МВД Украины выступает за увеличение числа пограничных подразделений на границе с Россией
В Министерстве внутренних дел Украины выступают за увеличение количества пограничных подразделений на границе с Россией для повышения плотности охраны границы от незаконных мигрантов. Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, сообщает УНН.
Также Троян заявил, что система биометрического контроля на границе с Россией может заработать на пропускных пунктах уже с 1 января.
Сейчас мы имеем одно пограничное подразделение на 80-100 километров границы. Но иностранный опыт подсказывает, чтобы обеспечить надежную охрану рубежей государства, необходимо иметь следующие подразделения каждые 20 километров. На самой границе должны появиться модульные городки, между которыми будут сведены наблюдательные вышки- сказал В.Троян.
Также Троян заявил, что система биометрического контроля на границе с Россией может заработать на пропускных пунктах уже с 1 января.
Планируем с 1 января ввести систему биометрического контроля, когда на пропускных пунктах будут сканироваться отпечатки пальцев россиян. Чтобы наши спецслужбы имели свою базу иностранцев, въезжающих в Украину- отметил замглавы МВД.
Использованы фотографии: http://www.unn.com.ua/
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