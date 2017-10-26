Комплекс «Крона» заработал в полном объеме

С 2017 году комплекс работает в полном составе. В день РОКР по поступающим заданиям обнаруживает, исследует, проводит десятки космических аппаратов. В реальном масштабе времени информация передается на вышестоящий командный пункт ВКС РФ,

То есть, "Крона" контролирует весь диапазон ближнего космоса,