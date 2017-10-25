Первый музей военной техники под открытым небом появится в Ставрополе

Дан старт реализации в городе еще одного масштабного социально-культурного проекта - музея бронетанковой техники под открытым небом. Экспозиция расположится рядом с открывшимся в сентябре историческим культурным музейным комплексом "Россия - моя история", где для нее будет подготовлена специальная площадка. В Ставрополь отслужившие срок боевые машины поступят из различных российских воинских частей

Это первый такой музей в Ставрополе. Какая именно техника будет представлена - нам пока неизвестно