Американский генерал предлагает перенести войну в космос

Война в классическом виде, о которой мы много говорим и пишем, у большинства американских военных энтузиазма не вызывает. Не потому, что у США нет возможности победить в такой войне. Наоборот, американцы уверены, что у противника шансы на победу минимальны.Но американские военные прекрасно понимают собственные недостатки и недостатки собственной армии. Одним из таких недостатков уже много десятилетий является уважение к техническому оснащению армии. У американского солдата всегда должно быть всё самое лучшее. Винтовка, которая сама попадает в противника. Танк, который является неприступной крепостью. Самолет, который недосягаем для средств ПВО и самолетов противника. Появление у противника оружия или техники, сравнимых с американскими, делает солдата почти небоеспособным.Такой подход к армии в США родился не вчера. Вспомните эпизод из знаменитого фильма "Семнадцать мгновений весны". Когда Штирлиц разговаривает с генералом вермахта об американских бомбардировках Дрездена. Именно в уста немецкого генерала Семенов вложил фразу о пагубности для американцев любви к технике. Вспомните начало работы наших ВКС в Сирии. Сколько грязи было вылито на "ржавую советскую технику" и солдат, "которые только и умеют, что пить водку и плясать русскую". И как быстро эти разговоры прекратились. Практически мгновенно, после первого же применения русского оружия.Вчера в США (по американскому времени 23 октября) в Балтиморе проходила ежегодная конференция MilCom, организованная AFCEA. Основной темой конференции стала тема усиления противостояния в области кибероружия. И в частности, опасности для американцев в связи с увеличением возможностей вероятного противника в противостоянии с американскими системами связи, обнаружения и наведения.С основным докладом выступил бригадный генерал Деннис Кралл, один из руководителей корпуса морской пехоты США. Чем же так озабочен руководитель С4 и IT-директор морских пехотинцев?Прежде всего, по мнению американцев, сегодня уже нельзя гарантированно использовать многочисленные системы США для контроля за противником. Воздушное пространство многих государств защищено настолько, что действие таких систем уже невозможно. А в период ведения боевых действий, как это показала, в частности, операция в Сирии и Ираке, такие системы попросту блокируются и уничтожаются средствами РЭБ.Когда-то американцы для использования высокоточного оружия и систем наведения создали космическую GPS. Систему стали использовать и для ориентирования на местности. Сегодня с помощью спутников GPS вы можете ориентироваться практически в любой точке Земли.Однако разработчики системы все чаще замечают сбои работы спутников. Всё больше и больше появляется "белых пятен" на карте. А это означает, что противник научился блокировать "глаза" спутников. Теперь нельзя уже полностью полагаться на данные GPS.В принципе, то, о чем говорит генерал, известно. Принципы работы таких систем изучены, а значит, созданы и системы противодействия. Причем такие системы созданы независимо друг от друга сразу в нескольких странах. В том числе и в России.Что же нового предлагается? Общие фразы и тезисы нас вряд ли интересуют.Прежде всего Кралл предлагает перенести акцент работы систем. В американской, как и в российской, армии большинство систем создаются для защиты собственного "неба". Прикрывают собственную страну, собственную армию, собственный дом, если хотите. Генерал морпехов говорит о необходимости переноса основных усилий во "вражеское небо".Естественно, возникает вопрос о технических возможностях такого воздействия. Действительно, расставить системы РЭБ на вражеской территории проблематично. Использовать старый способ подрыва каких-либо боеприпасов, которые нарушают работу систем тоже. Такие боеприпасы воздействуют одинаково на все системы. В том числе и собственные.Вот теперь мы приходим действительно к интересному решению. Точнее, к предложенному Деннисом Краллом направлению работы специалистов по таким системам."Самый опасный способ спуфинга — это иметь устройство, которое, как представляется, работает отлично, но информация, которую он предназначен для вас, ошибочна". "Это следующий уровень игры, и большинство из них сделано прямо сейчас через РФ. Но наши противники нашли способы сделать это через космический сегмент — очень опасно..."Как вы поняли, американцы предлагают создавать не системы, блокирующие работу систем наведения, а системы следующего поколения. Кротов, которые будут влезать в мозг противника и контролировать выдаваемую информацию.Представляете урон, который смогут нанести такие системы не только при применении высокоточного оружия, а даже при простых передвижениях частей и подразделений? Как системы связи будут искажать данные разведки. Как навигаторы будут уводить части из зоны боевых действий...Применение таких систем будет означать полную потерю контроля за войсками со стороны штабов. Конечно, можно вернуться к старому доброму телефону. Теоретически. А практически? В современной войне? При современных скоростях и современном оружии!Пока, судя по докладу генерала Кралла, таких систем у американцев нет. Картинка нарисована всего лишь для того, чтобы презентовать создание Новой информационной группы морской экспедиции (MEF). Но работы ведутся.Но это вовсе не означает отсутствие каких-либо наработок и прорывных технологий. Согласитесь, американцы не зря кричат о хакерских атаках, которые они отражают ежедневно. Даже отбросив часть сообщений как обыкновенную дезу, мы можем констатировать успехи американцев в деле противодействия хакерам. Как, впрочем, и наши успехи тоже.Поэтому, как мне кажется, уже сегодня необходимо продумать ответ. А может, вопрос?..