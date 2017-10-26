Комплекс «Крона» заработал в полном объеме
Модернизированный радиооптический комплекс распознавания космических объектов (РОКР КО) «Крона», контролирующий ближний космос, с 2017 года работает в полном составе, передает Интерфакс сообщение пресс-службы концерна «РТИ».
Сообщается, что «в дециметровом и сантиметровом диапазонах определяется некоординатная информация – параметры вращения космического аппарата, типы его стабилизации, размеры, и с высокой вероятностью определяется форма космического аппарата в заданном диапазоне высот».
Там отметили, что «на "Крону" для детальной обработки передаются наиболее "интересные" с военной точки зрения объекты, обнаруженные девятью РЛС типа "Воронеж", разработанные в последние годы на предприятиях концерна "РТИ", которые вместе обнаруживают и сопровождают более сотни тысяч космических объектов в сутки, в том числе наноспутники».
«Обнаружить объект в ближнем космосе и определить его траекторию – это еще полдела. Необходимо определить его размеры, характеристики, параметры стабилизации и многое другое, чем и занимается российская "Крона"», – пояснили в пресс-службе.
Первая очередь "Кроны" была поставлена на дежурство в 2000 году, на создание комплекса ушло 15 лет, за это время характеристики комплекса существенно изменились.
Сооружения радиолокационной станции расположены на площадке в нескольких километрах от вершины горы Чапал в районе станицы Зеленчукская в Карачаево-Черкесской республике.
«В составе РЛС дециметровый канал "А" с приемо-передающей фазированной антенной решеткой размером 20х20 метров с электронным сканированием луча и сантиметровый интерферометрический канал "Н" с приемо-передающей системой из нескольких вращающихся антенн. Мощный радиолокатор обнаруживает объекты по целеуказанию и распознает все космические объекты над Землей на высоте в несколько тысяч километров», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, «"Крона" способна давать важнейшую информацию в период схода космических аппаратов с орбиты: с большой точностью определяются параметры торможения спутника или какого-либо космического тела, в том числе космического мусора, в атмосфере и выдаются координаты места падения на Земле».
Во время стартов космических кораблей комплекс одновременно со штатными телеметрическими системами выдает информацию об отделении ступеней, обтекателя, отделении от ракеты-носителя космического корабля.
Кроме того, «Крона» определяла места падения объектов весом в десятки тонн после неудачных стартов исследовательских космических кораблей, что позволяло при необходимости вовремя предупредить возможные риски.
С 2017 году комплекс работает в полном составе. В день РОКР по поступающим заданиям обнаруживает, исследует, проводит десятки космических аппаратов. В реальном масштабе времени информация передается на вышестоящий командный пункт ВКС РФ,говорится в релизе.
Сообщается, что «в дециметровом и сантиметровом диапазонах определяется некоординатная информация – параметры вращения космического аппарата, типы его стабилизации, размеры, и с высокой вероятностью определяется форма космического аппарата в заданном диапазоне высот».
То есть, "Крона" контролирует весь диапазон ближнего космоса,констатировали в концерне.
Там отметили, что «на "Крону" для детальной обработки передаются наиболее "интересные" с военной точки зрения объекты, обнаруженные девятью РЛС типа "Воронеж", разработанные в последние годы на предприятиях концерна "РТИ", которые вместе обнаруживают и сопровождают более сотни тысяч космических объектов в сутки, в том числе наноспутники».
«Обнаружить объект в ближнем космосе и определить его траекторию – это еще полдела. Необходимо определить его размеры, характеристики, параметры стабилизации и многое другое, чем и занимается российская "Крона"», – пояснили в пресс-службе.
Первая очередь "Кроны" была поставлена на дежурство в 2000 году, на создание комплекса ушло 15 лет, за это время характеристики комплекса существенно изменились.
Сооружения радиолокационной станции расположены на площадке в нескольких километрах от вершины горы Чапал в районе станицы Зеленчукская в Карачаево-Черкесской республике.
«В составе РЛС дециметровый канал "А" с приемо-передающей фазированной антенной решеткой размером 20х20 метров с электронным сканированием луча и сантиметровый интерферометрический канал "Н" с приемо-передающей системой из нескольких вращающихся антенн. Мощный радиолокатор обнаруживает объекты по целеуказанию и распознает все космические объекты над Землей на высоте в несколько тысяч километров», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, «"Крона" способна давать важнейшую информацию в период схода космических аппаратов с орбиты: с большой точностью определяются параметры торможения спутника или какого-либо космического тела, в том числе космического мусора, в атмосфере и выдаются координаты места падения на Земле».
Во время стартов космических кораблей комплекс одновременно со штатными телеметрическими системами выдает информацию об отделении ступеней, обтекателя, отделении от ракеты-носителя космического корабля.
Кроме того, «Крона» определяла места падения объектов весом в десятки тонн после неудачных стартов исследовательских космических кораблей, что позволяло при необходимости вовремя предупредить возможные риски.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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