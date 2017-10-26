В США не могут выяснить причину кислородного голодания пилотов F-35
РИА Новости, ссылаясь на американские информационные источники, сообщает о заявлении представителей Пентагона по поводу F-35. В ведомстве говорится о том, что комиссия ВВС США выявила серьёзные проблемы, связанные с недостаточными объёмами кислорода для лётчиков самолёта 5-го поколения. Эти проблемы, как отмечается, до сих пор не устранены.
Речь идёт о череде рапортов от лётчиков, эксплуатирующих F-35. В рапортах говорится о том, что у лётчиков проявляются симптомы кислородного голодания во время полёта. Инциденты при выполнении полётов названы «физиологическими эпизодами».
До сих пор, как заявлено, не выявлено основной проблемы ухудшения самочувствия лётчиков. По одной из версий, такой проблемой (причиной) является непосредственное снижение уровня кислорода в крови – гипоксия, по другой – чрезмерный уровень углекислого газа в крови (гиперкапния, как частный случай гипоксии). Также рассматриваются такие причины как декомпрессионная болезнь, обезвоживание и даже недостаток сна у отдельных лётчиков.
Отмечено, что за предыдущие годы эксплуатации F-35 в США были выявлены 10 случаев упомянутых симптомов у лётчиков. И за неполный 2017 год – тоже десять. Отмечается, что число обращений растёт, а проблема, над которой работают как медики, так и технические специалисты, пока далека от разрешения.
Сложности добавляет и тот факт, что специальная комиссия никак не может выявить закономерности резкого ухудшения состояния пилотов F-35. Лишь одна закономерность – наибольшее число обращений поступило от лётчиков авиабазы Льюк в Аризоне летом этого года. Однако причина этого проста – в этот период на авиабазе проводилось наибольшее число тренировочных полётов на F-35.
Речь идёт о череде рапортов от лётчиков, эксплуатирующих F-35. В рапортах говорится о том, что у лётчиков проявляются симптомы кислородного голодания во время полёта. Инциденты при выполнении полётов названы «физиологическими эпизодами».
До сих пор, как заявлено, не выявлено основной проблемы ухудшения самочувствия лётчиков. По одной из версий, такой проблемой (причиной) является непосредственное снижение уровня кислорода в крови – гипоксия, по другой – чрезмерный уровень углекислого газа в крови (гиперкапния, как частный случай гипоксии). Также рассматриваются такие причины как декомпрессионная болезнь, обезвоживание и даже недостаток сна у отдельных лётчиков.
Отмечено, что за предыдущие годы эксплуатации F-35 в США были выявлены 10 случаев упомянутых симптомов у лётчиков. И за неполный 2017 год – тоже десять. Отмечается, что число обращений растёт, а проблема, над которой работают как медики, так и технические специалисты, пока далека от разрешения.
Сложности добавляет и тот факт, что специальная комиссия никак не может выявить закономерности резкого ухудшения состояния пилотов F-35. Лишь одна закономерность – наибольшее число обращений поступило от лётчиков авиабазы Льюк в Аризоне летом этого года. Однако причина этого проста – в этот период на авиабазе проводилось наибольшее число тренировочных полётов на F-35.
Использованы фотографии: Фейсбук
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