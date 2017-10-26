Более сорока МиГ-31БМ приняли участие в учении над Приполярным Уралом

В воздушных маневрах приняли участие экипажи двух авиаполков Центрального военного округа, дислоцированных в Пермском и Красноярском краях – всего около 250 человек летного и технического состава, а также более 40 самолетов,

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ прикрыли ракетоопасные направления на учении в небе Приполярного Урала, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Центрального округа.говорится в релизе.Зона патрулирования воздушного пространства была расширена благодаря самолетам-заправщикам Ил-78.«Дозаправка топливом осуществлялась поодиночке и в составе пар, при этом танкеры держали скорости, близкие к максимальным, а экипажи МиГов – к минимальным. Пилоты на высотах от четырех до восьми тысяч метров приближались к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, контактировали с конусом-датчиком, а затем выдерживали заданную дистанцию до полной перекачки топлива», – рассказали в пресс-службе.Авиационные истребительные части Центрального военного округа несут боевое дежурство по противовоздушной обороне административных, промышленных и военных объектов Поволжья, Урала и Западной Сибири.Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.