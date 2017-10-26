F-35 - физиологический урод в пятом поколении
Если рассматривать всю "созидательную" деятельность боевой авиации США начиная с конца 70-х годов как исключительно коммерческий проект, то приходиться признать его высочайшую эффективность. Не десятки - сотни миллиардов долларов - успешно освоены в рамках создания уникальных по своей бестолковости проектов. Первыми появились проекты Ф-22 и Ф-23, потом их дополнили Б-1, Б-2 и Ф-117... Лидеры по объему освоенных средств сменяли друг другу. Ф-22 в конечном итоге без лишнего шума списали в утиль. Но Пентагон не унывал.
В далеком 2001 году компания Lockheed Martin начала разработку Ф-35. В рамках программы Joint Strike Fighter предполагалось заменить им сразу все устаревшие модели истребителей и штурмовиков - F-16 Fighting Falcon, A-10 Thunderbolt II, F/A-18 Hornet и AV-8B Harrier II. По планам Пентагона, Lightning II должен был стать более дешевой и технологически совершенной альтернативой истребителю пятого поколения F-22 Raptor.
Любой отечественный авиаконструктор сказал бы, что подобное невозможно даже теоретически. Но это же Америка - "Америка все может!"
В последующие 16 лет Ф-35 в нескольких вариантах превратили в суперпроект, навязывая его всем союзникам США. Делом доказывая, что США способны совместить государственную коррупцию и создание летательных аппаратов тяжелее воздуха. Но и только. Совместить грандиозный распил бюджета со сверхсовременными и эффективными боевыми самолетами янки оказались не в состоянии.
"Недоработанность самолета, необходимость постоянно выбирать обходные пути для выполнения летных процедур и крайне ограниченные возможности внутренних систем не позволяют оценить пригодность Ф-35 к проведению тренировок в составе эскадрона (эскадрильи) и участию в боях", – констатировал о тдел эксплуатационных испытаний и оценки Министерства обороны США еще в феврале 201 3года!
Отвратительный обзор из кабины, невозможность вести эффективный ближний бой для завоевания превосходства в кубатуре пространства, отвратительная пушка, запрет на полеты начинающих пилотов на сверхзвуке, малая остойчивость, выход из строя при температурах ниже минус 15 градусов, отказы системы катапультирования на самолетах первых серий, отсутствие защиты от попадания молнии и проблемы с интерфейсом системы управления ... перечень недостатков машины занимает десятки листов доклада.
Прошедшие после доклада 4 года принципиально ничего не изменили. Кроме одного. За счет продолжающегося производства и навязывания Ф-35 своим союзникам, Пентагон смог отчитаться о снижении расходов на один самолет с баснословных 237 миллионов долларов до 120-ти. Это, конечно, не изначально заявленные 80-90 млн долларов, но хоть что-то. При этом умалчивается, что фактически производитель продолжает получать прибыль, а бюджет США нести все новые и новые траты, клепая не истребитель 5-го поколения, а летающее недоразумение.
Доходит уже до мистики. За последние несколько месяцев в ВВС США зафиксирован значительный всплеск "физиологических эпизодов" (случаев необъяснимого ухудшения самочувствия пилотов), сопровождающих эксплуатацию истребителей Ф-35. Если в период 2006-2016 годов военные насчитали десять подобных инцидентов, то к настоящему времени их число выросло до двадцати, сообщает Aviation Week.
По меньшей мере пять из десяти подобных эпизодов приходятся на текущий год. Они произошли между 2 мая и 8 июня на базе ВВС США Люк в штате Аризона. В результате полеты Ф-35 были приостановлены.
По сообщению командира 56-й оперативной группы полковника Бена Бишопа (пилотировавшего Ф-35) , после возобновления полетов истребителей авиабазы было зарегистрировано еще три "физиологических эпизода. По его словам, эксперты, в течение нескольких месяцев работающие с Ф-35A, до сих пор не смогли найти причины данной проблемы.
Привлеченные эксперты не уверены, указывают ли "физиологические эпизоды" на собственно гипоксию (снижение содержания кислорода в крови) или же являются следствием иных состояний, например, гиперкапнии (повышения уровня углекислого газа в крови), тканевой гипоксией (нарушения использования кислорода тканями), декомпрессионной болезни, обезвоживания, недостатка сна или нервного переутомления.
Так как ранее были катастрофы, связанные с отказом кислородной системы, тщательно проверялась резервная система кислородного питания. Проверки подтвердили ее исправность. В настоящее время специалисты переписывают программы, ответственные за контроль колебаний уровней концентрации кислорода. предполагается, что это позволит оперативнее поставлять кислород пилоту и тем самым потенциально облегчить его дыхание. При этом полковник Бишоп уверен, что "физиологические эпизоды" не связаны с загрязнением кабины или системы кислородного питания.
Командир 56-й оперативной группы настаивает, что три последних "физиологических эпизода" объединяет общее обстоятельство — резервная система кислородного питания сработала штатно, но пилоты не сразу почувствовали улучшение самочувствия. "Думаю, может быть что-то, основанное на взаимодействии машины и человека, то, что оказывает влияние на дыхание. Мы рассматриваем работу клапанов, позволяющих нашим пилотам выдыхать", - рассказал полковник.
По приводимой в связи с обнародованием очередных неполадок статистикой, именно с Ф-35 чаще всего происходят "физиологические эпизоды - за 2006-2017 годы зафиксировано 29 подобных инцидентов.
Новые факты лишь подтверждают ранее выявленные недостатки Ф-35. Машина, которая должна была стать прорывом в авиастроении, превратилась в реальную головную боль.
Очень дорогую головную боль.
СПРАВКА. Израиль покупает эти самолеты только потому, что по условиям американской экономической помощи он должен тратить ее на американское вооружение. Фактически столько американского оружия Израилю просто не нужно, и ему приходится закупать товары лишь номинально военного назначения, например, продукты питания для военных.
Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)
Использованы фотографии: pp.userapi.com
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