В Молдавии «европейцы» будут снесены по чешскому сценарию

«… Вот почему я призываю вас осознать важность момента, через который мы проходим, и принять самое верное решение. Время всякого рода опытов прошло. Пришло время взять собственную судьбу в свои руки и самим строить ту жизнь, которую мы все заслуживаем».

Молдавия уже скоро год живет в условиях политического кризиса, который может закончиться только полным поражением одной из противоборствующих сторон. На кону вектор развития страны. США очень боятся, что Кишинев резко развернувшись, вернется в орбиту влияния Москвы. В свою очередь Россия понимает, что если она сегодня не воспользуется предоставленным ей шансом, то она может потерять Молдавию навсегда.Когда в 2016 году на первых всенародных выборах президента Молдавии выиграл Игорь Додон, стало понятно, что в стране в ближайшие годы покоя не будет. Пророссийская, а правильнее сказать промолдавская риторика нового президента (внеблоковость, разрыв ассоциации с ЕС и экономическая интеграция с Россией и т.д.) и резко проевропейский курс парламента никак не смогут мирно сосуществовать. Первые же шаги Додона подтвердила это предположение.В первых числах января 2017 года он встретился с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским и дал понять, что он серьезно намерен решить эту застарелую проблему страны, через федерализацию. Данное решение встретило полное понимание у Москвы и резкое непонимание в Вашингтоне. Почему?Дело в том, что даже сегодня население Молдавии фактически разделено пополам. Одна часть считает, что будущее страны неразрывно связано с Западом, а вторая с Востоком и возвращение в состав страны 15% откровенно пророссийского электората раз и навсегда перевернет ситуацию в Молдавии в пользу Москвы. Для Вашингтона этот сценарий равносилен разгрому. Тотальному и окончательному. В этом случае рушится вся их долгая более чем двадцатилетняя игра.И время сейчас играет против них. Дело в том, что осенью 2018 года в стране должны состояться парламентские выборы. В их результате сегодня никто не сомневается. Проевропейский альянс, если не случится ничего экстра ординарного, должен потерпеть сокрушительное поражение и после этого остановить «план Москвы» по урегулированию Приднестровского конфликта и «возвращения» Молдавии «в семью» будет крайне затруднительно.Но на этом неприятности для Госдепа США не закончились. Две встречи Игоря Додона и Владимира Путина, заявление о будущем разрыве ассоциации Молдавии и ЕС. В начале апреля 2017 года Игорь Додон подписывает меморандум о сотрудничестве Молдавии с Евразийским экономическим союзом, а спустя всего 11 дней страна получила статус наблюдателя в этой организации.В Вашингтоне поняли, что ждать дальше нельзя, надо действовать…Ситуация для проевропейского, а правильнее проамериканского молдавского лобби выглядела очень печально. Их «реформы» провалились, ассоциация с ЕС не дала жителям ничего хорошего, а впереди разгром на выборах и разворот Молдавии лицом к Москве. Что делать в этой ситуации молдавским «демократам»? Только нагнетать обстановку, чем они и занялись.По этой причине уже весной 2017 года начала резко обостряться ситуация на украино-приднестровской границе. Киев, по требованию Кишинева фактически объявил Тирасполю таможенную блокаду.Летом Конституционный суд Молдавии запрещает проводить 24 сентября 2017 года референдум по расширению полномочий президента страны, а в сентябре вопреки приказу верховного главнокомандующего несколько десятков военнослужащих ВС Молдавии принимают участие в учениях на Украине, что выглядело как явная провокация.Нынешний всплеск противостояния начался в связи с нежеланием Игоря Додона (в соответствии с конституционным правом) назначить на должность министра обороны Евгения Стурзу. И вновь Конституционный суд Молдавии вынес странное решение «временно лишить полномочий президента (на процедуру назначения министра обороны) в связи с недееспособностью главы государства».На эмоциях в своем обращении к народу президент Молдавии Игорь Додон призвал своих сторонников защитить Конституцию и будущее страны:Казалось, что все идет к силовому противостоянию, но этого не произошло. Наоборот, в интервью российскому каналу НТВ Игорь Додон заявил, что как раз силовой сценарий очень выгоден его оппонентам, так как является единственным для них шансом выиграть. А потому он за досрочные выборы, но без применения силы.Судя по всему, данный конфликт на этом будет исчерпан. А что нам стоит ожидать в будущем?Мы отлично помним, как, начиная с 2014 года, президент Чехии Милош Земан пытался достучаться до своих европейских коллег. Он их убеждал, что нельзя идти на поводу у США и ссориться с Россией. Тогда Земан выглядел как белая ворона в стае своих черных собратьев и многие политические обозреватели предрекали ему сокрушительное поражение на очередных выборах в начале 2018 года, потому как он идет в разрез желанием жителей страны. Как же жестоко они все ошибались.Сегодня в Европе риторику Земана переняли многие европейские политики. Но настоящий гром среди ясного неба разразился 21 октября 2017 года, когда оппоненты президента Чехии были нет, не посрамлены, а буквально растоптаны избирателями своей страны.В этот день на досрочных выборах в Чехии правящая социал-демократическая партия с треском провалилась и заняла только шестое место. Три политические силы, которые местные СМИ с легкой руки Вашингтона называли «пророссийскими», заняли весь политический пьедестал почета и тем самым заставили замолчать оппонентов президента.Политический курс Чехии с проамериканского начал резко меняться на прочешский, который «неполживые» СМИ почему-то упорно называют пророссийским. А может и правильно называют…Ведь, как показало время интересы стран Европы и России как раз совпадают, а ссорят их между собой те силы, которым очень не хочется образования новой геополитической оси Москва-Берлин с ее более мелкими ответвлениями.Судя по всему, через год или немного ранее (если Игорю Додону удастся добиться досрочных выборов) Молдавию ждет такой же чешский сценарий. Курс страны резко изменится, а потом, если не случится ничего непредвиденного, будет решена проблема Приднестровья и уже ничто не сможет помешать Молдавии вернуться на тот путь, с которого она свернула много лет назад.