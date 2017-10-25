Двадцать самолетов Ил-76 отработали "афганский заход" на аэродроме в Ульяновске

Экипажи двух полков ВТА совершили посадку в едином транспортном порядке на сокращенных интервалах с максимальным градиентом (углом) снижения. Так называемый афганский заход был разработан в годы (войны в - прим.) Афганистане и успешно применялся для исключения поражения самолета с земли средствами ПВО противника

Это одна из наиболее интенсивных методик выполнения взлета и посадки. В ходе учений есть определенные замечания, но могу ответственно сказать, что ВТА сегодня "на крыле". Наиболее отрадно, что в экипажах молодые летчики, которые полноценно летают вместе с опытными пилотами