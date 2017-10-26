Изделие «Багульник»: неизвестный компонент ПВО



ЗРК "Сосна" - главный результат ОКР "Багульник"



Оптико-электронные средства "Сосны"



Боевая машина на полигоне

По материалам сайтов:

https://tvzvezda.ru/

http://arms-expo.ru/

http://old.redstar.ru/

http://russianarms.ru/

https://vpk.name/

Развитие и модернизация вооруженных сил подразумевают создание новых образцов оружия и техники разных классов. В последние годы особое внимание уделяется развитию противовоздушной обороны, благодаря чему были разработаны и приняты на вооружение несколько новых образцов. Одной из новинок последнего времени стал зенитный ракетный комплекс «Багульник». О его принятии на вооружение было объявлено в начале октября.7 октября заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал представителям прессы о последних достижениях в области перевооружения армии. По его словам, за последние пять лет на вооружение было принято 137 новых образцов оружия и техники. Среди новейших разработок присутствуют и средства ПВО. Одними из главных новинок в этой области стали зенитные ракетные комплексы «Стрела-10МН» и «Багульник». При этом представитель военного ведомства не стал уточнять количество заказанной и поставленной техники этих типов.По известным причинам, армия и промышленность далеко не всегда публикуют полную информацию о новых разработках, но часть любопытных сведений все же становится достоянием общественности. Характерным исключением из такого негласного правила стал проект зенитного ракетного комплекса «Багульник». Первые сведения о существовании этого проекта были опубликованы много лет назад, но подробные данные технического и иного характера в дальнейшем почти не публиковались. Впрочем, к настоящему времени удалось составить достаточно подробную картину.Из-за дефицита информации специалистам и любителям техники приходилось полагаться на различные отрывочные сведения и оценки. Как следствие, существовавшая ранее картина являлась далеко не полной, а также имела массу белых пятен. Более того, на данный момент официальная информация о проекте «Багульник» ограничена всего несколькими фактами: известно о его существовании, о преемственности с существующими образцами, о некоторых характеристиках, а также о недавнем принятии готовой техники на вооружение. Тем не менее, попробуем рассмотреть доступные сведения и попытаемся сделать некоторые выводы.Первые упоминания об опытно-конструкторской работе под шифром «Багульник» относятся ко второй половине прошлого десятилетия. Еще в 2007 году в прессе указывалось наличие нового проекта под названием «Багульник», при помощи которого предполагалось обеспечить перевооружение войсковой ПВО. По данным того времени, этот ЗРК рассматривался в качестве замены для существующих систем «Стрела-10». Высказывались предположения о технических и боевых характеристиках комплекса.Также утверждалось, что «Багульник» будет принят на вооружение уже в 2008 году. Дополнять эту систему в полковом звене должен был переносной ракетный комплекс «Верба». Как стало ясно позже, эти прогнозы не оправдали себя. И «Верба», и «Багульник» были приняты на вооружение лишь в последние годы – с заметным опозданием относительно даты, называвшейся десять лет назад.В 2007 году газета «Красная звезда» огласила важную информацию о новом проекте. По ее данным, в рамках проекта «Багульник» был разработан новый стрельбовой модуль с индексом ГРАУ 9П337. Это изделие предназначалось для использования в составе зенитного ракетного комплекса с шифром «Сосна». При этом, как следовало из опубликованной статьи, к этому времени на предприятии «Туламашзавод» был построен опытный образец модуля.Позже появились некоторые подробности организационного и технического характера, изрядно дополнившие имеющуюся картину. В 2008 году в рамках одной из военно-научных конференций министерства обороны генерал-полковник Николай Фролов, в то время командовавший войсковой ПВО, огласил перспективы развития зенитных систем. По его словам, в обозримом будущем следовало провести двухэтапную модернизацию существующего ЗРК «Стрела-10М3».Конечным результатом нового проекта должен был стать зенитный комплекс под названием «Багульник», оснащенный лазерной системой наведения управляемой ракетой. Имея новую систему управления, такой ЗРК должен был осуществлять перехват различных воздушных целей, в том числе авиационных средств поражения. Для поиска целей следовало использовать пассивную инфракрасную станцию кругового обзора, для поражения – малогабаритную управляемую ракету. Также были определены желаемые параметры зоны поражения: 14 км по радиусу и 9 км по высоте.В течение нескольких следующих лет перспективный зенитный комплекс «Багульник» в официальных сообщениях не упоминался. При этом время от времени появлялись те или иные сведения или оценки. Как утверждалось, новая информация просачивалась по неофициальным каналам. Кроме того, имеющиеся сведения об этом проекте и других современных разработках служили основой для новых выводов.Сведения о создании комплекса «Багульник» путем двухэтапной модернизации существующего ЗРК «Стрела-10М3» привели к появлению предположения о разработчике проекта. Считается, что комплекс нового типа должен был создаваться московским Конструкторским бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана. Следует отметить, что в официальных материалах и сообщениях этого предприятия проект «Багульник» не упоминался.