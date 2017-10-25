19:24 25 октября

Подлодка «Краснодар», ударившая по террористам, встревожила НАТО

Российская субмарина «Краснодар», которая в этом году незаметно для военных судов НАТО прошла через воды Средиземного моря и нанесла удар по исламистам в Пальмире, встревожила НАТО, приводит ИноТВ статью, опубликованную в Daily Star.



Российская «субмарина-призрак» породила опасения относительно возможного начала «второй холодной войны», пишет газета.


В статье также отмечается, что президент Путин предупредил НАТО о проходе подлодки, которая направлялась для участия в военных манёврах.

«И Североатлантический альянс развернул в регионе противолодочные корабли, в том числе авианосец "Джордж Буш", чтобы следить за российским судном. Находясь в Средиземном море, "Краснодар" прошёл Ливию, а некоторое время спустя нанёс удар по джихадистам в сирийской Пальмире», – напоминает издание.

При этом лодке удалось избежать обнаружения отслеживающими устройствами, что вызвало тревогу у НАТО. Руководство альянса посчитало, что Путин может использовать это против Европы.

Кроме того, отмечает автор, «растут опасения, что Москва может продать такие корабли иранской диктатуре» и что «Влад» (Владимир Путин) «будет развивать атомную версию» этой дизельной подлодки.

«Всё это привело бы к тому, что активность субмарин вернулась бы до уровней, характерных для времён холодной войны», – заключает газета.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
54

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 82

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. резервист Сегодня, 15:56
    Она же тоже может бесшумно пересечь Атлантический океан и внезапно нанести удар по США.
    Это их не беспокоит?
    резервист
    1. 79807420129 Сегодня, 16:03
      Всё это привело бы к тому, что активность субмарин вернулась бы до уровней, характерных для времён холодной войны»

      А лялю в одеяло вам не завернуть? fellow Этих долбоящеров устроит только то,что наши бы лодки гнили бы у пирсов,не выходя в море. feel не дождетесь.
      79807420129
      1. oleg-gr Сегодня, 16:05
        "Руководство альянса посчитало, что Путин может использовать это против Европы". По объектам НАТО в Гейропе. Это так, для уточнения. Струхнули малость в НАТО. И правильно сделали.
        oleg-gr
        1. Владимир16 Сегодня, 17:56
          альянс развернул в регионе противолодочные корабли, в том числе авианосец "Джордж Буш"

          Когда авианосец успел стать противолодочным кораблём? request
          Владимир16
          1. zivXP Сегодня, 18:47
            Там базируется авиатехника для этого дела
            zivXP
      2. Svarog51 Сегодня, 18:55
        «Влад» (Владимир Путин) «будет развивать атомную версию» этой дизельной подлодки.

        good Володя, ну и каков будет ответ полосатым?
        Svarog51
    2. Burbon Сегодня, 16:03
      Цитата: резервист
      Она же тоже может бесшумно пересечь Атлантический океан и внезапно нанести удар по США.

      fool fool ......ну да ну да.....думать это - не обязательно!.....гланое У -раа!! fool
      Burbon
      1. Svarog51 Сегодня, 19:00
        Дмитрий hi Вот смотрю на аватару, ну "пиранья", а почитаю комент, ну .... сами допишите. Почему такой пейсимизм?
        Svarog51
    3. Atlant-1164 Сегодня, 16:06
      будем надеяться,что американцы тоже выскажут свою озабоченность.не всегда нашему МИДу озаботиться.
      Atlant-1164
    4. Partyzan Сегодня, 16:07
      они себя то не могут найти, у тут нашу искали laughing
      британская подводная лодка Ambush, участвовавшая в учениях, не смогла разойтись с гражданским торговым судном, столкнувшись с ним. В прошлом году другая британская атомная подводная лодка получила серьёзные внешние повреждения. Причём об этом стало известно, когда подлодка HMS Talent вернулась в порт в марте с большой вмятиной в верхней части рубки и выбыла из строя на несколько месяцев. Её ремонт стоил около 750 тыс. долларов.
      Partyzan
      1. Соломон Кейн Сегодня, 17:38
        Парни! Всем Салют!!!!
        «Влад» (Владимир Путин) «будет развивать атомную версию»

        Ты глянька , ВВП с Дракулой сравнили - "Влад"!!!! Понос у полосатых........ wassat
        Соломон Кейн
        1. Partyzan Сегодня, 18:31
          Цитата: Соломон Кейн
          "Влад"!!!! Понос у полосатых.......

