22:38 25 октября

Украинский нацбат "Донбасс" призвали покинуть "АТО" и двинуться на Киев

Полковник ВСУ Вячеслав Власенко сегодня заявил о том, что митингующие у здания Верховной рады Украины радикалы направили обращения к боевикам так называемого добровольческого батальона «Донбасс». В обращении говорится о том, что «побратимы» из нацбата должны покинуть «зону АТО» и отправиться в Киев.

По словам полковника Власенко, «имеет место провокация с целью склонения военнослужащих к дезертирству с занимаемых позиций».

Командир нацбата «Донбасс» Семён Семенченко, одновременно являющийся ещё и депутатом Верховной рады Украины, ранее заявлял, что «на провокации поддаваться не намерен, потому что побратимы уже под Радой», и тут же добавлял, что «режиму Порошенко осталось недолго». По словам Семенченко, Порошенко сместят с президентского поста до конца этого года.


Украинский нацбат "Донбасс" призвали покинуть "АТО" и двинуться на Киев


Сегодня в Фейсбуке «комбат-депутат» пишет следующее:

Люди - мудрые!

Прочитал сегодня сообщение, что "бойцы батальона Донбасс" проводят пресс-конференцию "против протестующих возле ВР".
Мы с боевыми побратимами уже привыкли, что как только мы начинаем какое-то доброе дело, то сразу начинается ЭТО). Выходят несколько человек и рассказывают "всю правду о Семенченко". Я шпион, "завел всех в котлы", "трус, негодяй, ранен в задницу, все украл и везде убежал". Попадается также жемчуг я, и комбатом-то не был, так, попиариться пришел...

Это было:
1) Осенью 14, когда мы требовали расследования по Иловайске и выступали против минских договорняков.
2) Зимой 14, когда мы блокировали конвои Ахметова и добились возвращения почти 100 наших пленных.
3) Зимой 15, когда мы требовали расследования по Дебальцево.
4) Осенью 15, когда мы требовали остановить "демилитаризацию" Широкино.
5) В 16 и 17-м, во время Криворожских событий, митингов с требованиями суда по Иловайску, блокады торговли с оккупантами и прочее, прочее, прочее))

В последнее время круг "негодяев, воров и предателей" расширился с одного Семенченко на "наёмников Семенченко" (в лице моих боевых товарищей). Я обычно не реагирую на это. И сегодня не буду. Просто напомню, за что мы все стоим. Мирно и без оружия:
Долой олигархов от власти, наказать предателей, установить новые правила, и чтобы Закон был один для всех.

Всё остальное: закон об импичменте, снятие неприкосновенности, антикоррупционные суды - только инструменты для достижения этих целей. И конечно же мы "трусы, мошенники и проплаченные агенты Кремля". Ведь именно им нужно, чтобы мы этого добивались)
И мы добьёмся этого. А люди - они мудрые. Уверен, что разберутся во всём сами.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/dostali.hvatit
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 34

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  1. самый главный Сегодня, 19:37
    Давно пора!!! Крысы должны жрать друг друга!
    самый главный
    1. Partyzan Сегодня, 19:42
      Цитата: самый главный
      Давно пора!!! Крысы должны жрать друг друга!

      крысы жрут друг друга только с голода в закрытой емкости, а если крысоеда выпустить - остальные крысы уходят, старый дедовский прием избавления от крыс hi
      Partyzan
      1. Logall Сегодня, 19:51
        Дружище, Приветствую!
        Первый раз хочу пожелать ему удачи! Искренне...
        Logall
        1. Partyzan Сегодня, 19:57
          Цитата: Logall
          Первый раз хочу пожелать ему удачи! Искренне...

          в смысле - вышел крысоед good
          Partyzan
        2. 79807420129 Сегодня, 20:04
          Цитата: Logall
          Первый раз хочу пожелать ему удачи! Искренне...

