Путину готовят "девальвацию" выборов президента?

Выдвижение телеведущей Ксении Собчак на пост президента, о чем она объявила 18 октября, поначалу многие восприняли с иронией. Однако со временем стало понятно, что неожиданный ход был сделан осознанно и со всей серьезностью, и сделан в первую очередь Кремлем. Очевидно, куратор выборов Сергей Кириенко решил привлечь дополнительный электорат на участки, чтобы победа главного кандидата была подкреплена хорошей явкой. Однако план имеет ряд изъянов, а может оказаться и вовсе провальным, если в паре с Собчак выдвинется еще одна дама – жена Алексея Навального. Подробности – в материале Накануне.RU.Собчак не скрывает, что не стала много думать о политической программе, в ее "обязанности" как кандидата не входит рассуждать о чаяниях и желаниях народа, достаточно просто с женской непосредственностью объявить о выдвижении, выступить "за все хорошее и против всего плохого". На телеканале НТВ, еще недавно столь ненавистном всей оппозиции, вслед за этим вышел большой и в целом комплиментарный фильм про кандидата Ксюшу Собчак, там были и тяжести будней сильной и независимой женщины, много внимания уделено и памяти об ее отце – бывшем начальнике Владимира Путина во время работы в петербургской мэрии Анатолии Собчаке.И уже сегодня Собчак заявила, что ее главная задача – сломать сложившуюся систему выборов, которую она назвала "высокобюджетным шоу"."Я прекрасно понимаю, что то, что происходит сейчас, это не выборы, это как бы выборы, – заявила Собчак. – То, что мы видим сейчас, это, скорее, некое высокобюджетное шоу, причем я как профессионал могу сказать, достаточно низкого качества". По словам "кандидата в кандидаты", ее задача – "перевернуть это шоу и установить свои правила игры".Кроме того, Собчак представила журналистам начальника своего выборного штаба. Им стал журналист и политолог Игорь Малашенко, который был одним из руководителей НТВ, когда владельцем телеканала являлся олигарх Владимир Гусинский. Малашенко является мужем другой светской дивы – Божены Рынски. Надо ли говорить, что та, если учесть ее отношение к выдвижению Собчак, изрядно этому удивилась.Малашенко, в свою очередь, пояснил, что "в кампании будет многоголосье, мы можем друг с другом не соглашаться". И привел пример несогласия: Малашенко не считает, что Собчак должна снимать свою кандидатуру, если оппозиционный политик Алексей Навальный будет зарегистрирован.Журналист, политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с корреспондентом Накануне.RU подчеркнул, что нынешний вояж во власть для Ксении Собчак не стал ее собственным решением. Эксперт связывает продвижение "теледивы" с прогнозируемой кремлевскими аналитиками низкой явкой на президентских выборах следующего года. Потому и надо было найти "за кулисами" некий персонаж, который бы подогрел повестку в силу собственного образа."Решено было, что таким человеком должна быть женщина, обсуждали даже спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, но она отказалась, – сказал Вассерман. – В конце концов, сошлись на кандидатуре Ксении Собчак – ее знает Путин, она оппозиционерка, ее знает молодежь. Значит, может привлечь внимание".Политолог, представитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Анатолий Гагарин рекомендует относиться к выдвижению блондинки во власть спокойно, списывая данную акцию на проверку общественного мнения."Выражаясь медицинским языком, Собчак как "гомеопатическое средство" хороша, она может озвучивать любые темы, которые увидит, – сказал Гагарин. – Причем, она имеет определенное отношение к оппозиционеру Алексею Навальному, к другим протестным персонажам. И тот же Навальный вынужден будет признать значимость Ксении Анатольевны, тем самым отчасти упустив из своих рук протестную тему, протестный электорат".По его мнению, Собчак прекрасно осознает свою роль в качестве раздражителя общественного мнения. Более того, она – как "раздражитель" – забирает голоса у политических тяжеловесов – лидеров КПРФ Геннадия Зюганова и ЛДПР Владимира Жириновского."При этом Собчак на данной теме еще и очень неплохо зарабатывает", – отметил Гагарин. И заявил, что такое интересное "бурление" в политическом предвыборном котле мы сможем наблюдать до нового года. А затем обозначатся реальные кандидаты, в том числе от оппозиции.Политолог Максим Жаров считает, что пока действующий президент РФ Владимир Путин не даст понять, пойдет он на выборы или нет, делать выводы об архитектуре президентской кампании, в том числе с точки зрения появления г-жи Собчак, преждевременно."На самом деле, у Ксении Собчак та же самая задача, что и у Алексея Навального, – сказал Накануне.RU Жаров, – объединить вокруг себя тех, кто на выборах "голосует ногами", то есть пассивный электорат. Как известно, графы "против всех" в избирательном законодательстве нет, и Собчак собирается занять данную нишу, о чем она сразу заявила".Что касается вопросов, почему и зачем Ксения именно сейчас появилась на политической арене, политолог отметил достаточно тесные контакты "светской львицы" с Владимиром Путиным, когда тот еще занимал должность председателя комитета по внешним связям при первом мэре Санкт-Петербурга города Анатолии Собчаке."Эти связи позволяют Ксении Собчак вести публичный и непубличный диалоги с президентом по поводу того, какие люди будут присутствовать во власти, когда действующий президент пойдет на выборы, – отметил Жаров. – Эта функция у Собчак есть, об этом не надо забывать и сбрасывать данный факт со счетов".Интересно, что вслед за обозначенной "девальвацией" губернаторского статуса в России уже появляются мнения и о грядущей "девальвации" президентских выборов при новом кураторе внутренней политики в АП Сергее Кириенко. Попытка привлечь дополнительный электорат, потенциально аудиторию "Дома-2", понятна, вместе с тем, она сулит и опасности. Превращение выборов в шоу, а то и цирк может вредно сказаться на легитимности кампании главного кандидата Кремля.Так, выдвижение Собчак уже сравнивают с "внесением коня в Сенат". И вообще, шутки про "ход конем" и "лошадью ходи, век воли не видать" становятся общим местом. Но в каждой шутке есть и доля правды."Шансов, что после отъезда клоунов облюбованный институт власти может остаться цирком, несоизмеримо больше. Не будем забывать, что даже падение Рима начиналось с введения лошади в Сенат", – отмечает автор "Агитации и пропаганды", журналист Константин Семин.Впрочем, по мнению политолога Максима Жарова, что касается "девальвации" выборов президента-2018 с вхождением в предвыборную повестку звезды телеэкрана Собчак, то пока тему стоит отложить до конца года, пока сам Путин не скажет – пойдет он на выборы главы государства или нет."Мне интересно следить за риторикой Собчак, сейчас она в своих выступлениях совсем не упоминает действующего президента, – отметил политолог. – Думаю, против Путина она выступать не станет, но, при определенных обстоятельствах, ее оценочные суждения могут появиться. Ее потенциальный электорат – средний класс и, условно говоря, "Дом-2". Смешного в этом ничего нет, для хорошего политтехнолога достаточно интересно провести "смычку" между этими аудиториями, чтобы получить хороший результат".Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов считает, что присутствие в предвыборной повестке г-жи Собчак не снизит статусность президентских выборов."Да, у нее несколько скандальная репутация, но у [лидера ЛДПР] Жириновского она тоже скандальная, да и многие другие [потенциальные] участники президентской кампании сталкивались с репутационными проблемами. А что касается последствий участия [Собчак] в выборах главы государства, то это будет большая подвижность на либеральном фланге, лишение Навального на монополию при проведении мероприятий с привлечением протестного электората, которая, как он считал, у него есть. Появится некоторое оживление в избирательной кампании. Здесь много следствий, как позитивных, так и негативных. Конечно, некоторая "карнавализация" прослеживается, придание кампании налета шоу – это есть. Но в современной политике это неопасно. Элементы шоу-бизнеса, игры на выборах присутствуют уже несколько десятков лет, с приходом Жириновского", – говорит он.