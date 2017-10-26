«Нынешние правители верят в то, что планирование – зло, рынок сам расставит все по местам»

В Государственной Думе полным ходом идет рассмотрение прогноза бюджета Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Параллельно с бюджетом строится и прогноз социально-экономического развития страны.Как можно отнестись к прогнозу развития, если через 3 года, в 2020 году, число граждан с доходами ниже прожиточного минимума будет больше, чем 8 лет назад -11,2 %? Доходы населения, снизившиеся в последние годы на 16% будут расти на 1-1,5% в год при инфляции в 4%. Беда в том, что нынешние правители все еще верят в то, что планирование – это зло, рынок сам расставит все по местам.Мы рассматриваем прогнозы! То есть министерства нам представили картину полного упадка, который исправлять никто не собирается. Нет никаких предложений по подъему экономики и развитию социальной сферы. Страна катится, по прогнозам, в яму.Прогноз представлен в трех вариантах: «плохой», «очень плохой» и «никуда не годный». Разработчики всерьез полагают, что рост лежащей на дне экономики по 2,2% в год – это существенный рост, а индекс промышленного производства в 2,5% - это достижение. Между тем рост выпуска, допустим, станков на 2,5% - это выпуск дополнительно 160 станков к уровню 2016 года. Такой «рост» обеспечит выпуск станков в объеме 1990 года только через 40 лет, а тракторов – через 960 лет. Кого устраивают такие перспективы?При этом в качестве основного драйвера экономического роста, как и в базовом варианте Прогноза, рассматривается ускоренный прирост инвестиций (в среднем до 7 % в год), что является чистой выдумкой. Рост частных инвестиций невозможен при одновременном сокращении государственных инвестиционных расходов.Практика показывает, что на рубль бюджетных инвестиций приходится 4-5 рублей корпоративных капиталовложений, поэтому прогнозируемое снижение бюджетных инвестиций приведет к замедлению инвестиционной активности в стране. При этом стоимость кредитных ресурсов российских банков остается на уровне 2017 года.Инновационная активность бизнеса показывает отрицательную динамику. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические и другие инновации, снизился до 9,3%. Предполагается сокращение организаций, выполняющих исследования и разработки в рамках реорганизации сферы науки. В этих условиях никакого реального возрождения экономики или промышленности предположить невозможно.В 2017-2018 гг. предлагается продолжение курса на последовательное сокращение государственного сектора экономики. Другими словами, увеличится налоговый пресс из-за недополучаемых бюджетом доходов от бывших государственных предприятий. Таргетирование инфляции на уровне 4% в год за счет снижения уровня жизни населения представляется несбыточным. Это обусловлено, прежде всего, ростом цен и тарифов инфраструктурных отраслей.Так, цены на газ за период с 2000 по 2015 год выросли в 15 раз (т.е. в 2,5 раза выше инфляции), тарифы на электроэнергию и железнодорожные перевозки грузов - в 10 раз (в 1,7 раза выше инфляции), тарифы на водоснабжение и теплоснабжение - в 28 раз (в 4,7 раза выше инфляции). Изменение ценообразования в этих отраслях не предусматривается.Кроме того, для латания дыры в федеральной казне Минфин РФ намерен повысить налоги и собрать дополнительные 912 млрд руб. за три года. Эта сумма, безусловно, растворится в ценах отечественной продукции и будет вынута из карманов наших граждан. Миф о стабилизации цен остается мифом.Если эти индикаторы посмотреть в проекте федерального бюджета, то повышение цен, тарифов и налогов составляет весь рост доходов бюджета. Повышение объемов товарного производства, как и импортозамещения, в прогнозе не предусматривается.Судя по тому, что в настоящее время рост экономики России ниже математической погрешности, снижение ассигнований на экономику приведет к затяжной стагнации. Кроме того, России нельзя ориентироваться на мировой рост экономики. Он отсчитывается от высоких показателей, а экономика России на нулевой отметке, ее рост можно считать существенным только в параметрах 15-20% в год.Тупиковая экономическая ситуация, основанная на гаданиях цены на нефть, и полная безучастность правительства в вопросах импортозамещения, стали основной причиной хронического дефицита бюджета страны, который сохраняется и на ближайшую трехлетку.38% всех расходов или 6,3 трлн руб. уйдет на национальную оборону, полицию и содержание госаппарата, тогда как расходы на образование и здравоохранение в сумме будут меньше более чем в 6 раз (1,064 трлн руб.). По этим параметрам Россия движется в прямо противоположном направлении по сравнению с большинством развитых стран.Расходы на образование в 2020-м будут ниже 2013 года в рублевом выражении. Объем ассигнований на эту отрасль будет индексироваться практически на уровень инфляции. По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела «Образование» составит в 2017 – 2018 годах 0,7%, в 2019 – 2020 годах – 0,6 процента. Доля расходов на образование в бюджетах стран ОЭСР в последнее десятилетие сохранялась на уровне около 13%, в то время как в России она снизилась с 11,8 до 9,9%.Не могут это положение исправить и регионы. Не смотря на дефицит региональных бюджетов и огромные долговые обязательства, финансовая помощь им будет сокращаться с 1,7 трлн руб. в 2017 году до 1,59 трлн руб. в 2020 году. При условии сохраняющейся инфляции регионы не смогут обеспечить социальные гарантии гражданам России.Так что пятимся назад, а призрак развития все больше становится похожим на безнадежную отсталость. Что же за прогноз на три года представило нам правительство? Где, на каком месте окажется Россия через три года?Ответ на этот вопрос - в сегодняшнем дне.