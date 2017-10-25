Кубинский эксперт: акустические атаки на дипломатов США – это научная фантастика

Это невозможно. Это какая-то научная фантастика. С технической точки зрения это нереально, сказал агентству эксперт МВД Кубы подполковник Хосе Аласо,

Мы не можем подтвердить ни то, что предполагаемые инциденты действительно имели место, ни то, что проанализированные нами звуки наносят вред здоровью человека,