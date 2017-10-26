09:21 26 октября

В США не могут выяснить причину кислородного голодания пилотов F-35

РИА Новости, ссылаясь на американские информационные источники, сообщает о заявлении представителей Пентагона по поводу F-35. В ведомстве говорится о том, что комиссия ВВС США выявила серьёзные проблемы, связанные с недостаточными объёмами кислорода для лётчиков самолёта 5-го поколения. Эти проблемы, как отмечается, до сих пор не устранены.

Речь идёт о череде рапортов от лётчиков, эксплуатирующих F-35. В рапортах говорится о том, что у лётчиков проявляются симптомы кислородного голодания во время полёта. Инциденты при выполнении полётов названы «физиологическими эпизодами».

До сих пор, как заявлено, не выявлено основной проблемы ухудшения самочувствия лётчиков. По одной из версий, такой проблемой (причиной) является непосредственное снижение уровня кислорода в крови – гипоксия, по другой – чрезмерный уровень углекислого газа в крови (гиперкапния, как частный случай гипоксии). Также рассматриваются такие причины как декомпрессионная болезнь, обезвоживание и даже недостаток сна у отдельных лётчиков.


В США не могут выяснить причину кислородного голодания пилотов F-35


Отмечено, что за предыдущие годы эксплуатации F-35 в США были выявлены 10 случаев упомянутых симптомов у лётчиков. И за неполный 2017 год – тоже десять. Отмечается, что число обращений растёт, а проблема, над которой работают как медики, так и технические специалисты, пока далека от разрешения.

Сложности добавляет и тот факт, что специальная комиссия никак не может выявить закономерности резкого ухудшения состояния пилотов F-35. Лишь одна закономерность – наибольшее число обращений поступило от лётчиков авиабазы Льюк в Аризоне летом этого года. Однако причина этого проста – в этот период на авиабазе проводилось наибольшее число тренировочных полётов на F-35.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 63

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  1. himRa Сегодня, 06:32
    Не ..ребятки...придется вам нашего шамана с бубном просить!! wassat если мозгов не хватает....
    himRa
    1. Logall Сегодня, 06:40
      Да я и без шамана могу сказать! –самолет то самое ''оно''!
      Logall
      1. просто экспл Сегодня, 06:57
        тут не шаман , тут фермер , ибо грабли есть у него , а у шамана .
        а грабли старые , еще на хряпе (Ф-22) была та же проблема , из за которой он на земле 3 года простоял .
        то есть приняли хряпу в 2006м , а полноценно летать он начал после 2009го .
        просто экспл
        1. dik-nsk Сегодня, 07:26
          а как же израильские товарищи эксплуатируют и не жалуются? волнуюсь за них))) или они в тайне от партнера кислород по другому вырабатывают? winked laughing
          dik-nsk
          1. Сепар ДНР Сегодня, 07:30
            Цитата: dik-nsk
            а как же израильские товарищи эксплуатируют и не жалуются? волнуюсь за них)))

            Не волнуйтесь. Они через раз дышат. Гешефт в экономии yes
            Сепар ДНР
          2. himRa Сегодня, 09:10
            Цитата: dik-nsk
            а как же израильские товарищи эксплуатируют и не жалуются? волнуюсь за них)))

            Не могут они жаловаться это все равно что признать евреев втянули авантюру вселенского масштаба....
            вот и выкручиваются сами как могут но признаться в проблемах (!!!)это признаться что евреев втянули в авантюру по мимо их желания купив на сладкое слово ,,халява,,!!!
            himRa
            1. резервист Сегодня, 09:18
              специальная комиссия никак не может выявить закономерности резкого ухудшения состояния пилотов F-35

              а как же израильские товарищи эксплуатируют и не жалуются?

