Первый музей военной техники под открытым небом появится в Ставрополе
Первый музей бронетанковой техники под открытым небом появится в городе Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Предполагается, что на площадке музея бронетанковой техники будут проводиться все городские, региональные и межрегиональные мероприятия юнармейского движения.
Как пояснили ТАСС в городской администрации, уже сейчас в различных регионах России происходит погрузка шести единиц техники, которые станут экспонатами нового музея.
Дан старт реализации в городе еще одного масштабного социально-культурного проекта - музея бронетанковой техники под открытым небом. Экспозиция расположится рядом с открывшимся в сентябре историческим культурным музейным комплексом "Россия - моя история", где для нее будет подготовлена специальная площадка. В Ставрополь отслужившие срок боевые машины поступят из различных российских воинских частей- говорится в сообщении.
Предполагается, что на площадке музея бронетанковой техники будут проводиться все городские, региональные и межрегиональные мероприятия юнармейского движения.
Как пояснили ТАСС в городской администрации, уже сейчас в различных регионах России происходит погрузка шести единиц техники, которые станут экспонатами нового музея.
Это первый такой музей в Ставрополе. Какая именно техника будет представлена - нам пока неизвестно- отметил собеседник агентства.
Использованы фотографии: ТАСС, архив
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