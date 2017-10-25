Двадцать самолетов Ил-76 отработали "афганский заход" на аэродроме в Ульяновске
Посадку под большим углом и на сверхкороткой дистанции показали в среду 20 самолетов Ил-76 на аэродроме в Ульяновске. Как рассказал командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, этот сложнейший прием получил у летчиков-транспортников название "афганский заход".
"Афганский заход" требует от летчика настоящего мастерства и максимальной сосредоточенности, отметил командующий. Самолет весом около 190 тонн снижается на переделе своих возможностей, с большим креном. Бенедиктов указал, что такие полеты должны выполняться в ясную погоду, но в среду, несмотря на облачность, экипажи успешно справились с поставленной задачей.
Он отметил, что посадка самолетов в Ульяновске выполнялась без предварительной подготовки. По его словам, на этом аэродроме еще не производились такие интенсивные посадки, передает ТАСС.
Экипажи двух полков ВТА совершили посадку в едином транспортном порядке на сокращенных интервалах с максимальным градиентом (углом) снижения. Так называемый афганский заход был разработан в годы (войны в - прим.) Афганистане и успешно применялся для исключения поражения самолета с земли средствами ПВО противника- сказал Бенедиктов.
"Афганский заход" требует от летчика настоящего мастерства и максимальной сосредоточенности, отметил командующий. Самолет весом около 190 тонн снижается на переделе своих возможностей, с большим креном. Бенедиктов указал, что такие полеты должны выполняться в ясную погоду, но в среду, несмотря на облачность, экипажи успешно справились с поставленной задачей.
Это одна из наиболее интенсивных методик выполнения взлета и посадки. В ходе учений есть определенные замечания, но могу ответственно сказать, что ВТА сегодня "на крыле". Наиболее отрадно, что в экипажах молодые летчики, которые полноценно летают вместе с опытными пилотами- подчеркнул Бенедиктов.
Он отметил, что посадка самолетов в Ульяновске выполнялась без предварительной подготовки. По его словам, на этом аэродроме еще не производились такие интенсивные посадки, передает ТАСС.
Использованы фотографии: РИА Новости
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