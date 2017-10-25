Константин Сёмин: Собчак-президент - забавная шутка или опасная игра?

Основатель НТВ и один из сотрудников штаба Бориса Ельцина в 1996 году Игорь Малашенко возглавит предвыборную кампанию Ксении Собчак. Его фигура была согласована с ключевыми спонсорами ее кампании, полагают политологи. Сегодня Собчак впервые за несколько лет появится на федеральном ТВ, где примет участие в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Ранее в интервью Юрию Дудю она назвала первые три решения на посту президента России. Комментирует публицист, телеведущий, лидер проекта "Последний звонок" Константин Сёмин.