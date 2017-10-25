15:46 25 октября

МВД Украины выступает за увеличение числа пограничных подразделений на границе с Россией

В Министерстве внутренних дел Украины выступают за увеличение количества пограничных подразделений на границе с Россией для повышения плотности охраны границы от незаконных мигрантов. Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, сообщает УНН.

МВД Украины выступает за увеличение числа пограничных подразделений на границе с Россией


Сейчас мы имеем одно пограничное подразделение на 80-100 километров границы. Но иностранный опыт подсказывает, чтобы обеспечить надежную охрану рубежей государства, необходимо иметь следующие подразделения каждые 20 километров. На самой границе должны появиться модульные городки, между которыми будут сведены наблюдательные вышки
- сказал В.Троян.


Также Троян заявил, что система биометрического контроля на границе с Россией может заработать на пропускных пунктах уже с 1 января.

Планируем с 1 января ввести систему биометрического контроля, когда на пропускных пунктах будут сканироваться отпечатки пальцев россиян. Чтобы наши спецслужбы имели свою базу иностранцев, въезжающих в Украину
- отметил замглавы МВД.

Использованы фотографии: http://www.unn.com.ua/
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 15:27
    Ждем большего числа нарушителей..Они же первые сюда и пойдут..В баню crying
    210окв
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:31
      помоем, спасём и отпустим. прецедент есть
      с-т Petrov
      1. 210окв Сегодня, 15:34
        А что тех двоих помытых уже?Отпустили?
        Цитата: с-т Petrov
        помоем, спасём и отпустим. прецедент есть
        210окв
        1. oldseaman1957 Сегодня, 15:40
          МВД Украины выступает за увеличение числа пограничных подразделений на границе с Россией
          - Да они скоро дивизии на границе, как немцы в 41-м будут разворачивать!
          oldseaman1957
        2. Сепар ДНР Сегодня, 15:41
          МВД Украины выступает за увеличение числа пограничных подразделений на границе с Россией

          Больше подразделений - больше дармоедов,больше дармоедов - больше расходов и дыр в бюджете.
          Чем ИМ хуже,тем НАМ лучше.
          Сепар ДНР
  2. DEZINTO Сегодня, 15:27
    для повышения плотности охраны границы от незаконных мигрантов


    Чтааа?

    Ребятам которые кладут кафель у меня на даче это не понравится.
    DEZINTO
  3. Egorovich Сегодня, 15:35
    Заявить и воплотить в жизнь, две очень не сопоставимые работы для хохлопитеков.
    Egorovich
  4. svp67 Сегодня, 15:37
    В Министерстве внутренних дел Украины выступают за увеличение количества пограничных подразделений на границе с Россией для повышения плотности охраны границы от незаконных мигрантов.
    Странно как то. Чиновник МВД ратует за увлечение численности государственной структуры, ему не подчиненной? Ну хотите, что то где то увеличить, так в своем ведомстве это и делайте, да и еще...как то помниться многомиллионная "Стена" как то и должна была этот вопрос с мигрантами и даже дикими животными решить И ШО? Гроши где? "Стена" где?
    svp67
    1. Слава Беркуту Сегодня, 15:45
      В Цэевропе погранцы в структуре МВД находятся. Вот такой пердимонокль
      Слава Беркуту
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