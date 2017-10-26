09:24 26 октября

Универсальный десантный корабль проекта «Прибой». Инфографика

Универсальные десантные корабли типа «Прибой» — проект перспективных российских УДК, разработанный Невским проектно-конструкторским бюро, который должен стать заменой французским УДК типа «Мистраль».

Корабли типа «Прибой» призваны к решению задач по приёму, перевозке и высадке морского десанта на оборудованное и необорудованное побережье, с привлечением как десантных катеров, так и вертолётов. Планируется, что все комплектующие корабля будут отечественными: и десантно-высадочные средства, и авиакрыло, и оружейные системы.


Первоисточник: https://riafan.ru/


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