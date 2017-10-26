09:24 26 октября

Комплекс «Крона» заработал в полном объеме

Модернизированный радиооптический комплекс распознавания космических объектов (РОКР КО) «Крона», контролирующий ближний космос, с 2017 года работает в полном составе, передает Интерфакс сообщение пресс-службы концерна «РТИ».



С 2017 году комплекс работает в полном составе. В день РОКР по поступающим заданиям обнаруживает, исследует, проводит десятки космических аппаратов. В реальном масштабе времени информация передается на вышестоящий командный пункт ВКС РФ,
говорится в релизе.


Сообщается, что «в дециметровом и сантиметровом диапазонах определяется некоординатная информация – параметры вращения космического аппарата, типы его стабилизации, размеры, и с высокой вероятностью определяется форма космического аппарата в заданном диапазоне высот».

То есть, "Крона" контролирует весь диапазон ближнего космоса,
констатировали в концерне.

Там отметили, что «на "Крону" для детальной обработки передаются наиболее "интересные" с военной точки зрения объекты, обнаруженные девятью РЛС типа "Воронеж", разработанные в последние годы на предприятиях концерна "РТИ", которые вместе обнаруживают и сопровождают более сотни тысяч космических объектов в сутки, в том числе наноспутники».

«Обнаружить объект в ближнем космосе и определить его траекторию – это еще полдела. Необходимо определить его размеры, характеристики, параметры стабилизации и многое другое, чем и занимается российская "Крона"», – пояснили в пресс-службе.

Первая очередь "Кроны" была поставлена на дежурство в 2000 году, на создание комплекса ушло 15 лет, за это время характеристики комплекса существенно изменились.

Сооружения радиолокационной станции расположены на площадке в нескольких километрах от вершины горы Чапал в районе станицы Зеленчукская в Карачаево-Черкесской республике.

«В составе РЛС дециметровый канал "А" с приемо-передающей фазированной антенной решеткой размером 20х20 метров с электронным сканированием луча и сантиметровый интерферометрический канал "Н" с приемо-передающей системой из нескольких вращающихся антенн. Мощный радиолокатор обнаруживает объекты по целеуказанию и распознает все космические объекты над Землей на высоте в несколько тысяч километров», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, «"Крона" способна давать важнейшую информацию в период схода космических аппаратов с орбиты: с большой точностью определяются параметры торможения спутника или какого-либо космического тела, в том числе космического мусора, в атмосфере и выдаются координаты места падения на Земле».

Во время стартов космических кораблей комплекс одновременно со штатными телеметрическими системами выдает информацию об отделении ступеней, обтекателя, отделении от ракеты-носителя космического корабля.

Кроме того, «Крона» определяла места падения объектов весом в десятки тонн после неудачных стартов исследовательских космических кораблей, что позволяло при необходимости вовремя предупредить возможные риски.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 08:16
    И это хорошо.Будет дополнять "Окно" в Таджикистане.
    210окв
    1. Сепар ДНР Сегодня, 08:25
      Цитата: 210окв
      И это хорошо.Будет дополнять "Окно" в Таджикистане.

      Забавно... "Крона",напоминает мне позывной одной позиции... Но ладно,не буду об этом.

      Пусть всё будет хорошо у вашей и нашей "Кроны". Удачи нам всем !
      Сепар ДНР
      1. резервист Сегодня, 08:47
        Будет дополнять "Окно" в Таджикистане

        У американцев есть три подобных объекта, но они уступают российскому "Окну" по эффективности, поскольку требуют большого объема электропотребления - их наблюдение за космическими объектами ведется с лазерной подсветкой.
        резервист
    2. Нуртай Сегодня, 08:27
      Дополнять или заменять? Вроде РФ собиралась закрывать
      Нуртай
      1. 210окв Сегодня, 08:42
        Это Вам где сказали?Отказываться от того объекта никто не собирается.Тем более что назначение их несколько разное."Окно" "дальнобойнее"
        Цитата: Нуртай
        Дополнять или заменять? Вроде РФ собиралась закрывать
        210окв
  2. Горный стрелок Сегодня, 08:26
    Ну да, разумеется. Мы страна - бензоколонка. Но ЛЮБОПЫТНАЯ! laughing
    Горный стрелок
    1. AVGUST Сегодня, 08:40
      Ага - бензоколонка, но с государственной границей по всему периметру , вышками , по ключевым постам , "огрызающаяся" на попытки вандалов , "стырить" под шумок пару канистр , или бензовозов ......жутко неудобная , поэтому шавкам приходится по периметру бегать и гавкать через сетку рабицу, сверкая глазами в темноте.....
      AVGUST
    2. Сепар ДНР Сегодня, 08:49
      Цитата: Горный стрелок
      Ну да, разумеется. Мы страна - бензоколонка. Но ЛЮБОПЫТНАЯ! laughing

      Сепар ДНР
  3. GIN Сегодня, 08:40
    Господа я нигде не встречал упоминание об ещё одном комплексе где у меня товарищ служил оператором телескопа правда он берёт только орбиты полярных спутников так шо не кроной единой жива наша армия
    GIN
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