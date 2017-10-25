19:23 25 октября

Претендентов на строительство подлодок для Индии осталось четверо

Количество претендентов на строительство для ВМС Индии шести подводных лодок с воздухонезависимой силовой установкой в рамках программы «Проект-75(I)» сократилось до четырех. Как сообщает Jane's Defence Weekly, японский консорциум Mitsubishi Heavy Industries/Kawasaki Heavy Industries и испанская компания Navantia не ответили на направленный им 19 июля 2017 года запрос об информации к назначенному на 16 октября крайнему сроку.

Тем не менее, четыре других производителя, включая французскую Naval Group (ранее DCNS), немецкую ThyssenKrupp Marine Systems, шведскую Saab Kockums и ЦКБ МТ «Рубин» (через посредничество «Рособоронэкспорта»), представили свои ответы на запрос.

Претендентов на строительство подлодок для Индии осталось четверо



В рамках программы «Проект-75(I)», стоимость которой оценивается в 500 млрд. рупий (7,81 млрд. долл.), на верфях одной из индийских частных компаний планируется построить шесть подводных лодок с воздухонезависимой силовой установкой, обладающих возможностью поражения наземных целей.

Согласно планам, в течение следующих нескольких месяцев Министерство обороны и командование ВМС Индии оценят полученные ответы, в первую очередь, с точки зрения возможности передачи технологий индийским компаниям. Одновременно запросы об информации будут направлены выбранным национальным компаниям-производителям с целью оценки их технических, финансовых и производственных возможностей.

После формирования совместного предприятия с одним из иностранных разработчиков, индийские компании представят свои предложения МО Индии. По результатам оценки условий, стоимости и сроков поставки, а также сопутствующей офсетной программы будет выбран победитель конкурса. Испытания НАПЛ проводить не планируется.

В настоящее время на вооружении ВМС Индии имеется 13 подводных лодок, хотя «Перспективным планом развития флота» предусмотрено иметь 24, передает ЦАМТО

Использованы фотографии: http://armstass.su/
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Комментарии 33

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  1. svp67 Сегодня, 16:04
    "Бедная" "лодочка", сколько ж на неё ковров то навешали, не удивительно, что у индийцев авария за аварией....
    svp67
    1. Венд Сегодня, 16:07
      Цитата: svp67
      "Бедная" "Варшавянка", сколько ж на неё ковров то навешали, не удивительно, что у индийцев авария за аварией....

      Там наверно и внутри ковры и благовония laughing
      Венд
      1. kirgiz58 Сегодня, 16:34
        Цитата: Венд
        и благовония

        На счет благо не знаю, но вот воний достаточно. smile
        kirgiz58
    2. 79807420129 Сегодня, 16:10
      ЦКБ МТ «Рубин» (через посредничество «Рособоронэкспорта»), представили свои ответы на запрос.

      Нам свою бы лодку с ВНСУ бы допилить наконец то,а уж потом к индусам лезти.
      79807420129
      1. Sergey53 Сегодня, 16:34
        Это точно. Мы для себя создать пока не можем а претендуем на строительство чего?
        Sergey53
      2. svp67 Сегодня, 17:04
        Цитата: 79807420129
        Нам свою бы лодку с ВНСУ бы допилить наконец то,а уж потом к индусам лезти.

        Тут почти как у Матроскина с дядей Федором, чтобы "допилить" что то нам нужны деньги, а чтобы получить деньги нам надо хоть что то "допилить"... Вот и надеемся на индийский контракт, хотя мне кажется, что и зря... Что бы выдавить нас с индийского рынка такие суммы денег привлечены для подкупа индийцев, что нам и не снились.
        svp67
      3. Kurare Сегодня, 17:52
        Цитата: 79807420129
        Нам свою бы лодку с ВНСУ бы допилить наконец то,а уж потом к индусам лезти.

        Если сравнивать предыдущие тендеры в Индии по срокам, то не только допилят, она еще и успеет устареть! laughing
        Kurare
    3. Геркулесыч Сегодня, 16:13
      Сергей hi ковры для слонов, там даже надпись "слона мышью не пугать " , на индийском языке есть lol
      Геркулесыч
    4. Burbon Сегодня, 16:22
      Цитата: svp67
      "Бедная" "Варшавянка", сколько ж на неё ковров то навешали, не удивительно, что у индийцев авария за аварией....

      fool варшавянка тут при чем? belay вы щас про что? negative
      Burbon
      1. jjj Сегодня, 16:59
        Люди не достаточно знакомы с обводами корпуса и ограждения рубки на пр. 636
        jjj
      2. svp67 Сегодня, 17:05
        Цитата: Burbon
        варшавянка тут при чем?

        А что за лодка на фото предоставлена?
        svp67
      3. Pirogov Сегодня, 17:06
        Цитата: Burbon
        варшавянка тут при чем? belay вы щас про что?