          так ясен перец - если он над ними издевается
          Partyzan
          1. Svarog51 Сегодня, 19:05
            Коллеги, приветствую Вас други hi Ну ведь не каждый Влад как на картинке. Есть и очень хорошие. wink И я думаю, что хороших больше, по крайней мере на это надеюсь. good drinks
            Svarog51
    5. Геркулесыч Сегодня, 16:10
      Резервист hi -сша считают, что океан без их разрешения пересечь невозможно, поэтому они спят спокойно, ибо нашим лодкам решено разрешения не давать! lol
      Геркулесыч
      1. тол100в Сегодня, 16:22
        Цитата: Геркулесыч
        -сша считают, что океан без их разрешения пересечь невозможно, поэтому они спят спокойно, ибо нашим лодкам решено разрешения не давать!

        История ни чему не учит. Советским танкистам Германские визы тоже никто не давал!
        тол100в
    6. vkl.47 Сегодня, 16:50
      Они дибилы? Влад и Владимир разные имена. Так же как Джон и Джонатан
      vkl.47
      1. Кент0001 Сегодня, 17:37
        Да, они деб ил ы, но им это не мешает продолжать оставаться деби л ами laughing
        Кент0001
      2. Соломон Кейн Сегодня, 17:40
        Не....тут тонко...аналогию с Дракулой провели....
        Соломон Кейн
        1. Svarog51 Сегодня, 19:10
          Костя, привествую hi Это они толсто скинули свою ответственность на чужие плечи. Установка у них такая. wink А мы над этим подумаем. good
          Svarog51
    7. Orionvit Сегодня, 17:13
      Цитата: резервист
      Она же тоже может бесшумно пересечь Атлантический океан и внезапно нанести удар по США.

      Пересечь может, но не имеет права. lol Это их беспокоит.
      Orionvit
      1. Дедкастарый Сегодня, 18:21
        Цитата: Владимир16
        альянс развернул в регионе противолодочные корабли, в том числе авианосец "Джордж Буш"

        Когда авианосец успел стать противолодочным кораблём? request

        в составе авианосной группы,на авианосце, имеются противолодочные самолёты-вертолёты...новость для вас?
        Дедкастарый
      2. Svarog51 Сегодня, 19:17
        Почему права то не имеет? Имеет, и в хвост и в гриву lol И тут я с Вами согласен
        Это их беспокоит.
        Пусть репу чешут, как ДЕПЛ пересечёт океан и будет им угрожать. Ну им не в первой, Фаготы им уже устраивали весёлую жизнь. good От морских офицеров готов получить наказание.
        Svarog51
    8. словак Сегодня, 18:35
      не додумались. Их беспокоит, что Россия не пугает Европу, ведь надо загонять и загонять свою технику и оружие в ЕС- порабощение должно быть хоть как- то оправдано на начальном этапе.
      словак
  2. Livonetc Сегодня, 15:57
    "При этом лодке удалось избежать обнаружения отслеживающими устройствами, что вызвало тревогу у НАТО. Руководство альянса посчитало, что Путин может использовать это против Европы."
    Да они сами себя пользуют.
    Регулярно обнаруживают руские подводные лодки.
    Вот шведы даже подводную лодку Сом недавно обнаружили.
    Livonetc
  3. Teberii Сегодня, 15:59
    Прошляпали ,а мы опять виноваты.
    Teberii
  4. Серый брат Сегодня, 16:03
    «Влад» (Владимир Путин) «будет развивать атомную версию» этой дизельной подлодки.

    Пойду реактор на огороде прикопаю, пока его КГБ на учёт не поставил. Главное не забыть налить медведю водки - чтобы молчал.
    Серый брат
    1. AVA77 Сегодня, 16:22
      А дейтерий ,случяйно вам не нужен?есть три трехлитровые банки ,могу продать laughing
      AVA77
      1. Серый брат Сегодня, 17:02
        Цитата: AVA77
        А дейтерий ,случяйно вам не нужен?есть три трехлитровые банки ,могу продать

