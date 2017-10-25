Кубинский эксперт: акустические атаки на дипломатов США – это научная фантастика
Кубинские правоохранители назвали научной фантастикой заявления Вашингтона о неких «акустических атаках», в результате которых Гаване якобы пострадали 24 американских дипломата, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
По данным «Рейтер», кубинские власти привлекли к прояснению обстоятельств предполагаемых инцидентов с американскими дипломатами «около 2 тыс. экспертов, в том числе криминологов, специалистов в области аудиологии и математиков». Однако до сих пор никаких доказательств того, что госслужащие США действительно подверглись на Кубе «акустическим атакам», получено не было.
Не способствует расследованию и то обстоятельство, что американская сторона запретила следователями опросить дипломатов, якобы пострадавших от звукового воздействия, а также обследовать помещения, в которых произошло это воздействие.
Как отмечает агентство, кубинские эксперты «проанализировали 14 аудиозаписей с неким шумом, который, по утверждению американской стороны, свидетельствует о том, что здоровью дипломатов был нанесен вред».
По утверждению сотрудников МВД, на острове нет оборудования, которое могло быть использовано для совершения подобных звуковых атак.
Это невозможно. Это какая-то научная фантастика. С технической точки зрения это нереально, сказал агентству эксперт МВД Кубы подполковник Хосе Аласо,задействованный в расследовании этого дела.
По данным «Рейтер», кубинские власти привлекли к прояснению обстоятельств предполагаемых инцидентов с американскими дипломатами «около 2 тыс. экспертов, в том числе криминологов, специалистов в области аудиологии и математиков». Однако до сих пор никаких доказательств того, что госслужащие США действительно подверглись на Кубе «акустическим атакам», получено не было.
Не способствует расследованию и то обстоятельство, что американская сторона запретила следователями опросить дипломатов, якобы пострадавших от звукового воздействия, а также обследовать помещения, в которых произошло это воздействие.
Как отмечает агентство, кубинские эксперты «проанализировали 14 аудиозаписей с неким шумом, который, по утверждению американской стороны, свидетельствует о том, что здоровью дипломатов был нанесен вред».
Мы не можем подтвердить ни то, что предполагаемые инциденты действительно имели место, ни то, что проанализированные нами звуки наносят вред здоровью человека,сказал другой кубинский эксперт – Роберто Эрнандес.
По утверждению сотрудников МВД, на острове нет оборудования, которое могло быть использовано для совершения подобных звуковых атак.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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