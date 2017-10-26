Специальное колесное шасси БАЗ-69092



Опытный образец шасси БАЗ-69092. Фото Русская-сила.рф



Использование специального шасси при строительстве средств ПВО. Фото Концерн ВКО "Алмаз-Антей" / Русская-сила.рф



Шасси БАЗ-69092-015. Фото Russianarms.ru



БАЗ-69092-015, вид на правый борт. Фото Russianarms.ru



Антенное устройство РЛС 64Л6М, монтируемой на шасси БАЗ-69092-013. Фото автора



БАЗ-69092-021 во время недавнего пробега. Фото ИА "Оружие России" / http://arms-expo.ru/



Специальное шасси на горной дороге. Фото ИА "Оружие России" / http://arms-expo.ru/

По материалам сайтов:

http://baz32.ru/

http://русская-сила.рф/

http://arms-expo.ru/

http://russianarms.ru/

http://redstar.ru/

https://tvzvezda.ru/

http://tass.ru/

С целью упрощения эксплуатации многочисленной техники армия заказывает сборку требуемых образцов на базе унифицированных шасси. В настоящее время в войсках имеется парк разнообразных боевых и специальных машин, построенных с использованием нескольких основных специальных колесных шасси. Заметная часть такой техники, как уже давно переданной войскам, так и находящейся в серийном производстве, строится с использованием многоцелевого шасси БАЗ-69092.История специального автомобиля БАЗ-69092 восходит к началу девяностых годов прошлого века. По результатам распада Советского Союза основные производители специальных шасси – Минский и Кременчугский автомобильные заводы – остались за пределами России, что могло ударить по поставкам необходимой техники. Для решения этой проблемы было предложено создать собственные специальные колесные шасси с требуемыми характеристиками. Соответствующий проект стартовал в 1992 году.Реализация опытно-конструкторской работы с шифром «Вощина-1» была поручена Брянскому автомобильному заводу (БАЗ), уже имевшему определенный опыт в деле строительства специальной колесной техники. Конструкторы завода во главе с В.П. Трусовым и Ю.А. Шпаком решили поставленные задачи и создали целое семейство автомобилей, способных выполнять разные функции. Из-за известных проблем девяностых годов проектирование затянулось, но к концу десятилетия новую технику удалось вывести на испытания.Семейство «Вощина-1» включало в себя несколько образцов техники, имеющих определенные отличия и предназначенных для решения разных задач. Так, были созданы четырехосные машины БАЗ-6909, БАЗ-69091, БАЗ-6403 и БАЗ-6306, способные перевозить груз на платформе или буксировать его. Кроме того, ОКР привела к появлению шестиколесных шасси БАЗ-6402 и БАЗ-69092. В дальнейшем некоторые представители семейства были доработаны и выведены на гражданский рынок.После проведения всех необходимых испытаний и доводки было принято решение о принятии новых шасси на снабжение, а также о запуске серийного производства. Соответствующие приказы появились в середине прошлого десятилетия. В дальнейшем Брянский автомобильный завод освоил полномасштабный выпуск всех новых шасси. Подобная продукция отгружается различным предприятиям оборонной промышленности, занимающимся строительством той или иной техники. В зависимости от сути имеющихся заказов, шасси, в том числе БАЗ-69092, получают то или иное специальное оснащение, превращающее его в специальную машину из состава заказанного комплекса.Техника семейства «Вощина-1» имеет максимально возможную степень унификации и строится на базе одинаковых технических решений. Одновременно с этим специфические требования к отдельным его представителям привели к появлению заметных отличий. Рассматриваемое специальное шасси БАЗ-69092 представляет собой трехосную полноприводную машину с кабиной бескапотной компоновки. В зависимости от модификации, грузовая платформа может оснащаться тем или иным оборудованием.Основой конструкции БАЗ-69092, равно как и других специальных машин, является сварная рама лестничного типа, имеющая в своем составе лонжероны Z-образного профиля. В передней части рамы устанавливается кабина экипажа, позади которой располагается объем для установки двигателя. Задняя часть рамы служит основанием для монтажа грузовой платформы или иного целевого оборудования. Компоновка ходовой части определяется с учетом имеющихся нагрузок. Так, передняя ось располагается под моторным отсеком, а две задние находятся непосредственно под центром грузовой платформы.