На протяжении последних лет перспективный ЗРК с шифром «Багульник» неоднократно становился темой обсуждений, и общественность совместными усилиями смогла сформировать наиболее логичный технической облик этого образца. Впрочем, проверить эти предположения до определенного времени не удавалось.Сведения десятилетней давности о создании стрельбового модуля 9П337 раскрывают суть нового проекта. Из них следует, что под шифром «Багульник» скрывается не полноценный зенитный комплекс, но лишь один из его элементов. Все изделие в сборе, в свою очередь, носит название «Сосна». Этот комплекс появился не так давно, но уже успел получить определенную известность. Кроме того, как недавно напомнило руководство Минобороны, он должен попасть в войска.Еще в 2007 году появилась информация о разработке в рамках ОКР «Багульник» стрельбового модуля с индексом 9П337. Облик этого изделия долгое время оставался неизвестным, хотя и были основания считать, что он мог быть похожим на модули существующих ЗРК. К настоящему времени промышленность и военные раскрыли облик комплекса «Сосна», что позволяет внимательно рассмотреть отдельные его элементы.Стрельбовой модуль 9П337 для ЗРК «Сосна» выполнен в виде башенки сложной формы, монтируемой на погон корпуса машины-носителя. В передней части корпуса модуля имеются средства для монтажа крупного блока оптико-электронной аппаратуры. Ее предлагается использовать для поиска целей и наведения ракет. В походном положении оптика прикрывается подвижными крышками.По бокам башни монтируются две пусковые установки, каждая из которых оснащена креплениями для шести транспортно-пусковых контейнеров с ракетами. Такие установки имеют собственные приводы вертикальной наводки. Предварительное наведение в горизонтальной плоскости производится поворотом всей башни.В первых сообщениях о боевом модуле 9П337 «Багульник» упоминалась совместимость этого изделия с зенитными управляемыми ракетами 9М337. Вскоре специалисты и любители техники получили возможность определить перспективы такого изделия, принимая во внимание известные сведения о нем. Было известно, что эта ракета разрабатывалась для ЗРК «Сосна», однако старт такого проекта изначально был связан с программой модернизации ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска».Согласно последним данным, зенитный комплекс «Сосна» использует ракеты иного типа. Для поражения целей предлагается использовать изделия 9М340, в определенной мере напоминающие предыдущие 9М337. При схожих габаритах и массе новые ракеты «Сосны» / «Багульника» используют тот же принцип наведения. Управление летящей ракетой осуществляется лазерным лучом, посылаемым блоком оптики машины-носителя. Приемные устройства находятся в хвосте ракеты, что защищает управляющий канал от радиоэлектронного или оптического подавления.Применяя ракеты 9М340, комплекс «Сосна» может поражать цели на максимальной дальности 10 км и высотах до 5 км. Максимальная скорость цели – 900 км/ч. При этом реальные показатели дальности и высотности, а также конфигурация защищаемого пространства зависят от различных факторов, прежде всего от типа цели. Так, низкоскоростные цели можно эффективно перехватывать во всем диапазоне допустимых дальностей и высот.По известным данным, оптико-электронные системы ЗРК «Сосна» пригодны для ведения наблюдения в любых метеоусловиях и в любое время суток. При благоприятных условиях они способны найти воздушную цель на дистанции до 30 км – далеко за пределами зоны поражения. В случае авиационных средств поражения и иных сложных малогабаритных целей дальность обнаружения сокращается до 8-10 км. Найденный объект может быть взят на автосопровождение с последующим пуском ракеты. Примененная система наведения требует сопровождать цель вплоть до момента попадания в цель.Интересной возможностью системы «Сосна» является возможность работы по наземным целям. При помощи управления с использованием лазерного луча ракета может быть направлена на танк, иную боевую машину или какое-либо сооружение. Эффективность зенитной ракеты в такой роли прямо зависит от типа цели и использованной боевой части. Этот режим не является основным, но в определенной мере повышает потенциал зенитного комплекса.Летом 2013 года промышленность построила и представила опытный образец нового ЗРК «Сосна». Первый показ этой машины состоялся в ходе военно-научной конференции, посвященной развитию противовоздушной обороны сухопутных войск. В дальнейшем сообщалось, что в 2014 году опытная техника успешно справилась с предварительными испытаниями. Примерно через год начался новый этап проверок. Несколько месяцев назад прототип «Сосны» отправился на государственные испытания, которые планировалось завершить не позднее 2018 года.Еще в начале 2016 года отечественная пресса сообщала о скором принятии комплекса «Сосна» на вооружение сухопутных войск. Согласно последним данным, оглашенным руководством военного ведомства несколько недель назад, подобный вопрос уже решен. Система «Сосна» либо уже поступает в войска, либо начнет поставляться в самом ближайшем будущем. Подписан ли приказ о принятии ЗРК на вооружение – пока не уточнялось.Развитие противовоздушной обороны сухопутных войск идет по нескольким основным путям. Один из них предусматривает использование исключительно оптико-электронных систем в сочетании с лазерными средствами управления ракетой. Новая аппаратура создавалась вместе со стрельбовым модулем «Багульник», а боевая машина в целом получила обозначение «Сосна». Использование разных названий в свое время приводило к путанице и определенным затруднениям, но позже было установлено реальное положение дел. Теперь же вооруженные силы смогут использовать все преимущества, заложенные в новых проектах «Багульник» и «Сосна».