          Саня;я им тоже искренне желаю перегрызть глотки друг у друга,может гиен меньше станет. hi drinks
          79807420129
      2. Стас Снежин Сегодня, 20:08
        Ну вот, опять ротация хитропопых в Киеве намечается..
        Стас Снежин
        1. Partyzan Сегодня, 20:20
          Цитата: Стас Снежин
          Ну вот, опять ротация хитропопых в Киеве намечается..

          опять большой дележ
          Partyzan
    2. kapitan92 Сегодня, 19:59
      А, Сэмэн то, как хайло отъел, прям боров! " Лучше революционный сифилик (параша), чем здоровый контреволюционер (аваков)" ,< Оптим. Трагедия>. Не вижу ничего оптимистического для России, от замены алкаша на нацика!
      kapitan92
      1. Смог Сегодня, 20:38
        Неа, не вожак Костя Гришин, не вожак. Ну нету в нем харизмы....Не тот персонаж что бы революцию делать...
        Смог
    3. Офицер запаса Сегодня, 21:14
      "Украинский нацбат "Донбасс" призвали покинуть "АТО" и двинуться на Киев"

      Мелко плавают. Лучше сразу на Вашингтон. А то пришлют штатовцы очередные методички, очередные печеньки, очередное расписание Майданов - и все по новой...
      Офицер запаса
  2. 210окв Сегодня, 19:38
    Да и фиг с ними.Пусть идут.Может рога друг другу пообломают..Ффлаг им в руки,барабан на шею и поезд навстречу..
    210окв
    1. LSA57 Сегодня, 19:51
      Цитата: 210окв
      Ффлаг им в руки,барабан на шею и поезд навстречу..

      и "мудрого" вождя. "мудрее" семченко
      LSA57
      1. Partyzan Сегодня, 20:24
        Цитата: LSA57
        и "мудрого" вождя. "мудрее" семченко

        Partyzan
  3. ПРАВОкатор Сегодня, 19:48
    Мятеж Кондратия Булавина.... Акт второй....
    ПРАВОкатор
  4. НЕКСУС Сегодня, 19:54
    И мы добьёмся этого. А люди - они мудрые. Уверен, что разберутся во всём сами.

    Были бы умные,давно бы вся эта нечисть нацистская и прозападная висела бы как новогодние игрушки на всех столбах и деревьях по всей Украине.
    НЕКСУС
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:54
    В обращении говорится о том, что «побратимы» из нацбата должны покинуть «зону АТО» и отправиться в Киев.
    После объявление год назад блокады Донбасса Сэмэн явно на золотую звезду героя замахнулся wassat laughing Если руками Сэмэна ещё и Украину оставшуюся ушатают (а всё к этому идёт)сейчас, то агент Путина "Сэмэн" явно на героя наворотит там laughing
    Наблюдатель2014
  6. Геркулесыч Сегодня, 19:58
    Сему возле рады еще пару раз "ранят "в задний глаз !!! lol
    Геркулесыч
  7. massad1 Сегодня, 19:58
    О! Давненько про этого гидроцефала не слышно было, жив еще курилка, однако...
    massad1
  8. Горный стрелок Сегодня, 19:59
    Как раздобрел то! Будка в экран "не влезает". На депутатских харчах?
    Вот бы в самом деле пошли, а ВСУ их -за дезертирство, по законам военного времени... Ух, что бы там вскипело...
    Горный стрелок
    1. Ugolek Сегодня, 20:09
      ато, ато, а то ли ещё будет...

      Есть предчувствие, что "спасать" Украину будет снова старая когорта, например, Юлия Владимировна..
      Ugolek
      1. НЕКСУС Сегодня, 20:21
        Цитата: Ugolek
        ато, ато, а то ли ещё будет...

        А зима то не за горами...и в этой связи я с большим удовольствием понаблюдаю как изменится тон не только имбицилов из Украины в лице этих всех вояк и киевской хунты,но и ЕС.
        НЕКСУС
        1. Partyzan Сегодня, 21:03
          Цитата: НЕКСУС
          А зима то не за горами..