Трехместная кабина экипажа имеет корпус, построенный по каркасно-панельной схеме. В исходной конфигурации она выполняется из металла и не имеет защиты. При строительстве определенных модификаций шасси возможна установка дополнительных бронепанелей, прикрывающих часть проекций. Кабина имеет развитое лобовое и боковое остекление. Доступ в кабину обеспечивается бортовыми дверями. Предусматривается использование фильтровентиляционной установки ФВУА-100А-24. Также машина может комплектоваться противорадиационными экранами, светозащитными шторками и т.д.Непосредственно за кабиной в отсеке уменьшенной высоты размещается многотопливный турбированный дизельный двигатель ЯМЗ-8491.10-032 мощностью 450 л.с. Через коробку передач ЯМЗ-2393-10 и другие агрегаты механической трансмиссии мощность распределяется на все шесть колес. Используется двухступенчатая раздаточная коробка с двумя пониженными передачами и дифференциалом с принудительной блокировкой. Вторая и третья оси оснащены блокируемыми межколесными дифференциалами.С определенное времени в испытаниях участвовало опытное шасси БАЗ-69092-011, предназначавшееся для отработки альтернативной силовой установки. Его оснастили 450-сильным двигателем ТМЗ-8424.10-032, построенным в г. Тутаев. После завершения испытаний единственный прототип машины «011» передали в Рязанское автомобильное училище. Проект был одобрен и в дальнейшем получил развитие. Часть машин на основе шасси БАЗ-69092 комплектуются именно двигателями марки «ТМЗ».Трехосная ходовая часть шасси БАЗ-69092 имеет независимую подвеску всех колес. В качестве упругих элементов на каждой полуоси применены два торсиона и гидравлический амортизатор. Использованы колеса с шинами типа ИД-370 размером 1350х550-533Р. Для правильного распределения массы машины оси расположены с разными промежутками: расстояние между двумя задними осями, поддерживающими грузовую платформу, минимально. На случай поломки машина имеет запасное колесо. Его предлагается перевозить на креплениях позади кабины, справа от двигателя. При этом некоторые машины на основе БАЗ-69092 не имеют таких креплений из-за габаритов установленных корпусов.Ходовая часть укомплектована тормозной системой пневмогидравлического типа. Передняя ось выполнена управляемой. В связи с большими нагрузками рулевое управление имеет гидроусилитель. Подача жидкости к последнему осуществляется основным и резервным насосами.Задняя часть рамы предназначается для установки того или иного оснащения. Разные модификации специальной машины БАЗ-69092 получают различное оборудование, соответствующее требованиям заказчика. Это может быть грузовая платформа, закрытая кабина и т.д., вплоть до пусковых установок для ракетного вооружения. Также для работы с полезной нагрузкой имеется заднее сцепное устройство. С его помощью автомобиль может буксировать прицеп допустимой массы.Собственная длина специального колесного шасси БАЗ-69092 не превышает 11 м. Ширина – 2,75 м, высота – не более 2,9 м. Снаряженная масса находится в пределах 15,5 т. Грузоподъемность – 13 т, за счет чего полный вес машины не должен превышать 28,7 т. При помощи сравнительно мощного двигателя машина способна развивать скорость до 80 км/ч на шоссе. Запас холла – 1000 км. Возможно пересечение рва шириной 0,9 м, подъем на 30-градусный склон или преодоление брода глубиной до 1,4 м.Первый опытный образец машины БАЗ-69092, предназначавшийся для испытаний, получил сравнительно простое целевое оборудование. Для перевозки балласта он получил бортовой кузов. В такой конфигурации шасси подтвердило расчетные характеристики, что позволило разработать и поставить в серию несколько специализированных модификаций разного назначения. Следует отметить, что все подобные машины имеют собственные обозначения, позволяющие однозначно определять их.Модификации шасси БАЗ-69092-013, БАЗ-69092-015 и БАЗ-69092-017 предназначаются для установки аппаратуры радиолокационной станции 64Л6 «Гамма-С1». На грузовых площадках таких машин устанавливаются крупные корпуса со специальной аппаратурой, в том числе антенные устройства РЛС. В составе станции типа 64Л6 и ее модификаций используются три специальных шасси, несущих разное оснащение.Специальные колесные шасси БАЗ-69092 также широко используются при строительстве современных комплексов противовоздушной обороны. Такая техника применяется в качестве основы для самоходных пусковых установок, транспортно-заряжающих машин и других средств из состава комплексов С-300 и С-400. При этом, в связи с габаритами используемых изделий, часть подобных машин используется в конфигурации тягача, работающего вместе со специальными прицепами.В модификации БАЗ-69092-021 шасси выполняет функции грузового автомобиля или тягача. Этот вариант проекта предусматривает установку бортового кузова с задней погрузкой. Полезная нагрузка может защищаться текстильным тентом, закрепляемым на поддерживающих дугах. В конфигурации грузовика-тягача машина может перевозить или буксировать груз массой до 15 т.По имеющимся данным, в определенный период шасси БАЗ-69092 рассматривались в качестве перспективных носителей специальной аппаратуры для инженерных войск. С использованием такой техники можно было строить инженерные и строительные машины разного назначения. Тем не менее, ни один из подобных проектов так и не смог дойти до полноценной реализации. Все новые инженерные машины на основе колесных автомобильных шасси в дальнейшем строились с использованием техники других заводов.Коммерческим организациям предлагается специальное шасси БАЗ-69095, являющееся гражданской версией машины БАЗ-69092. Этот образец предлагается для использования при строительстве автокранов, машин нефтегазового комплекса и т.д. От базового шасси военного назначения БАЗ-69095 отличается менее мощным двигателем, немного сниженной грузоподъемностью и упрощенной комплектацией кабины. По очевидным причинам, коммерческий образец не нуждается в средствах защиты от оружия массового поражения и т.д.Специальные колесные шасси, созданные в рамках ОКР «Вощина-1», были приняты на снабжение в середине прошлого десятилетия. Вместе с другими образцами в серийное производство поступили машины БАЗ-69092 нескольких модификаций. Эта техника, в основном, предназначается для строительства широкой номенклатуры специальных машин и получает разнообразное дополнительное оборудование.В соответствии с изначальным техническим заданием, шасси БАЗ-69092 должно было отличаться не только грузоподъемностью, но и высокой подвижностью на всех ландшафтах. За счет использования сравнительно мощного двигателя и удачной ходовой части все машины семейства способны перемещаться с полной нагрузкой по разным грунтам. Это в известной мере повышает мобильность как войск в целом, так и отдельных их комплексов различного назначения.Высокая проходимость и подвижность шасси БАЗ-69092 не так давно была в очередной раз подтверждена на практике. В сентябре 2017 года Главное автобронетанковое управление организовало пробег перспективных образцов военной и специальной техники из подмосковных Бронниц к горе Эльбрус. Вместе с прочими автомобилями разных классов в этом мероприятии участвовала машина БАЗ-69092-021. Перед выходом на маршрут в кузов такого грузовика поместили полезную нагрузку, соответствующую его максимальным характеристикам.Колонна армейской техники прошла вдоль волги, после чего пересекла пустынные районы Астраханской области и Калмыкии. Затем экипажи направились к подножью Эльбруса. Протяженность маршрута (в одну сторону) превысила 2200 км. Машины находились в пути более двух недель. Во время пробега было сделано несколько остановок для проведения различных испытаний в особых условиях. Кроме того, некоторые остановки были вынужденными.Как и другие образцы современной отечественной техники, машина БАЗ-69092-021 успешно справилась с возложенными задачами. Тяжелое шасси добралось до конечной точки маршрута, а затем своим ходом вернулось в Бронницы. За время пробега эта машина решила все поставленные задачи. Кроме того, ей пришлось участвовать в «спасательной операции». Во время одного из исследований в песке пустыни застрял броневик, и специальная машина, отличающаяся высокими характеристиками, взяла на себя роль буксира.Целью опытно-конструкторской работы «Вощина-1» было создание семейства унифицированных специальных колесных шасси, способных заменить аналогичную технику зарубежного производства. С технической точки зрения такие задачи были успешно решены, и на вооружение поступило значительное число специальной техники на отечественных шасси. Следует отметить, что развертывание производства ряда машин марки «БАЗ» не привело к полному отказу от импортных образцов. Однако и в этом случае армия смогла получить достаточное количество необходимых машин с требуемыми характеристиками и возможностями.