Подлодка «Краснодар», ударившая по террористам, встревожила НАТО
Российская субмарина «Краснодар», которая в этом году незаметно для военных судов НАТО прошла через воды Средиземного моря и нанесла удар по исламистам в Пальмире, встревожила НАТО, приводит ИноТВ статью, опубликованную в Daily Star.
Российская «субмарина-призрак» породила опасения относительно возможного начала «второй холодной войны», пишет газета.
В статье также отмечается, что президент Путин предупредил НАТО о проходе подлодки, которая направлялась для участия в военных манёврах.
«И Североатлантический альянс развернул в регионе противолодочные корабли, в том числе авианосец "Джордж Буш", чтобы следить за российским судном. Находясь в Средиземном море, "Краснодар" прошёл Ливию, а некоторое время спустя нанёс удар по джихадистам в сирийской Пальмире», – напоминает издание.
При этом лодке удалось избежать обнаружения отслеживающими устройствами, что вызвало тревогу у НАТО. Руководство альянса посчитало, что Путин может использовать это против Европы.
Кроме того, отмечает автор, «растут опасения, что Москва может продать такие корабли иранской диктатуре» и что «Влад» (Владимир Путин) «будет развивать атомную версию» этой дизельной подлодки.
«Всё это привело бы к тому, что активность субмарин вернулась бы до уровней, характерных для времён холодной войны», – заключает газета.
Российская «субмарина-призрак» породила опасения относительно возможного начала «второй холодной войны», пишет газета.
В статье также отмечается, что президент Путин предупредил НАТО о проходе подлодки, которая направлялась для участия в военных манёврах.
«И Североатлантический альянс развернул в регионе противолодочные корабли, в том числе авианосец "Джордж Буш", чтобы следить за российским судном. Находясь в Средиземном море, "Краснодар" прошёл Ливию, а некоторое время спустя нанёс удар по джихадистам в сирийской Пальмире», – напоминает издание.
При этом лодке удалось избежать обнаружения отслеживающими устройствами, что вызвало тревогу у НАТО. Руководство альянса посчитало, что Путин может использовать это против Европы.
Кроме того, отмечает автор, «растут опасения, что Москва может продать такие корабли иранской диктатуре» и что «Влад» (Владимир Путин) «будет развивать атомную версию» этой дизельной подлодки.
«Всё это привело бы к тому, что активность субмарин вернулась бы до уровней, характерных для времён холодной войны», – заключает газета.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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