Эдуард Иванович Герстфельд. Выдающийся военный инженер Российской империи
Эдуард Иванович Герстфельд — инженер-генерал, сенатор, член Государственного совета, а также родоначальник дворянского рода Герстфельдов. Происходя из обычной недворянской семьи, не имеющей собственности, он сумел построить в Российской империи блестящую карьеру, заслужив сначала личное, а затем и потомственное дворянство для своих детей. Вся его жизнь и карьера — это наглядная иллюстрация работающего социального лифта, когда человек с низов поднимается на самый верх своим трудом, мужеством и целеустремленностью. Стоит отметить, что стать инженер-генералом в Российской империи было не самым простым делом, в течение двух столетий данный чин получили всего 103 человека, что не так много для огромной страны, в которой было развито и востребовано инженерное дело.
Эдуард Иванович Герстфельд родился 7 декабря 1798 года в Лифляндии (Ливонии), так называлась историческая область, которая располагалась на территории современных прибалтийских государств — Латвии и Эстонии. Территория была названа так германскими рыцарями-крестоносцами по имени одного из проживающих здесь финно-угорских племен — ливов. Происхождение будущего генерала было достаточно скромным. Его отец Иоганн Беньямин Герстфельд не был дворянином и не имел собственности, не находился он и на службе, он был арендатором казенных имений. Матерью Эдуарда была Луиза Кристина урожденная Эрнст. Помимо Эдуарда в семье было еще двое детей — Иоганн Филипп и Амалия Луиза.
Необходимо отметить, что Эдуард Герстфельд определенно был целеустремленным, умным и талантливым человеком, лютеранин по вероисповеданию из простой лифляндской семьи он сумел построить успешную карьеру, выбравшись за пределы «клетки» своего социального происхождения. Уже в 15 лет 31 января 1814 года он начал службу, став кондуктором 2-го класса в Перновской инженерной команде. 22 сентября 1817 года он поступил в Главное инженерное училище (в будущем Николаевская инженерная академия), здесь 24 декабря 1818 года Эдуард был произведен в прапорщики инженерного корпуса. Новоиспеченный прапорщик был переведен в офицерский класс Главного инженерного училища.
Он с отличием окончил инженерное училище, при этом его имя даже было занесено на мраморную доску почета, установленную в конференц-зале, а сам Эдуард уже в декабре 1820 года в чине подпоручика был направлен служить в Ревельскую инженерную команду. Причем чин подпоручика был пожалован ему годом ранее 7 декабря 1819 года «за успехи в науках». По мнению Семена Экштута, который опубликовал свою статью об Эдуарде Герстфельде в журнале «Родина» №1017 (10), интрига заключалась в том, что именно упорный и талантливый выпускник мог стоять у истоков создания военно-технической разведки Российской империи. В Ревеле он, скорее всего, оказался с ведома великого князя Николая Павловича, который занимал пост генерал-инспектора по Инженерной части и регулярно посещал училище. При этом великий князь самозабвенно любил инженерное дело, пронеся эту свою любовь через всю жизнь.
Глава инженерного ведомства Русской армии раньше других сумел понять необходимость создания новой службы, при этом Ревель был самым подходящим местом для сбора новой научно-технической информации. В городе располагался большой порт, в котором базировались русские военные корабли и достаточно часто заходили торговые суда других стран. Процветала здесь и контрабанда. Предприимчивые контрабандисты и подвыпившие матросы представляли собой идеальный материал для вербовки и организации шпионской сети за пределами Российской империи. По всей видимости, Герстфельд успешно справился с первым своим испытанием. Уже 27 февраля 1821 года ему был пожалован очередной чин поручика, а через неделю его вызвали в Петербург, где доверили выполнить достаточно деликатную миссию.
Новоиспеченный поручик был отправлен в Пруссию, где должен был изучать прусские крепости на Рейне. Детали задания не раскрывались и были окутаны тайной. В подробном послужном списке Герстфельда не было информации о том, какую должность и чин имел человек, отправивший его за границу. Эдуард Герстфельд вернулся назад в Россию 8 ноября 1822 года, после чего незамедлительно отправился в Варшаву, а оттуда в крепость Замостье, где велось строительство новейших фортификационных сооружений, он также включился в процесс возведения новой крепости, которая входила в число важнейших крепостей Царства Польского. После того как император Александр I побывал в Царстве Польском и лично осмотрел возведенные укрепления, он приказал объявить молодому офицеру высочайшее благословение. В официальном документе подчеркивалось: «за найденный отличный успех и примерное устройство в производстве работ с прочностью и с соблюдением притом экономии».
При этом великого князя Николая Павловича очень сильно интересовали все возводимые в Царстве Польском крепости, поэтому он отправлял Герстфельда на их изучение, князь хотел, чтобы тот составил о них обстоятельное впечатление. Поручик отлично справлялся со всеми задачами, поставленными перед ним генерал-инспектором. Уже 2 февраля 1823 года рвение поручика на службе было отмечено орденом Святой Анны 3-й степени. Возможно, он был награжден, в том числе, и за все добытые им сведения об инженерном устройстве прусских крепостей во время своей европейской командировки.
2 мая 1825 года Герстфельд снова назначен в Ревельскую инженерную команду. 24 марта 1827 года он был произведен в штабс-капитаны, а уже 6 декабря того же года в капитаны. Карьера военного инженера набирала обороты. 7 апреля 1832 года Эдуард Герстфельд был переведен в Варшавскую инженерную команду. Здесь он оказался под началом одного из самых влиятельных полководцев Николаевской эпохи. Это был Светлейший князь Варшавский граф Иван Федорович Паскевич-Эриванский, который и в мирные годы имел статус главнокомандующего Действующей армией. Под его началом Герстфельд начал еще быстрее подниматься по карьерной лестнице. Уже 15 октября 1832 года он был назначен помощником командира Западного инженерного округа, 12 марта 1833 года был произведен в подполковники, а уже 27 декабря 1835 года стал полковником.
В апреле 1837 года Герстфельд был назначен для особых поручений к начальнику инженеров Действующей армии. О характере проявленного полковником отличия и о специфике выполняемых им поручений можно теперь лишь догадываться, однако они были отмечены сразу тремя орденами — Станиславом, Анной и Владимиром. Официально все три награды были даны Герстфельду «за отличную, усердную и ревностную службу». При этом известно, что полководец Иван Федорович Паскевич-Эриванский очень высоко ценил военную разведку, которой старался уделять максимальное внимание. Он отлично отдавал себе отчет и понимал роль военно-технических инноваций в военном фортификационном искусстве и инженерном деле. Более того, фельдмаршал одним из первых в России понял, какую огромную роль в войнах будущего будут играть железные дороги. Так еще в начале 1840-х годов он начал отстаивать идею строительства железной дороги, которая связала бы между собой Варшаву и Вену.
Непосредственное участие в ее строительстве примет и Эдуард Герстфельд. Весной 1841 года он был командирован в Бельгию и Германию, где должен был изучать местные железные дороги. После возвращения из поездки он участвовал в стройке Варшавско-Венской железной дороги, став 17 мая 1842 года членом Комитета по ее строительству. После открытия данной железнодорожной ветки 7 августа 1845 года он стал ее директором. За свои труды по постройке важной магистрали 23 апреля 1850 года Герстфельд был награжден орденом святого Станислава 1-й степени, ранее 13 августа 1846 года он был произведен в генерал-майоры.
В 1849 году данная железная дорога сыграла важную роль в Венгерской кампании русской армии. Россия оказалась вовлечена в венгерскую революцию 1848 года, выделив экспедиционный корпус Паскевича, который выступил на стороне Австрийской империи. В рамках кампании фельдмаршал Паскевич предпринял исключительно смелый для своего времени маневр, равного которому история военного искусства ранее не знала. Он перебросил по железной дороге Варшава-Вена, построенной Герстфельдом, полноценное войсковое соединение — 9-ю пехотную дивизию генерал-лейтенанта Федора Сергеевича Панютина: 4 полноценных пехотных полка в составе 10 тысяч штыков при 48 орудиях. При себе солдаты дивизии имели походные ранцы с провиантом на 4 дня, а в товарных вагонах были перевезены лошади и фураж для них.
При этом в боевых действиях смог отличиться и Эдуард Иванович Герстфельд, который доказал, что является не просто «свадебным генералом». В годы Венгерской кампании он сначала заведовал перевозкой русских войск по прусским и австрийским железным дорогам, а затем возглавил инженерные части действующей армии. 5 июля 1849 года во время сражения при Вайцене он лично под огнем противника руководил работами по восстановлению разрушенного моста через овраг. 14 июля того же года он участвовал в переправе отряда князя Горчакова через реку Тису, переправа также проходила под огнем противника, а 21 июля он принял участие в сражении при Дербечине. За участие в Венгерском походе и проявленную в боях храбрость он 8 августа 1849 года был награжден шпагой, украшенной алмазами с надписью «За храбрость». Также он был награжден австрийскими наградами: командорским крестом Леопольда и Железной короной 1-й степени.