              А может не там ищут?
              Ищут причины в технике, а самих американских лётчиков не берут во внимание.
              Вскружила голову их исключительность и высокое самомнение.
              Упали их моральные качества!
              ПИТЬ НАДО МЕНЬШЕ !!! laughing drinks drinks drinks
              резервист
    2. 210окв Сегодня, 06:40
      Там не шамана,а тренировать надо..Как работать в кабине с давлением внутри противогаза с заткнутой пробкой..А серьезно-тренировать надо.И с техникой разобраться.
      Цитата: himRa
      Не ..ребятки...придется вам нашего шамана с бубном просить!! wassat если мозгов не хватает....
      210окв
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:47
        210окв Сегодня, 06:40 ↑ Новый
        Там не шамана,а тренировать надо..Как работать в кабине с давлением внутри противогаза с заткнутой пробкой..

        hi ! ... а вокруг - хлорпикрин... красота!!!
        a.s.zzz888
    3. Геркулесыч Сегодня, 06:53
      Рахим hi drinks -приветствую hi !А израильтяне не назвалятся на это авиабревно, говорят что суперцаца, и вообще лучший во вселенной за последние 3триллиона лет! !! lol
      Геркулесыч
      1. himRa Сегодня, 06:58
        Цитата: Геркулесыч
        на это авиабревно, говорят что суперцаца, и вообще лучший во вселенной за последние 3триллиона лет! !!

        Здравствуй уважаемый hi
        Дык....не могут же они признать что их втянули в авантюру!!! wassat laughing
        himRa
        1. Svarog51 Сегодня, 08:31
          Рахим, доброе утро hi Вот мне чего интересно, наши ставят на самолёты кислородную станцию и вырабатывают его прямо на борту. Не нужно таскать запас на весь полёт. А у них как с этим дело обстоит? Или опять русские хакеры виноваты, что им кислорода не хватает? lol drinks
          Svarog51
          1. himRa Сегодня, 08:47
            Цитата: Svarog51
            А у них как с этим дело обстоит? Или опять русские хакеры виноваты, что им кислорода не хватает?

            Сергей приветствую! hi
            Скажу честно это не я! laughing
            Если серьезно то у них так же .....времена когда таскали баллон с кислородом прошли!
            Но точную причину не знают даже они сами ....подозреваю приходит время держать отчёт за потраченные деньги wassat
            himRa
            1. Svarog51 Сегодня, 08:58
              Рахим, на тебя меньше всего можно подумать, тебе такими глупостями заниматься некогда. Ты то тут с нами, вон сколько свидетелей. wink
              Ну а если серьёзно, они под это дело опять денег выбьют. Комплексные исследования - дело дорогостоящее.
              Svarog51
    4. Orionvit Сегодня, 08:49
      Цитата: himRa
      если мозгов не хватает...

      Может кислородный краник приоткрыть? Но наверное, для сильно навороченной техники, это очень сложно. laughing
      Orionvit
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:34
    недостаточными объёмами кислорода
    - а форточку открыть не пробовали ? laughing
    Uncle Lee
    1. Svarog51 Сегодня, 08:33
      Володя, приветствую hi
      а форточку открыть не пробовали ?

      Пробовали - у земли помогает, а на высоте наоборот - всё выдувает. wassat drinks
      Svarog51
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:38
        Серж, привет ! hi Форточку нужно ставить поворотную, как на "копейке" и регулировать поступление воздуха fool А если не получиться, то летать низенько-низенько ! what what
        Uncle Lee
        1. Svarog51 Сегодня, 08:48
          Есть способ вообще без форточки обойтись. Пока самолёт на стоянке стоит, пилот никакого голодания не испытывает. Пусть сидят на земле - проблем меньше. bully
          Svarog51
          1. Серый брат Сегодня, 09:00
            Цитата: Svarog51
            Пусть сидят на земле - проблем меньше.

            Я бы так не сказал. lol
            Серый брат
            1. Серый брат Сегодня, 09:01
              Выражение лица испытуемого доставляет неимоверно.
              Серый брат
              1. Svarog51 Сегодня, 09:11
                Гы-ы ! laughing Так я и не предлагал летчика в кабину загонять, пусть в комнате ожидания полёта с друзьями в шахматы играет или с женой дома чаи гоняет. Лишь бы к самолёту не приближался и будет ему счастье. lol
                Svarog51
  3. Арон Заави Сегодня, 06:43
    Проблема похожая на ту что была у F-22. Это как раз не проблема. Решат, как и предыдущую. Мне интересен именно технический вопрос. Сегодня летают более 200 машин. Это тысячи часов. Почему на одном и том же самолете после десятков беспроблемных полетов может возникнуть единичный случай гипоксии?
    Арон Заави
    1. himRa Сегодня, 06:47
      Цитата: Арон Заави
      Почему на одном и том же самолете после десятков беспроблемных полетов может возникнуть единичный случай гипоксии?

      К шаману...на Алтай wassat
      himRa
    2. MadCat Сегодня, 06:50
      РИА Новости, ссылаясь на американские информационные источники, сообщает о заявлении представителей Пентагона

      эти утконосцы из РИА как то не вызывают доверия. Есть ли вообще проблема неизвестно.
      MadCat
      1. himRa Сегодня, 07:03
        Цитата: MadCat
        Есть ли вообще проблема неизвестно.

        Комментарии прочитать не пробовали?
        Есть!была ещё на фу22
        himRa
        1. MadCat Сегодня, 07:08
          Цитата: himRa
          Есть!была ещё на фу22

          нафиг ваши коментарии, сказочников из РИА хватает. Она была решена на Ф22 как бы. Обычно из за таких проблем сворачивают полеты, а не летают и в Японию самолеты не перебрасывают. Ф35 на постоянной основе даже на Аляске уже прописан.
          MadCat
          1. himRa Сегодня, 07:11
            Цитата: MadCat
            Она была решена на Ф22 как бы.

            Не ну ...если долго мучаться что нибудь получится!
            3 года устраняли эту проблему...на земле стоял крафт....3 года ,КАРЛ!!!
            Проблема не постоянная и не критичная .....но решить не могут!!!! wassat
            himRa
            1. Orionvit Сегодня, 08:54
              Цитата: himRa
              Проблема не постоянная и не критичная .....но решить не могут!!!!

              Если кто сталкивался с авиацией (и не только), хуже нет "плавающих" дефектов, то есть которые постоянно себя не проявляют. Но три года мусолить? Тут вы правы. Я тут уже писал, может действительно, просто кислородный краник приоткрыть? lol
              Orionvit
    3. Геркулесыч Сегодня, 06:55
      Арон hi так и на ф22 проблему полностью не решили, неофициально выше 7000 метров поднимается не рекомендуют пилотам! !!
      Геркулесыч
      1. Арон Заави Сегодня, 07:57
        Цитата: Геркулесыч
        Арон hi так и на ф22 проблему полностью не решили, неофициально выше 7000 метров поднимается не рекомендуют пилотам! !!

        Давно сняты все ограничения.
        Арон Заави
    4. просто экспл Сегодня, 06:58
      намекаете на диверсию ?
      тогда и хряпы (ф-22) тоже диверсия была , однако инженеры эту диверсию сами исправили .
      так что диверсантов надо искать среди разрабов .
      просто экспл
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:35
        Просто экспл -да ничего по сути не решили, и не сделали, ибо раньше в полете на ф22 пилот жаловался на давление в облости груди, что приводило к обморокам, и как минимум двум авиакатастрофам с гибелью пилотов, а теперь, в новых скафандрах или костюмах противоперегрузочных давит уже по бокам, и также иногда, но редко, у пилотов бывают обмороки! !!Поэтому неофициально выше семи километров подниматься на них не рекомендуют! !!
        Геркулесыч
        1. Orionvit Сегодня, 09:01
          Цитата: Геркулесыч
          и также иногда, но редко, у пилотов бывают обмороки!

