч Сегодня, 14:44
    Мое мнение, маловат он, да и вооружения как такового не вижу, а ведь у погранцев оно всяко бывает, пулемет или пушка нелишние.
    Геркулесыч
    1. donavi49 Сегодня, 14:51
      Это новое поколение в новом корпусе, вот этого вот кораблика.
      Оружие ему особо и не нужно.
      donavi49
      1. Искандер Ш Сегодня, 14:53
        Пограничный сторожевой катер «Ламантин» проекта 1496М1 предназначен для буксировки судов водоизмещением до 500 тонн со скоростью до 4 узлов в прибрежных районах морских бассейнов, перевозки портовых рабочих или аналогичных групп, а также до 8 тонн груза, из них до 3-х тонн на палубе. Катер обеспечивает решение следующих задач:
        • контроль соблюдения установленных режимов во внутренних морских водах и территориальном море РФ;
        • задержание судов-нарушителей, включая быстроходные суда и катера;
        • охрана задержанных судов на внутренних и внешних рейдах, доставка на них осмотровых групп;
        • проверка соблюдения режима государственной границы в открытых портах и на рейдах;
        • выполнение грузоперевозок и перевозок личного состава в интересах пограничных органов;
        • портовые операции в пунктах базирования пограничных органов;
        • оказание помощи терпящим бедствие судам на внутренних и внешних рейдах;
        • тушение пожаров на судах и береговых сооружения
        Искандер Ш
    2. 210окв Сегодня, 14:53
      Тут даже не вооружение,а скорость и маневренность.По обводам выглядит как то не слишком "русской псовой борзой"А ведь нарушители бывают скорыми на ногу..
      Цитата: Геркулесыч
      Мое мнение, маловат он, да и вооружения как такового не вижу, а ведь у погранцев оно всяко бывает, пулемет или пушка нелишние.
      210окв
      1. donavi49 Сегодня, 15:03
        Его целевые обязанности немного другие. Это скорее функциональный катер-буксирного типа. Он и заставу привезет. И грузы. И уже пойманную шаланду нарушителей отбуксирует в порт - для оформления. И поможет терпящему бедствие. И всяких экологов остудит из водных пушек.

        Старый корпус - вообще давал 14-15 узлов. И норм. Достраивают и сегодня, а так уже после 10-го сдали внушительное число Ламантинов.
        donavi49
      2. роман66 Сегодня, 15:03
        вот поэтому пушка и нужна - от снаряда не убежишь!
        роман66
  2. ЗАПУТИНЕЦ Сегодня, 14:46
    Какая новость-ура,Товарищи!!!
    ЗАПУТИНЕЦ
  3. Tаптыжка 2 Сегодня, 14:53
    Фу кАка маленькА черепаха,а вот наш "горбатый" 36 шёл и не кашлял.Жаль что прошли те времена когда были МЧПВ..,да и просто гордились своей страной
    Tаптыжка 2
  4. assa67 Сегодня, 14:54
    Цитата: Геркулесыч
    Мое мнение, маловат он, да и вооружения как такового не вижу, а ведь у погранцев оно всяко бывает, пулемет или пушка нелишние.

    согласен yes ....и скорость не фонтан...а что там с "Раптором"?..."Ламантин"..как -то не серьёзно звучит даже...морская корова.........
    assa67
    1. assa67 Сегодня, 15:00
      с другой стороны,перефразируя известное стихотворение-катера нам все нужны,лодки все для нас важны!..строят-и то хорошо
      assa67
    2. donavi49 Сегодня, 15:05
      Раптор как раптор. БК-18 вон уже бегает (это увеличенный БК-16/Раптор - где прикрутили сбрасываемую лодку и площадку для приема БПЛА типа Горизонт).

      Задачи разные. Раптор вообще никаким боком к задачам Береговой Охраны не относится если что. И привлечь его к преследованию нарушителя - чисто юридически, по бумажкам, быстрее свои силы нарастить.
      donavi49
  5. Atlant-1164 Сегодня, 15:19
    купили бы мой Прогресс-4, установили бы на нем водометные движители, установили НК-Калибр и вот вам убийца авианосцев и браконьеров!!
    Atlant-1164
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