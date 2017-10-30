Российские монархи и их фавориты

Монархию невозможно представить без такого явления как фаворитизм. Короли и королевы, императоры и императрицы нет-нет, да и выбирали себе из круга свиты «особого» человека. Не прошло это мимо и России. Наши государыни не отказывали себе в удовольствии забыться в объятиях «галантов». Но стать «случаем» мог далеко не каждый. Царицам, в первую очередь, необходим был сильный и умный друг, надежный партнер в решении государственных задач. Тем же самым руководствовался, например, и Петр Первый, приблизив Александра Меншикова. Его острый ум и гениальная изворотливость были необходимы государству.Императрица из династии Романовых взошла на престол в феврале 1730 года. Она не могла похвастать блестящим образованием или политической хваткой, необходимой для управления огромной страной. Поэтому ей требовался помощник. И из Курляндии был «выписан» Эрнст Иоганн Бирон, который занимал должность обер-камергера при дворе на тот момент еще герцогини Анны Иоанновны.Главный фаворит императрицы не отличался образованием или какими-либо особыми способностями. Это компенсировалось тщеславием, хитростью и упрямством. По сути, он стал правителем Российской империи, а время царствования Анны Иоанновны вошло в историю как «бировщина». Ее фаворит, по мнению историков, стал олицетворением немецкого засилья. Ключевский писал так: «Немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забились на самые доходные места в управлении». Именно Эрнста Иоганна обвиняли во всех несчастьях, свалившихся на страну. Есть даже легенда о том, что однажды Бирон поинтересовался у одного из придворных шутов, мол, что обо мне говорят в народе? Тот ответил: «Вас, ваша светлость, одни считают богом, другие – сатаной, но никто не считает человеком».Неоднозначную реакцию вызывали отношения Анны Иоанновны с семейством Бирона. Еще в 1723 году он женился на герцогине Бенигной Готтлиб фон Тротта-Трейден. Будущая российская императрица прекрасно поладила с ней. Из-за этого ходили слухи, будто настоящей матерью Карла, сына Бирона, была на самом деле именно Анна.В Петербурге апартаменты семейства Биронов находились возле комнат императрицы. И все свое свободное время она проводила там. Это, конечно, не могло укрыться от любопытных глаз. Странные взаимоотношения замечали даже иностранцы. Например, испанский посол о тандеме императрица – фаворит высказался так: «Граф Бирон много лет верно служил ее величеству, исполняя в то же время обязанности супруга».Именно Бирона Анна Иоанновна сделала регентом при своем двухмесячном сыне Иоанне Шестом. Но после смерти императрицы, Эрнст находился у власти всего 22 дня, после чего его арестовали и сослали в Сибирь. Лишь при Екатерине Второй Бирона помиловали и вернули Курляндское герцогство.Семейная жизнь у будущей императрицы Елизаветы Петровны не задалась с самого начала. Ее сосватали за юного принца Гольштейн-Готторпского Карла-Августа. Он даже прибыл в Санкт-Петербург, но внезапно умер от оспы. Елизавета решила, что это знак свыше, поэтому не спешила замуж. Вместо этого она «приручила» своего камергера Александра Бутурлина, сделав его «галантом».Но вскоре фаворит был отправлен Петром Вторым воевать с татарами. Елизавета горевала недолго. Вакантное место занял ее троюродный брат Семен Нарышкин. Вот только и эти отношения не заладились – «галант» отправился «отдавать долг Родине» за границу. Недолго продлилось счастье Елизаветы и с гренадером Семеновского полка Алексеем Шубиным. На «боевом посту» его сменил Алексей Розум, певчий из придворного хора.Розум был родом из украинского села Лемеши. Потомственный казак пас сельское стадо. Но потом, обнаружив в себе способности к песнопению, сбежал в соседнее село. Здесь Алексей устроился в церковный хор. Это стало отправной точкой его карьеры. Вскоре он по приглашению перебрался в Санкт-Петербург и стал петь в придворном хоре. Именно там его и приметила цесаревна Елизавета.Освоившись в новой «должности», Алексей первым делом изменил фамилию, став Разумовским. Надо отдать ему должное, в отличие от остальных «случаев» Елизаветы, певчий не пытался воспользоваться своим положением. Даже когда цесаревна стала императрицей. Разумовский не возгордился, не плел интриг за спиной государыни, не лез без необходимости в политические вопросы. И хоть влияние на императрицу у Алексея было огромным, на ее власть фаворит не посягал. Он просто ее любил. Из-за своей доброты, искренности и надежности Разумовский сильно выделялся на фоне остального придворного люда. Елизавета ценила это, поэтому в письмах обращалась к нему «Друг мой нелицемерный».Скорее всего, государыня и фаворит были женаты. Хоть документов, подтверждающих это, не осталось. Зато у них были дети. Из-за этого впоследствии на престол претендовали разнообразные самозванцы. Самый яркий пример – это княжна Тараканова.Этой императрице нужен был не просто любовник, а близкий друг. Умный и смелый, который смог бы помочь в управлении огромной страной. Сменив несколько фаворитов, в 1773 году Екатерина встретилась с молодым генералом Григорием Потемкиным, о котором узнала вся страна благодаря войне с турками. На тот момент они уже были знакомы, поскольку Потемкин помог будущей императрице взойти на престол. За прошедшие годы Григорий Александрович сильно изменился. Впечатляющая внешность и ум не смогли оставить императрицу равнодушной. Они стали неразлучны. Отношения с государыней благоприятно повлияли на его карьеру. Спустя всего лишь год Потемкин стал сначала подполковником Преображенского полка, а вскоре получил должность вице-президента Военной коллегии. А в 1775 году он удостоился графского титула.