19:22 25 октября

Белоруссия заключила контракт с "Алмаз-Антей" на поставку "Тор-М2"

Министерство обороны Белоруссии и концерн "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку очередной батареи зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", сообщила в среду пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

Двадцать пятого октября в командовании ВВС и войск ПВО между министерством обороны Белоруссии и АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" заключен контракт на поставку очередной батареи зенитного ракетного комплекса "Тор-М2
— говорится в сообщении.

Белоруссия заключила контракт с "Алмаз-Антей" на поставку "Тор-М2"



Подчеркивается, что новое вооружение республика получит в рамках реализации договора между Российской Федерацией и Белоруссией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года.

В сообщении отмечается, что первые батареи зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" поступили на вооружение 120-й зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО в 2011 и 2012 годах. В начале 2014 года в 120 зенитной ракетной бригады был сформирован зенитный ракетный дивизион "Тор-М2" в составе трех батарей. В конце минувшего года данный зенитный ракетный комплекс поступил на вооружение 740‑й зенитной ракетной бригады.

Поступление на вооружение новой зенитной ракетной техники ПВО позволило расширить боевые возможности ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии по противовоздушной обороне
— говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" является эффективным средством поражения самолетов, вертолетов, аэродинамических беспилотных летательных аппаратов, управляемых ракет и других элементов высокоточного оружия, летящих на средних, малых и предельно малых высотах, в сложной воздушной и помеховой обстановке. Отличительными особенностями "Тор-М2" являются высокая маневренность, мобильность, малое время реакции, автоматизация боевой работы, эффективность стрельбы по широкому классу целей, передает РИА Новости

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 16

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  1. Partyzan Сегодня, 18:44
    Поступление на вооружение новой зенитной ракетной техники ПВО позволило расширить боевые возможности ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии по противовоздушной обороне
    ай молодца good
    Partyzan
    1. Геркулесыч Сегодня, 18:48
      Товарищ Партизан hi -может быть вы дополните статью -как и на каких условиях купили, или взяли в аренду с правом выкупа, или просто Россия подарила? ?? hi
      Геркулесыч
      1. Partyzan Сегодня, 18:57
        Цитата: Геркулесыч
        Министерство обороны Белоруссии и концерн "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку очередной батареи зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", сообщила в среду пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

        дополняю - про договор здесь написано, а вот и дополнение
        Беларусь в этом году активно покупает вооружения, в основном в России. В июне был подписан контракт на поставку истребителей Су-30СМ. Наша страна начнет их получать в следующем году.
        Министр обороны Андрей Равков также анонсировал приобретение пятой батареи зенитно-ракетных комплексов Тор-М2.
        Partyzan
      2. Рязанец87 Сегодня, 19:00
        Хотите отвечу?
        "По состоянию на второе октября 2017 года сумма задолженности Республики Белоруссия по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией, составила 6,2 миллиарда долларов и 59,9 миллиардов рублей (общий эквивалент 6,5 миллиарда долларов). Просроченных обязательств у Белоруссии не имеется....Общая сумма выделенных Минску средств превышает $15 млрд."
        РИА Новости https://ria.ru/economy/20171025/1507499914.html
        Насчет отсутствия просрочки - замечательно, если бы не одно но:
        "...В конце августа сообщалось, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев одобрил предоставление Белоруссии государственного кредита в 700 миллионов долларов. Эти средства, предоставляющиеся в российских рублях, будут направлены Минску «в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений» для погашения ранее выданных Россией кредитов."
        https://newizv.ru/news/economy/25-10-2017/dolg-be
        lorussii-pered-rossiey-dostig-6-5-mlrd
        Вот такая арифметика и белорусское "экономическое чудо" (которое в последнее время трещит по швам).
        Что они могут купить, если берут кредиты у кредитора для погашения своего же долга?
        Максимум - дать немного российских денег обратно.
        Рязанец87
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:04
          Цитата: Рязанец87
          Просроченных обязательств у Белоруссии не имеется...

          Этим всё сказано! Белоруссия отдаёт кредиты в срок, а как она это делает - это её дело! Кому, как не нам помогать братскому народу!
          СРЦ П-15
        2. Старпер-М Сегодня, 19:11
          Цитата: Рязанец87
          "По состоянию на второе октября 2017 года сумма задолженности Республики Белоруссия по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией, составила 6,2 миллиарда долларов и 59,9 миллиардов рублей

          Опять заныли , в википендии скачали?
          Понятие задолженности, очень относительно....А Белоруссия ,единственная страна (из бывших ) которая держалась стойко ,после развала СССР и много чего сохранила ! Батьку уважаю за это .. hi И огромный поклон ему , что он всем это доказал ..
          Он именно за народ свой ..(без всяких но и компроматов.)
          За Белоруссию ! Спасибо вам за все браты hi drinks
          Старпер-М
        3. Partyzan Сегодня, 19:19
          и вам задолжали - или зеленая скользкая пришла ?
          Partyzan
    2. Комментарий был удален.
    3. Старпер-М Сегодня, 18:58
      Явно итог учений (хотя ,это уже не главное) ..Ну браты белоруссы держите оборону! Сейчас опять на Батьку всех "собак" запад спустит..Вместе МЫ сила!
      Старпер-М
      1. Partyzan Сегодня, 19:02
        Цитата: Старпер-М
        Явно итог учений (хотя ,это уже не главное) ..Ну браты белоруссы держите оборону! Сейчас опять на Батьку всех "собак" запад спустит..Вместе МЫ сила!

        Все поступившие на вооружение белорусской армии ЗРК «Тор-М2» подтвердили свою боевую эффективность на полигонах Белоруссии и Российской Федерации, говорится в сообщении.
        вы правы - как то так hi
        Partyzan
  2. Mavrikiy Сегодня, 18:45
    Это хорошо. АБатька от прилива родственных чувств на Руину их не отгонит? А то Боинги там так и снуют.
    Mavrikiy
    1. 210окв Сегодня, 18:47
      Будем надеяться что нет..Я думаю он знает чем это может кончится.
      Цитата: Mavrikiy
      Это хорошо. АБатька от прилива родственных чувств на Руину их не отгонит? А то Боинги там так и снуют.
      210окв
      1. Рязанец87 Сегодня, 19:03
        А чем, если не секрет? Солярку для ВСУ через Беларусь гнали и ничего. Причем российские же поставщики.
        Рязанец87
    2. Partyzan Сегодня, 18:59
      Цитата: Mavrikiy
      Это хорошо. АБатька от прилива родственных чувств на Руину их не отгонит?

      батька укропам сказал - трактора пожалуйста, но за деньги feel
      Partyzan
  3. 210окв Сегодня, 18:45
    Никто в накладе не остался.И МЗКТ работой обеспечили и наших..И воздушное пространство будет прикрыто.
    210окв
  4. правдивый Сегодня, 19:01
    Не Белоруссия, а Беларусь.
    Республика Беларусь.
    правдивый
    1. 30 вис Сегодня, 19:06
      Белая Русь ...Русь !
      30 вис
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