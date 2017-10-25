"Украинский нацбат "Донбасс" призвали покинуть "АТО" и двинуться на Киев"

Люди - мудрые!



Прочитал сегодня сообщение, что "бойцы батальона Донбасс" проводят пресс-конференцию "против протестующих возле ВР".

Мы с боевыми побратимами уже привыкли, что как только мы начинаем какое-то доброе дело, то сразу начинается ЭТО). Выходят несколько человек и рассказывают "всю правду о Семенченко". Я шпион, "завел всех в котлы", "трус, негодяй, ранен в задницу, все украл и везде убежал". Попадается также жемчуг я, и комбатом-то не был, так, попиариться пришел...



Это было:

1) Осенью 14, когда мы требовали расследования по Иловайске и выступали против минских договорняков.

2) Зимой 14, когда мы блокировали конвои Ахметова и добились возвращения почти 100 наших пленных.

3) Зимой 15, когда мы требовали расследования по Дебальцево.

4) Осенью 15, когда мы требовали остановить "демилитаризацию" Широкино.

5) В 16 и 17-м, во время Криворожских событий, митингов с требованиями суда по Иловайску, блокады торговли с оккупантами и прочее, прочее, прочее))



В последнее время круг "негодяев, воров и предателей" расширился с одного Семенченко на "наёмников Семенченко" (в лице моих боевых товарищей). Я обычно не реагирую на это. И сегодня не буду. Просто напомню, за что мы все стоим. Мирно и без оружия:

Долой олигархов от власти, наказать предателей, установить новые правила, и чтобы Закон был один для всех.



Всё остальное: закон об импичменте, снятие неприкосновенности, антикоррупционные суды - только инструменты для достижения этих целей. И конечно же мы "трусы, мошенники и проплаченные агенты Кремля". Ведь именно им нужно, чтобы мы этого добивались)

И мы добьёмся этого. А люди - они мудрые. Уверен, что разберутся во всём сами.

Полковник ВСУ Вячеслав Власенко сегодня заявил о том, что митингующие у здания Верховной рады Украины радикалы направили обращения к боевикам так называемого добровольческого батальона «Донбасс». В обращении говорится о том, что «побратимы» из нацбата должны покинуть «зону АТО» и отправиться в Киев.По словам полковника Власенко, «имеет место провокация с целью склонения военнослужащих к дезертирству с занимаемых позиций».Командир нацбата «Донбасс» Семён Семенченко, одновременно являющийся ещё и депутатом Верховной рады Украины, ранее заявлял, что «на провокации поддаваться не намерен, потому что побратимы уже под Радой», и тут же добавлял, что «режиму Порошенко осталось недолго». По словам Семенченко, Порошенко сместят с президентского поста до конца этого года.Сегодня в Фейсбуке «комбат-депутат» пишет следующее: