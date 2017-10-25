МВД Украины выступает за увеличение числа пограничных подразделений на границе с Россией

Сейчас мы имеем одно пограничное подразделение на 80-100 километров границы. Но иностранный опыт подсказывает, чтобы обеспечить надежную охрану рубежей государства, необходимо иметь следующие подразделения каждые 20 километров. На самой границе должны появиться модульные городки, между которыми будут сведены наблюдательные вышки

Планируем с 1 января ввести систему биометрического контроля, когда на пропускных пунктах будут сканироваться отпечатки пальцев россиян. Чтобы наши спецслужбы имели свою базу иностранцев, въезжающих в Украину