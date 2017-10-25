Претендентов на строительство подлодок для Индии осталось четверо
Количество претендентов на строительство для ВМС Индии шести подводных лодок с воздухонезависимой силовой установкой в рамках программы «Проект-75(I)» сократилось до четырех. Как сообщает Jane's Defence Weekly, японский консорциум Mitsubishi Heavy Industries/Kawasaki Heavy Industries и испанская компания Navantia не ответили на направленный им 19 июля 2017 года запрос об информации к назначенному на 16 октября крайнему сроку.
Тем не менее, четыре других производителя, включая французскую Naval Group (ранее DCNS), немецкую ThyssenKrupp Marine Systems, шведскую Saab Kockums и ЦКБ МТ «Рубин» (через посредничество «Рособоронэкспорта»), представили свои ответы на запрос.
В рамках программы «Проект-75(I)», стоимость которой оценивается в 500 млрд. рупий (7,81 млрд. долл.), на верфях одной из индийских частных компаний планируется построить шесть подводных лодок с воздухонезависимой силовой установкой, обладающих возможностью поражения наземных целей.
Согласно планам, в течение следующих нескольких месяцев Министерство обороны и командование ВМС Индии оценят полученные ответы, в первую очередь, с точки зрения возможности передачи технологий индийским компаниям. Одновременно запросы об информации будут направлены выбранным национальным компаниям-производителям с целью оценки их технических, финансовых и производственных возможностей.
После формирования совместного предприятия с одним из иностранных разработчиков, индийские компании представят свои предложения МО Индии. По результатам оценки условий, стоимости и сроков поставки, а также сопутствующей офсетной программы будет выбран победитель конкурса. Испытания НАПЛ проводить не планируется.
В настоящее время на вооружении ВМС Индии имеется 13 подводных лодок, хотя «Перспективным планом развития флота» предусмотрено иметь 24, передает ЦАМТО
Тем не менее, четыре других производителя, включая французскую Naval Group (ранее DCNS), немецкую ThyssenKrupp Marine Systems, шведскую Saab Kockums и ЦКБ МТ «Рубин» (через посредничество «Рособоронэкспорта»), представили свои ответы на запрос.
В рамках программы «Проект-75(I)», стоимость которой оценивается в 500 млрд. рупий (7,81 млрд. долл.), на верфях одной из индийских частных компаний планируется построить шесть подводных лодок с воздухонезависимой силовой установкой, обладающих возможностью поражения наземных целей.
Согласно планам, в течение следующих нескольких месяцев Министерство обороны и командование ВМС Индии оценят полученные ответы, в первую очередь, с точки зрения возможности передачи технологий индийским компаниям. Одновременно запросы об информации будут направлены выбранным национальным компаниям-производителям с целью оценки их технических, финансовых и производственных возможностей.
После формирования совместного предприятия с одним из иностранных разработчиков, индийские компании представят свои предложения МО Индии. По результатам оценки условий, стоимости и сроков поставки, а также сопутствующей офсетной программы будет выбран победитель конкурса. Испытания НАПЛ проводить не планируется.
В настоящее время на вооружении ВМС Индии имеется 13 подводных лодок, хотя «Перспективным планом развития флота» предусмотрено иметь 24, передает ЦАМТО
Использованы фотографии: http://armstass.su/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти