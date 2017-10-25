19:26 25 октября

Яков Кедми рассказал, о чем договаривался Сергей Шойгу в Израиле

Что осталось за кулисами "парадной" части визита в Израиль российского министра обороны Сергея ‎Шойгу?




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня