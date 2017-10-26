Во всем виновата Россия. Мнение военных экспертов в юбке

Бытует мнение, типичной женской натуре характерны излишняя эмоциональность и отсутствие необходимых компетенций в обсуждении серьезных вопросов. Накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и постпред США при ООН Никки Хейли продемонстрировали, что тезис не теряет свою актуальность, а американские «политвумэн» не являются его исключением.Накануне «эксперты в юбке» взялись ни много ни мало за поиск виновников, причастных к химическим атакам на территории Сирии. Интерес к «химии» у заокеанских представительниц слабого пола разбудило заседание Совбеза ООН, в ходе которого Россия заблокировала резолюцию США о продлении сроков расследования химатак в Сирии на один год.Следственные мероприятия по инциденту с применением отравляющих веществ в городе Хан-Шейхун должны завершиться 17 ноября. Ранее российская сторона неоднократно подвергала сомнению независимость специалистов ООН, сообщая, что мероприятия проводятся в интересах определенных лиц. Одним из главных предметов критики стал отказ экспертов брать пробы с авиабазы Шайрат, с которой якобы осуществлялась химическая атака.Несмотря на то, что решение России не продлевать работу комиссии выглядит довольно логичной мерой, у женщин из команды Дональда Трампа сложилось свое видение ситуации. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила по этому поводу следующее: «Российское вето в очередной раз показало, что Москва хочет стоять на стороне диктаторов и террористов, которые применяют это оружие». С заявлением, сделанным почти как под копирку с предыдущим, выступила и пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс. Обвинив официальные власти Сирии в использовании химического оружия и безучастие России в этом процессе, госпожа Сандерс заключила: «Мы продолжим этому противодействовать».Вспоминая выражение «девичья память», двум дамам, представляющим интересы страны на международном уровне необходимо знать, что последние арсеналы химического оружия под контролем представителей МАГАТЭ вывезены из Сирии в 2014 году. Впрочем, леди наверняка поставлены в известность об этом факте и выстраивают обвинения на том, что официальная власть Сирии может получить химическое оружие незаконно.Даже если подобное представить в теории, использование запрещенных видов оружия было невыгодно правительственным силам на протяжении всего конфликта. Как показали события в Хан-Шейхуне, виновника которых «независимой» комиссии так и не удалось найти, главным выгодоприобретателем в подобных ситуациях являются силы международной коалиции, которые, не дожидаясь заключения специалистов сами назначают причастных и меру их наказания.Резюмируя, если в ближайшее время на территории Сирии будет осуществлена химатака, США и союзники, воспользовавшись данным предлогом усилят свое вмешательство. При этом сейчас есть все предпосылки, что подобный сценарий будет реализован на практике.Так, в социальной сети Twitter, периодически появляются сообщения что через турецкую границу в сирийскую провинцию Идлиб неоднократно осуществлялись переброски отравляющих веществ иностранного производства. Также известно, что в отдельных населенных пунктах Идлиба хранятся бочки с зарином, которые прячутся в подвалах и тщательно охраняются боевиками НВФ «Джебхат ан-Нусра».Очевидно, данной информацией владеют и американские власти, включая госпожу Хейли и Сандерс. Однако реагирует Вашингтон довольно своеобразно. На днях государственный департамент США на официальном сайте выпустил памятку, где крайне не рекомендовал американским гражданам посещать Сирию и в особенности провинцию Идлиб. В официальном обращении говорилось следующее: «Тактика ИГИЛ, Тахрир-аль-Шам (Джебхат-ан-Нусра) и других экстремистских группировок включает использование террористов-смертников, похищение людей, применение малого и тяжелого вооружения, самодельных взрывных устройств и химического оружия».Согласитесь, нормальному человеку даже без напоминаний не придет в голову приезжать в зону боевых действий. Скорее, данное сообщение можно рассматривать как подготовку общественности к очередной «химической провокации».