В учебниках Татарстана республику называют "отдельным государством"

Школьники республики Татарстан зачастую не могут однозначно ответить на вопрос, в какой стране они проживают: запутали учебники. Отдельные пособия по татарскому языку безапелляционно заявляют о "суверенном самостоятельном государстве Татарстане" и ставят регион чуть ли не в один ряд со странами – Францией, Великобританией и… Россией. Некоторые из них, хоть распространяются в школах, но исключены из федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ, другие – туда даже не входили. О том, как субъект РФ выдает себя за "страну в стране" – читайте в материале Накануне.RU."Сообщите о том, что Татарстан – суверенное государство", "Татарстан имеет свою государственную символику", "Татарстан – самостоятельное государство, каждое государство имеет свои символы", – такие задания предлагают выполнить школьникам на уроках татарского языка. Родители русскоязычных детей замечают и другие, не столь очевидные тревожные "звоночки"."Кстати, кто-нибудь обратил внимание на главную страницу электронных дневников? Внимательно посмотрите, на какую стопку книг облокотился мальчик в очках. В основании – толстущая книга – татар теле, выше – тонюсенькие биология, химия, физика, почему-то почти все на английском языке. Учебника русского языка вообще нет", – пишет Ольга в группе "Комитет русскоязычных родителей Татарии" в социальной сети "Вконтакте".Ее поддерживают другие обеспокоенные родители. На обложке одного из учебников изображены страны и их столицы. В одном ряду стоят Франция, Великобритания, Турция Россия и Татарстан, ниже – их достопримечательности: Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей, мечеть Кул Шариф, башня Сююмбике."Для московского Кремля там места не нашлось", – заметили родители.Та же история с подарочными изданиями, которые дети получают при поступлении в школу. В книгах в качестве Родины упоминают только республику Татарстан, а в качестве президента – Рустама Минниханова. Русскоязычные родители признаются, что без зазрения совести избавляются от такой литературы.Местные активисты считают политику властей по навязыванию татарской принадлежности русскоязычным детям сепаратизмом."Это следует расценить как сепаратизм. Я вообще считаю правильным привлечь к уголовной ответственности тех, кто допустил эти учебники, потому что это самый подлый удар – по детям. Это на грани фола: в районных школах президент РФ, флаг РФ и гимн РФ и рядом симметрично "висят" президент республики Татарстан, флаг республики Татарстан и гимн республики Татарстан. И дальше – еще "круче": глава муниципального района, флаг муниципального района, гимн муниципального района. Все это на горизонтальном уровне расположено, то есть подразумевается как равнозначное! Эту "местечковость" надо прекращать", – поделился своим мнением с Накануне.RU член родительского комитета русскоязычных родителей, председатель Общества русской культуры Татарстана Михаил Щеглов, добавив, что такие фразы в учебниках – это "мина" под безопасность нашей страны.Повод для беспокойства действительно есть. Еще в 2008 г. году более 80% опрошенных школьников республики назвали родной страной Татарстан. Исследование проводила руководитель центра этнокультурной стратегии образования Федерального института развития образования Ольга Артеменко."В республике Татарстан и в других республиках, например, и в Якутии, и в Чувашии, в течение 25 лет шло формирование этнического сознания, формирование у носителей этих языков сознания республиканской гражданственности. Несмотря на то, что было постановление Конституционного суда о едином российском гражданстве. Как мы видим, в ряде случаев, одно дело – написать, а другое – целенаправленно формировать сознание, создавая среду не только в системе образования, но в целом информационную среду, направленную на подсознательное формирование доминантного чувства принадлежности к определенному этносу, проживающему на своей малой Родине. Но Родину делить нельзя. Для ребенка не может быть малой или большой Родины. Она одна", – рассказала Накануне.RU Ольга Артеменко."Подрывные" учебники, как правило, уже не входят в перечень рекомендованных Минобром к использованию в школах. Одни – были исключены из него совсем недавно, другие и вовсе не входили.Так, например, учебник татарского языка для начальной школы в соавторстве: И.Л. Литвинов, Э.Р. Садыйкова, Л.И. Гарипова покинул реестр в 2015 г. Кое-где он до сих пор применяется, о чем свидетельствует образовательные программы, размещенные на сайтах школ.А учебника Хайдаровой и Малафеевой "Татар теле 2" в перечне и не было."Я знаю об этих учебниках. Конечно, недопустимо использование таких учебников в школьном образовательном процессе. Мы предсказывали, что ситуация, когда в обязательном порядке всем навязывают изучение татарского языка, будет приводить только к межнациональному напряжению. И то, что межнациональное напряжение в республике Татарстан нарастает, хорошо видно тем, кто хочет это видеть", – отметила Ольга Артеменко.Эксперт уверена, что использование подобных учебников в школах – это серьезное нарушение федерального законодательства со стороны властей республики."Мы с 2008 г. добивались, чтобы в школах использовались, как базовые учебники, только те, которые включены в федеральный перечень. Еще в ноябре 2008 г., выступая на госсовете в республике Татарстан, я говорила о необходимости включения учебников по родным языкам из числа языков народов России в федеральный перечень учебников. Эта позиция была закреплена в 2012 г. в федеральном законе об образовании в Российской Федерации, – рассказала руководитель центра этнокультурной стратегии образования Федерального института развития образования, – Но, как мы видим, республика Татарстан позволяет себе нарушать федеральное законодательство и по использованию учебников, и по обязательному изучению государственного языка республики, и по количеству часов, выделяемых на его изучение, и еще можно перечислять нарушения".Прокуратура уже всерьез взялась за ситуацию в Татарстане. Тысячи обращений родителей в надзорные ведомства по поводу принудительного изучения татарского в школах, зачастую в ущерб русскому, наконец, дали результат. Прокуратура Вахитовского района Казани вынесла представление одной из школ, где учебные планы составляли с нарушением закона. За этим последовала полная проверка школ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки."В настоящее время работает Рособрнадзор в Республике Татарстан, идет проверка. И думаю, что как только она завершит свою работу, все изменения будут обязательно вам сообщены. Они работают до 27 октября со вчерашнего дня", – сообщила "Интерфаксу" заместитель министра образования и науки Татарстана Лариса Сулима на прошлой неделе."События развиваются очень интересно и стремительно. Сейчас стопками идут прокурорские представления в адрес директоров школ, которые оказались один на один с проблемой. Они не знают, что отвечать на массовые запросы родителей об отмене татарского языка в качестве обязательного предмета. Региональный министр образования сидит в своей норке и делает вид, что ничего не происходит", – отметил Михаил Щеглов.Ажиотаж возник после заявления Владимира Путина о недопустимости снижения объемов изучения русского языка в школах. Но проблемы "сепаратизма в учебниках" пока не касается.По словам Щеглова, всё дело в том, что региональная элита живет по своим прежним законам, по своим порядкам, пользуется своими схемами, созданными ещё в начале 90-х Минтимером Шаймиевым и его командой.Республиканский минобр словно игнорирует общественный резонанс. Единственное сообщение – "разъяснение по вопросу обучения татарскому языку в общеобразовательных учреждениях Республики Татарстан" от 7 сентября, где сказано о законности обязательного изучения татарского, – ушло вниз по ленте, освободив место позитивным новостям об осенних каникулах, победителях соревнований и конкурсов.К моменту публикации министерство образования Татарстана не смогло объяснить, почему школьники учатся по "запрещенным" учебникам татарского. Накануне.RU ожидает ответа на информационный запрос.Президент Татарстана Рустам Минниханов тоже отмалчивается. После своего выступления на госсовете в конце сентября, новых заявлений на эту тему он не делал.Почти параноидальное стремление местных властей прививать татарскую культуру всем жителям республики, вне зависимости от их национальности, проявляется не только в системе образования."Вот, местный парламент – государственный совет республики Татарстан. Над зданием на шпиле многие годы реял единственный флаг – флаг республики. Над входными дверями внизу – два флага – России и Татарии, а наверху, огромный, видный отовсюду – один – татарский. Прокурор написал замечание по этому поводу, на что получил вполне юмористический ответ в духе: "В законе написано "НА государственных учреждениях", а выражения "НАД государственным учреждением" в законе нет! А у нас НА государственном учреждении действительно есть два флага – и России, и Татарии". Сейчас, правда, шпиль пустой, единственный флаг Татарии сняли, видимо, чтобы не дразнить", – рассказал активист Михаил Щеглов.Впрочем, Конституция РФ отводит республикам право определять свой статус. В 1992 г. субъект этим правом воспользовался и постановил, что "Республика Татарстан – демократическое правовое государство, объединенное с Российской Федерацией Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан и договором Российской Федерации и Республики Татарстан "О разграничении предметов ведения…". Суверенитет Республики Татарстан выражается в обладании всей полнотой государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики Татарстан и является неотъемлемым качественным состоянием Республики Татарстан".По словам активиста, главный закон республики устарел и отстал от жизни."Надо это все менять в корне, начиная с законодательства. Вот, смотрите, в Конституции РФ говорится, что, кроме госязыка России, допускаются государственные языки регионов, если местные парламенты приняли их таковыми. Но Конституция была написана в 1993 г., через месяц после расстрела Белого дома. Естественно, многие вещи с тех пор изменились, надо приводить их в соответствие с жизнью, с реалиями. Никаких государств-регионов в России сейчас нет, и надо убирать все их признаки из законодательств всех уровней", – говорит Михаил Щеглов.В январе 2016 г. Владимир Путин говорил, что основатель советского государства Владимир Ленин "заложил атомную бомбу" под СССР, имея в виду принципы государственного устройства. Странно при этом, что федеральная власть не обращает внимание на куда более реальные "мины", которые никуда не делись с ельцинских времен.