          А может американские лётчики (пилоты только в гражданской авиации), просто с бодуна? Или конкретно со здоровьем не лады? Вон в штатах, уже лётчиков истребителей вышедших на пенсию, обратно отзывают, а со "старичком" в полёте всякое может случится, в том числе и кислородное голодание. laughing
          Orionvit
    5. rotmistr60 Сегодня, 07:00
      Это как раз не проблема. Решат, как и предыдущую

      Если американцы уже сталкивались (по вашим словам) с этой проблемой, то почему не учли это на новом самолете? Значит это все таки проблема. Ваш оптимизм понятен в связи с наличием этих самолетов у вас на вооружении.
      rotmistr60
    6. Маки Авелльевич Сегодня, 07:33
      Цитата: Арон Заави
      Почему на одном и том же самолете после десятков беспроблемных полетов может возникнуть единичный случай гипоксии?


      работаю технологом на заводе.
      были иногда случаи когда появлялась длинная цепь пречин/последствий проблем.
      в самых коварных случаях симптомы неполадки направлляли к другой, вторичной проблеме.
      я конечно ликовал так как нашёл первопричину. конечно меня ждало огорчение.
      а когд вконце конце решаешь такую проблему, думаешь - вот идио т. всё же на виду было!
      Маки Авелльевич
    7. Серый брат Сегодня, 09:04
      Цитата: Арон Заави
      Почему на одном и том же самолете после десятков беспроблемных полетов может возникнуть единичный случай гипоксии?

      Наверняка это русские хакеры.
      Серый брат
  4. Tusv Сегодня, 06:44
    Типичная проблема пилотов суперпуперпепелаца, озвученная Ягой всея Руси: "Я и есть не могу, я и спать не могу"- нету гравицапы, а пока евреи не стибрят - лечитесь
    Tusv
  5. iliitchitch Сегодня, 06:45
    По всему маршруту следования всех ф-35- х следует распылять кислород с гигантских самолётов-распылителей . Производства локхид-мартинов , естественно . "Это ж сколько мотыля намыть можно !" .
    iliitchitch
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 06:45
    комиссия ВВС США выявила серьёзные проблемы, связанные с недостаточными объёмами кислорода для лётчиков самолёта 5-го поколения.

    ... а на углекислом газе не пробовали, его то уж точно хватит... bully
    a.s.zzz888
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:51
      Тогда уж лучше азот, или метан wassat тем более последний пилоты в полете сами непроизвольно могут выделять lol
      Геркулесыч
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:55
        Геркулесыч Сегодня, 06:51 ↑
        Тогда уж лучше азот, или метан wassat тем более последний пилоты в полете сами непроизвольно могут выделять lol

        ... тогда им на унитазах летать надо, да и бумага всегда под рукой... laughing
        a.s.zzz888
  7. Геркулесыч Сегодня, 06:50
    Пилоты излишне толстые, и дышат слишком часто -вот воздуха и не хватает! lol
    Геркулесыч
  8. Nix1986 Сегодня, 06:58
    Да че за бред, в 21 веке не могут провести простой анализ крови после полетов и выяснить причины нарушения оксигенации?! Какая то утка новость.
    Nix1986
    1. himRa Сегодня, 07:19
      Цитата: Nix1986
      Да че за бред, в 21 веке не могут провести простой анализ крови после полетов и выяснить причины нарушения оксигенации?! Какая то утка новость.

      Проблема реально существует но имеет непостоянный характер и не критично.... request еще была на Ф22....
      himRa
      1. Nix1986 Сегодня, 08:51
        В том то и дело, что она может иметь непостоянный характер и не так критична. А тут пытаются представить эту новость будто янки не умеют даже делать оборудование для обеспечения воздухом на высоких высотах. Урякалка засчитана.
        Nix1986
  9. Masya Masya Сегодня, 07:05
    Может им с аквалангом летать попробовать... recourse
    Masya Masya
    1. himRa Сегодня, 07:22
      Цитата: Masya Masya
      Может им с аквалангом летать попробовать... recourse

