09:28 26 октября

МИД РФ: Западные страны в СБ ООН занимаются покрывательством террористов

Министерство иностранных дел России прокомментировало обвинения в адрес решения РФ заблокировать резолюцию СБ ООН по продлению миссии ОЗХО в Сирии. Напомним, что российская делегация в Совбезе объяснила решение тем, что доклад ОЗХО по событиям в Хан-Шейхуне представляет 26 октября (сегодня), а резолюция предусматривала продление миссии ещё до представления доклада и до оглашения выводов специальной комиссии. Россия предложила подождать два дня, заслушать доклад и лишь после этого обсуждать вопрос продления миссии. На Западе обвинили РФ в «препятствовании работы миссии», несмотря на то, что мандат «миссионеров» ОЗХО истекает ещё через несколько недель.

РИА Новости приводит реакцию МИД РФ:
Речь идёт о последовательной и вызывающей большие вопросы линии тех, кто сейчас пытается навешивать на нас ярлыки. Характерно, что все попытки России на протяжении последних нескольких лет добиться реакции СБ ООН на преступления террористов с использованием химоружия всякий раз жестко блокировались западной "тройкой". Это граничит с откровенным покрывательством террористов.


В главном внешнеполитическом ведомстве называют действия и заявления западных «партнёров» беспардонными и носящими откровенное давление как на миссию, так и на официальный Дамаск.


Из заявления:
В МИД России ожидали, что сразу после применения 24 октября вето по проекту резолюции США о продлении мандата Совместного механизма расследований ОЗХО-ООН со стороны представителей ряда западных стран последуют резкие выпады в наш адрес. Степень их беспардонности зашкаливает. Нам безразлично, как те, кто вновь "проявил" себя на поприще передёргивания нашего подхода, относятся к собственной репутации. Но все же приходится им напоминать, что допустимо в международных делах, а от чего лучше воздержаться.

Вопреки лживым заявлениям, звучавшим из Вашингтона, Лондона и ряда других столиц, нет никаких оснований драматизировать ситуацию вокруг СМР (совместного механизма по расследованию). Его нынешний мандат истекает только 16 ноября. Трех с лишним недель вполне достаточно, чтобы изучить ожидаемый доклад СМР и определиться в отношении дальнейшей судьбы механизма.


МИД РФ: Западные страны в СБ ООН занимаются покрывательством террористов


Российская делегация заявила, что с нетерпением ожидает выводов комиссии ОЗХО по событиям в Хан-Шейхуне, где представители «Белых касок» ходили по улицам якобы при зариновом заражении без необходимых средств индивидуальной защиты.

Использованы фотографии: Фейсбук
22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 07:10
    Нам не привыкать..Собака брешет-ветер носит..А вот кроме заявления больше ничего?Никак?
    210окв
    1. oldseaman1957 Сегодня, 07:18
      Цитата: 210окв
      А вот кроме заявления больше ничего?Никак?
      - Давно бы типа Коли Валуева кого послали. Навалял бы пару раз люлей за тупой базар кому не надо, давно бы уже к консенсусу пришли. Задолбали своими ая-яйками! Держим свору импотентов за бугром, да они забыли, когда последний раз рубль в руках держали!
      oldseaman1957
      1. 210окв Сегодня, 07:31
        Особенно вот этих..бородатых..на фото.Таскающих одну и ту же напуганную девочку..Руки оторвать.Чтоб больше к детям не касались!
        Цитата: oldseaman1957
        Цитата: 210окв
        А вот кроме заявления больше ничего?Никак?
        - Давно бы типа Коли Валуева кого послали. Навалял бы пару раз люлей за тупой базар кому не надо, давно бы уже к консенсусу пришли. Задолбали своими ая-яйками! Держим свору импотентов за бугром, да они забыли, когда последний раз рубль в руках держали!
        210окв
        1. Reptiloid Сегодня, 07:54
          Так подобные постановочные фейковые фильмы штатники снимали перед нападением на Ирак! Ах! Одна девочка видела такие-сякие зверства!!!!! над младенцами!!!! А потом оказалось, что девочка была дочерью посла Кувейта. И другие из фильмов тоже были не простыми!!!!!!
          Reptiloid
          1. cniza Сегодня, 08:44
            Идет не прикрытая война против России и нам надо это всегда учитывать.
            cniza
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:11
    Западные страны в СБ ООН занимаются покрывательством террористов

    Так они уже это даже не скрывают. Если раньше хоть как-то пытались делать подлости втихомолку, то сегодня открыто, а главное с пафосом. Отсюда можно сделать только одини не утешительный вывод - запад немного притихнит когда теракты на их территории станут еженедельными. Жалко, что в Сша пока тихо, очевидно есть договоренность с бородатыми "отца основателя" не трогать.
    rotmistr60
    1. Reptiloid Сегодня, 08:00
      Цитата: rotmistr60

      Так они уже это даже не скрывают. ......... Жалко, что в Сша пока тихо, очевидно есть договоренность с бородатыми "отца основателя" не трогать.

      Не скрывают, типа, пусть все видят, что б боялись!!!!! После терракта в 2001 штаты законодательно легализовали пытки при допросах!!!!! Вот что!!!!!
      Reptiloid
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:17
    Да не надо никому ничего объяснять, не такие они и дурни как прикидываются! А " беглых кисок " нужно внести в список пособников террористов, и действовать против них соответственно! !!
    Геркулесыч
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:17
    Это граничит с откровенным покрывательством террористов.

    ... наконец то назвали прямо, без излишнего дипломатического виляния... angry
    a.s.zzz888
  5. APASUS Сегодня, 07:48
    Честно говоря дальше будет интересней.
    https://besacenter.org/perspectives-papers/destru
    ction-islamic-state-strategic-mistake/

    Центр стратегических исследований им. Бегина-Садата предлагает сохранить ИГИЛ и объясняет по чему.
    Прочтите не поленитесь
    APASUS
    1. PlayerMan Сегодня, 07:56
      Вы знаете? А этой странички уже нет.
      PlayerMan
  6. nikolaev Сегодня, 08:16
    Очевидно, что решения СБ ООН должны приниматься не по голословным заявлениям и истерикам , а на основании профессионального расследования и на доказательной основе по всем правилам юридических наук.
    nikolaev
Картина дня