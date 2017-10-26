Ситуация в Сирии
Дамаск обвинил западную коалицию в убийстве мирных граждан в провинции Дейр эз-Зор. Террористы понесли потери в результате авиаударов ВКС РФ и ВВС Сирии в Хаме. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В минувшие сутки на северо-востоке Дамаска продолжились вооруженные стычки между радикалами антиправительственных формирований и войсками САР. Отмечались взаимные артиллерийские обстрелы в кварталах Джобар и Айн-Тарма, а также близ населенного пункта Дума. На западе провинции вновь происходили столкновения между правительственной армией и силами террористического альянса. Наиболее масштабные перестрелки фиксировались в районе населенного пункта Мугр Аль-Мир.
Более 70 семей, покинувших свои дома во время боевых действий, вернулись в район города Маскана, расположенного к юго-востоку от Алеппо. Нуждающиеся получили наборы с продовольствием и медикаментами от РФ. Стало известно о том, что Сирийская свободная армия (ССА), поддерживаемая Турцией, намеревается начать наступление на город Манбидж в северной части региона. Курды получили листовки с предупреждением о захвате города любой ценой.
На протяжении всего дня в окрестностях города Дейр эз-Зор разворачивались бои между радикалами ИГ (группировка запрещена в РФ) и сирийской армией, действующей при помощи российских ВКС и проасадовских ополченцев. Правительственным войскам удалось прорвать первую линию обороны террористов и освободить район Аль-Синаа, а также большую часть квартала Хасарат. Между тем МИД Сирии призвал СБ ООН остановить убийства мирных граждан силами западной коалиции. Дамаск обвиняет ВВС альянса в нарушении суверенитета страны, а также в гибели по меньшей мере 14 человек.
«Демократические силы» (SDF) продолжили продвигаться в юго-восточной части провинции Дейр эз-Зор и достигли окраины поля Аль-Танак, не встретив сопротивления игиловцев. Кроме того, по неподтвержденным данным, курды захватили города Аль-Бусайра и Дибан на левом берегу Евфрата. Напомним, многие военные эксперты уверены, что между курдами и ИГ существует тайное соглашение.
В течение всего дня самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии продолжили проводить воздушные атаки объектов террористического объединения северо-восточнее Хамы. В результате боевых вылетов были уничтожены десятки радикалов, несколько единиц военной техники, а также ряд командных пунктов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ), после чего войскам САР удалось занять деревню Шахатыя. Авиаудары были нанесены после получения точных разведданных о том, что боевики готовят нападение на стратегическую магистраль «дорога жизни».
В минувшие сутки на северо-востоке Дамаска продолжились вооруженные стычки между радикалами антиправительственных формирований и войсками САР. Отмечались взаимные артиллерийские обстрелы в кварталах Джобар и Айн-Тарма, а также близ населенного пункта Дума. На западе провинции вновь происходили столкновения между правительственной армией и силами террористического альянса. Наиболее масштабные перестрелки фиксировались в районе населенного пункта Мугр Аль-Мир.
Более 70 семей, покинувших свои дома во время боевых действий, вернулись в район города Маскана, расположенного к юго-востоку от Алеппо. Нуждающиеся получили наборы с продовольствием и медикаментами от РФ. Стало известно о том, что Сирийская свободная армия (ССА), поддерживаемая Турцией, намеревается начать наступление на город Манбидж в северной части региона. Курды получили листовки с предупреждением о захвате города любой ценой.
На протяжении всего дня в окрестностях города Дейр эз-Зор разворачивались бои между радикалами ИГ (группировка запрещена в РФ) и сирийской армией, действующей при помощи российских ВКС и проасадовских ополченцев. Правительственным войскам удалось прорвать первую линию обороны террористов и освободить район Аль-Синаа, а также большую часть квартала Хасарат. Между тем МИД Сирии призвал СБ ООН остановить убийства мирных граждан силами западной коалиции. Дамаск обвиняет ВВС альянса в нарушении суверенитета страны, а также в гибели по меньшей мере 14 человек.
«Демократические силы» (SDF) продолжили продвигаться в юго-восточной части провинции Дейр эз-Зор и достигли окраины поля Аль-Танак, не встретив сопротивления игиловцев. Кроме того, по неподтвержденным данным, курды захватили города Аль-Бусайра и Дибан на левом берегу Евфрата. Напомним, многие военные эксперты уверены, что между курдами и ИГ существует тайное соглашение.
В течение всего дня самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии продолжили проводить воздушные атаки объектов террористического объединения северо-восточнее Хамы. В результате боевых вылетов были уничтожены десятки радикалов, несколько единиц военной техники, а также ряд командных пунктов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ), после чего войскам САР удалось занять деревню Шахатыя. Авиаудары были нанесены после получения точных разведданных о том, что боевики готовят нападение на стратегическую магистраль «дорога жизни».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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