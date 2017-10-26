Записки Колорадского Таракана. Внезапная поездка в Россию
Приветствую вас, дорогие мои друзья и прочие уважаемые читатели. Не побоюсь собственной наглости, но решил я вас сегодня удивить. Причем так, чтобы это было неожиданно. Но об этом позже. А ещё я вас удивлю ожидаемо. Расскажу свою версию продолжения нашего майдана. И тоже позже.
Вот сейчас опять кто-то скривит физиономию. Самое интересное позже. Что вы за люди такие. Сколько раз уже писал о вашем закостенелом подходе к событиям. Ширше надо смотреть. Глубжее. Это не мои слова. Это Райкина слова. Того, который Аркадий, а не того, который его сын. Ну вот пример вашей закостенелости. Война 1812 или 1941-45 годов была какая?
Человеческий мозг сразу в потаенные уголки школьных знаний лезет. А тараканий? В логику! Так вот, обе войны были гражданскими. Потому, что в обеих войнах граждане России воевали в начале с гражданами Франции, потом Германии. Шучу конечно, а то некоторые с шутками на "Вы" у нас. Но логику вы поняли, надеюсь.
Любой факт можно извратить как угодно, если грамотно обойти кое-какие другие факты...
У нас продолжаются развеселые деньки, связанные с оружием. Не секрет, что многие поговаривали, когда Козлы (это теперь официальное название протестующих у стен Рады) затеяли свои игры, что в случае начала чего-то серьезного, оружие достанут уже в Киеве. Оно, типа, уже лежит где надо и сколько надо. Вот СБУ и озаботилась поисками. Нашли!
В Святошинском районе провели обыск у одного любителя военных аксессуаров и снаряжения. Он их по интернету продавал. Ничего так поискали. Три автомата, два карабина, пистолет ТТ, два револьвера "Наган", ракетницу, оптику. А патронов аж 4500 штук.
И что такого? Сколько сейчас стоит граната в Киеве? Любой школьник прайс-лист знает. От 80 до 150 гривен. Для бабушек, или там бюджетников каких-нибудь, деньги конечно. А для "воинов света"? Или сотрудников "темной подворотни"? Вот совершенно не удивлюсь, если прочитаю где-нибудь объявление о продаже противотанкового комплекса. "Если на вас наехали на танке у вас будет реальная возможность ответить".
Да и как без оружия-то сегодня? Я тут как-то вспомнил одну историю, не связанную никак с оружием, но прекрасно связанную с нашей жизнью. Теща моя (Тараканушка на её фоне бледная тень) как-то нас с тестем пива лишила. Наливали мы пиво... Ну и пена на скатерть пролилась. Тесть за честь украинских пивоваров вступился. Хорошее пиво должно быть пенным. Теща пиво отобрала. "Пейте вон огнетушитель"...
Вот примерно такой "огнетушитель" недавно случился в субботу с командиром добровольческого батальона ОУН Николаем Коханивским. Надрались воины света на поминках побратима и передрались на улице. Коханивский побратима своего, Руслана "Рема", из травмата подстрелил. Если уж между собой они стреляются, то как простому человеку быть?
Хорошо рядом полицейский гулял. В смысле, гулял как простой прохожий. Выходной у него был. Как пишут в официальных сводках, он и задержал преступника. А в народе говорят, морду набил и скрутил хероя. Профессионально так. Жестко, как говорят специалисты. Один сейчас в больнице, второй в кутузке.
А вообще у нас сейчас в смысле мордобоя тоже как в анекдоте. После первой брачной ночи.
- Дорогая, я понял, что я у тебя не первый...
- Да. А я поняла, что и не последний.
Помните фанатов футбольного клуба "Днепр"? Ну тех, которые недавно избили нашего народного депутата, а ещё и президента клуба "Днепр-1" Юрия Березу? Не было у того травмата, вот морда пострадала. А тут и следующая новость подоспела.
В селе Хащаваня Львовской области местные раскатали физиономию депутату Андрею Лозовому. Представляете? Приехал человек из партии Ляшко агитировать чтобы лес не вырубали. А его самого вырубили. Мафия! Однозначно и бесповоротно! А был бы травмат... Мечта садомазохиста. Учитывая принадлежность к партии Ляшко, куда бы этот травмат Лозовому засунули...
Ну и прежде, чем начну вас удивлять, информация к размышлению. Из той же серии, что я давно пытаюсь внушить нашим гаишникам. Ну помните? "Вы пили?". Надоели уже. Хоть бы один спросил: "Вы ели?".
Так вот, в Грузии мэром Тбилиси избран бывший футболист нашего «Динамо» и «Милана», работающий сегодня вице-премьером правительства и министром энергетики Грузии Каха Каладзе. Может и нам подумать и заменить боксера на Шевченко? Я тут опять по-тараканьи помыслил. Футболисты-то хоть иногда играют головой, а не только едят, как боксеры... Буду думать.
Тут, понятно, главное, среди своих искать. Как объявление такое: «Российским футболистам просьба не беспокоить». Шутка. Опять же, кроме футболистов и боксеров другие виды спорта есть. Кроме шахмат. И не совсем спорт как бы, и головы от него кругом идут. Один Каспаров чего стоит.
О мишмайданчике. Открою вам жуткую тайну, почему «не прокатит». Тут многие говорят, пишут, планы всякие строят, но это опять же, человековский подход. А надо не ногами, надо душой.
А душа у человека где? Правильно, в желудке. И во имя его, родимого, все подвиги и совершаются. Ответ на вопрос, почему к Мише на микромайдан киевляне не потянулись, прост до «не могу». 250 гривен в день для активиста. Плюс какая-никакая кормежка и проживание (кстати, не только в палатке).
