Белоруссия заключила контракт с "Алмаз-Антей" на поставку "Тор-М2"

Двадцать пятого октября в командовании ВВС и войск ПВО между министерством обороны Белоруссии и АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" заключен контракт на поставку очередной батареи зенитного ракетного комплекса "Тор-М2

Поступление на вооружение новой зенитной ракетной техники ПВО позволило расширить боевые возможности ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии по противовоздушной обороне