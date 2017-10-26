Варшава, покайся

Господин директор, появился туман. В данный момент, в этих условиях, которые сейчас есть, мы не сможем сесть. Попробуем подойти, сделаем один заход, но скорее всего, ничего из этого не выйдет. Так что спросите, пожалуйста (у шефа), что будем делать.

Сообщите о текущей высоте.

Момент взрыва был идентифицирован - мы нашли его в записи одного из самописцев. Мы занимаемся сейчас его анализом и исключением всех других интерпретаций этой электронной записи.

10 апреля 2010 года. Эту дату считают наиболее трагической в своей новой истории граждане Польши. Справедливо считают. Ведь речь идёт о гибели практически всей польской политической и военной верхушки – близ аэродрома «Смоленск-Северный», когда Ту-154 потерпел крушение, допустив контакт с деревом при снижении в условиях слабой видимости. В общей сложности на борту находились 96 человек, включая 88 представителей полиэлит Польского государства.В связи с последними сводками из Польши не будет лишним вернуться к подробностям той страшной трагедии.В списке погибших помимо тогдашнего главы государства Леха Качиньского с его супругой Марией такие лица как глава Нацбанка Польши Славомир Скшипек, командующий ВВС генерал Анждей Бласик, командующий ВМФ вице-адмирал Анджей Карвета, командующий сухопутными войсками Тадеуш Бук, начальник Генштаба Войска Польского Франтишек Гонгор, оперативный командующий ВС Польши Бронислав Квитковский, руководитель польской спецслужбы Александр Щигло, командующий специальными войсками Польши Влодзимеж Потасиньский.Действительно, трагедия. В нелепой авиакатастрофе, которой точно могло не случиться, погибла фактически вся польская элита: как военно-политическая, так и экономическая.В чём нелепость? О... на самом деле нелепость не одна, а их, как часто бывает в трагических случаях, целый набор. Расшифровка записей бортовых самописцев и результаты анализов фрагментов лайнера и останков тел погибших эти нелепости преподнесли, что называется, как на ладони.Несколько важных фактов:За 15 минут до катастрофы, командир воздушного судна капитан Аркадиуш Протасюк, фактически нарушая свод действий КВС, решил «посовещаться» с заведующим протоколом МИД Польши, директором диппротокола Мариушем Казаной:Опытный лётчик, с налётом часов свыше 3,5 тыс, из которых почти 500 часов в качестве КВС на этом же Ту-154, спрашивает через протокольщика МИД «у шефа», как ему поступать дальше... Это уже нонсенс, который, по сути, демонстрирует тотальное пренебрежение со стороны «главного пассажира» к опыту и профессионализму капитана ВВС Польши.Мог ли 35-летний капитан действовать согласно букве устава, а не согласно настрою президента? Мог, но психология оказалась сильнее устава. Дело в том, что на Протасюка давил не столько президент Качиньский как таковой, сколько эпизод августа 2008 года, когда другой КВС не стал выполнять приказ президента. Речь идёт о Гжегоже Петручуке, который был отстранён от работы в лётном отряде особой важности фактически за то, что в 2008 спас жизнь всё того же Леха Качиньского. Тогда Качиньский потребовал от лётчика сажать самолёт в столице Грузии, но Петручук, хорошо зная о боевых действиях в этой стране, отправил «шефа в игнор» и повёл самолёт к азербайджанскому аэропорту Гянджа. Вторым пилотом тогда и был Протасюк.С 2008 года ему явно не давала покоя мысль о том, что ослушаться «шефа» нельзя, что есть устав пилота президентского лайнера, а есть президентский гнев, который может вылиться в потерю работы. О том, что президентский гнев стоит куда меньше человеческой жизни, капитан Протасюк, конечно же, не думал.Другой факт.Диспетчер аэродрома «Смоленск-Северный» (после многократных попыток добиться от лётчиков увода самолёта на запасной аэродром в связи с резким ухудшением погодных условий):Ответ о текущей высоте от лётчиков на диспетчерский пункт поступил лишь через несколько минут после запроса. И это при учёте того, что самолёт уже пытался заходить на посадку. Экипаж, подведя самолёт на расстояние примерно 2,5 км от торца взлётно-посадочной полосы, сообщил диспетчеру о высоте борта. После этого, за 19 с до касания дерева крылом Ту-154, диспетчер передал экипажу, что авилайнер находится на глиссаде. Далее действия КВС Протасюка вызывают очередные вопросы. Один из главных вопросов: для чего лётчику понадобилось выводить самолёт на снижение с вертикальной скоростью до 9 м/с, хотя обычно в этих случаях вертикальное снижение идёт на скорости на более 4-5 м/с. Самолёт шёл ниже глиссады. И ведь эти действия не вызвали вопрос у других членов экипажа.Далее срабатывает система оповещения об опасном сближении с землёй (TAWS). Второй пилот (майор Роберт Гживна) благим матом «призывает» срочно прекратить снижение, как того требует и электроника. Того же требует «вышка» в Смоленске с очередным призывом либо к уходу на запасной аэродром, либо на второй круг.Интересный факт: в момент столкновения крыла самолёта с деревом авиалайнер уже «просел» ниже уровня торца ВПП, до которой оставалось ещё более километра. Дело в том, что лайнер шёл в овраг, поросший деревьями. При этом КВС дёрнул штурвал настолько резко, что угол атаки оказался запредельным. Говорит это о том, что даже если бы на пути Ту-154 не оказалась злополучная берёза, то самолёт всё равно упал бы на землю в результате сваливания, причём упал бы ещё быстрее (овраг продлил полёт на пару секунд).Повторные призывы смоленского диспетчера ни к чему не привели, так как самолёт уже разрушался. Его, в результате удара и действий экипажа с попыткой поднять нос, развернуло на такой угол, при котором самолёт продолжил «прорубать» смертельную просеку в лесополосе фактически полубоком. Комиссия зафиксировала угол разворота более 110 градусов.А в момент последних минут жизни всех тех, кто находился на борту самолёта, в кабине пилотов ещё и потягивал пивко генерал Бласик, который, видимо, решил своим личным присутствием продемонстрировать экипажу решимость «шефа» садиться здесь и сейчас. Уж так не хотел тянуть с мемориальной акцией в Катыни, что сам стал частью обновлённого мемориала, за которым в России, кстати, следят куда лучше, чем за многими собственными мемориалами и памятниками архитектуры.Это всё к тому, что польская пресса с подачи министра обороны Антони Мацеревича решила не только поощрить ковыряние в могилах (а эксгумацию останков президента уже проводили, но тихо останки закопали обратно), но и выставить саму себя в качестве посмешища с заявлениями о якобы «вырезанном фрагменте взрыва на борту».Это от Мацеревича:Отмечается, что «взрыв» длился аж 4,5 секунды. При этом так и не публикуется данных о том, из какого же «участка» плёнки самописца запись «вырезали». А нет по объективным причинам. Ведь если назвать точное время, то можно легко определить махинацию. Хотя это даже не махинация. Это банальная упоротость, которая всплывает на поверхность в любом случае.Тому, кто «взрыв» по мнению Мацеревича, устроил, можно присваивать наивысший уровень расчётливости и хладнокровия. «Подорвать» Ту-154, дождавшись того, когда самолёт долетит до Смоленска, когда туман станет погуще, когда начнётся радиоэфир с «высшой». «Подорвать» так, чтобы самолёт ушёл от посадочной линии в сторону лесополосы, где «замести следы» с помощью оврага с берёзой... «Подорвать» так, что после «взрыва» никто не получил никаких повреждений от «взрывного устройства», зато от столкновения самолёта с деревом – сколько угодно. «Подорвать» так, что на борту этого никто не заметил, и так, чтобы КВС сам перевёл лайнер в снижение с двукратной вертикальной скоростью, да ещё и ни у кого в кабине пилотов это не вызвало нареканий.В общем, ситуация с польскими заявлениями о причинах крушения выглядит так, будто бы Мацеревич упорно хочет выйти, что называется, на «самих себя». Польша сама убила своего президента?.. Ну, тогда призыв к Варшаве может быть только один: Покайся...