09:24 26 октября

Покушение на Мосийчука в Киеве. Охранник нардепа ВРУ скончался

Накануне вечером в Киеве было совершено покушение на депутата ВРУ Игоря Мосийчука. В сообщении пресс-службы депутатского корпуса говорится о том, что взрывное устройство сработало в тот момент, когда Мосийчук выходил из офиса украинского телеканала «Эспрессо». Заявлено, что имел место направленный взрыв. Мосийчук получил множественные ранения и был доставлен в клинику.

Помимо Мосийчука пострадали ещё четыре человека, включая охранника нардепа ВРУ.

Через несколько часов охранник Мосийчука от полученных ранений скончался в больнице. Нардеп был прооперирован, врачи оценивают его состояние как «средней тяжести».


Из материала пресс-службы:
Операция прошла успешно. Врачи оценивают состояние Игоря Мосийчука как средней тяжести. Сейчас его перевели в реанимацию, он уже пришёл в себя и передаёт слова благодарности за поддержку.


В связи со случившимся СБУ возбудила уголовное дело по статье «террористический акт».

Из сообщения редактора ТК "Эспрессо":
В 10 часов (вечера, местное время) мы закончили наш прямой эфир. Балла (политолог) и Мосийчук в 22.01 покинули студию и вышли к гостевому дивану, где ещё в течение минуты обсуждали тему беседы. Затем они ступеньками пошли на 1-й этаж. Секунд через 30 раздался взрыв, от которого заложило уши




По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено на припаркованном у офиса телеканала скутере.

Использованы фотографии: Фейсбук
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 05:42
    Жаль что этот ушлепок выжил...Человеком ЭТО назвать нельзя,отсюда-нисколько не жалко.. am
    210окв
    1. Геркулесыч Сегодня, 05:49
      Будем надеяться, что это человекообразное животное все же покинет наш мир, и данный взрыв только начало! hi
      Геркулесыч
      1. просто экспл Сегодня, 06:38
        тут не надеяться надо , а то самому делать , так как уже писали что он умер , что его нету так как от болезни умер и все такое , а оказалось что он живее всех живых .
        хочешь сделать хорошо . сделай сам.
        просто экспл
        1. Тралл Сегодня, 07:01
          На выходе из больницы может стоять ещё один скутер...
          Тралл
          1. dik-nsk Сегодня, 07:17
            уже объявили виновными наших спецов))) ох, хотелось бы верить что не перевелись Меркадеры, но думаю обычная междоусобная война мышей
            dik-nsk
    2. Зяблицев Сегодня, 05:51
      Немного очухавшись в больничке этот клоун уже заявил, что заказчики сидят в Москве скромно назвав себя при этом "крупным" политическим деятелем...Как у них там пафосно:"Г....не тонет!" , то есть "Г...э-э, герои не вмирают!"laughing
      Зяблицев
      1. oldseaman1957 Сегодня, 06:00
        взрывное устройство было закреплено на припаркованном у офиса телеканала скутере.
        - Когда ещё от скутера до "Калибра" дойдёт, но хлопцы так напрашиваются!
        oldseaman1957
      2. 210окв Сегодня, 06:04
        Ну так пусть прикатят тело в коляске..Разобраться с "заказчиком".Или не надо воздух тут портить..
        Цитата: Зяблицев
        Немного очухавшись в больничке этот клоун уже заявил, что заказчики сидят в Москве скромно назвав себя при этом "крупным" политическим деятелем...Как у них там пафосно:"Г....не тонет!" , то есть "Г...э-э, герои не вмирают!"laughing
        210окв
    3. Злой543 Сегодня, 05:51
      Обвинят нас, хотя он вроде с Гелетеем посрался.
      Злой543
      1. 210окв Сегодня, 06:06
        И..?Нас обвиняют в том что мы существуем на этом свете.Отвечать-только ледорубом Меркадера..
        Цитата: Злой543
        Обвинят нас, хотя он вроде с Гелетеем посрался.
        210окв
    4. Мар.Тира Сегодня, 06:49
      Вчера он с пеной у рта на камеру орал на полицейского -Застрелився!Вот самого и застрелили..Пауки начали рвать друг друга.
      Мар.Тира
  2. Геркулесыч Сегодня, 05:47
    Это Белый эсэмэску из ада прислал wassat скушно ему там без дружбанов, собирает все отбросы к себе ! negative
    Геркулесыч
  3. Teberii Сегодня, 05:47
    Ночь длинных ножей,не за горами.
    Teberii
    1. LeonidL Сегодня, 06:00
      Это было понятно с первых взрывов на Майдане. Удивительно, что мавры до сих пор не ушли.
      LeonidL
  4. Геркулесыч Сегодня, 05:51
    Хоть одна хорошая новость из укроины! hi Только жаль что не околел он там на месте. ..
    Геркулесыч
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:52
    взрывное устройство было закреплено на припаркованном у офиса телеканала скутере.

