МИД РФ: Западные страны в СБ ООН занимаются покрывательством террористов
Министерство иностранных дел России прокомментировало обвинения в адрес решения РФ заблокировать резолюцию СБ ООН по продлению миссии ОЗХО в Сирии. Напомним, что российская делегация в Совбезе объяснила решение тем, что доклад ОЗХО по событиям в Хан-Шейхуне представляет 26 октября (сегодня), а резолюция предусматривала продление миссии ещё до представления доклада и до оглашения выводов специальной комиссии. Россия предложила подождать два дня, заслушать доклад и лишь после этого обсуждать вопрос продления миссии. На Западе обвинили РФ в «препятствовании работы миссии», несмотря на то, что мандат «миссионеров» ОЗХО истекает ещё через несколько недель.
РИА Новости приводит реакцию МИД РФ:
В главном внешнеполитическом ведомстве называют действия и заявления западных «партнёров» беспардонными и носящими откровенное давление как на миссию, так и на официальный Дамаск.
Из заявления:
Российская делегация заявила, что с нетерпением ожидает выводов комиссии ОЗХО по событиям в Хан-Шейхуне, где представители «Белых касок» ходили по улицам якобы при зариновом заражении без необходимых средств индивидуальной защиты.
РИА Новости приводит реакцию МИД РФ:
Речь идёт о последовательной и вызывающей большие вопросы линии тех, кто сейчас пытается навешивать на нас ярлыки. Характерно, что все попытки России на протяжении последних нескольких лет добиться реакции СБ ООН на преступления террористов с использованием химоружия всякий раз жестко блокировались западной "тройкой". Это граничит с откровенным покрывательством террористов.
В главном внешнеполитическом ведомстве называют действия и заявления западных «партнёров» беспардонными и носящими откровенное давление как на миссию, так и на официальный Дамаск.
Из заявления:
В МИД России ожидали, что сразу после применения 24 октября вето по проекту резолюции США о продлении мандата Совместного механизма расследований ОЗХО-ООН со стороны представителей ряда западных стран последуют резкие выпады в наш адрес. Степень их беспардонности зашкаливает. Нам безразлично, как те, кто вновь "проявил" себя на поприще передёргивания нашего подхода, относятся к собственной репутации. Но все же приходится им напоминать, что допустимо в международных делах, а от чего лучше воздержаться.
Вопреки лживым заявлениям, звучавшим из Вашингтона, Лондона и ряда других столиц, нет никаких оснований драматизировать ситуацию вокруг СМР (совместного механизма по расследованию). Его нынешний мандат истекает только 16 ноября. Трех с лишним недель вполне достаточно, чтобы изучить ожидаемый доклад СМР и определиться в отношении дальнейшей судьбы механизма.
Вопреки лживым заявлениям, звучавшим из Вашингтона, Лондона и ряда других столиц, нет никаких оснований драматизировать ситуацию вокруг СМР (совместного механизма по расследованию). Его нынешний мандат истекает только 16 ноября. Трех с лишним недель вполне достаточно, чтобы изучить ожидаемый доклад СМР и определиться в отношении дальнейшей судьбы механизма.
Российская делегация заявила, что с нетерпением ожидает выводов комиссии ОЗХО по событиям в Хан-Шейхуне, где представители «Белых касок» ходили по улицам якобы при зариновом заражении без необходимых средств индивидуальной защиты.
Использованы фотографии: Фейсбук
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