Для киевских – ни о чем.
Все элементарно: день работы на простых калымках в Киеве стоит от 350 гривен. Это деревья или кустарники сажать, монтировать что-то и так далее. То есть то, но что готовы пойти самые шумные из жителей и самые голодные – молодежь.
Короче, не взлетит. Сомнительный изначально процесс, да еще за меньшие деньги... Простите, после 2014-го в Киеве конкретно дураков все меньше становится.
Потому оставил я майданчик за бортом своих интересов и направился в сторону российской границы. Там перспектива была более интересная.
Дело в том, что вот уже два года с небольшим стараюсь вносить свой посильный вклад в освещение всего происходящего на Украине. И вот, до вносился. Решили в редакции поощрить меня, прямо как в песне поется: «Кажется, чего-то удостоен, награжден и признан молодцом».
И так как я худо-бедно, но освоил смежную специальность и теперь по мере сил пытаюсь радовать вас своими эксклюзивными фоторепортажами, то от имени и по поручению Самого Главного обозренца мне вручили классный фотоаппарат. Теперь я не просто вооружен, а по-настоящему. Соответственно, больше хороших и качественных фото и видео будет! Зеркальная фотокамера – это вам не китаевский смартфончик. А учитывая еще и прилагавшийся к ней телеобъектив – вообще жара!
Вот только пришлось ехать к вам за всем этим добром. Но мне даже интересно было, как там, в Мордоре. Я же говорил, что в этой России мне бывать не приходилось. Вот, побывал…
Дорогу описывать не буду, это все-таки 30+ категория. Главное – добрался и через границу перешел. Естественно, без проблем, какие у нас проблемы могут быть?
А так весело. Граница с вашей стороны на замке. Точнее, на щеколде. И дядька в форме от КПП со шлагбаумом для машин орет на всех: «Паспорт показал в развернутом виде! Калитку за собой закрыл!». Весело.
Ну и встречающие повеселили. Не тараканы совсем. Реальные кабаны. Такими организмами только наших депутатов во сне пугать. Насмерть. Но радушные, заразы. Аж хитин трещал. И желудок повеселили, и мастер-класс по обучению новой технике устроили.
Кстати, заведение на фото в заглавии рекомендую всем, кто в Белгороде окажется. И не потому, что это мой первый кадр на российской земле, а потому что просто советую всем, кто любит и ценит свой желудок.
Вообще, говоря о впечатлениях, много их было. Вот многие тут жалуются на то, что в России проблемы: дураки и дороги. Не знаю, как с дураками, но говорить о дорогах Белгородчины просто не хочется, потому как по сравнению с киевскими это слезы радости и умиления. Если у вас такие дороги, то какие тогда дураки? И наоборот, какие дураки, если такие классные дороги?
Очень удивило то, сколько у вас всего не на месте лежит. Ехали мимо поселка, там на столбе провод в бухточку скрученный висит. Метров 10-15. Нет, вы не представляете, он просто висит! На столбе!!! И явно, не первый день. У нас бы до первых сумерек провисел бы. Зажрались, как есть. Хорошо живете.
Уголки. Стальные. Остановку делали. Лежат на земле за остановкой. Да у нас такой уголок до земли бы не долетел.
И машин сколько. Нет, понятно, что у вас бензин свойский и его хватает всем. И дешевый. Сам видел. Но не до такой же степени.
Все куда-то перемещаются. На машинах. Автобусы и трамваи пустые ходят, все на колесах. Но правда и пробки отсюда, и битком набитые парковки.
Очень интересно было взглянуть всеми своими глазами на чудо российской автопромышленности, «Весту». Не вышло. Вообще, как я понял, продукция ВАЗа в Белгороде не в почете абсолютно. Как в том старом фильме говорили, «весь мир широко представлен», а вот «Весту» увидеть не вышло. Да и вообще, как-то с отечественным автопромом на улицах Белгорода не очень. Нифига не патриотично.
Но культура в Белгороде чувствуется. Есть такой шарм в городе, есть. Меня вот еще на следующий раз до Воронежа пригласили, интересно будет сравнить. А так – вот Белгород как Винница, в которую пару-тройку вагонов долларов вбухать.
А вообще я попозже как-нибудь все свое мнение выложу. Надо и сделанные фото просмотреть, и вообще по полочкам в голове все разложить. Все-таки я теперь член ордена Фродо-путешественника. Не абы куда скатался. Только кольцо никуда не кидал.
Но сильно так я задумался, пока обратно телепал. Вот разница в полсотни километров, а все не так. И не сказать, что прям сильно богаче живут, и все так, как должно быть. Докопаться до всего можно. Но – иначе. Радостнее что ли…
Хоть и провел я в Белгороде всего-то пять часов, и увидел не так много, но вот задумался сильно. Я до сих пор все еще задумчивый такой. Одно дело, писать, критиковать, не видя, и совсем другой коленкор, когда сам пощупаешь. Ну это примерно, как вам – одно дело, когда в телевизоре что-то про нас вещают, и другое дело – когда сам.
Короче, пока буду думать и к своему очередному приключению готовиться. Я прочитал ваши пожелания, куда смогу в Чернобыле и окрестностях проникнуть – туда проникну. Сами понимаете, далеко не везде там попасть можно. Куда-то не пускают очень активно, а куда и сам не полезу.
Но будет там мероприятие, которое постараюсь лицезреть. Так что – до встречи!
Автор: Таракан Околорадский
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