    Надо же скутер использовали для взрывчатки what ...остроумно.
    Тот же ЛЕХА
    1. LeonidL Сегодня, 05:59
      А что? Дешево так и оригинально, ну не мерседес же тратить на ВРУ-депутата? Только вот не учли толщину жировой прослойки - она на манер бронежилета сработала!
      LeonidL
  6. LeonidL Сегодня, 05:57
    Сейчас объявят, что это скуттер из гаража Путина!
    LeonidL
    1. трассер Сегодня, 06:16
      Мосийчук лично Путина видел перед взрывом бомбочки. Он ему язык показывал. ..
      " Если вам бизон говорит , что вы сумашедший - он прав." ( индейская народная мудрость).
      трассер
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:06
    Неужели наконец-то начнут мочить друг дружку по настоящему? Сейчас все "известные" политики и нацики присядут на "измену" и будут шугаться от автомобильного выхлопа.
    rotmistr60
  8. pvv113 Сегодня, 08:00
    СБУ возбудила уголовное дело

    Уже в новостях прозвучало, что обвинили Россию
    pvv113
  9. БАРХАН Сегодня, 08:21
    Какая хорошая новость с утра.Давайте,небратья,ещё давайте...майдан до последнего укра.
    БАРХАН
  10. Sly Сегодня, 08:27
    Странно что он заказчиком Кадырова не объявил - было бы логичнее.
    Sly
    1. Ш.О.К. Сегодня, 08:53
      Кстати, о продолжении "чеченской истории" по этому же поводу в украинском телеэфире заявил и политолог Тарас Черновол. "Покушение на Мосийчука – это дело рук Кадырова. Сомнений нет!" – заявил и народный депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько. "Такого уровня спецоперации могут позволить себе спецслужбы или группы, которые работают на заказные убийства. Однозначно – это серьезная спецоперация, которая требует большого количества участников", – отметил нардеп.


      Только что прочитал.
      Ш.О.К.
  11. Платов Сегодня, 08:34
    Мало взрывчатки было... На эту толстую падлу нужно было УРАЛ минировать)))))
    Платов
  12. VadimSt Сегодня, 08:55
    Брехня! Если бы покушались на этого бегемота, то заложили бы три кило, а так, только один, в эквиваленте...
    VadimSt
  13. Ш.О.К. Сегодня, 08:56
    Два раза "жаль".Жаль,что умер охранник и,жаль,что осталась жива свинья Мосийчук.
    Ш.О.К.
  14. ПалБор Сегодня, 09:01
    Очередная постановка.У Бориса Рожина в ЖЖ выложены фото Мосийчука "раненого".Лежит такой розовенький как поросюк,причёска даже не растрепалась,томатная паста слегка на мордочку набрызгана...Тьфу!
    ПалБор
  15. Orionvit Сегодня, 09:16
    В связи со случившимся СБУ возбудила уголовное дело по статье «террористический акт».
    А почему не хулиганство? Вон в Киеве заложников захватили в зале суда, и ничего, оказывается просто "похулиганили".
    взрывное устройство было закреплено на припаркованном у офиса телеканала скутере.
    Это вообще прикол. В Киеве уже зима начинается, а припаркованный скутер, ни у кого не вызвал подозрения. У меня вопрос, много людей в мороз, на скутерах, или на мотоциклах ездят?
    Orionvit
    1. Серый брат Сегодня, 09:24
      Цитата: Orionvit
      У меня вопрос, много людей в мороз, на скутерах, или на мотоциклах ездят?

      Немного, но есть энтузиасты, снега-то нет, ещё значит сезон не кончился.
      Серый брат
Картина дня