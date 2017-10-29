14 октября этого года по Крещатику факельным нацистским шествием прошли более 12 тысяч молодых людей. Были там и колонны пенсионеров, то есть ветеранов УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ), получающих сегодня преференции от государства, но их число несопоставимо с количеством выращенного украинскими наци нового пробандеровского молодняка.В святой день православного праздника Русской Церкви — Покрова Пресвятой Богородицы — который нацисты «присвоили», назначив на эту дату юбилей создания УПА, а также перенеся на нее празднование «дня защитника Отечества» и «дня украинского казачества», состоялось это устрашающее зрелище: с горящими огнями, с закрытыми лицами, с транспарантами «Москаляку на гиляку!» и прочими – традиционными для этой группы населения, с нацистскими крюками на «хоругвях», с зигованием.Для сравнения: год назад шло около двух тысяч.Сообщалось, что представители запрещенных в РФ украинских нацистских группировок «Правый сектор» и «Национальный корпус» планируют взять на себя обязанности пограничников, создать так называемые «постоянные патрульные группы» (ППГ), члены которых будут заниматься выявлением «российских шпионов» и «потенциальных сепаратистов» в непосредственной близости от границ с РФ. Как утверждают авторы идеи, их главная цель — «свести к минимуму влияние Кремля» в северных и северо-восточных украинских регионах и не допустить оттока населения в Россию. Любопытно, что в разрешении властей радикалы не нуждаются. Более того, они требуют не мешать формированию ППГ.Вообще-то, упомянутые патрульные группы негласно уже действуют в целом ряде населенных пунктов Украины. Несколько дней назад в Одессе трое нетрезвых бывших участников АТО, назвавшихся «помощниками пограничников», избили женщину за то, что та слишком громко заявила о желании «как можно скорее уехать в Москву».В Харьковской области такие «помощники» под угрозой применения огнестрельного оружия заставили только что въехавшего на Украину гражданина России покинуть территорию страны, при этом отобрав у него мобильный телефон и карманные деньги.«Я родился в Сумах, оттуда ушел воевать в Донбасс, и сегодня я не позволю, чтобы русские и их прихвостни среди украинцев свободно ездили через границу, проходящую по моей малой родине, и отравляли нам жизнь», — заявил на основе полной конфиденциальности боевик батальона «Азов» Влад.По мнению юриста Светланы Миронюк, определенные политические силы, представленные преимущественно откровенными нацистами, заинтересованы в дестабилизации обстановки под Черниговом, Сумами и Харьковом: они дают понять, что теперь именно они диктуют свои правила. В то же время МВД и его глава Аваков показали свою беспомощность сначала в ходе событий 14 октября текущего года, когда толпы радикалов устроили в Киеве «факельное шествие» с антиправительственными лозунгами, а затем 17 октября, когда во время протестных акций под зданием Верховной Рады «Правый сектор» и «Национальный корпус» «пообещали» новые акции неповиновения.Или вот совсем свежий случай: в лесопарке Харькова найден труп с огнестрельным ранением одного из руководителей нацистского полка «Азов» приспешника Андрия Билецкого Виталия Княжевского, по кличке Витус. Было заявлено что это суицид.Общеизвестно, что Витус — первый «оружейник» «Азова», благодаря которому при переходе из МВД в Нацгвардию было, как утверждают, «потеряно» 500 стволов. Кроме того, жители Харькова помнят, что этот боевик был причастен к убийству двух молодых антимайдановцев на ул. Рымарской в ночь с 14 на 15 марта 2014 г. Тогда Билецкий и Княжевский руководили организацией «Патриот Украины», которая стала одной из предшественниц «Правого сектора». Как говорится, теперь бумеранг нашел «патриота».* * *Выращивание звероподобного молодняка на Украине идет полным ходом. Даже под Харьковом, русским имперским городом, основанном по указу московского царя Алексея Михайловича, каждое лето теперь на территории бывших пионерских лагерей, давно взятых под контроль Аваковым, натаскивают русскозычную детвору и подростков в военизированных лагерях — как «новых патриотов Украины».