        Не, пока не надо - не сезон уже. С ним огурцы закатывать хорошо.
        Серый брат
      2. jjj Сегодня, 17:04
        Дейтерий уже есть. Предложите тритий
        jjj
    2. Кент0001 Сегодня, 17:41
      А у меня медведь кроме самогонки ничего не пьёт, еще приходится с ним последних ежей делить...не голодать же ему.
      Кент0001
      1. Васся Вассин Сегодня, 18:17
        Сочувствую вам, у самого еще хуже.
        Васся Вассин
    3. Грица Сегодня, 17:55
      Пойду реактор на огороде прикопаю, пока его КГБ на учёт не поставил. Главное не забыть налить медведю водки - чтобы молчал.
      И не забудьте на балалайке сбацать при обмывании приобретенной баржи. Которую придется таскать прицепом за подлодкой с установленным реактором, что вы в огороде прикопали. Так как воткнуть этот реактор в Варшавянку могут только европейцы в своем воспаленном мозгу
      Грица
      1. rudolff Сегодня, 18:25
        По поводу баржи с реактором... Баржа не баржа, но подобный проект был. Знаменитые яйца Доллежаля. Компактный ядерный реактор без ППУ, который лодка должна была буксировать за собой на расстоянии несколько сотен метров.
        rudolff
  5. Egorovich Сегодня, 16:06
    Бойтесь, бойтесь сердечные. Чем больше боитесь вы, тем лучше нам.
    Egorovich
  6. vlad007 Сегодня, 16:07
    У них невидимка F-35, а у нас невидимка "Краснодар". Паритет получается. Нормально!
    vlad007
    1. Orionvit Сегодня, 17:16
      Только у них невидимка на словах, а у России на деле. lol
      Orionvit
  7. Геркулесыч Сегодня, 16:08
    Нужно тогда почаще наши субмарины туда отправлять -пускай европу кашмары почаще мучают!
    Геркулесыч
    1. Кент0001 Сегодня, 17:43
      И пусть они дпи щут от мысли...:"..а вдруг, в тот самый момент, под слоем воды в Ла-Манше русские идут?".. ипосле этих слов у всех жуткая диарея открывается....
      Кент0001
  8. Стирбьорн Сегодня, 16:08
    Ирану никто подлодок не продаст, ибо санкции по экспорту наступательного вооружения, до сих пор не сняты
    Стирбьорн
    1. aleks26 Сегодня, 16:47
      Цитата: Стирбьорн
      Ирану никто подлодок не продаст, ибо санкции по экспорту наступательного вооружения, до сих пор не сняты

      А мы продадим оборонительные подводные лодки laughing
      aleks26
  9. Alexey-74 Сегодня, 16:10
    Наши новые подлодки оправдывают свое название "Черная дыра".... на страх американцам, на гордость нам:
    "Краснодар" - дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника".
    Alexey-74
  10. Masya Masya Сегодня, 16:11
    Знай наших...
    Masya Masya
  11. Zubr Сегодня, 16:13
    Вы только вдумайтесь, целая группа противолодочных кораблей, аж во главе с атомным авианосцем, "пытались" отследить ! Это по факту работа АУГ была сконцентрирована на поиске всего одной нашей подлодки ! Это значит, что условный противник, условно ничтожен. Плюс к тому, что выполнена реальная боевая задача поставленная перед экипажем. Это звание героя России командиру лодки и награды экипажу, с премией !!! good soldier
    Zubr
    1. НасРать Сегодня, 16:19
      Лодку встретили и вели до Тартуса... так,что до условного уничтожения АУГ- очень далеко.. laughing
      НасРать
      1. Zubr Сегодня, 16:26
        Ну всё равно приятно, такие силы и с таким внимание, прям польстило... smile
        Zubr
        1. НасРать Сегодня, 16:42
          Было интервью с командиром авиакрыла с авианосца.... они отрабатывали новую аппаратуру по обнаружению ПЛ, нашу ПЛ - в качестве тренинга использовали.... Из интервью для себя понял, что наша ПЛ попыталась стряхнуть блох, но они сидели постоянно на хвосте...только заходя в Тартус - преследователи отстали
          НасРать
          1. Zubr Сегодня, 17:05
            Ну инцидент с "Дональд Кук", явно в сравнение не идёт. Там наш один, а тут шайка рыболовов против нашей одной лодки, а если бы их было три ? Представляешь, одна отвлекает, шумит рыскает, а две в тихой заводи, смотрят как там они рыскают ? Я так думаю, так оно и было. Не спроста это ЖУЖУ.... smile
            Zubr
          2. Васян1971 Сегодня, 18:51
            Цитата: НасРать
            Из интервью для себя понял

            Ню - ню...
            Васян1971
      2. sabakina Сегодня, 17:09
        Цитата: НасРать
        Лодку встретили и вели до Тартуса... так,что до условного уничтожения АУГ- очень далеко.. laughing