      Надо что то делать!!!
      из за катапульты и так у них на голову битые а тут даже..пукнуть не чем!
      Я им настоятельно рекомендую шамана
      извеняюсссс love
      himRa
      1. Svarog51 Сегодня, 08:41
        Рахим hi Так то наши шаманы с Алтая нашим же лётчикам помогают. А у них только индейские шаманы в распоряжении. Сколько они индейцев то гнобили? Вот им местные шаманы и нашаманили. Сами виноваты. lol
        Svarog51
        1. himRa Сегодня, 08:58
          Цитата: Svarog51
          Сколько они индейцев то гнобили?

          Лет 100...наконец вроде добились(догнобили)...и тут вступает ,,мистика,, и....щёлкает по носу и приговаривает что все не однозначно
          А если серьезно то наивные постоянно наступают на грабли
          Сделали пиар самолёту вот результат!
          Супер-пупер машина тоже ломается..
          himRa
          1. Svarog51 Сегодня, 09:18
            и тут вступает ,,мистика,, и....щёлкает по носу и приговаривает что все не однозначно

            Вот тут ты прав на все сто. good Пусть Локхид снаряжает экспедицию с дарами к Великому Маниту. В противном случае кто то раньше времени отправится в страну Вечной Охоты. laughing
            Svarog51
    2. роман66 Сегодня, 07:47
      Масенька, hi love ты гений( гения?) - это ,наверное не самолет, а маленькая подводная лодка, на нем плавать надо , а не летать
      роман66
      1. Masya Masya Сегодня, 07:55
        Приветик, Роман! love я вот думаю, может всё намного проще... жаба душит? recourse
        Masya Masya
        1. роман66 Сегодня, 07:59
          самолетная жаба? - точно без шамана не обойтись
          роман66
          1. Masya Masya Сегодня, 08:14
            Цитата: роман66
            самолетная жаба?

            Хрен её знает... wink

            laughing
            Masya Masya
  10. Железякин Сегодня, 07:11
    Как, эти тоже голодают? Может проблема в самих пилотах?! Кормить лучше нужно
    Железякин
  11. vladimir553123 Сегодня, 07:24
    уж сколько сломали голов из за этого самолёта. видно дело в другом. сама конструкция видно хромает.
    вопрос -а как у нас дело обстоит с этим вопросом?. ведь наши такие кульбиты делают и летают так высоко?.вот тоже я думаю будет интересно и не только мне.
    vladimir553123
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:29
      Разные у нас системы жизнедеятельности, и поэтому проблем таких у нас нету.
      Геркулесыч
  12. andrewkor Сегодня, 07:32
    Так надо с открытым фонарём летать низенько,низенько и скорость не более ,чем на И-16м,вот и решение всех проблем.А как воевать,спросите?Так я же говорю - только летать,а про воевать ни слова!
    andrewkor
    1. Orionvit Сегодня, 09:09
      Цитата: andrewkor
      Так надо с открытым фонарём летать

      Способ хороший, главное безотказный. laughing Но если без шуток, в открытой кабине, на скорости 400 км.в час (на И-16), возникают такие перепады давления, что я лично, тем лётчикам не завидую.
      Orionvit
  13. g1washntwn Сегодня, 08:34
    Негативное плацебо. Похоже пилоты просто боятся летать на самолете вокруг которого уже невооруженным взглядом черная аура.
    g1washntwn
  14. Fkjydjckfrgh Сегодня, 08:45
    Просто реально страшно на "чумадане" лететь.
    Fkjydjckfrgh
  15. rpuropuu Сегодня, 09:19
    Цитата: dik-nsk
    а как же израильские товарищи эксплуатируют и не жалуются? волнуюсь за них))) или они в тайне от партнера кислород по другому вырабатывают? winked laughing

    "Сладок уксус на халяву" laughing Вот и не жалуются wink Кстати есть версия что "халява" слово еврейского происхождения good Надеюсь нам все обьяснят yes
    rpuropuu
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