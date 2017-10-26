09:22 26 октября

Кому выгодны угрозы ИГИЛ в адрес ЧМ-2018, который пройдёт в России?

На интернет-порталах, аффилированных с террористической группировкой «Исламское государство» (*запрещено в РФ), появились публикации, в которых заявлено, что ИГИЛ (*) «сорвёт проведение чемпионата мира по футболу в России». Заявлено, что ИГИЛ (*) откроет охоту на самых известных футболистов мира, когда те прибудут в Россию, а также на болельщиков.

На листовках содержится текст, который призывает «уничтожить врагов Аллаха в России огнём». Обращение направлено к болельщикам с призывами отказаться от поездок в РФ.

Кому выгодны угрозы ИГИЛ в адрес ЧМ-2018, который пройдёт в России?



Эта информация обращает на себя особое внимание по ряду причин.

Во-первых, от поездок в Россию на ЧМ мира болельщиков отговаривают и некоторые американские политики (кстати, сборная США на ЧМ-2018 не пробилась, впервые за многие годы).

Во-вторых, ИГИЛ (*) и ранее заявляли о том, что «сорвут» проведение крупных турниров в разных странах мира. К примеру, речь шла о «череде террористических атак на олимпийские объекты Бразилии». Однако любая террористическая активность на крупных международных турнирах была пресечена.

Во-третьих, частные охранные компании после угроз со стороны ИГ (*) стали публиковать предложения, в которых говорится о возможности лучших игроков мира воспользоваться их услугами.

Так, израильский портал News.co.il пишет о том, что одна их охранных фирм Израиля, состоящая из бывших бойцов элитных спецподразделений, предложила аргентинскому футболисту Лионелю Месси свои услуги. Фирма обещает обеспечить его безопасность на турнире в России.

Использованы фотографии: http://newsru.co.il/israel/25oct2017/messi_007.html
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Комментарии 12

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  1. himRa Сегодня, 06:52

    Во-третьих, частные охранные компании после угроз со стороны ИГ (*) стали публиковать предложения, в которых говорится о возможности лучших игроков мира воспользоваться их услугами.

    Зри в корень!
    himRa
    1. 210окв Сегодня, 06:56
      ИГ угрожает...Читай страны входящие в"коалицию по борьбе с ИГ"..
      Цитата: himRa

      Во-третьих, частные охранные компании после угроз со стороны ИГ (*) стали публиковать предложения, в которых говорится о возможности лучших игроков мира воспользоваться их услугами.

      Зри в корень!
      210окв
      1. Reptiloid Сегодня, 08:29
        Цитата: 210окв
        ИГ угрожает...Читай страны входящие в"коалицию по борьбе с ИГ".

        США угрожают всем! Злятся, что без них.!!!!!
        Reptiloid
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:53
    На листовках содержится текст, который призывает «уничтожить врагов Аллаха в России огнём». Обращение направлено к болельщикам с призывами отказаться от поездок в РФ.

    Интересная деталь в обращении...призывают уничтожить врагов АЛЛАХА в России а не саму Россию what кто конкретный автор этих листовок?
    Но при любом раскладе нужно быть готовым к любым пакостям со стороны как ИГИЛ ,так спецслужб других стран...так и своих отморозков.
    Тот же ЛЕХА
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:53
    Обращение направлено к болельщикам с призывами отказаться от поездок в РФ.

    ... понятно, под чью диктовку строчили "обращение"... уши мерикатосов торчат со всех сторон... angry
    a.s.zzz888
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:13
    А сами игиловцы как всегда -не сном, не духом об угрозах, им бы шкуры свои спасти в Сирии, крепко там наша авиация их гнобит! !! am
    Геркулесыч
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:14
    Обращение направлено к болельщикам с призывами отказаться от поездок в РФ

    Стоит только задаться вопросом кому Чемпионат в России поперек горла и сразу все становится на свои места. Англосаксы стоят за этим 100%.
    rotmistr60
  6. алекс-сп Сегодня, 07:37
    Нам терактами грозились на двух Олимпиадах, но, надо понимать, Органы сработали как надо... И в третий раз будет тоже самое, умеют наши, когда не расслабляются. Может быть я и ошибаюсь, но единственный удачный теракт на больших соревнованиях был в Мюнхене в 76 году.
    алекс-сп
  7. 3vs Сегодня, 07:47
    Создаётся впечатление, что тут всё повязано - и штатишки с Израилем и ЗАО "Игил", все работают на общий результат...
    3vs
  8. Антианглосакс Сегодня, 07:54
    Путину (или Шойгу) надо просто намекнуть, что , если во время ЧМ-2018 в России случится теракт, то в матрастане, мелкобритании и далее по списку, автоматически загрязнятся все побережья радиоактивными отходами и случится масса таких неприятностей, что все остальные беды, просто покажутся праздником.
    Антианглосакс
  9. антивирус Сегодня, 08:01
    Кому выгодны угрозы ИГИЛ в адрес ЧМ-2018, который пройдёт в России?- тем же людям,кто хочет сорвать следующую Лондонскую Олимпиаду
    антивирус
  10. БАРХАН Сегодня, 08:48
    А я догадываюсь кто стоит за этим...
    БАРХАН
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