Григорий Александрович поселился в Зимнем дворце, рядом с покоями императрицы. Вел он себя взбалмошно, грубо и неряшливо. Водилась за ним и дурная привычка – грызть ногти во время разговора. Но императрица все это считала «милым», и даже звала Потемкина «первым ногтегрызом империи».Главной темой для разговоров у придворных было лишь одно – чем военный смог так покорить государыню? Версии выдвигались разные. Но Екатерина больше всего ценила фаворита за ум. Он был в курсе всех государственных дел, давал императрицы советы. К тому же, Григорий Александрович рьяно взялся за армию и флот, которые требовали модернизации.В 1774 году Екатерина и Потемкин повенчались. По одной из версий, произошло это в церкви Сампсония Странноприимца. Хоть документов, подтверждающих венчание и нет, но в письмах Екатерина стала называть фаворита «дорогим мужем».Но для Потемкина это стало своеобразной удавкой. Он начал хандрить, поскольку «всего в жизни добился и стремиться больше не к чему». Екатерина мужественно терпела его выходки, но в декабре 1775 года Григорий Александрович все-таки съехал из Зимнего дворца. Вскоре Потемкин стал генерал-губернатором Новороссии, где перед ним поставили задачу «оживить» территорию после татарских набегов.Сердце Екатерины вскоре занял другой фаворит. Но до конца дней императрица и князь Таврический сохраняли уважение друг к другу.Любопытно, что не всегда в Российском государстве работал схема «императрица – фаворит». Петр Первый, например, выбился из списка, максимально приблизив к себе друга и соратника. Речь идет об Александре Меншикове.Фаворит государя родился 16 ноября 1673 года. Ничего хорошего его жизнь не предвещала, поскольку «карьера» мальчишки началась с торговли пирожками, начиненных протухшей зайчатиной. Но к концу жизни полный титул Александра Даниловича включал в себя более двадцати пунктов. А самыми необычными были «Кавалер Ордена Слона» и «Адмирал Красного флага».Алексашку, как называли Меншикова, сначала приблизил Франц Лефорт. Затем он «перекочевал» к Петру, став его денщиком. Бывший торговец пирожками рука об руку с будущим государем трудился над «потешными» полками. А когда они повзрослели, Меншиков всегда был рядом с императором: начиная от бранных полей, заканчивая пирами.Незаурядные умственные способности позволяли Александру Даниловичу становиться лучшим на разных поприщах. Он сумел проявить себя и как блестящий полководец, и как талантливый дипломат, и как толковый администратор, и как… гениальный казнокрад. Про него говорили, что он «сравнял свой карман с государственной казной».Последнее, конечно, могло сильно подпортить репутацию фаворита, если бы не одно «но». Меншиков умел не менее гениально оправдываться. Это раз. Во-вторых, он не только тащил деньги из казны, но и порой брал на себя государственные расходы. Например, свои деньги он потратил на закупку для солдат Ингерманландского полка зимних головных уборов. А во время Померанской кампании кошелек Меншикова похудел на солидную сумму – порядка 50 тысяч рублей. На эти деньги он закупил палатки и провиант. Кроме этого Александр Данилович тратил свои деньги на подкупы иностранных дипломатов и чиновников, выплачивал жалования шпионам и так далее.Петр Первый обо всем этом, конечно же, знал. Поэтому и частенько делал вид, будто не замечает руки своего фаворита в государственной казне.В 1903 году произошло событие, которое повлияло как на жизнь царской семьи, так и на всю Россию. В Санкт-Петербург приехал Григорий Распутин. Он называл себя провидцем и целителем, сумев быстро впечатлить капризных жителей столицы. Его воспринимали по-разному. Кто-то видел в нем святого, кто-то – блаженного, третьи и вовсе считали старца коварным интриганом и преступником. В любом случае, равнодушных не было.В ноябре 1905 года состоялась встреча Распутина с царской семьей. Николай Второй об этом событии сделал такую запись: «Познакомились с человеком Божиим — Григорием из Тобольской губернии».Вскоре старец стал лечить больного гемофилией наследника Алексея. Но, по мнению некоторых историков и исследователей (в том числе писателя Валентина Пикуля), Распутин взялся за это только ради собственной выгоды. Ничем ребенку он не мог помочь. А во время приступов, просто давал ему наркотики, облегчая страдания.Из-за особого отношения к старцу, по Санкт-Петербургу поползли разнообразные слухи. Одни утверждали, что Распутин стал фаворитом царицы. Другие говорили, что у них роман. Да и сам «чудотворец» нет-нет, да и подливал масла в огонь, хвастаясь (особенно в состоянии алкогольного опьянения) тем, что имеет «доступ» к царице и ее дочкам. Есть в этом зерно истины или нет, сказать сложно. Вполне возможно, что это всего лишь «пьяный треп». Так сказать, мечты самого Распутина.Но тот факт, что Григорий не стеснялся царской семьи, демонстрируя свой буйный нрав, кое о чем говорит. Например, Керенский в своих мемуарах утверждал, что однажды Распутин изнасиловал няню наследника престола. Та, конечно, рассказала о произошедшем Александре Федоровне, но… Царица неожиданно приняла сторону Распутина, заявив, что та пытается оболгать и опорочить «святого» Григория.В 1912 году появились странные письма пикантного характера, где фигурировали и царица, и Распутин. Они вызвали бурю эмоций в Санкт-Петербурге. Но вот их достоверность весьма сомнительна. Поскольку «слил» их знакомый Григория.Власть Распутина над царской семьей не могла длиться вечно. 17 декабря 1916 года он был убит в результате заговора.