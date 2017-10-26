Кому выгодны угрозы ИГИЛ в адрес ЧМ-2018, который пройдёт в России?
На интернет-порталах, аффилированных с террористической группировкой «Исламское государство» (*запрещено в РФ), появились публикации, в которых заявлено, что ИГИЛ (*) «сорвёт проведение чемпионата мира по футболу в России». Заявлено, что ИГИЛ (*) откроет охоту на самых известных футболистов мира, когда те прибудут в Россию, а также на болельщиков.
На листовках содержится текст, который призывает «уничтожить врагов Аллаха в России огнём». Обращение направлено к болельщикам с призывами отказаться от поездок в РФ.
Эта информация обращает на себя особое внимание по ряду причин.
Во-первых, от поездок в Россию на ЧМ мира болельщиков отговаривают и некоторые американские политики (кстати, сборная США на ЧМ-2018 не пробилась, впервые за многие годы).
Во-вторых, ИГИЛ (*) и ранее заявляли о том, что «сорвут» проведение крупных турниров в разных странах мира. К примеру, речь шла о «череде террористических атак на олимпийские объекты Бразилии». Однако любая террористическая активность на крупных международных турнирах была пресечена.
Во-третьих, частные охранные компании после угроз со стороны ИГ (*) стали публиковать предложения, в которых говорится о возможности лучших игроков мира воспользоваться их услугами.
Так, израильский портал News.co.il пишет о том, что одна их охранных фирм Израиля, состоящая из бывших бойцов элитных спецподразделений, предложила аргентинскому футболисту Лионелю Месси свои услуги. Фирма обещает обеспечить его безопасность на турнире в России.
На листовках содержится текст, который призывает «уничтожить врагов Аллаха в России огнём». Обращение направлено к болельщикам с призывами отказаться от поездок в РФ.
Эта информация обращает на себя особое внимание по ряду причин.
Во-первых, от поездок в Россию на ЧМ мира болельщиков отговаривают и некоторые американские политики (кстати, сборная США на ЧМ-2018 не пробилась, впервые за многие годы).
Во-вторых, ИГИЛ (*) и ранее заявляли о том, что «сорвут» проведение крупных турниров в разных странах мира. К примеру, речь шла о «череде террористических атак на олимпийские объекты Бразилии». Однако любая террористическая активность на крупных международных турнирах была пресечена.
Во-третьих, частные охранные компании после угроз со стороны ИГ (*) стали публиковать предложения, в которых говорится о возможности лучших игроков мира воспользоваться их услугами.
Так, израильский портал News.co.il пишет о том, что одна их охранных фирм Израиля, состоящая из бывших бойцов элитных спецподразделений, предложила аргентинскому футболисту Лионелю Месси свои услуги. Фирма обещает обеспечить его безопасность на турнире в России.
Использованы фотографии: http://newsru.co.il/israel/25oct2017/messi_007.html
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