        Ваш комментарий с текстом статьи не совпадает.
        При этом лодке удалось избежать обнаружения отслеживающими устройствами, что вызвало тревогу у НАТО.
        sabakina
  12. salat Сегодня, 16:34
    Путин предупредил НАТО о проходе подлодки
    Самое забавное что их предупредили и сменили маршрут, а эти олухи ее искали и естественно не нашли))))))))))
    их можно таким образом троллить не подетски laughing
    Просто мое мнение, угарел laughing
    salat
    1. aleks26 Сегодня, 16:52
      Цитата: salat
      Самое забавное что их предупредили и сменили маршрут, а эти олухи ее искали и естественно не нашли))))))))))

      Можно просто предупреждать о проходе п/л. А потом через неделю разводить руками и говорить что нибудь типа, задержалась/поломалась/передумали/на днюхе загуляли, да мало ли что. Пущай ищут, тренируются. laughing
      aleks26
    2. XXXIII Сегодня, 17:34
      Цитата: salat
      их можно таким образом троллить не подетски
      lol
      Невидимы флот РФ превышает все возможные расчеты нато...... laughing
      XXXIII
  13. Евродав Сегодня, 16:37
    Цитата: резервист
    Она же тоже может бесшумно пересечь Атлантический океан и внезапно нанести удар по США.
    Это их не беспокоит?

    От этого они мочатся, вот и пугают Европу, чтобы оно все там происходило, подальше от них...
    Евродав
  14. Евродав Сегодня, 16:41
    Цитата: НасРать
    Лодку встретили и вели до Тартуса... так,что до условного уничтожения АУГ- очень далеко.. laughing

    "...При этом лодке удалось избежать обнаружения отслеживающими устройствами, что вызвало тревогу у НАТО..."
    Где ж вели то? Чего несёте? Условное уничтожение АУГ и есть... Это даже после предупреждения, так прошляпить...
    Евродав
    1. jjj Сегодня, 17:08
      Обычными боеприпасами лодки пр. 636 ущерба АУГ нанести не смогут. Торпеда будет сразу обнаружена и уничтожена. Боезапаса ракет также не хватит на прорыв ПВО. А вот если боезапас будет с СБЧ, тогда да
      jjj
  15. Евродав Сегодня, 16:44
    Блин, их предупредили, они кинулись встречать и прое ... хали мимо... И они в этом усмотрели угрозу Европе!!! Это Европе надо усмотреть в этом неспособность матрасов решить боевую задачу!
    Евродав
  16. Евродав Сегодня, 16:46
    Цитата: Стирбьорн
    Ирану никто подлодок не продаст, ибо санкции по экспорту наступательного вооружения, до сих пор не сняты

    А надо бы!
    Евродав
    1. Krasnodar Сегодня, 18:05
      Цитата: Евродав
      Цитата: Стирбьорн
      Ирану никто подлодок не продаст, ибо санкции по экспорту наступательного вооружения, до сих пор не сняты

      А надо бы!

      Да. Надо бы. Чтобы потом, при очередной смене власти (как в 1979) на них американских специалистов приводили.
      Krasnodar
  17. kuznec Сегодня, 16:48
    «Влад» (Владимир Путин) «будет развивать атомную версию» этой дизельной подлодки.

    Маразм крепчал, деревья гнулись... Атомная версия дизельной подлодки... Абзац.
    kuznec
    1. Кент0001 Сегодня, 17:47
      Так это же специальная шумиха для выбивания дополнительного бабла на борьбу с Россией.
      Кент0001
  18. kuznec Сегодня, 16:49
    «Влад» (Владимир Путин) «будет развивать атомную версию» этой дизельной подлодки.

    Маразм крепчал, деревья гнулись... Атомная версия дизельной подлодки... Абзац.
    kuznec
  19. Павел Лученок Сегодня, 17:15
    Ох и любят бахвальством пустым услаждаться: да всех мы сильнее, да все нас боятся...
    Павел Лученок
    1. Устин Умаров Сегодня, 18:26
      из какого котла, падлик?
      Устин Умаров
    2. Васян1971 Сегодня, 18:47
      Цитата: Павел Лученок
      Ох и любят бахвальством пустым услаждаться: да всех мы сильнее, да все нас боятся...

