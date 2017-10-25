15:46 25 октября

Кубинский эксперт: акустические атаки на дипломатов США – это научная фантастика

Кубинские правоохранители назвали научной фантастикой заявления Вашингтона о неких «акустических атаках», в результате которых Гаване якобы пострадали 24 американских дипломата, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.



Это невозможно. Это какая-то научная фантастика. С технической точки зрения это нереально, сказал агентству эксперт МВД Кубы подполковник Хосе Аласо,
задействованный в расследовании этого дела.


По данным «Рейтер», кубинские власти привлекли к прояснению обстоятельств предполагаемых инцидентов с американскими дипломатами «около 2 тыс. экспертов, в том числе криминологов, специалистов в области аудиологии и математиков». Однако до сих пор никаких доказательств того, что госслужащие США действительно подверглись на Кубе «акустическим атакам», получено не было.

Не способствует расследованию и то обстоятельство, что американская сторона запретила следователями опросить дипломатов, якобы пострадавших от звукового воздействия, а также обследовать помещения, в которых произошло это воздействие.

Как отмечает агентство, кубинские эксперты «проанализировали 14 аудиозаписей с неким шумом, который, по утверждению американской стороны, свидетельствует о том, что здоровью дипломатов был нанесен вред».

Мы не можем подтвердить ни то, что предполагаемые инциденты действительно имели место, ни то, что проанализированные нами звуки наносят вред здоровью человека,
сказал другой кубинский эксперт – Роберто Эрнандес.

По утверждению сотрудников МВД, на острове нет оборудования, которое могло быть использовано для совершения подобных звуковых атак.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. 210окв Сегодня, 15:29
    Я бы не так сказал..Фантастический фейк и фантастические недоумки из дипмиссии
    210окв
    1. NIKNN Сегодня, 15:38
      Цитата: 210окв
      Я бы не так сказал..Фантастический фейк и фантастические недоумки из дипмиссии

      А ябы в крайнем случае послал, а так бы и внимания не обращал..., под настроение еще потролил бы... smile
      NIKNN
      1. oldseaman1957 Сегодня, 15:42
        кубинские власти привлекли к прояснению обстоятельств предполагаемых инцидентов с американскими дипломатами «около 2 тыс. экспертов, в том числе криминологов, специалистов в области аудиологии и математиков»
        - Так унижаться перед этими тупыми "гегемонами"! Был бы жив Фидель, об этих амерских заскоках весь мир бы хохотал!
        oldseaman1957
    2. 79807420129 Сегодня, 15:41
      около 2 тыс. экспертов, в том числе криминологов, специалистов в области аудиологии и математиков

      Там не математики нужны,а психиатры. yes
      79807420129
    3. svp67 Сегодня, 15:42
      Цитата: 210окв
      Я бы не так сказал..Фантастический фейк и фантастические недоумки из дипмиссии

      Мне больше кажется, что там не "акустическое", а "наркотическое" воздействие... Но проще и почетнее выдумать фантастическое объяснения, чем сказать, что все дипломаты просто находились "под кайфом"
      svp67
  2. ЗАПУТИНЕЦ Сегодня, 15:33
    Держитесь,Братишки!!!
    ЗАПУТИНЕЦ
  3. Серый брат Сегодня, 15:33
    Надо американцам дать "Эхо Москвы" послушать - посмотрим сколько они выдержат.
    То что граждане Израиля такой пытки не выдерживают мы уже знаем.
    Гражданин Израиля и России Борис Гриц, в понедельник, 23 октября, ударивший ножом в горло заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, будет направлен на психиатрическую экспертизу.

    Серый брат
    1. 210окв Сегодня, 15:43
      Выдержат..Для них чушь что сладкая музыка..
      Цитата: Серый брат
      Надо американцам дать "Эхо Москвы" послушать - посмотрим сколько они выдержат.
      То что граждане Израиля такой пытки не выдерживают мы уже знаем.
      Гражданин Израиля и России Борис Гриц, в понедельник, 23 октября, ударивший ножом в горло заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, будет направлен на психиатрическую экспертизу.

      210окв
  4. DEZINTO Сегодня, 15:34
    Американцы развлекаются как могут.
    DEZINTO
    1. Серый брат Сегодня, 15:35
      Цитата: DEZINTO
      Американцы развлекаются как могут.

      Наркоманы, сэр.
      Серый брат
  5. san4es Сегодня, 15:35
    ...Да глючит их не по детски belay - Дерилий
    san4es
  6. Egorovich Сегодня, 15:40
    Матрасники над кубинцами просто поиздевались, а те с дури даже 2000 экспертов привлекли. Везде полосатые в своем репертуаре.
    Egorovich
  7. Слава Беркуту Сегодня, 15:41
    Похоже, что на территории посольства прохудился контейнер с "печеньками" для возможного кубинского "майдана". Глотнули, убогие, вот их и вштырило. laughing
    Слава Беркуту
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