По его словам, оживление явно будет: женщина, относительно молодая, ориентированная на протестные группы, на молодежную субкультуру, на часть женщин, которые не удовлетворены гендерным дисбалансом. От нее можно ожидать стилистически агрессивной кампании. "Ничего страшного в данном случае не вижу, напротив, для некоторой части населения это будет способствовать восприятию политического процесса как легитимного", – считает руководитель АПЭК.Характерно, что после яркого выдвижения Ксении Собчак некоторые наблюдатели вспомнили и об еще одном потенциальном политике женского пола, который до сих пор оставался в тени. Жена оппозиционера Навального Юлия Навальная вполне может выдвинуться вслед за Собчак."Собчак предоставила Навальному возможность выдвинуть Юлию Навальную в качестве кандидата в президенты", – заявил в эфире "Эха Москвы" главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков. По его мнению, в этом решении есть своя логика, и прежде всего она состоит в том, что таким образом Алексей Навальный, как представитель кандидата в президенты, получит доступ к федеральным телеканалам."Если бы я был его политтехнологом, я бы посоветовал совершить этот шаг, потому что по-любому это беспроигрышная ситуация. Если власти хотят, если предположить, что Ксения – агент властей, если хотят превратить выборы президента в фарс, то, ну, пожалуйста, пусть в этом фарсе будет еще и Навальный присутствовать, и лишняя раскрутка в ходе избирательной кампании не помешает, поскольку узнаваемость Навального в регионах хотя и резко возросла (больше 50%), но не достигла там уровня 90%, что очень важно для такой страны как наша, да?" – говорит Ремчуков.Юлия Навальная является ровесницей своего мужа и ей уже есть 35 лет, что отвечает формальным требованиям для выдвижения. Также, по некоторым данным, она является членом партии "Яблоко". Впрочем, сам Навальный пока заявляет, что его жена не собирается выдвигать свою кандидатуру.Однако если это случится, то поставит Владимира Путина в крайне неудобное положение – участие в выборах против двух дам и победа над ними при, возможно, низкой явке будет восприниматься как серьезное снижение статуса политика на последнем сроке.Социолог Борис Кагарлицкий уверен, что Навальный не лукавит, когда говорит о своей жене. По его словам, выдвижение Ксении Собчак окончательно повернуло ситуацию с выборами президента так, как это выгодно либеральной оппозиции и Алексею Навальному."Если Навальный выдвигает свою жену, он признает легитимность этих выборов. А вот если он объявляет бойкот, о чем он уже сообщил между прочим, то мы видим безнадежную и патовую для власти ситуацию. Голосовать никто не пойдет при любых раскладах. Выдвижение Ксении Собчак обрушит явку окончательно, а тот факт, что ее практически открыто поддерживает власть, оттолкнет от выборов и лояльного избирателя. Низкая явка будет представлена как отказ народа признать эти выборы. У Навального появляется основание требовать пересмотра выборов. Другое дело, дадут ему этот пересмотр или нет, тем более, что это уже будет фактическим основанием для гражданской войны, но на политическом уровне – все для него однозначно", – говорит Кагарлицкий.По мнению журналиста Максима Шевченко, ситуация с выдвижением Ксении Собчак вполне может выйти из-под контроля, и необходимо срочно консолидировать лево-патриотический фланг, чтобы этому противостоять."Ответом на либерал-фашистскую консолидацию Собчак, которую мы видим в ее штабе, где советники Тимошенко, в лице ее политтехнолога Ситникова, где Малашенко есть и прочие, должна стать консолидация лево-консервативного движения в лице "Левого фронта", КПРФ и всех народно-патриотических организаций. А жена Навального или какие-то любовницы Навального, знаете, мне неинтересны. Иначе у нас будет, как на Украине, когда КПУ была, вроде как, в Верховной раде, а когда начался фашистский мятеж, то КПУ была просто аннигилирована. Если мы не хотим, чтобы рано или поздно, сейчас или в 2024 году, к власти пришло "вот это вот все", что в штабе Ксении Собчак собралось, нужно создавать широкий народно-патриотический фронт, стоящий на позиции реставрации ситуации 1993 года и Верховного совета", – говорит Накануне.RU журналист Максим Шевченко.