В июле 1850 года генерал-майор Эдуард Герстфельд был назначен на ключевой пост товарища (заместителя) главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями. В это время круг обязанностей военного инженера был очень обширен: разработка общего плана сухопутных и водных сообщений в Российской империи, сооружение электромагнитных телеграфов, разработка учебных планов для подготовки в России будущих инженеров. При этом уже в 1851 году именно Герстфельду было поручено возглавить управление работами по строительству Петербургско-Варшавской железной дороги, которая сыграла большую роль для развития огромных территорий. Работы по строительству новой «чугунки» начались в 1852 году, а сквозное движение между Варшавой и Петербургом было открыто в декабре 1862 года.
Все это время его карьера шла своим чередом. 21 января 1854 года он был назначен членом Комитета для рассмотрения предположений о сооружении железных дорог. 27 марта 1855 года был произведен в генерал-лейтенанты, с оставлением в должности и назначением сенатором. В Сенате Эдуард Герстфельд присутствовал в общем собрании четвертого, пятого и межевого департаментов, а с 1870 года был неприсутствующим сенатором. 13 июня 1868 года он стал членом Совета Министерства путей сообщения, а летом того же года с 14 июня по 22 сентября временно управлял всем министерством. При этом 21 марта 1868 года министр путей сообщения Российской империи Мельников ходатайствовал о производстве Герстфельда в полные генералы, 24 декабря того же года последний, по случаю 50-летия своей службы в офицерских чинах, был произведен в инженер-генералы. А 11 ноября 1869 года Эдуард Герстфельд был избран в почетные члены Николаевской инженерной академии, которую он успешно закончил еще полвека назад.
Умер Эдуард Иванович Герстфельд 24 ноября 1878 года в возрасте 79 лет. Он был похоронен в Санкт-Петербурге на Смоленском лютеранском кладбище. Его жизнь и карьера являлись наглядным подтверждением того, как работали социальные лифты в Российской империи, показывая, как человек из довольно простой семьи сумел добиться огромных достижений, заслужив сначала личное дворянство, а затем и пожизненное дворянство для своих детей, которых у него, к слову, было 11 от трех жен.
Источники информации:
https://rg.ru/2017/10/12/rodina-portret.html?utm_source=smi2
https://gerbovnik.ru/arms/4434.html
Материалы из открытых источников
Эдуард Иванович Герстфельд родился 7 декабря 1798 года в Лифляндии (Ливонии), так называлась историческая область, которая располагалась на территории современных прибалтийских государств — Латвии и Эстонии. Территория была названа так германскими рыцарями-крестоносцами по имени одного из проживающих здесь финно-угорских племен — ливов. Происхождение будущего генерала было достаточно скромным. Его отец Иоганн Беньямин Герстфельд не был дворянином и не имел собственности, не находился он и на службе, он был арендатором казенных имений. Матерью Эдуарда была Луиза Кристина урожденная Эрнст. Помимо Эдуарда в семье было еще двое детей — Иоганн Филипп и Амалия Луиза.
Необходимо отметить, что Эдуард Герстфельд определенно был целеустремленным, умным и талантливым человеком, лютеранин по вероисповеданию из простой лифляндской семьи он сумел построить успешную карьеру, выбравшись за пределы «клетки» своего социального происхождения. Уже в 15 лет 31 января 1814 года он начал службу, став кондуктором 2-го класса в Перновской инженерной команде. 22 сентября 1817 года он поступил в Главное инженерное училище (в будущем Николаевская инженерная академия), здесь 24 декабря 1818 года Эдуард был произведен в прапорщики инженерного корпуса. Новоиспеченный прапорщик был переведен в офицерский класс Главного инженерного училища.
И. Крамской. Портрет военного инженера. 1882 год
Он с отличием окончил инженерное училище, при этом его имя даже было занесено на мраморную доску почета, установленную в конференц-зале, а сам Эдуард уже в декабре 1820 года в чине подпоручика был направлен служить в Ревельскую инженерную команду. Причем чин подпоручика был пожалован ему годом ранее 7 декабря 1819 года «за успехи в науках». По мнению Семена Экштута, который опубликовал свою статью об Эдуарде Герстфельде в журнале «Родина» №1017 (10), интрига заключалась в том, что именно упорный и талантливый выпускник мог стоять у истоков создания военно-технической разведки Российской империи. В Ревеле он, скорее всего, оказался с ведома великого князя Николая Павловича, который занимал пост генерал-инспектора по Инженерной части и регулярно посещал училище. При этом великий князь самозабвенно любил инженерное дело, пронеся эту свою любовь через всю жизнь.
Глава инженерного ведомства Русской армии раньше других сумел понять необходимость создания новой службы, при этом Ревель был самым подходящим местом для сбора новой научно-технической информации. В городе располагался большой порт, в котором базировались русские военные корабли и достаточно часто заходили торговые суда других стран. Процветала здесь и контрабанда. Предприимчивые контрабандисты и подвыпившие матросы представляли собой идеальный материал для вербовки и организации шпионской сети за пределами Российской империи. По всей видимости, Герстфельд успешно справился с первым своим испытанием. Уже 27 февраля 1821 года ему был пожалован очередной чин поручика, а через неделю его вызвали в Петербург, где доверили выполнить достаточно деликатную миссию.
Новоиспеченный поручик был отправлен в Пруссию, где должен был изучать прусские крепости на Рейне. Детали задания не раскрывались и были окутаны тайной. В подробном послужном списке Герстфельда не было информации о том, какую должность и чин имел человек, отправивший его за границу. Эдуард Герстфельд вернулся назад в Россию 8 ноября 1822 года, после чего незамедлительно отправился в Варшаву, а оттуда в крепость Замостье, где велось строительство новейших фортификационных сооружений, он также включился в процесс возведения новой крепости, которая входила в число важнейших крепостей Царства Польского. После того как император Александр I побывал в Царстве Польском и лично осмотрел возведенные укрепления, он приказал объявить молодому офицеру высочайшее благословение. В официальном документе подчеркивалось: «за найденный отличный успех и примерное устройство в производстве работ с прочностью и с соблюдением притом экономии».
Часть крепости в Замостье, наши дни
При этом великого князя Николая Павловича очень сильно интересовали все возводимые в Царстве Польском крепости, поэтому он отправлял Герстфельда на их изучение, князь хотел, чтобы тот составил о них обстоятельное впечатление. Поручик отлично справлялся со всеми задачами, поставленными перед ним генерал-инспектором. Уже 2 февраля 1823 года рвение поручика на службе было отмечено орденом Святой Анны 3-й степени. Возможно, он был награжден, в том числе, и за все добытые им сведения об инженерном устройстве прусских крепостей во время своей европейской командировки.
2 мая 1825 года Герстфельд снова назначен в Ревельскую инженерную команду. 24 марта 1827 года он был произведен в штабс-капитаны, а уже 6 декабря того же года в капитаны. Карьера военного инженера набирала обороты. 7 апреля 1832 года Эдуард Герстфельд был переведен в Варшавскую инженерную команду. Здесь он оказался под началом одного из самых влиятельных полководцев Николаевской эпохи. Это был Светлейший князь Варшавский граф Иван Федорович Паскевич-Эриванский, который и в мирные годы имел статус главнокомандующего Действующей армией. Под его началом Герстфельд начал еще быстрее подниматься по карьерной лестнице. Уже 15 октября 1832 года он был назначен помощником командира Западного инженерного округа, 12 марта 1833 года был произведен в подполковники, а уже 27 декабря 1835 года стал полковником.
В апреле 1837 года Герстфельд был назначен для особых поручений к начальнику инженеров Действующей армии. О характере проявленного полковником отличия и о специфике выполняемых им поручений можно теперь лишь догадываться, однако они были отмечены сразу тремя орденами — Станиславом, Анной и Владимиром. Официально все три награды были даны Герстфельду «за отличную, усердную и ревностную службу». При этом известно, что полководец Иван Федорович Паскевич-Эриванский очень высоко ценил военную разведку, которой старался уделять максимальное внимание. Он отлично отдавал себе отчет и понимал роль военно-технических инноваций в военном фортификационном искусстве и инженерном деле. Более того, фельдмаршал одним из первых в России понял, какую огромную роль в войнах будущего будут играть железные дороги. Так еще в начале 1840-х годов он начал отстаивать идею строительства железной дороги, которая связала бы между собой Варшаву и Вену.
Железнодорожный виадук в Енджеюве на Варшавско-Венской железной дороге
Непосредственное участие в ее строительстве примет и Эдуард Герстфельд. Весной 1841 года он был командирован в Бельгию и Германию, где должен был изучать местные железные дороги. После возвращения из поездки он участвовал в стройке Варшавско-Венской железной дороги, став 17 мая 1842 года членом Комитета по ее строительству. После открытия данной железнодорожной ветки 7 августа 1845 года он стал ее директором. За свои труды по постройке важной магистрали 23 апреля 1850 года Герстфельд был награжден орденом святого Станислава 1-й степени, ранее 13 августа 1846 года он был произведен в генерал-майоры.
В 1849 году данная железная дорога сыграла важную роль в Венгерской кампании русской армии. Россия оказалась вовлечена в венгерскую революцию 1848 года, выделив экспедиционный корпус Паскевича, который выступил на стороне Австрийской империи. В рамках кампании фельдмаршал Паскевич предпринял исключительно смелый для своего времени маневр, равного которому история военного искусства ранее не знала. Он перебросил по железной дороге Варшава-Вена, построенной Герстфельдом, полноценное войсковое соединение — 9-ю пехотную дивизию генерал-лейтенанта Федора Сергеевича Панютина: 4 полноценных пехотных полка в составе 10 тысяч штыков при 48 орудиях. При себе солдаты дивизии имели походные ранцы с провиантом на 4 дня, а в товарных вагонах были перевезены лошади и фураж для них.
При этом в боевых действиях смог отличиться и Эдуард Иванович Герстфельд, который доказал, что является не просто «свадебным генералом». В годы Венгерской кампании он сначала заведовал перевозкой русских войск по прусским и австрийским железным дорогам, а затем возглавил инженерные части действующей армии. 5 июля 1849 года во время сражения при Вайцене он лично под огнем противника руководил работами по восстановлению разрушенного моста через овраг. 14 июля того же года он участвовал в переправе отряда князя Горчакова через реку Тису, переправа также проходила под огнем противника, а 21 июля он принял участие в сражении при Дербечине. За участие в Венгерском походе и проявленную в боях храбрость он 8 августа 1849 года был награжден шпагой, украшенной алмазами с надписью «За храбрость». Также он был награжден австрийскими наградами: командорским крестом Леопольда и Железной короной 1-й степени.
Виллевальде Богдан Павлович, Сражение при Быстрице (Эпизод из русско-венгерской войны 1849 г.)
В июле 1850 года генерал-майор Эдуард Герстфельд был назначен на ключевой пост товарища (заместителя) главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями. В это время круг обязанностей военного инженера был очень обширен: разработка общего плана сухопутных и водных сообщений в Российской империи, сооружение электромагнитных телеграфов, разработка учебных планов для подготовки в России будущих инженеров. При этом уже в 1851 году именно Герстфельду было поручено возглавить управление работами по строительству Петербургско-Варшавской железной дороги, которая сыграла большую роль для развития огромных территорий. Работы по строительству новой «чугунки» начались в 1852 году, а сквозное движение между Варшавой и Петербургом было открыто в декабре 1862 года.
Все это время его карьера шла своим чередом. 21 января 1854 года он был назначен членом Комитета для рассмотрения предположений о сооружении железных дорог. 27 марта 1855 года был произведен в генерал-лейтенанты, с оставлением в должности и назначением сенатором. В Сенате Эдуард Герстфельд присутствовал в общем собрании четвертого, пятого и межевого департаментов, а с 1870 года был неприсутствующим сенатором. 13 июня 1868 года он стал членом Совета Министерства путей сообщения, а летом того же года с 14 июня по 22 сентября временно управлял всем министерством. При этом 21 марта 1868 года министр путей сообщения Российской империи Мельников ходатайствовал о производстве Герстфельда в полные генералы, 24 декабря того же года последний, по случаю 50-летия своей службы в офицерских чинах, был произведен в инженер-генералы. А 11 ноября 1869 года Эдуард Герстфельд был избран в почетные члены Николаевской инженерной академии, которую он успешно закончил еще полвека назад.
Умер Эдуард Иванович Герстфельд 24 ноября 1878 года в возрасте 79 лет. Он был похоронен в Санкт-Петербурге на Смоленском лютеранском кладбище. Его жизнь и карьера являлись наглядным подтверждением того, как работали социальные лифты в Российской империи, показывая, как человек из довольно простой семьи сумел добиться огромных достижений, заслужив сначала личное дворянство, а затем и пожизненное дворянство для своих детей, которых у него, к слову, было 11 от трех жен.
Эдуард Иванович Герстфельд. Фотография. Конец июня 1870 — январь 1872 года, фото: rg.ru
Источники информации:
https://rg.ru/2017/10/12/rodina-portret.html?utm_source=smi2
https://gerbovnik.ru/arms/4434.html
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей
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