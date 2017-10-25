19:22 25 октября

Двадцать самолетов Ил-76 отработали "афганский заход" на аэродроме в Ульяновске

Посадку под большим углом и на сверхкороткой дистанции показали в среду 20 самолетов Ил-76 на аэродроме в Ульяновске. Как рассказал командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, этот сложнейший прием получил у летчиков-транспортников название "афганский заход".

Экипажи двух полков ВТА совершили посадку в едином транспортном порядке на сокращенных интервалах с максимальным градиентом (углом) снижения. Так называемый афганский заход был разработан в годы (войны в - прим.) Афганистане и успешно применялся для исключения поражения самолета с земли средствами ПВО противника
- сказал Бенедиктов.

Двадцать самолетов Ил-76 отработали "афганский заход" на аэродроме в Ульяновске



"Афганский заход" требует от летчика настоящего мастерства и максимальной сосредоточенности, отметил командующий. Самолет весом около 190 тонн снижается на переделе своих возможностей, с большим креном. Бенедиктов указал, что такие полеты должны выполняться в ясную погоду, но в среду, несмотря на облачность, экипажи успешно справились с поставленной задачей.

Это одна из наиболее интенсивных методик выполнения взлета и посадки. В ходе учений есть определенные замечания, но могу ответственно сказать, что ВТА сегодня "на крыле". Наиболее отрадно, что в экипажах молодые летчики, которые полноценно летают вместе с опытными пилотами
- подчеркнул Бенедиктов.

Он отметил, что посадка самолетов в Ульяновске выполнялась без предварительной подготовки. По его словам, на этом аэродроме еще не производились такие интенсивные посадки, передает ТАСС.


Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 23

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  1. oleg-gr Сегодня, 16:31
    Мастерство, одним словом. "Этот сложнейший прием получил у летчиков-транспортников название "афганский заход". И про полученный опыт в Афганистане не забывают.
    oleg-gr
    1. 79807420129 Сегодня, 16:36
      Цитата: oleg-gr
      про полученный опыт в Афганистане не забывают

      Хочешь мира,готовься к войне.
      79807420129
      1. svp67 Сегодня, 17:14
        Цитата: 79807420129
        Хочешь мира,готовься к войне.

        Бедная канализация в некоторых "не братских" и "зарубежно партнерских" странах, какую же нагрузку ей придется сейчас выдержать...
        svp67
      2. 210окв Сегодня, 17:42
        Почему в Ульяновске?Там самая длинная и подготовленная полоса.Все верно.. PARA BELLUM.Х отя лучше бы они там эти двадцать за год построили..Мечты.
        Цитата: 79807420129
        Цитата: oleg-gr
        про полученный опыт в Афганистане не забывают

        Хочешь мира,готовься к войне.
        210окв
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:39
      Спецы одним словом..!
      Наши всегда отличались лихостью и в тоже время холодным расчетом на грани .
      ОТДЕЛ
      1. тол100в Сегодня, 16:59
        Цитата: ОТДЕЛ
        Спецы одним словом..!

        Сеща рулит!
        тол100в
    3. svp67 Сегодня, 17:13
      Цитата: oleg-gr
      И про полученный опыт в Афганистане не забывают.

      Вы думаете, что в Сирии они садятся по другому? Так же. Нет у них права забывать такое мастерство, если жить хотят. Так, что все в норме.
      svp67
  2. DEZINTO Сегодня, 16:33
    Ужасное видео. У меня почти кровь из ушей пошла.
    А так то да, это всё здорово конечно.
    DEZINTO
    1. Orionvit Сегодня, 17:29
      Да уж, видео так себе. Вот тут понагляднее. Никакой тебе коробочки, с ходу на посадку.
      Orionvit
      1. Чеширский Сегодня, 18:16
        Это Баратаевка или Восточный?
        Чеширский
    2. Николай Грек Сегодня, 18:54
      Цитата: DEZINTO
      Ужасное видео. У меня почти кровь из ушей пошла.
      А так то да, это всё здорово конечно.

      good good good wassat wassat lol lol скорее, не видео, а озвучка!!! wassat wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
  3. drunkram Сегодня, 16:36
    Молодцы, отработка подобных задач способствует поддержанию должного уровня опыта в войсках и должному обучению личного состава. Ни какой авиасимулятор такого достижения не принесет
    drunkram
  4. Freelancer7 Сегодня, 16:37
    Прикреплённое видео не отражает всей сути афганского захода, "падение с километра с виражом" не показано, а показано только касание с ВПП. Так же по афгански садились все истребители Миг-21, Миг-23, и позже Су-25. Причём падая с высоты, где влага замерзала в лёд, за считанные секунды пилоты оказывались в невыносимой жаре, когда расплавленный пластик лип к рукам....

    https://www.youtube.com/watch?v=Q22gA4UB-t4
    Freelancer7
    1. NIKNN Сегодня, 16:56
      Цитата: Freelancer7
      Прикреплённое видео не отражает всей сути афганского захода, "падение с километра с виражом"

      Полностью согласен... видео ни о чем с умным видом... У Миг-21, Миг-23, и позже Су-25. и других, называется заход с ближнего...
      NIKNN
      1. VovanFalcon Сегодня, 17:10
        Абсолютно согласен. В данном случае это заход по крутой глиссаде (что не факт, просто показано выравнивание на посадке), но не "афганский". автор переумничал, да ещё и с ошибками в субтитрах. Обычный "детский сад" в надежде на количество лайков! hi
        VovanFalcon
        1. askort154 Сегодня, 17:56
          VovanFalcon......В данном случае это заход по крутой глиссаде (что не факт, просто показано выравнивание на посадке), но не "афганский". автор переумничал, да ещё и с ошибками в субтитрах.


          Совершенно верно. Это называется "визуальный заход на посадку".
          "Афганский" совсем другой вариант, и на самом деле сложный, особенно с максимальным посадочным весом. yes
          askort154
    2. reservist Сегодня, 17:23
      к видео по Вашей ссылке


      добавлю еще одно, с видом из кабины Ил-76 ...
      reservist
    3. Кент0001 Сегодня, 17:30
      Этот маневр, по-моему, еще "воронкой" называли, именно из-за захода с виражом.
      Кент0001
  5. Старпер-М Сегодня, 17:06
    Наши пилоты всегда очень ценились в мире особенно там ,где есть риск..Это у нас в крови!
    Старпер-М
  6. Геркулесыч Сегодня, 17:16
    Там, в европе и сша нигде не у кого ничего не треснуло со страху? ?? lol Ведь Россия снова начала бедненьких натовцев запугивать до икоты! !! lol
    Геркулесыч
    1. DEZINTO Сегодня, 17:21
      Они озадаченны, обеспокоены, и взволнованны. Перманентно, всегда и постоянно. Даже если собака пукнет где-то на границе с Польшей...... laughing laughing
      DEZINTO
  7. ЦУС-ВВС Сегодня, 17:40
    радует что учат молодёжь не забывая традиции
    ЦУС-ВВС
  8. vodkinmotors1 Сегодня, 18:26
    Летуны и есть летуны!
    vodkinmotors1
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