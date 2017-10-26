Покушение на Мосийчука в Киеве. Охранник нардепа ВРУ скончался

Операция прошла успешно. Врачи оценивают состояние Игоря Мосийчука как средней тяжести. Сейчас его перевели в реанимацию, он уже пришёл в себя и передаёт слова благодарности за поддержку.

В 10 часов (вечера, местное время) мы закончили наш прямой эфир. Балла (политолог) и Мосийчук в 22.01 покинули студию и вышли к гостевому дивану, где ещё в течение минуты обсуждали тему беседы. Затем они ступеньками пошли на 1-й этаж. Секунд через 30 раздался взрыв, от которого заложило уши

Накануне вечером в Киеве было совершено покушение на депутата ВРУ Игоря Мосийчука. В сообщении пресс-службы депутатского корпуса говорится о том, что взрывное устройство сработало в тот момент, когда Мосийчук выходил из офиса украинского телеканала «Эспрессо». Заявлено, что имел место направленный взрыв. Мосийчук получил множественные ранения и был доставлен в клинику.Помимо Мосийчука пострадали ещё четыре человека, включая охранника нардепа ВРУ.Через несколько часов охранник Мосийчука от полученных ранений скончался в больнице. Нардеп был прооперирован, врачи оценивают его состояние как «средней тяжести».Из материала пресс-службы:В связи со случившимся СБУ возбудила уголовное дело по статье «террористический акт».Из сообщения редактора ТК "Эспрессо":По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено на припаркованном у офиса телеканала скутере.