Еще в 2015 г. известный киевский публицист Мирослава Бердник сообщала, что «Правый сектор» во время переговоров с государством о своей легализации одним из условий вхождения в состав Министерства обороны и подчинения иерархии государства поставил право мобилизации в свои военные структуры поростков с 14 лет. Тогда в Тернополе обсуждался законопроект о легализации украинского добровольческого корпуса (ДУК) «Правого сектора» (запрещен в РФ).В рамках реализации стратегии Порошенко «по патриотическому воспитанию украинских детей» фашисты-правосеки создали резервные подразделения и собственную мобилизационную систему добровольцев. Несовершеннолетние получают статус «юный доброволец» и обучаются военной подготовке.С наступлением 18-ти лет «воины» получают возможность становиться «истинными добровольцами», чтобы умирать «за нацию».«Как показал опыт, патриотическое воспитание молодежи является очень важным — она должна понимать, что Украина хоть и неоднородна, но она наша первая родина, которую надо защищать», — поясняет представитель ДУКа Андрей Шараскин по кличке «Богема». — Это альтернатива нынешней мобилизационной схеме. Военно-патриотическое воспитание в комплексе с принципом территориального объединения патриотов поможет существующим силовым структурам, станет своеобразным кадровым народным резервом».«Наставники» в таких структурах — каратели АТО. Такие отряды гитлерюгенда (бесплатные!), реализуя мечты Гитлера о создании отрядов юных убийц «с блеском хищного зверя», уже действуют на Западной Украине. Поначалу в гости к 1-му ЗБАТ ДУК ПС прибыли молодые туристы вместе с учительницей, которая, кстати, также тренировалась вместе с ними, а потом собралась уже целая сборная команда «молодых патриотов». Как утверждают руководители лагеря, дети — счастливы, а родители звонят и интересуются, когда и куда привозить детей.Что касается реализации «стратегии Порошенко по патриотическому воспитанию украинских детей», то главной ее целью является «формирование украинской идентичности», как заявляют в министерстве молодежи и спорта. «Но при этом должно быть обеспечено всестороннее развитие личности, как ребенка, так и молодежи, так и вообще гражданина», — заявил начальник отдела национально-патриотического воспитания Николай Ляхович. В частности, по его словам, необходима популяризация тех, кто «боролся за независимость и территориальную целостность Украины». Пан Ляхович отмечает, что «взяты за основу национально-патриотического воспитания принципы консолидации украинской нации, популяризации традиций духовно-культурной самобытности украинского народа, украинского языка, героев борьбы за независимость и территориальную целостность Украины».В Минобразования сообщают, что в школах давно начали рассказывать о «феномене Майдана» и героизме украинских военнослужащих, бойцов добровольческих батальонов и волонтеров. А также «о подвигах бойцов, волонтеров и активистах, внесших значительный вклад в укрепление обороноспособности Украины». Приоритетным в воспитательной работе является владение украинским языком.Следует рассказать также об азбуке юного бандеровца, о первом издании которой в Тернополе сообщалось еще в 2013-м, а о втором — в октябре 2014-го. Уже шла накачка и подготовка к «евромайдану». Речь идет о «Повстанческой азбуке», где главные герои — Алярмик, Адольфик, Лилипутин, Медвечукович и другие. Автор книги — кандидат исторических наук и общественный деятель Олег Витвицкий. Книга быстро разошлась, но ко второму изданию в нее были добавлены страницы о «Небесной сотне». Издание для библиотек, в том числе на востоке Украины, и для частных лиц.Главный герой книги — маленький вояка Украинской повстанческой армии Алярмик (от немецкого Alarm — сигнал тревоги), который побеждает всех врагов, включая императора по фамилии Лилипутин. Истинный украинец, член юношества ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в РФ) с 1942 года. Характер — нордический, стойкий, веселый и бесстрашный.«Верный и надежный друг», ученик повстанческой школы «Олени». Увлекается спортом, географией, историей и военным делом. Автор букваря утверждает, что он предназначен не только детям, но и взрослым. Каждую букву иллюстрирует слово, связанное с историей УПА. Автор убежден, что «уже завтра тысяча новых Алярмиков отправятся в свой победный поход по Украине».Теперь дети Украины водят хороводы по сжиганию «чучела Путина» и других врагов «украинской нации».