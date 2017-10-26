09:21 26 октября

Ситуация в Сирии

Дамаск обвинил западную коалицию в убийстве мирных граждан в провинции Дейр эз-Зор. Террористы понесли потери в результате авиаударов ВКС РФ и ВВС Сирии в Хаме. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.

Пригород Дамаска, 17 октября.

В минувшие сутки на северо-востоке Дамаска продолжились вооруженные стычки между радикалами антиправительственных формирований и войсками САР. Отмечались взаимные артиллерийские обстрелы в кварталах Джобар и Айн-Тарма, а также близ населенного пункта Дума. На западе провинции вновь происходили столкновения между правительственной армией и силами террористического альянса. Наиболее масштабные перестрелки фиксировались в районе населенного пункта Мугр Аль-Мир.


Более 70 семей, покинувших свои дома во время боевых действий, вернулись в район города Маскана, расположенного к юго-востоку от Алеппо. Нуждающиеся получили наборы с продовольствием и медикаментами от РФ. Стало известно о том, что Сирийская свободная армия (ССА), поддерживаемая Турцией, намеревается начать наступление на город Манбидж в северной части региона. Курды получили листовки с предупреждением о захвате города любой ценой.

На протяжении всего дня в окрестностях города Дейр эз-Зор разворачивались бои между радикалами ИГ (группировка запрещена в РФ) и сирийской армией, действующей при помощи российских ВКС и проасадовских ополченцев. Правительственным войскам удалось прорвать первую линию обороны террористов и освободить район Аль-Синаа, а также большую часть квартала Хасарат. Между тем МИД Сирии призвал СБ ООН остановить убийства мирных граждан силами западной коалиции. Дамаск обвиняет ВВС альянса в нарушении суверенитета страны, а также в гибели по меньшей мере 14 человек.

«Демократические силы» (SDF) продолжили продвигаться в юго-восточной части провинции Дейр эз-Зор и достигли окраины поля Аль-Танак, не встретив сопротивления игиловцев. Кроме того, по неподтвержденным данным, курды захватили города Аль-Бусайра и Дибан на левом берегу Евфрата. Напомним, многие военные эксперты уверены, что между курдами и ИГ существует тайное соглашение.

В течение всего дня самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии продолжили проводить воздушные атаки объектов террористического объединения северо-восточнее Хамы. В результате боевых вылетов были уничтожены десятки радикалов, несколько единиц военной техники, а также ряд командных пунктов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ), после чего войскам САР удалось занять деревню Шахатыя. Авиаудары были нанесены после получения точных разведданных о том, что боевики готовят нападение на стратегическую магистраль «дорога жизни».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 08:54
    Ситуация продолжает оставаться напряженной..Заявления Конашенкова и Шойгу (это мое мнение) преждевременны.
    210окв
    1. Logall Сегодня, 09:02
      О каких заявлениях речь? Они сказали, что можно расслабиться?
      Они заявили, что дело движется! К концу! Разве это не так? Война переходит в фазу зачисток.
      Всё остальное– политика! Игра мускулами заинтересованных сторон...
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 09:16
        К концу дело бы двигалось если бы правительство контролировало бы не меньше двух третей территории...А так.Там страну рвут на части.В самом Багдаде уже который год воюют..
        Цитата: Logall
        О каких заявлениях речь? Они сказали, что можно расслабиться?
        Они заявили, что дело движется! К концу! Разве это не так? Война переходит в фазу зачисток.
        Всё остальное– политика! Игра мускулами заинтересованных сторон...
        210окв
    2. Сепар ДНР Сегодня, 09:04
      Цитата: 210окв
      Ситуация продолжает оставаться напряженной..Заявления Конашенкова и Шойгу (это мое мнение) преждевременны.

      Да и я считаю,что делить шкуру ещё рано. Тем более,что Россия многократно усложнила задачу и себе и сирийцам, не сумев добиться выдворения "коалиции",а попросту американцев из зоны своей ответственности.
      Вот теперь,КТО и КАК будет изгонять американцев ? Или же кто-то наивно полагает,что они "победив терроризм" просто так уйдут ? Ага ! Не за тем приходили !
      Более того,с Украиной та же история. Там закрепляются американцы,а что потом с этим делать request ...
      А ведь это не "далёкая Сирия",а "подбрюшье"...
      Сепар ДНР
  2. iliitchitch Сегодня, 08:58
    Судя по всему - Асад тот ещё олень , даже когда ему совсем кисло было , с курдами не мог договориться . Вот сейчас и получил второй фронт . Вопрос времени , когда он с курдами сцепится .
    iliitchitch
    1. Сепар ДНР Сегодня, 09:12
      Цитата: iliitchitch
      Судя по всему - Асад тот ещё олень , даже когда ему совсем кисло было , с курдами не мог договориться . Вот сейчас и получил второй фронт . Вопрос времени , когда он с курдами сцепится .

      Интересно,вы смогли бы договориться в подобной ситуации,когда с сирийскими курдами плотно работали(и работают до сих пор )американцы ?
      Россия не смогла ограничить присутствие и произвол сил США,а вы об Асаде...
      Сепар ДНР
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 08:59
    Дамаск обвинил западную коалицию в убийстве мирных граждан в провинции Дейр эз-Зор.

    ... мерикатосы в очередной раз ( не считал сколько ) отбомбились по мирному населению... и ни каких последствий для них(полосатых), не будет...
    a.s.zzz888
  4. Stas157 Сегодня, 09:05
    эксперты уверены, что между курдами и ИГ существует тайное соглашение.
    Так это между Кремлем и Коалицией существует соглашение. Американцы требовали от Кремля чтобы асадовские прокси наступали только по правому берегу Евфрата и не претендовали на нефть. Ровно так и произошло! Проамериканские курды захватили последнее крупнейшее месторождение нефти Танак, тем самым выиграли гонку за нефть. Хотя изначально сирийцы были ближе к этому месторождения, но не было никаких попыток его занять. Странное дело почему?
    Всё это было ожидаемо и прогнозируемо, после того как Кремль отказался от попытки форсировать Ефрат в районе Дейра, а игиловцы перерезали коммуникации. Которые кстати до сих пор находится за Игил.
    Stas157
  5. rpuropuu Сегодня, 09:07
    Цитата: iliitchitch
    Судя по всему - Асад тот ещё олень , даже когда ему совсем кисло было , с курдами не мог договориться . Вот сейчас и получил второй фронт . Вопрос времени , когда он с курдами сцепится .

    Кто поддерживает курдов? belay Наивно полагать что США разрешили бы курдам договариваться с Асадом( "Асад должен уйти" (с) ), тем более когда он проигрывал войну no
    Разберется с большим из зол, потом уж будет что то решать с курдами what
    rpuropuu
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