      Самокритично, конечно, но на счёт вас - жовто-блакитных рагулей, иллюзий давно уже нет ни у кого. request
      Васян1971
    3. kuznec Сегодня, 18:56
      Паша, да это Вас все боятся... Вы же усю Эуропу защитили... )) И смех, и грех, братья наши ...ие))
      kuznec
  20. DEZINTO Сегодня, 17:17
    Что только не тревожит НАТО. А чайка пролетающая в небе возможно со стороны России. Тоже беспокоит? вам бы к врачу.
    DEZINTO
    1. VovanFalcon Сегодня, 17:28
      Ха...чайка. Воробьи больше беспокоят, уж такие наглые)))))) lol
      VovanFalcon
      1. Комментарий был удален.
  21. Старпер-М Сегодня, 17:18
    Кроме того, отмечает автор, «растут опасения, что Москва может продать такие корабли иранской диктатуре»

    И за одно КНДР ...! По одной для проверке реакции ..
    Старпер-М
  22. gromoboj Сегодня, 17:42
    Цитата: salat
    Путин предупредил НАТО о проходе подлодки
    Самое забавное что их предупредили и сменили маршрут, а эти олухи ее искали и естественно не нашли))))))))))
    их можно таким образом троллить не подетски laughing
    Просто мое мнение, угарел laughing

    Можно по другому. Сказать что пойдут 2 подложки а пустить одну =)
    gromoboj
  23. gromoboj Сегодня, 17:43
    Цитата: kuznec
    «Влад» (Владимир Путин) «будет развивать атомную версию» этой дизельной подлодки.

    Маразм крепчал, деревья гнулись... Атомная версия дизельной подлодки... Абзац.

    Уряклам нравится. Они и про поход ДЭПЛ через океан верят.
    gromoboj
  24. assa67 Сегодня, 17:44
    по ходу,"Краснодар" был на месте гораздо раньше предупреждения ВВП....и когда толпа идиотов помчалась ловить "Варшавяночку",кто-то,куда-то еще более незаметно проследовал lol
    Цитата: резервист
    может бесшумно пересечь Атлантический океан

    а почему и нет?стратегия,однако....
    assa67
  25. Влад5307 Сегодня, 17:48
    «Всё это привело бы к тому, что активность субмарин вернулась бы до уровней, характерных для времён холодной войны»

    Испугались что Россия достигнет уровня СССР? Так не надо пугать нас своими базами НАТО и писающимися от страха вассалами европейскими. am
    Влад5307
  26. rudolff Сегодня, 17:54
    Давече намедни, уже была статья, как авианосец за Краснодаром бегал. К чему этот бред дважды печатать? Повторю коммент:
    По поводу "града" ракет.
    Май. "Из акватории в восточной части Средиземного моря фрегатом «Адмирал Эссен» и подводной лодкой «Краснодар» ВМФ России осуществлены пуски четырех крылатых ракет «Калибр» по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе Пальмиры. Об этом сообщили в Минобороны РФ." Четыре ракеты на пару с Эссеном.
    Июнь. " Корабли «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подводная лодка «Краснодар» ВМФ России осуществили пуски шести крылатых ракет «Калибр» по объектам «Исламского государства» в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны." Сообразили на троих шесть ракет.
    По поводу пряток. "Командования США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по действующим каналам взаимодействия." Кроме того, лодка всплывала в надводное до и после пусков. Не было никаких пряток. Даже подзарядку АкБ производили в надводном. И авианосец за ней не бегал. Ни один адмирал в здравом уме не поведет АУГ в зону возможного нахождения не дружественной ПЛ. Даже в мирное время. Максимум, могли отрядить из группы один-два корабля для организации дальнего рубежа ПЛО.
    Короче, туфта это все.
    rudolff
  27. Krasnodar Сегодня, 18:01
    Единственное, чего я не понял - на фиг амеров о чем либо предупреждать?
    Krasnodar
  28. SCHMEL Сегодня, 18:18
    Российская субмарина «Краснодар» встревожила НАТО
    smile
    SCHMEL
  29. gromoboj Сегодня, 18:26
    Цитата: Старпер-М
    Кроме того, отмечает автор, «растут опасения, что Москва может продать такие корабли иранской диктатуре»

    И за одно КНДР ...! По одной для проверке реакции ..

    У КНДР и так их 74 штуки. У Ирана 14.
    gromoboj
  30. Васян1971 Сегодня, 18:42
    Абалдеть! Предупредили честь-по-чести. Натовцы прошляпили, хотя и пытались отследить. Вывод: "Агрессивная Россия готовит нападение на Европу." Так что, как бы мы не "прогибались", виноватыми всё равно останемся. Ну и как с таким контингентом общатся и работать, не представляю!
    Васян1971
Картина дня