19:22 25 октября

Первый музей военной техники под открытым небом появится в Ставрополе

Первый музей бронетанковой техники под открытым небом появится в городе Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Первый музей военной техники под открытым небом появится в Ставрополе


Дан старт реализации в городе еще одного масштабного социально-культурного проекта - музея бронетанковой техники под открытым небом. Экспозиция расположится рядом с открывшимся в сентябре историческим культурным музейным комплексом "Россия - моя история", где для нее будет подготовлена специальная площадка. В Ставрополь отслужившие срок боевые машины поступят из различных российских воинских частей
- говорится в сообщении.


Предполагается, что на площадке музея бронетанковой техники будут проводиться все городские, региональные и межрегиональные мероприятия юнармейского движения.

Как пояснили ТАСС в городской администрации, уже сейчас в различных регионах России происходит погрузка шести единиц техники, которые станут экспонатами нового музея.

Это первый такой музей в Ставрополе. Какая именно техника будет представлена - нам пока неизвестно
- отметил собеседник агентства.

Использованы фотографии: ТАСС, архив
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Комментарии 26

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  1. Teberii Сегодня, 16:42
    Патриотов одними картинками не воспитаешь.
    Teberii
    1. Старпер-М Сегодня, 17:04
      Побольше бы таких музеев ..Ведь очень много списанной техники, можно в каждом населенном пункте России устроить мини музеи , детвора была бы в восторге и воспитание будущих защитников России!
      Старпер-М
      1. Геркулесыч Сегодня, 17:20
        Старпер -М am Виталий hi сколько тебя, и в каких обличиях есть на сайте? ?? belay Ты явно сам себя клонировал!!! wassat
        Геркулесыч
        1. san4es Сегодня, 18:17
          Цитата: Геркулесыч
          Старпер -М am Виталий hi сколько тебя, и в каких обличиях есть на сайте?

          san4es
      2. ProkletyiPirat Сегодня, 17:21
        Детворе бы, попрыгать, полазить, да внутрь залезть(взрослым в принципе то же), а просто поглядеть можно и в интернете. Да одна WOTка патриотизм подняла больше чем все эти музеи вместе взятые. Взять ту же Кубинку, она нафиг никому ненужна была, а как только все начали играть так посещаемость в разы выросла. Так что музеи не для патриотизма, а для патриотов.
        ProkletyiPirat
      3. Orel Сегодня, 17:57
        Цитата: Старпер-М
        Побольше бы таких музеев ..Ведь очень много списанной техники, можно в каждом населенном пункте России устроить мини музеи , детвора была бы в восторге и воспитание будущих защитников России!


        В Верхней Пышме отличный музей есть. Даже морская техника представлена, плюс бронетанковая, авиационная, автомобильная, артиллерия. Так что милости просим всех желающих ;) Сотни образцов техники под открытым небом и под крышей. Даже техника союзников есть в экспозиции.
        Orel
    2. DenZ Сегодня, 17:25
      Цитата: Teberii
      Патриотов одними картинками не воспитаешь.

      Но именно с этого лучше всего начать.
      DenZ
  2. d1m1drol Сегодня, 16:57
    А что в Тольятти технический музей не считается? Там гектар военной техникой заставлен, начиная от зенитных орудий заканчивая подводной лодкой! Это ли не музей под открытым небом?!
    d1m1drol
    1. oldseaman1957 Сегодня, 17:13
      Цитата: d1m1drol
      Это ли не музей под открытым небом?!
      - Во Владивостоке, в Садгороде, музей под крышей и не малый. И там не только военная техника. Молодцы у нас мужики, стараются.
      oldseaman1957
      1. svp67 Сегодня, 17:19
        Цитата: oldseaman1957
        Молодцы у нас мужики, стараются

        Да уж...МС-1 герой боев за КВЖД и на берегах озера Хасан .... Очень редкая машина.
        svp67
      2. DenZ Сегодня, 17:30
        Цитата: oldseaman1957
        Во Владивостоке, в Садгороде, музей под крышей и не малый. И там не только военная техника. Молодцы у нас мужики, стараются.

        Молодцы, молодцы. Вы вот на это посмотрите - http://museum.elem.ru/ru/
        Такое должно быть в каждом регионе РФ
        DenZ
        1. svp67 Сегодня, 17:47
          Цитата: DenZ
          Такое должно быть в каждом регионе РФ

          Будете в Екатеринбурге, посетите его пригород - город Верхняя Пышма, будете очень удовлетворены...
          svp67
    2. Геркулесыч Сегодня, 17:22
      Владимир из Тольятти hi -вы бы фотки из музея выложили, а если есть возможность, ссылку дали, где можно технику посмотреть hi !!!
      Геркулесыч
    3. kirgiz58 Сегодня, 17:30
      Цитата: d1m1drol
      Это ли не музей под открытым небом?!

      Корявая формулировка подразумевает что он первый в Ставрополе, а не в стране. А так музеев, просто небольших площадок с военной техникой по стране не мало. И кстати, нигде они не пустуют. Ребятня вытирает передние лобовые листы и поручни до блеска.
      kirgiz58
  3. d1m1drol Сегодня, 17:01
    d1m1drol
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:23
      Владимир hi а еще фоток нету??? hi
      Геркулесыч
  4. AID.S Сегодня, 17:03
    Надо бы под Таганрогом, музей, экспонатов на шестьсот, с обученными экскурсоводами и прочими музейными сотрудниками и не обязательно под открытым небом.
    AID.S
  5. ватник Сегодня, 17:13
    Судя по сюжету от туда там вполне современные образцы оружия представлены -"Рысь" "Тигр" с ДУМ БТР-82
    ватник
    1. svp67 Сегодня, 17:17
      Цитата: ватник
      Судя по сюжету от туда там вполне современные образцы оружия представлены -"Рысь" "Тигр" с ДУМ БТР-82

      А судя по фото...еще и Т-80Б-1, БМП-1, ЗРК КУБ
      svp67
      1. Соломон Кейн Сегодня, 17:45
        На одной площадке будут собраны отслужившие срок боевые машины
        , которые в любой момент встать на защиту города , главное, чтобы татары в кабину не нас...
        не нагадили.... laughing
        Соломон Кейн
    2. kirgiz58 Сегодня, 17:34
      Цитата: ватник
      Судя по сюжету от туда там вполне современные образцы оружия представлены -"Рысь" "Тигр" с ДУМ БТР-82

      Эти образцы выставлены временно на территории будущего музея. Тем более что они из боевой группы.
      kirgiz58
      1. ватник Сегодня, 17:35
        Цитата: kirgiz58
        Эти образцы выставлены временно на территории будущего музея.

        Спасибо за уточнение а то я удивился новая техника и вдруг в музее причём не самом как говорится центральном.
        ватник
  6. Гардамир Сегодня, 17:19
    Заголовок не понял. Первый в стране? Или в Ставрополе мечтают ещё с десяток музеев открыть?
    Гардамир
  7. DEZINTO Сегодня, 17:24
    Т - 80, БМП 1, и ЗРК "БУК"

    Да Т-80 всё таки, я подумал Т-55, они похожи капец.
    DEZINTO
    1. kirgiz58 Сегодня, 17:35
      Цитата: DEZINTO
      Т - 55, БМП, и ЗРК "БУК"

      Т-55 выглядит несколько иначе. lol
      kirgiz58
  8. Orionvit Сегодня, 17:27
    Дело нужное и полезное, но стрёмное. Сфотографирует недоброжелатель боевую технику и выложит в сети "новые доказательства" агрессии России в Сирии, на Донбассе, в Прибалтике (нужное подчеркнуть), и вообще где угодно. lol Давеча смотрел в фейсбуке, очередные "новые доказательства" "причастности" России к сбитию Малазийского Боинга на Донбассе. Так и не понял, что они доказывают. Ловлю себя на мысли, может я тупой, в отличии от "продвинутых" украинских пользователей? laughing
    Orionvit
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