Но у государства на летнее оздоровление и отдых детей денег давно нет, — подчеркивает публицист М. Бердник, — а у незаконной вооруженной бандгруппировки, которая уже опутала Украину и, создавая базы, местные отделения даже в селах и обкладывая оброком, как их предшественники-бандеровцы, на «боевой фонд УПА», материально заинтересовывая соучаствовать многочисленных волонтеров, деньги есть. И немалые. И они откуда-то, как и организационные возможности, берутся. Следует в этой связи вспомнить о базе подготовки боевиков в церковном комплексе УГКЦ Зарваница, где они под руководством Наливайченко и Яроша тренировались по благословлению руководства УГКЦ в 2011 г.Киевским областным руководством «Правого сектора» создан департамент по координации и контролю финансовой, инвестиционной и гуманитарной политики, который непосредственно работает с руководителями общественно–политического направления районных центров и городов областного значения.Первым приоритетным проектом является «Сеть центров подготовки» в каждом районе области — для эффективного обучения и тренировки детей. Сеть распределяют свои программы на три направления: военно-патриотическое, общественно-политическое воспитание, а также создание отдельного сектора по работе с молодежью, которая наиболее уязвима к социальной и духовной деградации.Центры имеют собственную информационную и социальную сеть ATLAS (укр. АТЛАС) — это программа системного действия, которая контролирует и позволяет управлять политико-экономическими процессами на Украине и за ее пределами путем объединения человеческого ресурса и информационных технологий. Все желающие могут в удаленном доступе присоединяться к разнообразным учебным программам и участвовать в проектах. «Правый сектор» пытается внушить украинскому народу, что боевые действия могут в любое время перекинуться на мирную территорию, а центры подготовки должны выявить наличие серьезной общей проблемы, объединить украинцев, создать условия и предоставить инструменты в виде фашизации сознания детей неправильных украинцев и превращения их в идеальные орудия для ее решения.Подготовка фашистских «патриотов» Украины в некоторых регионах, помимо Западной Украины, уже начата. И в Днепропетровске (ныне — «декоммунзированный» город Днипро, Днепр) был открыт еще в 2015 г. «патриотический» лагерь «Укропчик», где прошли «накачку» сотни детей. Следует вчитаться в реплику Бориса Филатова, главы Днепропетровской администрации, того самого, который в период Русской весны призывал обещать что угодно, а «вешать будем потом»: «Открыли. Гимн спели. Флаг подняли. Речь сказал. Облазил лично все корпуса, столовую. Заглянул в каждый угол. Условия спартанские, но дети, похоже, счастливы. Все шероховатости доведем до ума. Родители, пожалуйста, не стесняйтесь жаловаться. Уехал. Дети сидят, разучивают речевки: “Одна нація. Одна Батьківщина”».* * *Сегодня в своих воззрениях на «майдан» украинские нацисты прозревают один за другим. Лишь спустя несколько лет они начинают понимать, что нынешняя власть использовала их в качестве живого щита для совершения госпереворота, а после отправила в мясорубку войны.Экс-депутат Верховной Рады, член ВО «Свобода» Юрий Михальчишин на днях пожаловался в эфире телеканала ZIK, что после событий на «майдане» страны Запада не захотели признавать легитимность украинских нацистов и помогать им прийти к власти. «В конце концов, мы понимаем, что капитал не имеет национальностей… К большому сожалению, национализм выполнил черновую работу, выполнил колоссальный объем этой повседневной и рутинной борьбы и с режимом Януковича, и в период бурных революционных дней, и потом, в период обеспечения мобилизации фронта, а все это в результате вылилось в полный перехват на уровне символов и идей, монополизацию политического влияния. Фактически, националистами воспользовались и попробовали выкинуть на обочину», — заявил Михальчишин.И недавно экс-свободовца обвинили в предательстве своих идеалов и соратников. Два года назад он был одним из главных спикеров «Свободы» в парламенте, а теперь его в парламенте нет, как и его партии. Сам он утверждает, что несколько месяцев отдал «АТО», а сейчас работает в СБУ.Но они хоть и прозревают в воззрениях на «евромайдан», однако остаются на своих ксенофобских человеконенавистнических позициях, и многие из них продолжают выращивать злобствующих наци из молодняка Украины. Для чего это делается — очевидно: идет производство врагов, прежде всего, России. В нужный момент им будет отмашка – идти на убой против «русского небрата».