          есть решение
          Partyzan
          1. НЕКСУС Сегодня, 21:05
            Цитата: Partyzan
            Цитата: НЕКСУС
            А зима то не за горами..

            есть решение

            Ну это в более откровенной форме то,что сказал Медведев россиянам...
            НЕКСУС
            1. Partyzan Сегодня, 21:08
              Цитата: НЕКСУС
              Ну это в более откровенной форме то,что сказал Медведев россиянам...

              нам батька это сказал в более завуалированной форме, так что делить то нам нечего hi
              Partyzan
              1. Сепар ДНР Сегодня, 21:25
                Цитата: Partyzan
                нам батька это сказал в более завуалированной форме, так что делить то нам нечего

                Соску делите,потому как,по обычаю,она одна...
                Сепар ДНР
    2. Васян1971 Сегодня, 20:23
      Цитата: Горный стрелок
      Как раздобрел то! Будка в экран "не влезает". На депутатских харчах?

      Сухпаёк окопный уж очень калорийный и раненая попа бегать не даёт.
      Васян1971
  9. изя топ Сегодня, 20:17
    «побратимы» из нацбата должны покинуть «зону АТО» и отправиться в Киев.
    от це дило fellow
    изя топ
  10. Васян1971 Сегодня, 20:21
    "... рассказывают "всю правду о Семенченко". Я шпион, "завел всех в котлы", "трус, негодяй, ранен в задницу, все украл и везде убежал".
    То есть в" котлы" не заводил? Не трус? Не негодяй? В задницу не ранен? Ничего не крал, ниоткуда не убегал? С углём нэньку не подставил? Чё не так-то? Всё врут, агенты Кремля?
    Васян1971
  11. Евродав Сегодня, 20:40
    Раньше думал, ну зачем ты, Сэмэн, снял маску, помните этод эпизод? Такой уродец под маской оказался!
    Теперь еще одну истину в этом имбицилле открыл- от ранения в опу, вырастает брюхо!
    Сказочная страна!
    Евродав
  12. APASUS Сегодня, 20:41
    Я бы принял отдельным актом смертную казнь для отъявленных мерзавцев и пусть народ Украины решает кого.Жаль что не все так просто.
    Но гаденыш уже похоже заслужил по всем статьям?
    APASUS
  13. polpot Сегодня, 21:07
    Ну прям ходоки и Ленин 100 летию революции посвящаеться к 7 ноября дойдут
    polpot
  14. Бензорез Сегодня, 21:22
    "Украинский нацбат "Донбасс" призвали покинуть "АТО" и двинуться на Киев"
    М-да. Бей Порошенко-спасай Украину! Есть только подозрение, что сие богоугодное мероприятие закончится тупо заменой одного олигарха-другим (фамилия значения не имеет). И как говорится-наша пестня хороша, начинай сначала...
    Бензорез
  15. Влад5307 Сегодня, 21:47
    . А люди - они мудрые. Уверен, что разберутся во всём сами.

    И пошлют вас куда подальше с вашим национализмом\фашизмом! tongue
    Влад5307
  16. Yoshi Сегодня, 22:11
    Кому нужен, кому выгоден развал Украины?
    Кто прикладывает усилия, кто тратит деньги, чтобы стравить русских и украинцев?
    Кто вливает в уши населению обеих стран взаимную ненависть?
    Что произойдёт, кто "накроет" ослабленную территорию Украины?
    Почему не "захлёбывается" несуществующая экономика Украины?
    Думаю, что лить дерьмо друг на друга - помогать общему врагу.
    Процитирую Спинозу: Non indignari, поп admirari, sed intelligere
    (Не плакать, не смеяться, не ненавидеть, но понимать)
    Это как раз тот случай!
    Yoshi
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