Яков Кедми рассказал, о чем договаривался Сергей Шойгу в Израиле Сегодня, 19:04 Что осталось за кулисами "парадной" части визита в Израиль российского министра обороны Сергея Шойгу? 0 Яков Кедми рассказал, чем закончится удар по Северной Корее Генерал Дуглас. Небо Мадрида Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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