        Видимо для товарища любая ПЛ Варшавянка . Откуда они в Индии это другой вопрос ?!))
        Pirogov
        1. Грица Сегодня, 17:44
          Откуда они в Индии это другой вопрос ?
          Как раз то Варшавянок в Индии то предостаточно. Работая в Северодвинске в 90-е годы сам лицезрел их (наши) "Синдувир" и "Синдурантну". Там еще потом пару штук ремонтировали. Но на фото, конечно, не Варшавянка
          Грица
          1. Burbon Сегодня, 18:49
            Цитата: Грица
            Как раз то Варшавянок в Индии то предостаточно.

            laughing fool может Палтусов?
            Burbon
  2. senima56 Сегодня, 16:05
    Считаю, у нас мало шансов. У нас нет на вооружении ПЛ с ВНСУ. "Экспериментальные" ПЛ не в счёт! А индусы не станут покупать "кота в мешке", но скорее всего приобретут ПЛ которые уже в серии. В этом смысле много шансов у немцев.
    senima56
    1. ЗАПУТИНЕЦ Сегодня, 16:13
      У нас шансов-больше всех !!!Ведь мы же-мы же!!!Мы-за Путина!!!!!!!!!!!!!!!!!Поспорит кто,Админы-СРАЗУ в бан предателя-я проконтролирую!!!
      ЗАПУТИНЕЦ
      1. Комментарий был удален.
        1. kirgiz58 Сегодня, 16:38
          Цитата: Muvka
          Вам бы подлечиться.

          А вы не разглядели троля из Франкфурта на Майне? Вот самый типичный; только зарегался, а уже с претензиями на юмор, причем скользкий(как сопля) и в аглицком стиле(тупой). laughing
          kirgiz58
      2. Burbon Сегодня, 16:24
        Цитата: ЗАПУТИНЕЦ
        в бан предателя-я проконтролирую!!!

        не охрип, от воплей экстаза? fool
        Burbon
        1. Добрый зусул Сегодня, 16:40
          Извините, я понял что это у вас местный дурачёк ?
          Добрый зусул
          1. Burbon Сегодня, 18:50
            Цитата: Добрый зусул
            Извините, я понял что это у вас местный дурачёк ?

            ну ругаться тут запрещено, но ход ваших мыслей правильный!
            Burbon
            1. Добрый зусул Сегодня, 19:12
              понял, литературное слово ** когда стало ругательством?
              Я же писал не то слово вроде ))))
              А **-Ласково о том, кто ошибся, сделал что-н. не так (обычно о ребёнке, в обращении). Ну чего ты испугался и т.д и т.п...
              Писи- слово *дурачёк* пишится здесь,а слово ** нет )))Так что все в пределах допустимого на этом сайте....
              Добрый зусул
      3. rpek32 Сегодня, 16:53
        Цитата: ЗАПУТИНЕЦ
        я

        вы, батенька, не двачер часом?
        rpek32
  3. Livonetc Сегодня, 16:12
    "Количество претендентов на строительство для ВМС Индии шести подводных лодок с воздухонезависимой силовой установкой в рамках программы «Проект-75(I)» "
    " и ЦКБ МТ «Рубин» (через посредничество «Рособоронэкспорта»), представили свои ответы на запрос"

    То есть хотим потренироваться на индийских кошечках?

    Из более ранней статьи на этом форуме.https://topwar.ru/118384-osobennosti-rossi
    yskoy-anaerobnoy-ustanovki.html
    "Научно-технический задел по воздухонезависимым установкам создан. Проработана установка с паровым реформингом с электрохимическим генератором на твердотелых элементах. Создан ее промышленный образец. Из принципиальных технологий в ней реализовано получение из дизельного топлива водорода, создание электрохимического генератора, извлекающего из водорода электрический ток и удаление отходов жизнедеятельности первого цикла. То есть получающегося в ходе реакции СО2. Эта проблема еще дорабатывается, но при должном финансировании будет решена."
    Livonetc
  4. Altona Сегодня, 16:15
    Удачного вам тендера и хорошей нирваны на многие десятки лет, благослови вас Шива. laughing
    Altona
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:15
    В новоиндийском эпосе так и запишут "шел восьмисотый год от объявления контракта на постройку подлодок, правительство не спешило с выбором победителя контракта, ибо спешить нам некуда " ! lol
    Геркулесыч
    1. Incvizitor Сегодня, 17:18
      А тем временем Китай создавали уже 6е поколение laughing
      Incvizitor
  6. Стирбьорн Сегодня, 16:44
    Так французы уже делают для индусов подлодки (6 шт), на фото к статье как раз представлена Scorpene - судя по всему они и победят
    Стирбьорн
  7. Старпер-М Сегодня, 17:12
    7,81 млрд. долл контракт серьезный , надо бы побороться..Индусы платят щедро!
    Старпер-М
  8. rruvim Сегодня, 17:40
    У немцев скандал за скандалом, хотя из ВНЭУ уже "прижились", у шведов есть ВНЭУ, но нет конкретных ракет. У нас есть ракеты (Калибр), но нет "практической ВНЭУ". Остаются французы - у них есть всё.
    rruvim
    1. Васян1971 Сегодня, 18:29
      Цитата: rruvim
      Остаются французы - у них есть всё.

      Осталось узнать, есть-ли у французов желание на передачу технологий в полном объёме.
      Васян1971
  9. Влад5307 Сегодня, 17:44
    [quote=Старпер-М]7,81 млрд. долл контракт серьезный , надо бы побороться..Индусы платят щедро![/quoteНо иногда, почему-то вдруг отказываются от согласованных проектов, обвиняя другую сторону в чем-либо.
    Влад5307
  10. Грица Сегодня, 17:47
    А что там делает "Рубин"? У них до сих пор мозгов не хватает сделать анаэробный движок. Даже не могут срисовать у конкурентов.
    Грица
  11. Васян1971 Сегодня, 18:28
    " В настоящее время на вооружении ВМС Индии имеется 13 подводных лодок, хотя «Перспективным планом развития флота» предусмотрено иметь 24, передает ЦАМТО."
    24 подлодки не роскошь. Роскошь - их содержание.
    Васян1971
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